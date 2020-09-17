2 yaşındaki üvey kızını 60 kez vurarak öldürdü

Anton Proskurin adlı adam iddiaya göre yere çişini yaptığı gerekçesiyle iki yaşındaki üvey kızı Knesnia Dubrovnia’yı öldüresiye dövdü.

25 yaşındaki anne Zinaida Proskurina’nın kızını korkunç şekilde ölü olarak bulduğu belirtildi. Olayın yaşandığı sırada işte olduğu belirtilen anne, iki yaşındaki çocuğun nefes almayı bıraktıktan 24 saat sonra ambulans çağırdı.

Proskurin’in, geçen yıl Haziran ayında Rusya’nın batısındaki Tolyatti kentinde meydana gelen bir saldırı sonrası tutuklandığı bildirildi.

Adli tıp raporunda Ksenia’nın kafasına 20, vücuduna ise 40 darbe aldığı, darbelerin kanamaya neden olduğu belirtiliyor.

Soruşturmayı sürdüren yetkililer Anton Proskurin’in küçük kıza son aylarda sistematik olarak şiddet uyguladığını, annenin şiddetten haberi olduğunu; ancak kızını korumak için hiçbir şey yapmadığını aktardı.

Görgü tanıkları ise annenin şiddete uğramış kızının hırpalanmış fotoğraflarını aile albümünde sergilediğini belirtti. Ayrıca annenin bebeğin vücudundaki morlukları makyajla kapattığı da gelen diğer bilgiler arasında.