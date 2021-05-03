200'ü aşkın kişi İspanya'daki gece kulübünde eğlendi!

Koronavirüs kısıtlamalarını ne ölçüde kaldırabileceğini görmek amacıyla hazırlanan hükümet destekli deneylere Barselona'da başlayan İspanya şimdi de bir çeşit koronavirüs pasaportu programı deniyor.

'DİJİTAL GİRİŞ'

Konserlerin ekimden beri yasak, bar ve restoranların da aralıktan beri geceleri kapalı olduğu Girona kentinde 8 ay sonra ilk kez gece hayatı canlandı. Gironalılara bir akşamlığına dahi olsa konsere ya da belirlenen 5 restoranda akşam yemeği yiyebilmeleri için, 36 saat geçerli olan ve fiyatı 2.5 euro ile 8.50 euro arasında değişen 'dijital giriş' fırsatı sunuldu.

Bunun için akıllı telefonlarına bir uygulama indiren vatandaşlara koronavirüs testi de şart koşuldu. Hastalığı halihazırda geçirmiş olanlardan ise buna dair belge istendi.

Yaklaşık 250 kişi, cumartesi gecesi 20 dakikalığına bir gece kulübünde eğlendi. Deneye katılan 5 restoran da yüzde 80 kapasiteyle hizmet verdi.

Barselona'da mart sonunda düzenlenen bir konserde 5 bin kişi maske ve koronavirüs testi şartıyla eğlendi. Organizatörler bu sosyal mesafesiz deneye katılanlarda, etkinliğin ardından hastalık belirtileri görülmediğini açıkladı.

