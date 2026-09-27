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44 yaşında 3 ayda 6 kilo verdi! Ünlü şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı

İngiliz şarkıcı Suzanne Shaw, 12 haftalık değişimiyle dikkat çekti. 44 yaşındaki şarkıcı bu süreçte yaklaşık 6 kilo verdiğini açıklarken, bunun için daha az yemek yerine beslenme düzenine dikkat ettiğini açıkladı. Shaw, özellikle protein tüketimi, uyku ve egzersiz rutininde yaptığı değişiklikleri anlattı.

44 yaşında 3 ayda 6 kilo verdi! Ünlü şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı
Çiğdem Berfin Sevinç

Suzanne Shaw, son dönemde takipçilerinden aldığı mesajlar üzerine vücudundaki değişimin nasıl gerçekleştiğini anlattı. Şarkıcı, daha önce haftada en az beş kez antrenman yaptığını ancak bunu üç veya dört güne düşürdüğünü söyledi. Shaw, bu dönemde aldığı besinleri takip etmeye ve protein tüketimine öncelik vermeye başladığını ifade etti.

Shaw, değişimin yalnızca daha az yemek yemekten ibaret olmadığını belirterek beslenmesini daha dikkatli planladığını söyledi.

44 yaşında 3 ayda 6 kilo verdi! Ünlü şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı 1

UYKU VE STRES YÖNETİMİNE DE ODAKLANDI

Ünlü şarkıcı, 12 haftalık süreçte spor salonunun dışında da bazı alışkanlıklarını değiştirdi.

Uyku düzenine daha fazla önem verdiğini söyleyen Shaw, sabahları farkındalık çalışmaları yapmaya başladığını ve stres ile toparlanma sürecine daha fazla dikkat ettiğini anlattı.

Kişisel antrenörü Grace'in de programını günlük yaşamına göre şekillendirdiğini belirten Shaw, seyahatleri ve iş yoğunluğu nedeniyle antrenman planının zaman zaman değiştiğini söyledi.

Şarkıcı ayrıca günlük 10 bin adım hedefine ulaşmak için arabada geçirdiği uzun saatlerde bile fırsat yaratmaya çalıştığını ifade etti.

44 yaşında 3 ayda 6 kilo verdi! Ünlü şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı 2

"BİR GECEDE OLMADI"

Shaw, sosyal medyada dikkat çeken karın kaslarının kısa sürede ortaya çıkmadığının da altını çizdi.

Ünlü isim, yaklaşık yedi yıldır düzenli olarak ve yoğun şekilde egzersiz yaptığını belirterek 12 haftalık programın mevcut spor geçmişinin üzerine kurulduğunu söyledi.

Bu nedenle elde ettiği görüntünün yalnızca üç aylık bir değişimin sonucu olmadığını vurguladı.

44 yaşında 3 ayda 6 kilo verdi! Ünlü şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı 3

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