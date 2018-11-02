2018'in en çok satan otomobilleri

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55 azalarak 485.027 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı on aylık dönemde ise 719.095 adet toplam pazar gerçekleşmişti.
Hangi otomobil markası kaç adet sattı?
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LAMBORGHINI
2 adet Huracan satıldı
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BENTLEY
8 adet 3 adet GT V8 satışı gerçekleştirdi.
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ASTON MARTIN
12 adet 6 adet DB11 modeli satıldı
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FERRARI
17 adet 6 adet 488 Spider satıldı
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INFINITI
18 adet satıldı En çok satan modeli Q30: 16 adet
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SMART
26 adet 18 adet Smart Fortwo satıldı
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MASERATI
40 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 31 adet
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LEXUS
47 adet satıldı En çok satan modeli CT: 18 adet
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JAGUAR
138 adet satıldı En çok satan modeli F Pace: 76 adet
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ALFA ROMEO
165 Adet Giulietta 142 adetle markanın en çok satan modeli.
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DS
206 adet En çok satan modeli DS 7 Croossback: 91 adet
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SSANGYONG
286 adet En çok satan modeli Tivoli: 113 adet
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PORSCHE
498 adet En çok satan modeli Macan: 287 adet
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KARSAN
737 adet En çok satan modeli JEST: 710 adet
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MAZDA
831 adet En çok satan modeli Mazda CX 3: 337 adet
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MINI
854 adet En çok satan modeli Countyrman: 474 adet
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LAND ROVER
921 adet En çok satan modeli Range Rover Sport: 277 adet
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SUBARU
1109 adet En çok satan modeli Forester: 502 adet
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IVECO
1218 adet Daily modeli
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ISUZU
1575 adet En çok satan modeli D-Max: 991 adet
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JEEP
1580 adet En çok satan modeli Renegate: 1148 adet
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SUZUKI
1932 adet En çok satan modeli Vitara: 1563 adet
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MITSUBISHI
3262 adet En çok satan otomobil modeli Eclipse Cross: 189 En çok satan hafif ticari modeli L200: 2723 adet
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VOLVO
4485 adet En çok satan modeli S60: 1688 adet
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KIA
7579 adet En çok satan otomobil modeli Cerato: 2158 adet En çok satan hafif ticari modeli Bongo: 1486 adet
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SEAT
8776 adet En çok satan modeli Leon : 5284 adet
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AUDI
9647 adet En çok satan modeli Audi A3 Sedan: 2461 adet
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BMW
10047 adet En çok satan modeli 5 Serisi: 2704 adet
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CITROEN
10212 En çok satan otomobil modeli C-Elysee: 4849 adet En çok satan hafif ticari modeli Berlingo: 3262 adet
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SKODA
16545 adet En çok satan modeli Superb: 6107 adet
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OPEL
17485 adet En çok satan modeli Astra Sedan: 9073 adet
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NISSAN
17533 adet En çok satan otomobil modeli Qashqai: 10722 adet En çok satan hafif ticari modeli Navara: 1052 adet
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MERCEDES-BENZ
19500 adet En çok satan otomobil modeli C Serisi: 5148 adet En çok satan hafif ticari modeli Vito: 3226 adet
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HONDA
22435 adet En çok satan modeli Civic: 17656 adet
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PEUGEOT
22738 adet En çok satan otomobil modeli 301: 9434 adet En çok satan hafif ticari modeli Partner Tepee: 2198 adet
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DACIA
23366 adet En çok satan otomobil modeli Duster: 9653 En çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 2081 adet
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TOYOTA
24838 adet En çok satan otomobil modeli Corolla: 15293 adet En çok satan hafif ticari modeli Hilux: 2467 adet
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HYUNDAI
28949 adet En çok satan otomobil modeli i20: 9974 adet En çok satan hafif ticari modeli H-100: 992 adet
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FIAT
52.235 adet En çok satan otomobil modeli Egea Sedan: 21783 adet En çok satan hafif ticari modeli Fiorino Combi: 8836 adet
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VOLKSWAGEN
52.3405 En çok satan otomobil modeli Passat: 15635 adet En çok satan hafif ticari modeli Caddy: 5522 adet
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FORD - 52.700 adet En çok satan otomobil modeli Focus: 9781 adet En çok satan hafif ticari modeli Courier: 12211 adet
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RENAULT TOPLAM 68 BİN 135 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA
Listenin ilk sırasında yer alan Renault, toplamda 68 bin 135 araç satış rakamına ulaştı. En çok satan otomobil modeli Megane: 24217 adet En çok satan hafif ticari modeli Kangoo: 3911 adet
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İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ) RENAULT: 68.135 (61.082 + 7.053) FORD: 52.700 (19.731 + 32.969) VOLKSWAGEN: 52.340 (38.916 + 13.424)
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EN ÇOK SATAN MODELLER
Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 3 otomobil şunlar: 1 - RENAULT MEGANE SEDAN - 24 bin 217 adet 2 - FIAT EGEA SEDAN- 23 bin 074 adet 3 - RENAULT CLİO - 18 bin 220 adet
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EN ÇOK SATAN TİCARİLER
En çok satan hafif ticari modeller... 1 - FORD COURİER - 12 bin 631 adet 3 - FIAT FİORİNO COMBİ - 9 bin 217 adet 2 - FORD Transit Kamyonet - 7 bin 093 adet
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2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 21.571 adet oldu. 91.752 adet olan 2017 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 76,49 oranında azaldı.
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2018 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,15 azaldı ve 16.809 adet oldu. Geçen sene 70.488 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ekim ayına göre yüzde 77,61 azaldı ve 4.762 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 21.264 adet satış yaşanmıştı.
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EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR
2018 yılı Ekim sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 95,88 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 363.635 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 2,91 pay ile 1600- 2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,30 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.
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2017 yılı Ekim sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 30,8 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 33,9 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 27,9 azalış görüldü. 2018 yılı Ekim sonu itibariyle 85kW altı 76 adet ve 121kW üstü 48 adet, toplam 124 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.
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2018 yılı Ekim ayı sonunda 1600cc altı 470 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 2.605 adet, 1801cc-2000cc aralığında 30 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 220 adet ve 2500cc üstü 6 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Ekim sonunda toplam 3.331 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.
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DİZEL SATIŞLARI YÜZDE 32,99 AZALDI
2018 yılı Ekim ayı sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,99 oranında azaldı. 2018 yılı Ekim sonunda otomobil satış adetleri, 2017 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 58,94’e (223.539 adet) geriledi.
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OTOMATİK VİTES ORANI AZALDI
2018 yılı Ekim ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2017 yılı aynı döneme göre yüzde 23,94 oranında azaldı. 2018 yılı Ekim sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 59,70’den yüzde 65,50’ye (248.425 adet) yükseldi.
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EN ÇOK C SEGMENTİ SATTI
2018 yılı Ekim ayı sonunda otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 55,7 pay alan C (211.155 adet) segmenti ve ardından yüzde 27,6 pay ile B (104.656 adet) segmenti ulaştı. 2018 yılı Ekim ayı sonu otomobil pazarı kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50,7 pay, 192.428 adet) oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 24,5 pay ve 92.880 adet satış ile H/B ve yüzde 20,6 pay ve 78.179 adet satış ile SUV otomobiller takip etti.
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