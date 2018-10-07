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2018 KPSS sınavına 3 dakika genç kalınca içeri alınmadılar! Sinirden kapıyı yumrukladı...

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2018 14:16 | Son Güncelleme

Hakkari'de ortaöğretim mezunu adayların katıldığı 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) 3 dakika geç kalan üç genç kız, içeri alınmayınca gözyaşı döküp, okulun kapısını yumrukladı.

2018 KPSS sınavına 3 dakika genç kalınca içeri alınmadılar! Sinirden kapıyı yumrukladı...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nca yapılan 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim sınavı bugün saat 10.15'te başladı.

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Tüm yurtta olduğu gibi Hakkari'de de adaylar sınav heyecanı yaşadı. Kentte 20 okul ve cezaevinde 3 bin 456 aday sınava girdi. Hakkari Sümbül Anadolu Lisesi'nde sınava giren Yüksekovalı 3 genç kız, sınava 3 dakika geç kalınca, görevliler tarafından içeri alınmadı.

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Gözyaşlarına hakim olamayan adaylar, sinir krizleri geçirip okulun kapısını yumrukladı. Öğrencileri, polis ekipleri sakinleştirerek uzaklaştırdı. (DHA)

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2018 kpss 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı Hakkari

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
sen böyle hayati bi sınava girerken bile gevşek olursan senin yapacağın memurluğu düşünemiyorum.kural açık net kapıları yumruklamana gerek yok.eski nesil sınava girmeden önce gider okulu kontrol ederdi 1 saat öncesinde kapıda olurdu.türkiye onlar sayesinde hala ayakta zaten
Disiplin Sart Kardesim. erken Kalkıcan, iyi bu herkes kafasına göre 2-3-4-5-10 dakka geç gelsin. Sınavın Varsa Erken Kalkıcan Kahvaltını Yapıcan , Yarım Saat Önceden Hazır Olucan
Sınava Geç Giden. Memur Olduğunda İşinede Devamlı Geç Gider. Dişiplin Şart
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