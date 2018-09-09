2018 KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yerleştirmeler ne zaman yapılacak?

Üniversitelere kayıtların başlaması ile okumak için şehir dışına çıkacak olan öğrencilerin yurt maratonu da başladı. Öğrenciler gidecekleri ilde kalacak bir yer için KYK yurt başvurusu gerçekleştirdiler. Tabii şimdi merakla KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak bekliyorlar? Peki Kredi ve Yurtlar Kurumundan bir açıklama yapıldı mı, bir tarih verildi mi?..
KYK'den yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim öğretim yılı için yurt başvuruları, 3 Eylül Pazartesi alınmaya başlanacak. "e-Devlet" üzerinden yapılacak başvurular, 10 Eylül Pazartesi saat 23.59'da sona erecek. Geçen sene 14 Ağustos ile 20 Ağustos arasında yapılan yurt başvuru sonuçları, 1 Eylül 2017'de açıklanmıştı. Yani başvurular sonrasında sonuçların açıklanması 10 gün sürmüştü. Bu sene de aynı şekilde olacak olursa KYK yurt başvuru sonuçları 20 Eylül'de açıklanabilir.
KYK yurt başvuruları henüz devam ettiği için yedek yerleştirmeler için kesin tarih yok. KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasından yaklaşık 10 gün sonra yurtların kontenjanlarına göre yedek yerleştirmeler başlayacak. Yani KYK yurt yedek yerleştirmeleri 30 Eylül'de başlayabilir.
Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.
Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.
"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.
Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, "4441961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezi'nden veya Kurumun resmi Twitter hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden de yardım talebinde bulunabilecek.
Kredi ve Yurtlar kurumu 81 il, 152 ilçe ve 2 yurtdışında olmak üzere 500'den fazla yurtta, hizmet veriyor. Yurtlarda aylık ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır. Standart v e özel nitelikli yurtlar olmak üzere iki tip yurt bulunur. Yaz okulu veya stajı için kalmayacaksanız Temmuz ve Ağustos ayı yurt ücretlerini ödemiyorsunuz.
KYK aylık yurt ücreti 168 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL arasındadır. K.K.T.C’de bulunan yurtların ise aylık ücreti 300 TL’dir.
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