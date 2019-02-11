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20 metrelik çam ağacı otomobilin üzerine devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 07:19 | Son Güncelleme

İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul bahçesindeki çam ağacı otomobilin üzerine devrildi.

Ödemiş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki yaklaşık 20 metre uzunluğundaki çam ağacı henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.

20 metrelik çam ağacı otomobilin üzerine devrildi

Ağacın üzerine düştüğü 35 ZGY 92 plakalı otomobil ile okul duvarında hasar oluştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve Ödemiş Belediyesi ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma yaptı.
Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul bahçesinde bulunan bazı çam ağaçlarının devrilme tehlikesi nedeniyle ilgili kurumlara yazı yazarak önlem alınmasını istediği belirtildi.
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izmir Ödemiş ağaç devrilmesi

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