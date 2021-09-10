200 MP akıllı telefon kamera sensörünü tanıttı

Samsung Electronics Otomotiv Sensörü Kıdemli Başkan Yardımcısı Haechang Lee, SEMI Avrupa Zirvesi’ndeki bir sunum sırasında , Güney Koreli devin 576 megapiksel kamera sensörünü 2025’te piyasaya sürmeyi planladığını açıkladı. Görüntü , Image Sensors World tarafından tespit edildi.

Ayrıca, 576MP kamera sensörünün akıllı telefonlar için geliştirilmediği, ancak şirketin otomobiller için geliştirdiği görülüyor. Drone’larda ve tıbbi ekipmanlarda da kullanılabilir, ancak akıllı telefon kamerası olarak kullanım durumu bir öncelik gibi görünmüyor.

Geçen yıl Samsung, 600MP kamera sensörü üzerinde çalıştığını doğruladığında, Samsung Sensör İşinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yongin Park, şirketin insan gözüne eşdeğer olan 500 megapikselin ötesine geçme hedefinden bahsetti.

Birkaç ay önce Samsung’un 0.8µm piksele sahip ve 1/.0.57″ büyüklüğünde 600 megapiksellik bir kamera sensörü geliştirdiği sızdırıldı. O zaman, kameranın 22 mm’lik bir çıkıntıya neden olduğu bildirildi.

Güney Koreli şirket, akıllı telefonlardan kamera sensörleri kullanım kategorilerini de genişletiyor. Artık otonom araçlar (AV’ler), insansız hava araçları ve IoT ( Nesnelerin İnterneti) cihazları dahil olmak üzere çeşitli kategoriler için kamera sensörleri sağlamayı planlıyor.

Türkiye’de geleceğin meslekleri bakın hangileri olacak

