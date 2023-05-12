2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI NASILDI? Hangi parti ne kadar oy aldı? İşte son seçimde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları

2018 Genel Seçim sonuçları ve partilerin aldıkları oy oranları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye bu pazar sandık başına gitmek için geri sayıma başladı. 14 Mayıs tarihinde düzenlenecek seçimlerde hem 13. Cumhurbaşkanı hem de 28. Dönem milletvekilleri seçilecek. Bu kapsamda, bir önceki seçimin sonuçları da en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Peki, 2018 Genel Seçim sonuçları nasıldı? Hangi parti ne kadar oy aldı? İşte son seçimde AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları...

2018 TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

İstanbul İl Seçim Kurulu'nun birleştirme tutanağına göre, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İstanbul'da 10 milyon 573 bin 543 seçmenden 9 milyon 304 bin 542'si oy kullandı. Bu oylardan 9 milyon 156 bin 802'si geçerli sayılırken 147 bin 740'ı geçersiz sayıldı.

Cumhurbaşkanı adaylarının İstanbul'da aldığı toplam oylar ise şöyle sıralandı:

Recep Tayyip Erdoğan: 4 milyon 578 bin 454

Muharrem İnce: 3 milyon 378 bin 21

Selahattin Demirtaş: 661 bin 761

Meral Akşener: 435 bin 558

Temel Karamollaoğlu: 86 bin 147

Doğu Perinçek: 16 bin 861

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ OY DAĞILIMI 2018

Üç Seçim bölgesinden oluşan İstanbul'da Cumhur İttifakı toplamda 4 milyon 639 bin 718 oy aldı. Millet İttifakı ise toplam 3 milyon 327 bin 36 oy aldı.

İstanbul geneli milletvekili seçimlerinde AK Parti 3 milyon 881 bin 871 oy aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi 2 milyon 445 bin 461 oy,

Milliyetçi Hareket Partisi 757 bin 195 oy,

Halkların Demokratik Partisi 1 milyon 146 bin 479 oy,

İyi Parti 742 bin 752 bin oy,

Saadet Partisi 138 bin 823 oy,

Vatan Partisi 20 bin 49 oy,

Hür Dava Partisi 17 bin 680 oy aldı.

