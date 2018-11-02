2018'in en çok satan otomobilleri

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı on aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,55 azalarak 485.027 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılı on aylık dönemde ise 719.095 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

1 / 53 LAMBORGHINI 2 adet Huracan satıldı

2 / 53 BENTLEY 8 adet 3 adet GT V8 satışı gerçekleştirdi.

3 / 53 ASTON MARTIN 12 adet 6 adet DB11 modeli satıldı

4 / 53 FERRARI 17 adet 6 adet 488 Spider satıldı

5 / 53 INFINITI 18 adet satıldı En çok satan modeli Q30: 16 adet

6 / 53 SMART 26 adet 18 adet Smart Fortwo satıldı

7 / 53 MASERATI 40 adet satıldı En çok satan modeli Levante: 31 adet

8 / 53 LEXUS 47 adet satıldı En çok satan modeli CT: 18 adet

9 / 53 JAGUAR 138 adet satıldı En çok satan modeli F Pace: 76 adet

10 / 53 ALFA ROMEO 165 Adet Giulietta 142 adetle markanın en çok satan modeli.

11 / 53 DS 206 adet En çok satan modeli DS 7 Croossback: 91 adet

12 / 53 SSANGYONG 286 adet En çok satan modeli Tivoli: 113 adet

13 / 53 PORSCHE 498 adet En çok satan modeli Macan: 287 adet

14 / 53 KARSAN 737 adet En çok satan modeli JEST: 710 adet

15 / 53 MAZDA 831 adet En çok satan modeli Mazda CX 3: 337 adet

16 / 53 MINI 854 adet En çok satan modeli Countyrman: 474 adet

17 / 53 LAND ROVER 921 adet En çok satan modeli Range Rover Sport: 277 adet

18 / 53 SUBARU 1109 adet En çok satan modeli Forester: 502 adet

19 / 53 IVECO 1218 adet Daily modeli

20 / 53 ISUZU 1575 adet En çok satan modeli D-Max: 991 adet

21 / 53 JEEP 1580 adet En çok satan modeli Renegate: 1148 adet

22 / 53 SUZUKI 1932 adet En çok satan modeli Vitara: 1563 adet

23 / 53 MITSUBISHI 3262 adet En çok satan otomobil modeli Eclipse Cross: 189 En çok satan hafif ticari modeli L200: 2723 adet

24 / 53 VOLVO 4485 adet En çok satan modeli S60: 1688 adet

25 / 53 KIA 7579 adet En çok satan otomobil modeli Cerato: 2158 adet En çok satan hafif ticari modeli Bongo: 1486 adet

26 / 53 SEAT 8776 adet En çok satan modeli Leon : 5284 adet

27 / 53 AUDI 9647 adet En çok satan modeli Audi A3 Sedan: 2461 adet

28 / 53 BMW 10047 adet En çok satan modeli 5 Serisi: 2704 adet

29 / 53 CITROEN 10212 En çok satan otomobil modeli C-Elysee: 4849 adet En çok satan hafif ticari modeli Berlingo: 3262 adet

30 / 53 SKODA 16545 adet En çok satan modeli Superb: 6107 adet

31 / 53 OPEL 17485 adet En çok satan modeli Astra Sedan: 9073 adet

32 / 53 NISSAN 17533 adet En çok satan otomobil modeli Qashqai: 10722 adet En çok satan hafif ticari modeli Navara: 1052 adet

33 / 53 MERCEDES-BENZ 19500 adet En çok satan otomobil modeli C Serisi: 5148 adet En çok satan hafif ticari modeli Vito: 3226 adet

34 / 53 HONDA 22435 adet En çok satan modeli Civic: 17656 adet

35 / 53 PEUGEOT 22738 adet En çok satan otomobil modeli 301: 9434 adet En çok satan hafif ticari modeli Partner Tepee: 2198 adet

36 / 53 DACIA 23366 adet En çok satan otomobil modeli Duster: 9653 En çok satan hafif ticari modeli Dokker Combi: 2081 adet

37 / 53 TOYOTA 24838 adet En çok satan otomobil modeli Corolla: 15293 adet En çok satan hafif ticari modeli Hilux: 2467 adet

38 / 53 HYUNDAI 28949 adet En çok satan otomobil modeli i20: 9974 adet En çok satan hafif ticari modeli H-100: 992 adet

39 / 53 FIAT 52.235 adet En çok satan otomobil modeli Egea Sedan: 21783 adet En çok satan hafif ticari modeli Fiorino Combi: 8836 adet

40 / 53 VOLKSWAGEN 52.3405 En çok satan otomobil modeli Passat: 15635 adet En çok satan hafif ticari modeli Caddy: 5522 adet

41 / 53 FORD - 52.700 adet En çok satan otomobil modeli Focus: 9781 adet En çok satan hafif ticari modeli Courier: 12211 adet

42 / 53 RENAULT TOPLAM 68 BİN 135 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA Listenin ilk sırasında yer alan Renault, toplamda 68 bin 135 araç satış rakamına ulaştı. En çok satan otomobil modeli Megane: 24217 adet En çok satan hafif ticari modeli Kangoo: 3911 adet

43 / 53 İLK ÜÇ MARKAYA BAKIŞ MARKA SATIŞ (BİNEK + TİCARİ) RENAULT: 68.135 (61.082 + 7.053) FORD: 52.700 (19.731 + 32.969) VOLKSWAGEN: 52.340 (38.916 + 13.424)

44 / 53 EN ÇOK SATAN MODELLER Model dökümlerine göre incelendiğinde ise en çok satan 3 otomobil şunlar: 1 - RENAULT MEGANE SEDAN - 24 bin 217 adet 2 - FIAT EGEA SEDAN- 23 bin 074 adet 3 - RENAULT CLİO - 18 bin 220 adet

45 / 53 EN ÇOK SATAN TİCARİLER En çok satan hafif ticari modeller... 1 - FORD COURİER - 12 bin 631 adet 3 - FIAT FİORİNO COMBİ - 9 bin 217 adet 2 - FORD Transit Kamyonet - 7 bin 093 adet

46 / 53 2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 21.571 adet oldu. 91.752 adet olan 2017 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 76,49 oranında azaldı.

47 / 53 2018 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,15 azaldı ve 16.809 adet oldu. Geçen sene 70.488 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Ekim ayına göre yüzde 77,61 azaldı ve 4.762 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 21.264 adet satış yaşanmıştı.

48 / 53 EN ÇOK 1600cc ALTINDAKİLER TERCİH EDİLİYOR 2018 yılı Ekim sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 95,88 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 363.635 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 2,91 pay ile 1600- 2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,30 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.

49 / 53 2017 yılı Ekim sonuna göre, 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 30,8 , 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 33,9 ve 2000cc üstü otomobillerde ise yüzde 27,9 azalış görüldü. 2018 yılı Ekim sonu itibariyle 85kW altı 76 adet ve 121kW üstü 48 adet, toplam 124 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

50 / 53 2018 yılı Ekim ayı sonunda 1600cc altı 470 adet, 1601cc<=1800cc (>50 kW) aralığında 2.605 adet, 1801cc-2000cc aralığında 30 adet, 2001cc-2500cc (>100KW) aralığında 220 adet ve 2500cc üstü 6 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 Ekim sonunda toplam 3.331 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

51 / 53 DİZEL SATIŞLARI YÜZDE 32,99 AZALDI 2018 yılı Ekim ayı sonu dizel otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,99 oranında azaldı. 2018 yılı Ekim sonunda otomobil satış adetleri, 2017 yılı aynı dönem ile kıyaslandığında, dizel payı yüzde 58,94’e (223.539 adet) geriledi.

52 / 53 OTOMATİK VİTES ORANI AZALDI 2018 yılı Ekim ayı sonunda otomatik şanzımanlı otomobil satış adetleri 2017 yılı aynı döneme göre yüzde 23,94 oranında azaldı. 2018 yılı Ekim sonu otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı yüzde 59,70’den yüzde 65,50’ye (248.425 adet) yükseldi.