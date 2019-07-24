20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür Ve Sanat Festivali başladı

Bul yıl 20. si düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür Ve Sanat Festivali Büyükçekmece Kültür Parkı’nda düzenlenen renkli açılışla start aldı. 71 ülkeden el sanatı ustası ve 1420 sanat elçisinin eserleri sergilendiği etkinlikte, cam işçiliği ile yapılan eserler katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 20. si düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapılarını Büyükçekmece Kültür Parkı’nda düzenlenen etkinlikle açtı. Festivalin açılışına, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra bir çok vatandaş katıldı. Bu festivale yıl 71 ülkeden 1420 sanat elçisi katıldı. Başkan Akgün tüm katılımcıların stantlarını tek tek gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Akgün, el sanatları ustalarından çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, yapılan çalışmaları izledi. Sergide cam işçiliği ile yapılan eserler katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi. Farklı ahşap işçiliği teknikleri ile oyulup işlenen ahşaplar, usta ellerde sanat eserine dönüştü.

Ayrıca, “Doğanın Yüzleri Atölye Etkinliği” İnsan Hikayeleri Kostümlü sergi açılışı da gerçekleşti. Festival, 24 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.