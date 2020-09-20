20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Türkiye'de son 24 saatte 95 bin 321 Kovid-19 testi yapıldı, 1519 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 61 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1456 oldu.

Son 24 saatte 1116 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 266 bin 117'ye yükseldi.

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir.

Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 20, 2020



