2018 KPSS sınavına 3 dakika genç kalınca içeri alınmadılar! Sinirden kapıyı yumrukladı...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı bugün saat 10.15'te başladı.
Tüm yurtta olduğu gibi Hakkari'de de adaylar sınav heyecanı yaşadı. Kentte 20 okul ve cezaevinde 3 bin 456 aday sınava girdi. Hakkari Sümbül Anadolu Lisesi'nde sınava giren Yüksekovalı 3 genç kız, sınava 3 dakika geç kalınca, görevliler tarafından içeri alınmadı.
Gözyaşlarına hakim olamayan adaylar, sinir krizleri geçirip okulun kapısını yumrukladı. Öğrencileri, polis ekipleri sakinleştirerek uzaklaştırdı. (DHA)
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