20 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Binlerce kişi tarafından düzenli olarak takip edilen Şans Topu çekilişi çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Çekilişin sonuçlarına haberimizde yer verdiğimiz linkten erişim sağlayabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

20 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Mart Şans Topu çekilişinin sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak.

Şans Topu çekilişinin sonuçlarına, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresinden ulaşabilirsiniz. Çekiliş 20.00'da başlıyor.

ŞANS TOPU KURALLARI NELER?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.



