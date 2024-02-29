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  4. 2018'de "Vallahi 155'i ararım" demişti, bu kez başkasını aradı... O dayı seçim öncesi yine ortaya çıktı: 'Sahtekar, gel karakola gidiyoruz'

2018'de "Vallahi 155'i ararım" demişti, bu kez başkasını aradı... O dayı seçim öncesi yine ortaya çıktı: 'Sahtekar, gel karakola gidiyoruz'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
29.02.2024 10:14
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2018 yılında bir sokak röportajında bir vatandaşla tartıştığı anlar sosyal medyada viral olan kişinin yeni bir videosu daha ortaya çıktı. 2018'deki tartışmada "bak vallahi 155'i ararım" sözleriyle damga vuran kişinin bu sefer de tartıştığı kişiyi karakola götürmeye çalıştığı anlar büyük beğeni topladı.

Sokak röportajlarının görüntülenme sayıları onun röportajı sonrası tavan yapmıştı... 2018 yılındaki röportajında bir kadına sinirlenerek sarf ettiği, "Bak vallahi 155'i ararım. Seni öldürürüm. Biz burada kürtaj yapiye" sözleri aylarca konuşulmuş ve gündem olarak kalmıştı.

31 Mart seçimlerine bir ay kadar bir süre kala o kişinin yeniden gündem olduğu anlar Kopuk Topuk isimli bir YouTube kanalından paylaşıldı.

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"SAHTEKAR GEL KARAKOLA GİDİYORUZ"

Tartıştığı kişi için 'Vatan haini' diyen ve telefonla aradığı kişiden yardım isteyen dayı, 'Sahtekar gel karakola gidiyoruz' dedi.


Youtube


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Anahtar Kelimeler:
seçim röportaj
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