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20 yaşında giydiği bikiniyi 68 yaşında tekrar giydi: 'Tamamen doğalım, saçlarımı bile boyamadım'

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 29.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

68 yaşındaki İngiliz model Suzy Monty, 20'li yaşlarda giydiği bikini ile tekrar poz verdi . Bu zamana kadar hiç saçlarını boyamayan ve estetik operasyon geçirmeyen Monty, güzelliğinin sırrını sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz yapmaya, sigara ve alkol almamaya bağlıyor.

20 yaşında giydiği bikiniyi 68 yaşında tekrar giydi: 'Tamamen doğalım, saçlarımı bile boyamadım'

İngiltere Cornwall'da yaşayan 68 yaşındaki model Suzy Monty 20'li yaşlarda giydiği bikiniyle poz verince ses getirdi. 10 yaşından bu yana modellik yapan Suzy, hala modellik yapmaya devam ediyor.

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Kadınların sürekli kendisine genç görünmek için neler yaptığını sormaları üzerine konuşan Suzy, 'sağlıklı bir diyet, egzersiz, sigara içmemek ve alkol tüketmemek' cevabını vererek konuşmasını şöyle sürdürüyor: 'Her zaman sağlıklı beslendim. Sebze ve meyveleri her zaman zamanında tüketiyorum. Balık yemek masamın vazgeçilmezi.

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Pilates yapıyor, köpeğimle 1-2 saat yürüyorum. Saçlarımı hiç boyatmadım ve hiç estetik operasyon geçirmedim. Bana hala İngiltere'nin çekici modeli diyorlar ama bu mesleği 70 yaşında bırakmak istiyorum.'


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Suzy Monty model gençlik sırrı

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