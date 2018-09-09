2018 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

Üniversitelere kayıtların başlaması ile okumak için şehir dışına çıkacak olan öğrencilerin yurt maratonu da başladı. Öğrenciler gidecekleri ilde kalacak bir yer için KYK yurt başvurusu gerçekleştirdiler. Tabii şimdi merakla KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak bekliyorlar? Peki Kredi ve Yurtlar Kurumundan bir açıklama yapıldı mı, bir tarih verildi mi?..

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK'den yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları, 3 Eylül Pazartesi alınmaya başlanacak. "e-Devlet" üzerinden yapılacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'da sona erecek. Geçen sene 14 Ağustos ile 20 Ağustos arasında yapılan yurt başvuru sonuçları, 1 Eylül 2017'de açıklanmıştı. Yani başvurular sonrasında sonuçların açıklanması 10 gün sürmüştü. Bu sene de aynı şekilde olacak olursa KYK yurt başvuru sonuçları 20 Eylül'de açıklanabilir.

YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuruları henüz devam ettiği için yedek yerleştirmeler için kesin tarih yok. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık 10 gün sonra yurtların kontenjanlarına göre yedek yerleştirmeler başlayacak. Yani KYK yurt yedek yerleştirmeleri 30 Eylül'de başlayabilir.