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  4.  2 yaşındaki Zeynep 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

 2 yaşındaki Zeynep 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 17:47 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de 2 yaşındaki Zeynep Elemek  22 katlı sitenin 20'inci katındaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

 2 yaşındaki Zeynep 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

Olay, Atatürk Mahallesinde 22 katlı lüks bir sitede meydana geldi. İddialara göre sitenin 20. katındaki dairede anne Aslı Elemek temizlik yaptığı sırada 2 yaşındaki kızı Zeynep Elemek odada oyun oynuyordu. Bu sırada oyun oynayan küçük çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle penceresinden aşağı düştü. Bina önündeki yeşillik alana düşen çocuk ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaralı çocuğu alarak ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

ACILI ANNE KIZININ TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Küçük Zeynep için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene anne ve babasının yanı sıra çok sayıda akrabası katıldı. Acılı anne, kızının tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Küçük Zeynep'in dedelerinin ve bazı yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Düzenlenen cenaze töreninin ardından küçük kızın cenazesi defnedilmek üzere Eyüp Mezarlığı'na götürüldü.
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(DHA)

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Ataşehir Feci ölüm

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