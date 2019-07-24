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20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür Ve Sanat Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 17:57 | Son Güncelleme

Bul yıl 20.

Bul yıl 20. si düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür Ve Sanat Festivali Büyükçekmece Kültür Parkı’nda düzenlenen renkli açılışla start aldı. 71 ülkeden el sanatı ustası ve 1420 sanat elçisinin eserleri sergilendiği etkinlikte, cam işçiliği ile yapılan eserler katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi.
Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 20. si düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapılarını Büyükçekmece Kültür Parkı’nda düzenlenen etkinlikle açtı. Festivalin açılışına, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün yanı sıra bir çok vatandaş katıldı. Bu festivale yıl 71 ülkeden 1420 sanat elçisi katıldı. Başkan Akgün tüm katılımcıların stantlarını tek tek gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Akgün, el sanatları ustalarından çalışmalarıyla ilgili bilgi alırken, yapılan çalışmaları izledi. Sergide cam işçiliği ile yapılan eserler katılımcılar tarafından ilgi ile izlendi. Farklı ahşap işçiliği teknikleri ile oyulup işlenen ahşaplar, usta ellerde sanat eserine dönüştü.
Ayrıca, “Doğanın Yüzleri Atölye Etkinliği” İnsan Hikayeleri Kostümlü sergi açılışı da gerçekleşti. Festival, 24 Temmuz ile 3 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

“Dünya’nın kalbi Büyükçekmece’de Kültür Park’ta atıyor”
20. Uluslararası Dünya Festivali Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin önemine vurgu yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “20. Uluslararası Dünya Festivali Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin atölye çalışmaları Dünya el sanatları sergisini açtık. 10 gün boyunca sanatın kalbi bütün Dünya’da ve Avrupa’da Büyükçekmece’de atacak. Şu anda Dünya’nın kalbi Büyükçekmece’de Kültür Park’ta atıyor. 71 ülke 1420 sanat elçisi burada gördüklerinizi yapıyor. İşte festival budur. Festivalin şarkı-türkü festivali olarak değerlendirmesi bizi rahatsız ediyor. Kültürlerin, sanatın kucaklaştığı, dostluğun kardeşliğin pekiştiği ve çok güzel sanat faaliyetlerinin ortaya konulduğu bir festivaldir. 20. Uluslararası Büyükçekmece Kültür Ve Sanat Festivali dünyaya kucağını açtı. Cuma günü öğle saatlerinde Taksim anıtına, dünyanın dört bir yanından gelen dostlarımızla beraber çelengimizi koyacağız. Orada gösterilerimizi yapacağız. İstanbul halkımızla birlikte, bütün Türkiye’ye ve Dünya’ya, 20. uluslararası Büyükçekmece Kültür Ve Sanat Festivalimiz başlamıştır” dedi.
Ayrıca Akgün, tüm el sanatları ustasına çalışmalarından dolayı plaket takdim etti.

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