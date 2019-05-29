HABER

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 13:15 | Son Güncelleme

Siirt’te 77 yaşındaki bakır ustası Nasri Bakırcı, Osmanlı döneminde kalma 150-200 yıllık olduğu tahmin edilen bulgur kazanını gün yüzüne çıkardı.

Siirt’te 77 yaşındaki bakır ustası Nasri Bakırcı, Osmanlı döneminde kalma 150-200 yıllık olduğu tahmin edilen bulgur kazanını gün yüzüne çıkardı. Telefonlarının susmadığını ifade eden Bakırcı, antika tutkunlarının bulgur kazanını almak için fiyat istediklerini belirtti.
Dedesinden kalma bulgur kazanının depoda bulduklarını belirten Nasri Bakırcı, bulgur kazanının kendilerinde manevi bir değeri olduğunu belirtti. Uzun yıllardır bakırcı ustası olduğunu belirten Bakırcı, "Yaklaşık 200 sene önce yapılmış. Biz antika diye saklıyoruz. Bunu kolay kolay satmıyoruz çünkü pahalıdır. Türkiye’de bunu yapan usta yok. Bakırdan yapılmış bulgur kazanı ve yanımızda saklıyoruz, çok kıymetlidir bu bizim için. Kolay kolay satmayız" dedi.

"Telefonumuz antikacılar yüzünden susmuyor"
Bulgur kazanının yaklaşık 200 yıllık olduğunu belirten Nasri Bakırcı’nın oğlu Sezer Bakırcı, bakır eşyanın baha biçilemeyecek kadar değerli olduğunu söyledi. Bakırcı, "Bu kazan benim babamın dedesinden kalma bir kazan. Tamamen el yapımı. Herhangi bir fabrikasyon ürün yok. Tamamen elle sarılarak yapılmış. Kazan çok eski antikacılar bizi çok rahatsız ediyor bunu satmamız konusunda ama biz bunu simge olarak kullanıyoruz. Elimizden çıkarmak istemiyoruz. Çünkü bugünkü şartlarda bunu yapacak usta olmadığı için biz bunun kıymetini biliyoruz. Bu meslek babadan oğula devam ediyor. Bu şekilde bunu devam ettirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
Siirt kent merkezinde baba mesleğini icra eden Sezer Bakırcı, babasının dedesinden kalma evin bodrumunda eşyaları karıştırırken bulduğu bulgur kazanına baha biçemediklerini sözlerine ekledi.

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor

200 yıllık bulgur kazanına baha biçilemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

Teröriste erzak vermek 'terörizmin finansmanı' suçu sayılacak

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul il ve ilçe seçim müdürleri ifade verdi

'Seçim' soruşturması! 11 kişi ifade verdi

'Zümrüt Apartmanı' kitabının yayıncısı Alaattin Topçu teslim oldu

'Zümrüt Apartmanı' kitabının yayıncısı teslim oldu

'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava

'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava

Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı Akbar Omar Tawfeeq İstanbul'da yakalandı

Akbar Omar Tawfeeq İstanbul'da yakalandı!

Yutucu Tespit Cihazı İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yalova'da ücretini isteyen avukata darp

Ücretini istedi, bu hale getirdiler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.