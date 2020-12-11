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20 gün arayla aynı noktada ikinci patlama

11.12.2020 15:17 | Son Güncelleme:
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20 gün arayla aynı noktada ikinci patlama

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Orhanbey Caddesi üzerinde akşam saatlerinde ana içme suyu hattında yaşanan patlamanın ardından aynı noktada yine su patlağı meydana geldi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Orhanbey Caddesi üzerinde akşam saatlerinde ana içme suyu hattında yaşanan patlamanın ardından aynı noktada yine su patlağı meydana geldi. Taşan su, hemen yanda bulunan apartman ve işyerlerinde büyük zarara sebep oldu. İlçe genelinde bir çok bölgede su kesintisi yaşandı.
Arapzade Mahallesi, Orhanbey Caddesi üzerinde ana içme suyu hattında 20 gün önce akşam saatlerinde patlak meydana gelmiş, bütün cadde ve sokaklarda su taşkını yaşanmıştı. 7 saatlik su kesintisinin yaşandığı olay sonrasında BUSKİ ekipleri patlağın olduğu noktada onarım çalışması yapmıştı. Aynı noktada yine patlama oldu. Bugün öğlen saatlerinde aynı noktada ana içme suyu borusu yine patladı. Ana hattın patlamasından dolayı caddeyi ve patlağın olduğu bölgedeki apartman boşluğu ile bazı iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar duruma tepki gösterirken, BUSKİ ekipleri ana hatta gelen suyu kesince taşkın sona erdi. BUSKİ ekipleri aynı noktadaki onarım çalışmalarına başladı.

20 gün arayla aynı noktada ikinci patlama

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