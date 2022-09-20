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  4. 20 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

20 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

20.09.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto çekilişinin sonuçları 20 Eylül akşam saatleri itibarıyla merak konusu oldu. Şans oyunu severler, popüler çekilişin sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Peki 20 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

20 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

Süper Loto çekilişi şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. Çekiliş her hafta üç defa tamamlanıyor. Salı günü gerçekleştirilecek çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcı itibarıyla birkaç dakika sonra belli oluyor. Peki 20 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

20 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak?

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekilişin sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.


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