2018'in en çok satan otomobilleri

Peki 2018'de hangi otomobil ne kadar sattı?

2018'de hangi otomobil markası kaç adet sattı?

1 / 56 Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı sekiz aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,79 azalarak 440.428 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı sekiz aylık dönemde ise 555.991 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

2 / 56 Otomobil satışları, 2018 yılı Ağustos ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,51 oranında azalarak 344.870 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 423.198 adet satış yaşanmıştı Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28,04 azalarak 95.558 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 132.793 adet satış gerçekleşmişti.

3 / 56 İşte 2018 yılının ilk iki ayında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

4 / 56 LAMBORGHINI - 2 adet Huracan satıldı

5 / 56 BENTLEY - 6 adet 3 adet GT V8 satışı gerçekleştirdi.

6 / 56 ASTON MARTIN - 8 adet 4 adet Rapide S modeli satıldı

7 / 56 FERRARI - 13 adet 6 adet 488 Spider satıldı

8 / 56 INFINITI - 16 adet satıldı En çok satan modeli Q30: 15 adet

9 / 56 SMART - 22 adet 15 adet Smart Fortwo satıldı

10 / 56 MASERATI - 32 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 25 adet

11 / 56 LEXUS - 37 adet satıldı En çok satan modeli CT: 15 adet

12 / 56 JAGUAR - 108 adet satıldı En çok satan modeli F Pace: 63 adet

13 / 56 ALFA ROMEO - 128 Adet Giulietta 109 adetle markanın en çok satan modeli.

14 / 56 DS - 193 adet En çok satan modeli DS 4: 88 adet

15 / 56 SSANGYONG - 275 adet En çok satan modeli Tivoli: 103 adet

16 / 56 PORSCHE - 438 adet En çok satan modeli Macan: 253 adet

17 / 56 KARSAN - 593 adet En çok satan modeli JEST: 567 adet

18 / 56 MAZDA - 701 adet En çok satan modeli Mazda CX 3: 309 adet

19 / 56 MINI - 759 adet En çok satan modeli Countyrman: 154 adet

20 / 56 LAND ROVER - 814 adet En çok satan modeli Range Rover Sport: 251 adet

21 / 56 SUBARU - 953 adet En çok satan modeli XV: 438 adet

22 / 56 IVECO - 1036 adet Daily modeli

23 / 56 JEEP - 1401 adet En çok satan modeli Renegate: 1051 adet

24 / 56 ISUZU - 1475 adet En çok satan modeli D-Max: 945 adet

25 / 56 SUZUKI - 1771 adet En çok satan modeli Vitara: 1452 adet

26 / 56 MITSUBISHI - 2919 adet En çok satan otomobil modeli Eclipse Cross: 134 adet En çok satan hafif ticari modeli L200: 2452 adet

27 / 56 VOLVO - 3748 adet En çok satan modeli S60: 1461 adet

28 / 56 KIA - 6888 adet En çok satan otomobil modeli Cerato: 1998 adet En çok satan hafif ticari modeli Bongo: 1362 adet

29 / 56 SEAT - 8255 adet En çok satan modeli Leon : 5036 adet

30 / 56 AUDI - 9098 adet En çok satan modeli Audi A3 Sedan: 2351 adet

31 / 56 CITROEN - 9451 En çok satan otomobil modeli C-Elysee: 4693 adet En çok satan hafif ticari modeli Berlingo: 2963 adet

32 / 56 BMW - 9546 adet En çok satan modeli 5 Serisi: 2544 adet

33 / 56 NISSAN - 14664 adet En çok satan otomobil modeli Qashqai: 9099 adet En çok satan hafif ticari modeli Navara: 961 adet

34 / 56 SKODA - 15155 adet En çok satan modeli Octavia: 5490 adet

35 / 56 OPEL - 16087 adet En çok satan modeli Astra Sedan: 8150 adet

36 / 56 MERCEDES-BENZ - 17414 adet En çok satan otomobil modeli C Serisi: 4845 adet En çok satan hafif ticari modeli Vito: 3054 adet

37 / 56 HONDA - 18415 adet En çok satan modeli Civic: 14584 adet

38 / 56 DACIA - 20619 adet En çok satan otomobil modeli Duster: 8306 adet En çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 1749 adet

39 / 56 PEUGEOT - 21274 adet En çok satan otomobil modeli 301: 9277 adet En çok satan hafif ticari modeli Partner Tepee: 1847 adet

40 / 56 TOYOTA - 22282 adet En çok satan otomobil modeli Corolla: 14747 adet En çok satan hafif ticari modeli Hilux: 2273 adet

41 / 56 HYUNDAI - 26104 adet En çok satan otomobil modeli i20: 9561 adet En çok satan hafif ticari modeli H-100: 953 adet

42 / 56 FIAT - 48.068 adet En çok satan otomobil modeli Egea Sedan: 21288 adet En çok satan hafif ticari modeli Fiorino Combi: 8411 adet

43 / 56 FORD - 48.133 adet En çok satan otomobil modeli Focus: 9399 adet En çok satan hafif ticari modeli Courier: 11822 adet

44 / 56 VOLKSWAGEN - 48.196 En çok satan otomobil modeli Passat: 14493 adet En çok satan hafif ticari modeli Caddy: 5270 adet

45 / 56 RENAULT TOPLAM 63 BİN 331 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA Listenin ilk sırasında yer alan Renault, toplamda 63 bin 331 araç satış rakamına ulaştı. En çok satan otomobil modeli Megane: 22169 adet En çok satan hafif ticari modeli Kangoo: 3452 adet

46 / 56 İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ) RENAULT: 63.331 (57.010 + 6.321) VOLKSWAGEN: 48.196 (35.747 + 12.449) FORD: 48.133 (18.156 + 29.977)

47 / 56 EN ÇOK SATAN MODELLER Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 3 otomobil şunlar: 1 - RENAULT MEGANE SEDAN - 22 bin 169 adet 2 - FIAT EGEA SEDAN- 21 bin 288 adet 3 - RENAULT CLİO - 17 bin 632 adet

48 / 56 EN ÇOK SATAN TİCARİLER En çok satan hafif ticari modeller... 1 - FORD COURİER - 11822 adet 3 - FIAT FİORİNO COMBİ - 8411 adet 2 - FORD Transit Kamyonet - 6510 adet

49 / 56 2018 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 34.346 adet oldu. 72.536 adet olan 2017 yılı Ağustos ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 52,65 oranında azaldı.

50 / 56 2018 yılı Ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,85 azaldı ve 26.976 adet oldu. Geçen sene 54.890 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Ağustos ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ağustos ayına göre yüzde 58,23 azaldı ve 7.370 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 17.646 adet satış yaşanmıştı.

51 / 56 EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR 2018 yılı Ağustos sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 95,98 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 331.020 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 2,86 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,29 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.

52 / 56 2017 yılı Ağustos sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 18,5 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 25,7 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 22,7 azalış görüldü. 2018 yılı Ağustos sonu itibariyle 85kW altı 75 adet ve 121kW üstü 39 adet, toplam 114 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

53 / 56 2018 yılı Ağustos ayı sonunda 1600cc altı 410 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 2.226 adet, 1801cc-2000cc aralığında 24 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 193 adet ve 2500cc üstü 5 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Ağustos sonunda toplam 2.858 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

54 / 56 DİZEL SATIŞLARI YÜZDE 21,36 AZALDI 2018 yılı Ağustos ayı sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,36 oranında azaldı. 2018 yılı Ağustos sonunda otomobil satış adetleri, 2017 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 59,41’e (204.898 adet) geriledi.

55 / 56 OTOMATİK VİTES ORANI AZALDI 2018 yılı Ağustos ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2017 yılı aynı döneme göre yüzde 9,85 oranında azaldı. 2018 yılı Ağustos sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 58,76’dan yüzde 65,0’e (224.168 adet) yükseldi.