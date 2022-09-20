Süper Loto çekilişi şans oyunu severlerin gündeminde yer alıyor. Çekiliş her hafta üç defa tamamlanıyor. Salı günü gerçekleştirilecek çekilişin sonuçları, çekilişin başlangıcı itibarıyla birkaç dakika sonra belli oluyor. Peki 20 Eylül Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi 21.30'da başlıyor. Çekilişin sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

SÜPER LOTO KURALLARI NELERDİR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



