v mutfağında başladı, şimdi 8 kişiye iş veriyor! Depremzede annenin hayatı aldığı hibeyle değişti

Gaziantep'te daha önce evinde 30-40 kişilik yemekler hazırlayarak geçimini sağlayan 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Saliha Alıcı, 6 Şubat depremlerinden sonra aldığı hibe desteğiyle kendi iş yerini açarak girişimci oldu. Alıcı, ev yemekleri üzerine faaliyet gösteren işletmesinde 5 çalışan ve 3 öğrenci olmak üzere toplam 8 kadına istihdam sağlıyor.

Daha önce ev hanımı olan Saliha Alıcı, evinde yaptığı yemekleri zamanla daha fazla kişiye ulaştırmaya başladı. Deprem sonrasında ev yemeklerine duyulan ihtiyacı da göz önünde bulunduran Alıcı, Dünya Bankası tarafından depremzedelere yönelik sağlanan hibe programına başvurdu. Başvurusunun olumlu sonuçlanmasının ardından aldığı destekle kendi iş yerini açan Alıcı, bugün işletmesini büyüterek yoluna devam ediyor.

"HİBE SAYESİNDE İŞ YERİMİ AÇTIM"

İşletmesini nasıl kurduğunu anlatan Saliha Alıcı, "Daha önce evde yemek yapıyordum. 30-40 kişilik yemekler çıkartıyordum. Daha sonra bir hibeye başvurdum. Başvurum olumlu sonuçlandıktan sonra böyle bir yer açmaya karar verdik. Güzel oldu. Ev yemekleri üzerine çalışıyoruz. Depremden sonra burada böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Dünya Bankası'nın deprem dolayısıyla verdiği hibe sayesinde iş yerimi açtım. Şu anda da bu hale geldik" dedi.

8 KİŞİDEN İSTİHDAM SAĞLIYOR

İş yerinde 5 çalışanının yanı sıra 3 öğrencinin de bulunduğunu belirten Alıcı, toplam 8 kişiye istihdam sağladığını söyledi. İşlerinin yolunda gittiğini ifade eden Alıcı, "İşlerim güzel, her şey yolunda gidiyor. Müşterim var, bir problem yok çok şükür" ifadelerini kullandı.

EV YEMEKLERİNDEN OLUŞAN GENİŞ MENÜ

İşletmesinde sulu yemek ağırlıklı ev yemekleri hazırladıklarını anlatan Alıcı, menülerinde kuru fasulye, bamya ve yeşil fasulye gibi yemeklerin yanı sıra börek çeşitleri, içli köfte, mantı, sarma ve dolmanın da bulunduğunu belirtti.

Alıcı, "Ev yemekleri, sulu yemek üzerine çalışıyoruz. Kuru fasulye, bamya, yeşil fasulye, börek türleri, içli köfte, mantı, sarma, dolma, yani aklınıza gelebilecek evde yiyebileceğiniz her türlü yemeğimiz mevcut" diye konuştu.