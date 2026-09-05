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20 günde tansiyonu düşüren yağ bulundu! Faydasını bilen çok az

Günlük hayatta sıkça kullanılan nane yağı, bu kez tansiyon üzerindeki etkisiyle bilim dünyasının gündeminde. Küçük ölçekli bir klinik araştırmada yalnızca 20 gün içinde kaydedilen değişim dikkat çekti. Ancak araştırmacılar, sonucu görenlerin nane yağını bilinçsizce tüketmemesi gerektiği konusunda uyarıyor.

20 günde tansiyonu düşüren yağ bulundu! Faydasını bilen çok az
Gökçen Kökden

İngiltere’de gerçekleştirilen çalışmaya, 18 ile 65 yaşları arasında, yüksek tansiyon öncesi dönemde veya evre 1 hipertansiyon seviyesinde bulunan 40 kişi katıldı. Katılımcılar rastgele iki gruba ayrılırken nane yağının kan basıncı üzerindeki etkisi plaseboyla karşılaştırıldı.

NANE YAĞI TANSİYONU NE KADAR DÜŞÜRDÜ?

20 günde tansiyonu düşüren yağ bulundu! Faydasını bilen çok az 1

PLOS One’da yayımlanan araştırmaya göre, nane yağı verilen grupta büyük tansiyon olarak bilinen sistolik kan basıncı, plasebo grubuna kıyasla ortalama 8,48 mmHg daha düşük ölçüldü. Küçük tansiyonu ifade eden diyastolik kan basıncında ise ortalama 4,57 mmHg azalma görüldü.

İstatistiksel düzeltmelerin ardından nane yağı grubundaki katılımcıların dinlenme sırasındaki kalp atış hızının da plasebo grubuna göre dakikada ortalama 8,92 atım daha düşük olduğu belirlendi. Araştırmacılar sonuçların umut verici olduğunu ancak kesin hüküm vermek için henüz erken olduğunu vurguladı.

NANE YAĞI NASIL KULLANILDI?

20 günde tansiyonu düşüren yağ bulundu! Faydasını bilen çok az 2

Deney kapsamında katılımcıların yarısına günde iki kez, 100 mililitre suya karıştırılmış 50 mikrolitre gıda sınıfı saf nane yağı verildi. Diğer grup ise nane aromalı ancak nane yağı ve mentol içermeyen plasebo içecek tüketti. Çalışma boyunca katılımcılardan beslenme ve egzersiz alışkanlıklarını değiştirmemeleri istendi.
Araştırmayı tamamlayanların tedaviye uyumu yüksek çıktı. Nane yağı grubunda bildirilen tek hafif olumsuz olayın, bir katılımcının ürünün tadından hoşlanmaması olduğu açıklandı.

ETKİNİN ARKASINDA MENTOL OLABİLİR

20 günde tansiyonu düşüren yağ bulundu! Faydasını bilen çok az 3

Araştırmacılar, nane yağında bulunan mentolün kan damarlarını gevşeten bir mekanizmayı harekete geçirerek kan akışını kolaylaştırabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte söz konusu mekanizma henüz kesin olarak kanıtlanmış değil. Bulgular, daha büyük katılımcı gruplarıyla ve uzun süreli çalışmalarla doğrulanmayı bekliyor.

DOKTORA DANIŞMADAN KULLANILMAMALI

ScienceAlert’ın aktardığı sonuçlar, nane yağının hipertansiyon tedavisinde yardımcı bir seçenek olabileceğini düşündürüyor. Ancak yalnızca 40 kişiyi kapsayan 20 günlük araştırma, nane yağının ilaçların yerine kullanılabileceğini göstermiyor.
Uçucu yağların ağızdan kontrolsüz alınması istenmeyen etkilere ve ilaç etkileşimlerine yol açabilir. Yüksek tansiyonu bulunan kişilerin reçeteli ilaçlarını bırakmaması, nane yağı dahil herhangi bir takviyeyi kullanmadan önce mutlaka doktora danışması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
tansiyon nane yağı
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