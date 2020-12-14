200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından iki gün önce turuncu alarmın verildiği turizm kenti Antalya’da dün başlayan sağanak yağış, bugün de etkisini devam ettirdi. Aşırı yağış kent genelini olumsu yönde etkilerken, çoğu evde su baskınları yaşandı. Güzeloba Mahallesi Yasin Sokak’ta 200 vatandaşın yaşadığı bir sitenin etrafı yağış nedeniyle adeta göle döndü. Evlerinden çıkamayan vatandaşların yardım istemesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve Muratpaşa Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Zemin katları suyla dolmuş evlerde üst katlara çıkarak yardım bekleyen vatandaşlar, ekiplerinin yardımıyla evlerinden alınıp su taşmış bir kanalın üstünden kepçe yardımıyla güvenli bölgeye alındı. Vatandaşların yanı sıra evlerden evcil hayvanlar da yine ekipler sayesinde kurtarıldı. Şu ana kadar 20’ye yakın vatandaşın kurtarıldığı bölgede çalışmalar devam ederken, vatandaşların yurtlara yerleştirileceği bildirildi.

SAHİBİNİ GÖRÜNCE KANALA ATLADI

Çalışmalar sırasında evde mahsur kalan sahibinin kurtarıldığını gören bir köpek, taşan su kanalına atlayıp karşıya geçmek istedi. Akıntıya kapılıp bir anda suyun içinde kalan köpek, ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.