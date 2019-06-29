Sağlık sektörünün öncüleri, tıbbi cihaz piyasasına dair 2023 vizyonu doğrultusunda izlenecek yol haritasının ele alındığı, Türkiye'de yeni geliştirilen yerli ve milli tıbbi cihazların tanıtıldığı "2019-2020 Strateji, Eğitim ve Ürün Lansman Toplantısı"nda buluştu. RD Global-İnvamed tarafından düzenlenen toplantı, İnvamed Üretim Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıda, tıbbi cihaz ihtiyacının karşılanması için izlenecek stratejiler belirlendi ve Türkiye'de yeni geliştirilen yerli ve milli tıbbi cihazların tanıtımı yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, burada yaptığı konuşmada, tıbbi malzemenin özel sektör tarafından üretilse de kamu hizmetinden sayıldığını, bunların geri ödemelerinin kamu tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye'nin yerli tıbbi malzemeler üretmesinin, temel kamu politik hedefleri arasında yer aldığına işaret eden Bağlı, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüze koyduğu eylem planına baktığımızda kendi kurumumla ilgili söyleyeyim, bir numaralı hedef mümkün mertebe yerelleşmeyi teşvik edeceksiniz, destekleyeceksiniz ve önünü açacaksınız." dedi.

Bağlı, yerelleşmenin temel bir politik hedef olduğunu ve bunun gözetilmesi hususunda hiçbir tartışma bulunmadığını söyledi. - "Daha fazla Ar-Ge'ye ihtiyacımız var" Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, bu tür girişimlerin sadece Türkiye'deki değil küresel çaptaki faydalarının da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Gerek kamuda gerek özel sektörde Türkiye'nin gücü, parayı, enerjiyi doğru önceliklendirmesi gerektiğini dile getiren Güllüoğlu, "Bizim daha fazla binaya ihtiyacımız yok belki ama daha fazla patente ihtiyacımız var, ilk planda daha fazla çalışana değil ama daha fazla Ar-Ge'ye ihtiyacımız var. Bu tabii olarak daha büyük fabrika, çalışan ihtiyacını geliştirecek. O yüzden laboratuvarlardaki çalışmalara çok daha fazla kıymet verilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi. - "Ufuklara sağlığın teknolojik gelişimiyle ulaşılacak" Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç da ufuklara sağlığın teknolojik gelişimiyle ulaşılacağını ifade etti. Üniversite olarak 2 temel hedefleri olduğunu belirten Maç, birinin Ar-Ge desteği vermek, ikincisinin de sağlık turizmi yapmak olduğunu söyledi. Maç, "Bunların Türkiye'nin dış ticaret açığını kapayacağına ve Türkiye'nin orta sınıftan ileri sınıfa atlamasına vesile olacağına inanıyoruz." diye konuştu.