2018'de "Vallahi 155'i ararım" demişti, bu kez başkasını aradı... O dayı seçim öncesi yine ortaya çıktı: 'Sahtekar, gel karakola gidiyoruz'

Sokak röportajlarının görüntülenme sayıları onun röportajı sonrası tavan yapmıştı... 2018 yılındaki röportajında bir kadına sinirlenerek sarf ettiği, "Bak vallahi 155'i ararım. Seni öldürürüm. Biz burada kürtaj yapiye" sözleri aylarca konuşulmuş ve gündem olarak kalmıştı.

31 Mart seçimlerine bir ay kadar bir süre kala o kişinin yeniden gündem olduğu anlar Kopuk Topuk isimli bir YouTube kanalından paylaşıldı.

"SAHTEKAR GEL KARAKOLA GİDİYORUZ"

Tartıştığı kişi için 'Vatan haini' diyen ve telefonla aradığı kişiden yardım isteyen dayı, 'Sahtekar gel karakola gidiyoruz' dedi.







