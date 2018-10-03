2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış töreni

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Bu seneki başlığımız üniversitelerimizde dijital çağa ayak uydurmak için yeni bir dönüşüm ve bununla ilgili olarak bilgiye ulaşımda dünya üniversitelerinin de çalışmalarını dikkate alarak 'açık erişim' çalışmaları olacak." dedi. Saraç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2018-2019 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış töreninde, Türkiye'nin bugün dünya sahnesinde bir liderlik mücadelesi verdiğine işaret etti. Mazlumun yanında duruşu, dünya tekellerine karşı koyuşu ve adaletsizliği bir kader olarak gösteren küresel sistemi sorgulamasının, ülkeyi ekonomik ve siyasi saldırılarla karşı karşıya getirdiğine dikkati çeken Saraç, "Yüzyıllardan bu yana sömürülen, savaşlarla topraklarını, nüfuslarını, kimliklerini kaybeden birçok halkın ve ülkenin tek umudu olan Türkiye'nin, hakkın yanında durarak haksıza karşı verdiği bu mücadelede zafere ulaşması için devletimizin tüm kurumlarının Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kenetlenmesi ve çalışması gerekmektedir." diye konuştu.

Ülke olarak büyük bir medeniyetin, ihtişamlı bir tarihin, geniş bir coğrafyaya yayılmış yüksek seciyeli Türk milletinin sorumluluğunu taşıdıklarının farkında olduklarını dile getiren Saraç, "Bu sorumluluğu yerine getirmemiz ise bilim ve teknoloji alanında daha da güçlenmemize bağlıdır. Bu ise yükseköğretimimizin çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir vizyona sahip olmasıyla mümkündür." dedi. Saraç, YÖK'ün bu düşünceden hareketle son dört yılda ülkenin önceliklerini ve bu alanlarda dünyadaki eğilimleri de dikkate alarak, birçok proje planladığını ve hayata geçirdiğini bildirdi. Yekta Saraç, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanlığı sistemi, yükseköğretim sistemimize etkin, sağlıklı ve hızlı hareket edebilme kabiliyeti vermektedir. Yeni sistemin sunduğu imkanları yükseköğretim için bir fırsata dönüştürerek 'Güçlü Türkiye' hedefini, daimi tekamül esaslı bir yükseköğretim sistemi inşa ederek desteklemeyi hedefliyoruz. Ülkemizin her alanda tam bağımsızlık mücadelesi verdiği bu dönemde YÖK olarak rutin bir çalışma sürecinin ötesinde olduğumuzu ifade etmek isterim.

Bugün YÖK'ün tüm projeleri, kararları ve tüm planlamaları büyük, güçlü ve her alanda bağımsız Türkiye hedefini destekler mahiyettedir. Devletimizin kaynakları, verimlilik esasında, projeler bazında, sürdürülebilir adımlar ile kullanılmaktadır."

- Teknoloji ve finans dalgalarıyla şekillenen yeni dünya düzeni Yekta Saraç, dünyanın hızla değiştiğini, teknoloji ve finans dalgalarıyla şekillenen yeni bir dünya düzeninin bulunduğuna değindi. Sosyal alanda tüm dünyada artan nüfusun, göçler, şehirleşme oranlarındaki hızlı yükselme, ülkelerde ve toplumlarda ciddi kültürel değişiklikleri de beraberinde getirdiğini anlatan Saraç, dünyanın neredeyse önemli bir bölümünde hayat şartları ve standartları yükselirken, aynı zaman diliminde dünyanın diğer bir bölümünde de savaş, terör ve zulmün hüküm sürdüğünü, dolayısıyla yeni ekonomik ve sosyal modellere ihtiyacın ortaya çıktığını dile getirdi. Saraç, Türkiye'nin de dünyanın geniş bir bölümü için "iyiye dair bir umudu" temsil ettiğini vurguladı. Saraç, Türk yükseköğretiminin de dünyadaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak; sosyal, ekonomik ve çevresel ekosistemlerde, bilgiye, yeteneklere ve insanlık paydasında milli değerler manzumesine dayalı eğitim anlayışını öne koyduğunu ve 2023'ün Türkiye'sini şekillendirecek beşeri sermayeyi yetiştirmeye çalıştığını kaydetti.

- "Türk akademisinin daha verimli ve etkin çalışması büyük önem taşıyor" Yekta Saraç, dışa bağımlılığın ancak bilimsel ve teknolojik bakımdan güçlü, yönlendirilen değil yönlendiren bir Türkiye ile mümkün olacağını bilmenin, yükseköğretim alanında yeni bir politika oluşturmalarına vesile olduğunu ifade etti. Bu politikanın, yerli teknoloji hamlesini de destekleyeceğini ve bunun altyapısını oluşturacağını bildiren Saraç, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, güçlü Türkiye'nin gücünün daim olması için, Türk akademisinin her zamankinden daha verimli ve etkin çalışmasının büyük önem taşıdığına değindi. Son yıllarda Yükseköğretim Kurulunun aldığı tüm kararların, bu süreci desteklemeyi hedeflediğini söyleyen Saraç, kısa dönemde bunun olumlu sonuçlarının görülmeye başladığını dile getirdi. Saraç, "YÖK için en önemli kavram, bilimsel zeminde olmak şartıyla değişimi sağlamak, yani değiştirmektir." dedi. Bölgesel kalkınma odaklı üniversitelerine ilişkin sürecin başarılı bir şekilde sürdüğüne dikkati çeken Saraç, geçen yıl 5 üniversitenin tarım, hayvancılık, jeotermal, tekstil, deri ve seramik gibi alanlarda faaliyetlerini yoğunlaştırarak, bölgelerine katkı sağlamak için belirlendiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edildiğini hatırlattı.

Saraç, "Bu süreçte elde ettiğimiz deneyim ve başarı ile yine bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni 5 üniversitemizin daha belirlenmesine yönelik çalışmamızı da bu ay içerisinde nihayetlendireceğiz." bilgisini verdi. Saraç, "YÖK ve üniversitelerimiz, bugün ülkesini dinleyen ve duyan, sorunlarını gören ve her şeyden önemlisi de bilim ve teknoloji alanındaki ihtiyaçlarını takip eden bir yapıdadır." dedi. Yeni uluslararasılaşma politikalarının amacının, hem Türk akademisinin güçlenmesini hem de Türkiye'ye ihtiyacı olan ülkelerin yükseköğretim sistemlerini desteklemek olduğunu vurgulayan Saraç, şunları kaydetti: "Bu açıdan güçlü oluşumuz, ülkemizin dünya üzerindeki görünürlülüğüne de katkı sağlamaktadır. Hemen önümüzdeki ay, YÖK tarafından hayata geçirilecek olan bir program ile Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika ve İspanya'da o ülkelerin bilim insanları ile birlikte gerçekleştirilecek paneller serisinde, ülkemizin sizin liderliğinizle Ortadoğu'nun kültürel mirasının yok olmaması, akademik birikiminin korunması için sarf ettiği gayretler, Amerika ve Avrupa ülkelerinin akademik ve bilim ortamlarında akademik bir dille anlatılacaktır."

- "YÖK, 4 yılda yeni ve yenilikçi bir rotaya girdi" YÖK'ün son dört yılda yeni ve yenilikçi bir rotaya girdiğine işaret eden Saraç, bu sürede pek çok projenin hayata geçirildiğini aktardı. "Değişmek için değil değiştirmek için çalıştıklarına" dikkati çeke Saraç, "Tek tip üniversite modelini değiştiriyoruz, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programlarını değiştiriyoruz, bütün alanlara aynı değeri atfetmekle birlikte bazı alanları önceliklendiriyoruz, onlarca yıldır devam eden burs programlarını değiştiriyoruz, ulusal düzeyde açtığımız doktora programları ile doktora konseptini ve formatını da değiştiriyoruz. Ezberciliğe dayalı üniversite giriş sistemini değiştirerek üniversiteye giriş sisteminde muhakeme ve analiz kabiliyeti, sözel ve sayısal okuryazarlığı sorgulamaya başladık. Bütün sistemi, 'başarılı üniversite, başarılı hoca ve başarılı öğrenci' üçgeninde değiştirmeye başladık." şeklinde konuştu. Yeni hedefler ve yeni başlıklar koyduklarını bildiren Yekta Saraç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu seneki başlığımız üniversitelerimizde dijital çağa ayak uydurmak için yeni bir dönüşüm ve bununla ilgili olarak bilgiye ulaşımda dünya üniversitelerinin de çalışmalarını dikkate alarak 'açık erişim' çalışmaları olacaktır. Bütün öğrencilerimizin belli bir düzeyde dijital okur yazarlığı olsun istiyoruz. Dijitalleşmenin getirdiği imkanları yükseköğretimin pek çok alanında kullanmayı ve dijitalleşmenin gücünü toplumun her katmanına eriştirmeyi planlamaya başladık. Teknolojik bağımsızlığı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yıl büyük bir proje ile üniversitelerimizde dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandıracağız." Prof. Dr. Saraç, pek çok projeyle, ülkenin tam bağımsızlığına destek olacak bilim ve teknoloji hamlesinin altyapısını oluşturmak için çalıştıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yetiştirdiğimiz gençlerin hem Türk milletinin hem İslam aleminin hem de tüm insanlığın umudu olacağına inanıyoruz. Gençlerimizin bunun için gerekli bilgi ve donanıma sahip olmaları yanı sıra milletimizin üstün değerlerini temsil edebilecek kabiliyette olmaları için de çalışıyoruz.