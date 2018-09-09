HABER

2018 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.09.2018 17:02 | Son Güncelleme

Üniversite okurken kalacak bir yer güvencesi arayan öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak merak ediyorlar. Hele de yurt ücretlerine zam yapılmayacağı müjdesi öğrencileri daha da heyecanlandırdı. Öğrenciler KYK yurtlarına kayıt hakkı kazanıp kazanmadıklarını bir an evvel öğrenmek istiyorlar. Peki KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Akabinde yedek yerleştirme dönemi ne zaman başlayacak?

2018 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

Üniversitelere kayıtların başlaması ile okumak için şehir dışına çıkacak olan öğrencilerin yurt maratonu da başladı. Öğrenciler gidecekleri ilde kalacak bir yer için KYK yurt başvurusu gerçekleştirdiler. Tabii şimdi merakla KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak bekliyorlar? Peki Kredi ve Yurtlar Kurumundan bir açıklama yapıldı mı, bir tarih verildi mi?..

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK'den yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları, 3 Eylül Pazartesi alınmaya başlanacak. "e-Devlet" üzerinden yapılacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'da sona erecek. Geçen sene 14 Ağustos ile 20 Ağustos arasında yapılan yurt başvuru sonuçları, 1 Eylül 2017'de açıklanmıştı. Yani başvurular sonrasında sonuçların açıklanması 10 gün sürmüştü. Bu sene de aynı şekilde olacak olursa KYK yurt başvuru sonuçları 20 Eylül'de açıklanabilir.

YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuruları henüz devam ettiği için yedek yerleştirmeler için kesin tarih yok. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık 10 gün sonra yurtların kontenjanlarına göre yedek yerleştirmeler başlayacak. Yani KYK yurt yedek yerleştirmeleri 30 Eylül'de başlayabilir.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.

"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, "4441961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezi'nden veya Kurumun resmi Twitter hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden de yardım talebinde bulunabilecek.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kredi ve Yurtlar kurumu 81 il, 152 ilçe ve 2 yurtdışında olmak üzere 500'den fazla yurtta, hizmet veriyor. Yurtlarda aylık ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır. Standart v e özel nitelikli yurtlar olmak üzere iki tip yurt bulunur. Yaz okulu veya stajı için kalmayacaksanız Temmuz ve Ağustos ayı yurt ücretlerini ödemiyorsunuz.

KYK aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.

PARTNERSırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?Sırt ve bel ağrısı hangi egzersizlerle önlenir?
“Bireysel farklılığa sahip çocuklar akranlarıyla birlikte eğitim almalı”“Bireysel farklılığa sahip çocuklar akranlarıyla birlikte eğitim almalı”
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kyk yurt başvurusu KYK Yurt Başvuru Sonuçları KYK

En Çok Okunan Haberler

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

‘Vatanım Sensin’in ‘Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım

Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!

LGS ve yerel yerleştirme 1. nakil sonuçları açıklandı! Liseye geçişte yeni boş kontenjanlar e-okul'da!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım

Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım

LGS 4. nakil sonuçları açıklandı! MEB yerleştirmeye esas 4. nakil sonuçları sorgulama!

LGS 4. nakil sonuçları açıklandı! MEB yerleştirmeye esas 4. nakil sonuçları sorgulama!

80 bin kişi alınacak!

80 bin kişi alınacak!

LGS 4. nakil sonuçları belli oldu! Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçları sorgulama!

LGS 4. nakil sonuçları belli oldu! Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçları sorgulama!

Teşvik sonuçları 2018 açıklandı! Özel okul teşvik başvuru sonuçları sorgulama!

Teşvik sonuçları 2018 açıklandı! Özel okul teşvik başvuru sonuçları sorgulama!

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman başlıyor?

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman başlıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.