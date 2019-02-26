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200 kamerayla 20 kilometrelik takip

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 09:05 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişinin kaldırımdaki şahsın cep telefonunu çalıp motosikletle kaçması an be an görüntülendi.

Adana’da bir kişinin kaldırımdaki şahsın cep telefonunu çalıp motosikletle kaçması an be an görüntülendi. Zanlı polis tarafından 20 kilometre takip edilerek yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Vedat Alpsoy (24) kaldırımda cep telefonuyla oyun oynarken motosikletli iki şahıs yanına yaklaştı. Motosiklette arkada oturan şahıs Alpsoy’un elindeki telefonu alıp motosiklet ile kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Alpsoy daha sonra vatandaşlardan yardım isteyip 155 polis imdat hattını aramalarını istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis zanlının kaçış yönüne doğru 20 kilometrelik alanda yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yapılan bu inceleme sonucunda zanlının 19 Mayıs Mahallesi’nde oturduğu ve isminin Gökhan K. (32) olduğu belirlendi. Polis 19 Mayıs Mahallesi’nde yaptığı operasyonda zanlıyı yolda görüp dur ihtarında bulundu. Ancak zanlı polisi görünce kaçtı. Zanlı kısa süren kovalama sonrası yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek ifadesi alındı. Zanlı ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek polisten korkup kaçtığını söyledi. Ancak polis güvenlik kamerasından olayı gerçekleştiren şahsın Gökhan K. olduğunu kanıtlarken, mağdur da zanlıyı teşhis etti. Zanlının başka bir kapkaç olayına da karıştığı ileri sürüldü. Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.

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