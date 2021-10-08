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20’si erkek 20’si dişi 40 ceylan Cudi Dağı'na bırakıldı

08.10.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'daki 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan getirilen nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan 'gazella gazella' türü 40 ceylan, düzenlenen törenle Cudi Dağı'na bırakıldı.

20’si erkek 20’si dişi 40 ceylan Cudi Dağı'na bırakıldı

Şanlıurfa Üçağaç köyü Bestabelek mezrasında yapılan törene, Vali Ali Hamza Pehlivan, Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek katıldı. Geçen yıl da 50 ceylan Cudi Dağı’na bırakılmıştı. Yavrulayan ceylanlar ile birlikte sayısı 65'e ulaşan ceylanlara ek olarak bugün 40 ceylan Cudi Dağı’na salıverildi. 20’si erkek 20’si dişi olan ceylanlar kapıların açılması hızlı bir şekilde Cudi Dağı’na doğru yol aldı.

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Törende konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Geçtiğimiz yıl Şanlıurfa ceylan yetiştirme çiftliğinde yetiştirilen 50 ceylanı Cudi Dağı'na bırakmıştık. Geçen süre zarfında gördük ki, ceylanlar burada yaşamlarını son derece iyi bir şekilde devam ettirdiler ve bunun doğal bir göstergesi olarak yavruladılar, çoğaldılar ve o sayı 65'e çıktı.

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YARISI DİŞİ, YARISI ERKEK

Bugün de Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürlüğümüzün himayesinde 40 ceylanı doğayla buluşturmak üzere bir araya geldik. Dolayısıyla toplam sayı bir yıl içerisinde 105'e ulaştı. Bu ceylanların yarısı dişi yarısı erkek olmak üzere doğayla buluştu. Cudi dağımız, biyolojik çeşitliliği ile hayvan çeşitliliği itibari ile son derece zengin. Bu nedenledir ki burayla ilgili milli park projesini geçen yıl başlattık" dedi.

(DHA)

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Şanlıurfa
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