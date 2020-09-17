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2 yaşındaki üvey kızını 60 kez vurarak öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2020 15:11 | Son Güncelleme

Rusya’da bir üvey baba, lazımlığı kullanamadığı için 2 yaşındaki üvey kızını 60 kez vurarak öldürmekle suçlanıyor.

2 yaşındaki üvey kızını 60 kez vurarak öldürdü

Anton Proskurin adlı adam iddiaya göre yere çişini yaptığı gerekçesiyle iki yaşındaki üvey kızı Knesnia Dubrovnia’yı öldüresiye dövdü.

25 yaşındaki anne Zinaida Proskurina’nın kızını korkunç şekilde ölü olarak bulduğu belirtildi. Olayın yaşandığı sırada işte olduğu belirtilen anne, iki yaşındaki çocuğun nefes almayı bıraktıktan 24 saat sonra ambulans çağırdı.

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Proskurin’in, geçen yıl Haziran ayında Rusya’nın batısındaki Tolyatti kentinde meydana gelen bir saldırı sonrası tutuklandığı bildirildi.

Adli tıp raporunda Ksenia’nın kafasına 20, vücuduna ise 40 darbe aldığı, darbelerin kanamaya neden olduğu belirtiliyor.

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Soruşturmayı sürdüren yetkililer Anton Proskurin’in küçük kıza son aylarda sistematik olarak şiddet uyguladığını, annenin şiddetten haberi olduğunu; ancak kızını korumak için hiçbir şey yapmadığını aktardı.

Görgü tanıkları ise annenin şiddete uğramış kızının hırpalanmış fotoğraflarını aile albümünde sergilediğini belirtti. Ayrıca annenin bebeğin vücudundaki morlukları makyajla kapattığı da gelen diğer bilgiler arasında.

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Soruşturmayı yürüten Aleksandr Kanaev, yerel basına yaptığı açıklamada “Küçük kıza yönelik şiddet aylarca sürdü. Ailesi her fırsatta onu dövdü. Mayıs 2019’da Anton Proskurin, yere düştüğü için kızı cezalandırmak için çocuğun kolunu kırdı” sözleriyle yapılan şiddeti anlattı.

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Ailenin arkadaşı ise mahkemede “Bir keresinde Proskurin, Ksenia’nın karnına tekme attı. Ksenia düştü ve ağladı. Zinaida ise olanları gülerek izledi. Yaptıklarına tepki gösterdim ama Proskurin kızın çok yaramaz olduğunu ve hak ettiğini söyledi” dedi.

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Hakkında soruşturma yürütülen anne Zinaida bir içki dükkanında satış elemanı olarak çalışıyordu. Cinayetle suçlanan Anton Proskurin ise güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Proskurin, eğer suçlu bulunursa ömür boyu hapis cezasına çarptırılacak.

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