2019 Kanlı Ay Tutulması ne zaman? Kanlı Ay Tutulmasının burçlara etkisi!

21 Ocak günü Türkiye saatiyle 08:15’te 0°51’ derecede Aslan burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek. Dünya, Güneş ve Ay’ın arasına girerek, yavaş yavaş Ay’ı gölgeleyecek. Saat 08:15 olduğunda ise Dünya tamamen Ay’ı kapatmış olacak. Bu ay tutulmasının önüne gelen “kanlı, süper, kurt” gibi sözcükler sadece Ay’ın görünümü ve rengiyle alakalı olup, kurt denilmesi de eski bir gelenekten ibarettir. Yani korkulacak, evham yapılacak bir durum yok. Bildiğiniz bir gökyüzü olayından hiçbir farkı yoktur. Bu tutulma ülkemizden gözlemlenemeyecek. Kuzey ve Güney Amerika’dan net olarak izlenebilecek. Ayrıca Avrupa’nın Kuzey ve Batı ucundaki ülkelerden de gözlem yapılabilecek. Hemen tutulmanın genel etkilerine bakalım. Ay tutulması esnasında Ay ve Güneş birbirine karşıt durumda olur. Bir Güneş tutulmasındaki gibi kavuşum yapmazlar. Haliyle ikisi karşıtken gerilim de biraz artar. Tabii ki sadece bu yüzden değil, tutulma esnasındaki açılar, sabit yıldızlar ve diğer gezegenlerin yerleşimleri bizlere bir tutulmanın kalitesini gösterir.

Bu tutulma anında Ay, Uranüs ile sert bir açı yapıyor. Bu durum beklenmedik gelişmeler yaşayabileceğimizi gösteriyor. Aniden karşımıza çıkan olaylar stresli anlar yaşamamıza sebep olabilir. Özellikle ani tepki vermekten kaçınmalıyız. Sabırsız olacağımız bir zaman dilimindeyiz. Hızlı düşünmek isterken yanlış kararlar alabiliriz. Ay-Uranüs kontağı duygusal hayatımıza da vurgu yapacaktır. İkili ilişkilerde de beklemediğimiz davranışlar görmek bizleri yaralayabilir. Uranüs hayatımızda değişiklikler yapmak için bizleri harekete geçirecektir. Buna tutulmanın güzel tarafı olarak bakabiliriz. Sizden beklenmeyen şeyleri yapın. Zihninizi özgür bırakın. Size karışan insanlara kulak asmayın. Bir şeyin doğru olduğunu hissediyorsanız, o düşüncenizden vazgeçmeyin. Tutulma anında Merkür’ün Uranüs’e açıya gitmesi kendimizi ifade ederken yanlış anlaşılabileceğimizi gösteriyor. Beklenmedik bir durumla karşılaştığımızda ağzımızdan çıkan kelimeler tansiyonun daha da artmasına sebep olabilir. Özellikle gönül ilişkimizde ve kariyer hayatımızda dikkatli olmalıyız. Bir anlık sinirle söylediklerimiz, bizleri geri dönüşü olmayan bir yola sokabilir. Bu konuda uyarmamın sebebi ise, tutulma gerçekleşirken Venüs-Neptün ve Mars-Satürn kontaklarının da aktif olmasıdır. Venüs-Neptün sert açısı duygusal hayatımızda hayal kırıkları yaşayabileceğimizi gösteriyor. Mars-Satürn ise agresif bir tutumla alacağımız kararların gelecekte bizi sıkıntıya sokabileceğini gösteriyor.

Merkür ve Uranüs’e başka bir yönden baktığımızda, elektronik aletlerimize özellikle haberleşmede kullandığımız cihazlara dikkat etmeliyiz. Cep telefonları, tabletler, bilgisayarlar sebepsiz yere aniden bozulabilir. Bir Merkür retrosunda değiliz ama tutulma gerçekleşmeden bilgilerinizi yedeklemenizi öneririm. Günümüzde artık teknolojinin girmediği yer yok. Bu sebeple ulaşım araçlarında da sorunlar yaşanabilir. Arabanızın elektronik aksanlarında da problemler oluşabilir. Gördüğünüz gibi tutulma tek başına gelmiyor. O anki gezegenlerin konumları da bize çok şey anlatıyor. Son olarak tutulmada aktif olan Altair sabit yıldızına bakalım. Güneş’in yanında yer alacak olan bu sabit yıldız, Kova burcunda 1°47’ derecede Aquila takımyıldızında yer almaktadır. Güneş ile kontak kurduğunda şöhret, başarı, aniden gelen zenginlik gibi temaları ortaya çıkartır. Fakat aynı zamanda hastalıklara, zehirlenmelere, kayıplara da işaret eder. Şimdi bunları tutulma derecesine odaklanarak yorumlayalım. Tutulma 0 derece Aslan burcunda gerçekleşiyor. Yani Ay 0 derece Aslan’da ise Güneş de 0 derece Kova burcunda yerleşmiş oluyor. Aslan burcu denildiğinde liderler, ünlüler, şöhret, çocuklar akla ilk gelenlerdir. Dünya liderlerinden birinin yaptığı açıklamalarla gözden düşebileceğini görebiliriz. Bazı liderlerin ise sağlık problemleri gündeme oturabilir. Dünya’daki liderlerin ve tanınmış kişilerin kaybıyla sarsılabiliriz.

6 Ocak Güneş tutulmasında ne kadar yapıcı ve geleceğe dönük pozitif etkiler konuşmuş olsak da bu Ay tutulmasında daha çok dikkatli olmamız gereken konulara vurgu yaptık. Tabii ki etkileri okudukça negatif bir tutulma olduğunu algılayabiliriz. Fakat bunu pozitife çevirmek için önce karşımızdaki enerjiyi iyi tanımalıyız. Eğer sinirlerimize hakim olursak, aniden gelişen olaylarda sakin kalırsak ve anlık değil kalıcı kararlar alırsak bu tutulma bizlere güzel destek verecektir. Bazı zamanlarda kendimizi değiştirmemiz gerekir. Koşulları değiştiremiyorsak, kendimizi adapte etmemiz gereklidir. Çünkü başımıza kötü bir şey geldiğinde hayat orada bize bir mesaj vermek istiyordur. Şubat 2017’den beri tutulmalar Aslan-Kova aksında (ekseninde) meydana geliyordu. 21 Ocak Ay tutulması bu eksendeki son tutulmadır. Artık 1,5 sene boyunca tutulmalar Yengeç-Oğlak aksında meydana gelecek. 2026-2028 senelerine kadar bir daha Aslan ve Kova burcunda tutulma görmeyeceğiz. Şimdi her burcun hangi konularda etki alacağına bakalım. Her tutulmada olduğu gibi 21 Ocak tutulmasının etkisi de yaklaşık altı ay sürecektir. Yükselen burç, öngörülerde çok önemli bir yer taşır. Onu da okumayı unutmayınız.

KOÇ Aşk hayatınızda sakin kalmanız gereken bir zaman dilimindesiniz. Aniden gelişen olaylarda vereceğiniz tepkiler partnerinizle sorun yaratabilir. Karşı tarafın egolu davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz. Oysa ki bu ilişkinin tek kişilik değil, iki kişiden ibaret olduğunu hatırlatmanız gerekebilir. Çocuğunuzla ilgili konular da gündeme gelebilir. Ona karşı otoriter davranışlarınız, çocuğunuzu sıkabilir. Biraz daha özgür bırakmanız gerekli olabilir. Onun yerine kararlar almak yerine, ona danışarak kararlar almalısınız. Aileniz ve iş hayatınız arasında da dengeyi iyi kurmayı unutmayınız. Aile bireyleri arasında küçük anlaşmazlık yaşanabilir. Ailede birinin sağlık problemi baş gösterebilir. Evinizin içinde riskli hareketlerden sakının, ufak kazalar meydana gelebilir. BOĞA Ailenizin içinde sorunlar yaşayabilirsiniz. Onlardan baskı gördüğünüzü düşünebilirsiniz. Yalnız bunu dile getirirken kalp kırmamaya özen gösterin. Annenizin veya babanızın kuralcı tutumu artık hayatınızda radikal kararlar almanızı gerektirebilir. Alacağınız risk, ileride sizi daha mutlu edecekse eyleme geçin. Yoksa tamamen karşı gelmek için bunu yapıyorsanız, sonuçları şu ankinden de negatif olabilir. Ailenizde rahatsızlığı olan biri varsa sağlık problemleri nüks edebilir. Kariyerinize odaklanıp, onları ihmal etmeyin. Evinizin içinde tadilat gerektirecek ufak aksaklıklar olabilir. Elektronik aletlerinizde de sorunlar yaşayabilirsiniz. Ruhen gergin olmanız insanlarla aranızda iletişim problemi yaratabilir. Söyledikleriniz bulunduğunuz çevrede yanlış algılanabilir.

İKİZLER Kardeşinizle ve akrabalarınızla aranızda problemler yaşanabilir. Ortak bir noktada uzlaşmak için sizin alttan alıp, ortamı yumuşatmanız gerginliği azaltabilir. Eğitimine devam edenler varsa okuduklarınıza ve sınavda işaretlediklerinize dikkat edin. Mutlaka iki kez kontrol edin, çünkü yöneticiniz Merkür de sert etkilerin altında olacak. Bu sebeple kafanız bulanık olabilir. Unutkanlıklarınız bu sefer başınıza dert olabilir. Elektronik aletlerine en çok sizler dikkat etmelisiniz. Tutulma oluşmadan önce bilgilerinizi yedeklemeyi unutmayın. Satış, pazarlama, iletişim sektöründekiler insan ilişkilerinde sorunlar yaşayabilir. Müşterinizle ve yöneticinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca paranıza ve değerli eşyalarınıza da göz kulak olmanızı öneririm. YENGEÇ Tutulmayla beraber maddi konularınızda garantici olmanızı tavsiye ederim. Riskli yatırımlardan bu tarih yakınlarında uzak durmanız yararınıza olacaktır. Yatırdığınız paranın karşılığını ileride almakta zorlanabilirsiniz. Maaşınız veya beklediğiniz primle ilgili aksilikler yaşanabilir. Para hesabınıza geçmemiş olabilir. İnternette parayla ilgili işlem yapmanızı tavsiye etmem. İşleminiz havada kalabilir veya yanlış yere aktarılmış olabilir. Anlaşılacağı üzere bu tutulma sizlerin en çok maddi varlıklarınıza vurgu yapıyor olacak. Cüzdan, telefon, mücevher gibi eşyalarınızı bir yerde unutmamaya dikkat edin. Ayrıca bu tarih yakınlarında dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak için biraz daha beklemelisiniz.

ASLAN Tutulma sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Kendinizin ön planda olacağı bir zaman dilimindesiniz. Bu hayatta gerçekten istediğininiz noktada mısınız bunu sorgulayabilirsiniz. Bazen gergin bir ruh haline bürünebilirsiniz. Partnerinizle olan ilişkinizde de agresif bir tutum sergilemeniz, aranızdaki tartışmayı büyütebilir. Sevgiyi görmek isteyen bir burçsunuz, karşı taraftan bu duyguyu alamamanız sizi üzebilir. Unutmayın siz her şeyin üstesinden gelebilecek kapasitedesiniz. Bu tutulmada karşılaştığınız durum ne ise, bilin ki sizi ileride daha güçlü kılacak. Saçınızda veya stilinizde radikal değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Tavsiyem biraz daha beklemeniz iyi olur. Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Özellikle dolaşım ve kalp rahatsızlıklarınız varsa ilacınızı ve tedavinizi aksatmayınız. BAŞAK Sağlığınıza ve psikolojinize dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. Rahatsızlığınız varsa doktor randevunuzu ertelemeyin. Kendinizi halsiz hissedebilirsiniz. Önemli bir hastalığınız olmasa da ani gelişen bir belirti hastanelerde vakit geçirmenize sebep olabilir. Psikolojik olarak da geçmişi daha çok hatırlayabilirsiniz. Yaptıklarınızı ya da yapamadıklarınızı kendi içinizde sorgulayabilirsiniz. Bilinçaltınızı temizlemeniz gerekiyor. Hep bir şeylere takılarak ileride mutlu olamazsınız. Oluruna bırakın ve bakalım hayat size ne gösteriyor ona odaklanın. Geçmişteki bir ilişkinizden de haber alabilirsiniz. Bu beklenmedik bir karşılaşma veya bir mesaj da olabilir. Arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde herkese güvenmemelisiniz.

TERAZİ Bulunduğunuz çevrede başarılarınız ilgi çekerken bazı insanların da negatif düşünceleri enerjinizi düşürebilir. Bu tutulma sizi aşağı çekmek isteyen kişilerle uğraşabileceğiniz bir zaman dilimi olacak. Aslında yüzünüze gülenlerin neden güldüğü ve arkanızdan ne işler çevirdiği ansızın gelişen bir olayla öğrenebilirsiniz. Dost ortamında herkesle özelinizi paylaşmayın. Söyledikleriniz başkalarının kulağına gidebilir. Aşk hayatınızda bir türlü denge tutturamadığınızı görebilirsiniz. Belki de biraz kendinizi geri çekmeyi düşünebilirsiniz. Kafa karışıklıkları ilişkinizde karar almanızı zorlaştırabilir. Kariyerinizde beklenmedik durumlar yaşanabilir. Koşullar ne olursa olsun sakin kalmanızda fayda var. AKREP Tutulmanın etkisiyle iş hayatınızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sizin elinizde olmayan sebeplerden ötürü stresli bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Yöneticinizden otoriter biri tutum görebilirsiniz. Sizi anlamak yerine egolarını öne çıkardığı anlara şahit olabilirsiniz. Ne olursa olsun sakin olmanız en büyük çıkış yolunuz olacaktır. Ani bir tepki verirseniz, kariyerinizde beklenmedik şeyler yaşayabilirsiniz. Bu dönemdeki sakin tavrınız ileride sizi çok daha üst mevkilere taşıyacaktır. Çalışmayanlar ise gelecekleri ile ilgili karamsar düşüncelere kapılabilirler. Hayatta yapmak istediklerini tam anlamıyla yaşayamadıklarını düşünebilirler. Unutmayın, değişmek sizin elinizdedir. Size engel olan şeyleri bu tutulmada artık hayatınızdan çıkarmalısınız.

YAY Seyahatlerinizde dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimindesiniz. Bavulunuza, pasaportunuza seyahatte yanınızda taşıdıklarınıza dikkat edin. Bazı rötarlar yaşanabilir. Aracınızla seyahat ediyorsanız bakımlarını yaptırdığınızdan emin olun. Akademik hayatınızda beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Vize, final veya tez savunması yapacaksanız her şeyi tekrar tekrar kontrol etmenizi tavsiye ederim. Yurt dışıyla ilgili işleriniz ve başvurularınızda aksilikler olmaması için son güne bırakmayın. Hukuki süreçlerinizde yaşadığınız haksızlarda agresif tavır göstermeniz, her şeyi tersine çevirebilir. Bazılarınız hayatın artık iyi tarafını göremediğini düşünebilir. Geçici bir süreçtir, asla karamsar olmayın. Maddi olarak da açılmamaya dikkat edin. OĞLAK Tutulmayla birlikte sizler parayla ilgili konularınıza dikkat etmelisiniz. Bu dönem gerekmediği sürece büyük harcamaların altına girmeyiniz. Beklenmedik bir borç karşınıza çıkabilir. Bu sizin bağlı olduğunuz kişilerin (eş, sevgili, aile) borçları olabilir. Sizin suçunuz yokken böyle bir paranın sizin üstünüze yüklenmesi gergin zamanlar geçirmenize sebep olabilir. Bu dönem sizden borç isteyenler olabilir, kibarca geri çevirmeniz sizin açınızdan iyi olacaktır. İnternet üzerinden alışveriş yaparken güvendiğiniz sitelerden satın almalısınız. Kredi kartınız kopyalanabilir veya hesap bilgileriniz ele geçirilebilir. Miras konularında sizden saklanan bir konu aniden ortaya çıkabilir. Kronik bir rahatsızlığınız varsa ameliyat konusu gündeme gelebilir. Evlilik ve ilişkinizde sakin yapınızı korumanız, problemleri çözmede en etkili çözüm olacaktır. Aksi halde partnerinizle aranızdaki olay büyüyebilir.