Otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu! Korku dolu anlar kamerada

Korkutan kaza, saat 14.00 sıralarında Elbistan ilçesi Ahmet Karacabey Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, sola dönerken, arkadan gelen otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, caddedeki mağazaya girdi. O sırada mağazanın önünde telefonla konuşan Aykut Eryıldız, kaçıp otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ'

Yaralananın olmadığı kaza, mağazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Aykut Eryıldız'ın otomobilden kaçtığı anlar yer alırken, kaçarken telefonla konuşmaya devam etmesi de dikkat çekti.

Eryıldız, "Olay anında annemle telefonla konuşuyordum. Sesleri duyunca kafamı çevirdiğimde arabanın üzerime geldiğini gördüm. Refleks olarak kaçtım. Çok şükür iyiyim, verilmiş sadakamız varmış” dedi.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





