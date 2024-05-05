HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! Korku dolu anlar kamerada

Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! Korku dolu anlar kamerada

05.05.2024 17:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta çarpışan otomobillerden biri kontrolden çıkıp, mağazaya girdi. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, dükkanın önünde telefonla konuşan Aykut Eryıldız, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. İşte o görüntüler...

Korkutan kaza, saat 14.00 sıralarında Elbistan ilçesi Ahmet Karacabey Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sola dönerken, arkadan gelen otomobil çarptı.

OTOMOBILIN-ALTINDA-KALMAKTAN-SANIYELERLE_49641 (1)

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, caddedeki mağazaya girdi. O sırada mağazanın önünde telefonla konuşan Aykut Eryıldız, kaçıp otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

OTOMOBILIN-ALTINDA-KALMAKTAN-SANIYELERLE_49641

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ'

Yaralananın olmadığı kaza, mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Aykut Eryıldız'ın otomobilden kaçtığı anlar yer alırken, kaçarken telefonla konuşmaya devam etmesi de dikkat çekti.

OTOMOBILIN-ALTINDA-KALMAKTAN-SANIYELERLE_49641 (3)

Eryıldız, "Olay anında annemle telefonla konuşuyordum. Sesleri duyunca kafamı çevirdiğimde arabanın üzerime geldiğini gördüm. Refleks olarak kaçtım. Çok şükür iyiyim, verilmiş sadakamız varmış” dedi.

OTOMOBILIN-ALTINDA-KALMAKTAN-SANIYELERLE_49641 (4)

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan KKTC'de 'sahte diploma'dan tutuklandı!TRT Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan KKTC'de 'sahte diploma'dan tutuklandı!
Taksi durağını bastı, tüfekle mermi yağdırdı! Dehşet anları kameradaTaksi durağını bastı, tüfekle mermi yağdırdı! Dehşet anları kamerada
469 çete çökertildi! Uluslararası suçlar da var469 çete çökertildi! Uluslararası suçlar da var
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kahramanmaraş
En Çok Okunan Haberler
2028 cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Dikkat! Geliyor...

2028 cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Dikkat! Geliyor...

Lüks villada sır ölüm! Eğlence sırasında feci şekilde can verdi

Lüks villada sır ölüm! Eğlence sırasında feci şekilde can verdi

Galatasaray'da Icardi takıma veda ediyor iddiası!

Galatasaray'da Icardi takıma veda ediyor iddiası!

Lüks araçla alevlenen tartışmalara son noktayı koydu!

Lüks araçla alevlenen tartışmalara son noktayı koydu!

Eve tamirci çağırdı, neye uğradığını şaşırdı!

Eve tamirci çağırdı, neye uğradığını şaşırdı!

Mansur Yavaş ile İmamoğlu arasında ilk rekabete geri sayım!

Mansur Yavaş ile İmamoğlu arasında ilk rekabete geri sayım!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.