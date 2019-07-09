200 binden fazla genç estetik yaptırdı! Sosyal medyanın etkisinde kalıyorlar

Estetik cerrah Serdar Bora Bayraktaroğlu, 18 yaş ve altı gençlerin estetik cerrahi taleplerine karşı çok dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek: “Gençleri hasta olarak kabul etmeden önce birçok faktörü göz önünde bulundurmak gerekir. Gerçekten estetik operasyona ihtiyaçları var mı yoksa sosyal medyanın etkisinde mi kalıyorlar? Tabi burada ailenin bilgisi ve desteği de önem taşıyor.” dedi.

ÜNLÜLER ETKİLİYOR

Dr. Bayraktaroğlu gençlerin ayrıca kozmetik prosedürler dediğimiz, botoks ve dolgu konusuna yoğun ilgi gösterdiğini de ifade ediyor. Araştırmalar Instagram, Twitter ve Facebook kullanımlarının bu konudaki talebi arttırdığını gösteriyor. Özellikle gençler, ünlülerin paylaşımlarından etkileniyor.

6,5 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA

Amerikan Plastik Cerrahi Derneği'nin resmi tıp dergisinde yayınlanan makaleye göre günümüzde pek çok genç plastik cerrah arıyor. Araştırma verilerine göre 2017 yılında 13 ile 19 yaş arasında gence 229 bin kozmetik prosedür uygulandı. Bu kozmetik cerrahi prosedürlerinde 2017'de %11 artış olduğu ve 6,5 milyar doların üzerinde para harcandığı anlamına geliyor.