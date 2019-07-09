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200 binden fazla genç estetik yaptırdı! Sosyal medyanın etkisinde kalıyorlar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ESTETİK HABERLERİ  | 09.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

Amerikan Plastik Cerrahlar Derneği verilerine göre 2018 yılında Amerika’da 200 binden fazla genç estetik cerrahi ameliyatı geçirdi. Dernek sosyal medya kullanımının bu oranı arttırdığı görüşünde. Estetik cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu ülkemizde de gençlerde plastik cerrahi talebinin arttığını belirtiyor.

200 binden fazla genç estetik yaptırdı! Sosyal medyanın etkisinde kalıyorlar

Estetik cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, 18 yaş ve altı gençlerin estetik cerrahi taleplerine karşı çok dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek: “Gençleri hasta olarak kabul etmeden önce birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekir. Gerçekten estetik operasyona ihtiyaçları var mı yoksa sosyal medyanın etkisinde mi kalıyorlar? Tabi burada ailenin bilgisi ve desteği de önem taşıyor.” dedi.

ÜNLÜLER ETKİLİYOR

Dr. Bayraktaroğlu gençlerin ayrıca kozmetik prosedürler dediğimiz, botoks ve dolgu konusuna yoğun ilgi gösterdiğini de ifade ediyor. Araştırmalar Instagram, Twitter ve Facebook kullanımlarının bu konudaki talebi arttırdığını gösteriyor. Özellikle gençler, ünlülerin paylaşımlarından etkileniyor.

6,5 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA

Amerikan Plastik Cerrahi Derneği'nin resmi tıp dergisinde yayınlanan makaleye göre günümüzde pek çok genç plastik cerrah arıyor. Araştırma verilerine göre 2017 yılında 13 ile 19 yaş arasında gence 229 bin kozmetik prosedür uygulandı. Bu kozmetik cerrahi prosedürlerinde 2017'de %11 artış olduğu ve 6,5 milyar doların üzerinde para harcandığı anlamına geliyor.

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18 YAŞINDAN ÖNCE AMELİYAT MÜMKÜN

Dr. Bayraktaroğlu, cerrahların özellikle aşırı büyük ya da eğri burun, yarık dudak, iri ve asimetrik göğüs ile büyük kulakların görünümünü düzeltmek için bazen 18 yaş altındaki hastaları ameliyat ettiğini ifade ederek: “Ancak 18 yaş sonrasındaki gençlerin ameliyatları da yakından değerlendirilmelidir. 18 yaşın hemen ertesinde özellikle görünümün etkilendiği ameliyatlar konusu hastaya iyice anlatılmalıdır. Genç yeni görünümü ile ömür boyu yaşayacağının bilincinde olmalıdır.” dedi.

Sözlerine “Cerrahi ameliyatları her zaman yapabiliriz ama bu illa yapmamız gerektiği anlamına gelmiyor. Ergenlerde plastik cerrahi talebi, bu popülasyonda plastik cerrahi işlemlerinin yapılması konusundaki tartışmaya rağmen, önemli ölçüde arttı.” diye devam eden Bayraktaroğlu, konunun altını önemle çiziyor.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ

Yine yakın tarihte yayınlanan Amerikan Yüz Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Akademisi yayınına göre Instagram, Snapchat ve Facebook fotoğraflarda daha iyi görünmek için her yaştan kişiyi ameliyat olmaya teşvik edebiliyor.

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Estetik cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu; “Her zaman söylediğim gibi; biz cerrahlar instagramda beğendiği bir burnu gösterip “ben bunu istiyorum” diyen genç hastaya aldığımız eğitimin önemli bir parçası olarak bilgi vermekle yükümlüyüz. Bu çocuklar, o insanların filtre kullanarak o görünüme kavuştuklarını ve doğallığın en büyük güzellik olduğunu anlamalılar” diyerek meselenin masaya yatırılması gerektiğini söylüyor.

PARTNER'Eteğim kalksa ne olur?''Eteğim kalksa ne olur?'
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