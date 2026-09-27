Evde gereksiz yer kaplayan 5 eşya! Bunları atınca eviniz nefes alacak

Ev küçültme ve sadeleşme konusunda danışmanlık veren Katie Swinson, dağınıklığın yalnızca bir depolama sorunu olmadığını, aynı zamanda karar verme alışkanlığıyla da ilgili olduğunu belirtiyor. Abigail Roe ise sadeleşmenin mümkün olduğunca az eşyaya sahip olmak anlamına gelmediğini, kişinin gerçekten kullandığı eşyaları hayatında tutması gerektiğini söylüyor.

MUTFAKTA BİRİKEN GEREKSİZ ARAÇ GEREÇLERE DİKKAT

Avokado kesici, yumurta dilimleyici veya mango doğrayıcı gibi yalnızca belirli bir iş için kullanılan mutfak gereçleri bir süre sonra çekmecelerin arkasında unutulabiliyor.

Uzmanlara göre özellikle hevesle alınan ancak birkaç kez kullanıldıktan sonra kenara kaldırılan bu ürünler gözden geçirilmeli. Aynı şekilde aynı işlevi gören çok sayıda spatula, kepçe veya benzeri mutfak gerecinin de evde gereğinden fazla yer kaplayabileceği belirtiliyor.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN ÜRÜNLERİ BEKLETMEYİN

Kiler ve baharat dolapları da evdeki fazlalıkların en sık biriktiği alanlardan biri.

Yıllardır kullanılmayan baharatlar, vitaminler, takviyeler ve unutulmuş gıda ürünleri kontrol edilmeli. Uzmanlar, kullanılmayacağı belli olan ürünleri sırf para verildiği için saklamanın aslında bir fayda sağlamadığını belirtiyor.

SU ŞİŞELERİ VE SAKLAMA KAPLARI

Evlerde sayısı fark edilmeden artan eşyalardan biri de su şişeleri. Her yeni şişe iyi bir fikir gibi görünse de zamanla dolaplarda kullanılmayan onlarca şişe birikebiliyor.

Uzmanların önerisi ise oldukça basit. Bir kategori için belirli bir alan belirleyin. Örneğin su şişeleri için tek bir raf ayırın. Şişeler o alana sığmamaya başladığında yeni bir depolama çözümü aramak yerine fazlalıkları gözden geçirin.

Yemek saklama kaplarında ise durum biraz daha farklı. Kapağı olmayan veya kabıyla eşleşmeyen parçaların artık kullanılmayacağı belirtiliyor.

"BİR GÜN KULLANIRIM" DENİLEN SPOR ALETLERİ

Evde en çok yer kaplayan ancak en az kullanılan eşyalardan biri de spor ekipmanları olabilir.

Bir yıl veya daha uzun süredir kullanılmayan direnç bantları, kondisyon bisikletleri, yürüyüş bantları ve benzeri ekipmanların yeniden değerlendirilmesi öneriliyor. Uzmanlara göre burada önemli olan kişinin kendisini suçlamaması. Alınan spor aletinin kullanılmaması, sağlıklı yaşam hedefinden vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Sadece o yöntemin kişiye uygun olmadığını gösterebiliyor.

YENİ BİR ŞEY ALMADAN ÖNCE KENDİNİZE BU 5 SORUYU SORUN

Uzman Abigail Roe, alışveriş yapmadan önce bir süre beklemenin gereksiz eşya birikimini önleyebileceğini belirtiyor. Yeni bir ürün almadan önce şu soruları sormak işe yarayabilir:

Buna gerçekten ihtiyacım var mı?

Evde bunun benzeri zaten var mı?

Bu eşyanın evde duracağı belirli bir yer var mı?

Bunu ne kadar sık kullanacağım?

Birkaç yıl sonra hâlâ elimde olmasını isteyecek miyim?

Bunun yanı sıra ürünü satın almak için harcanacak paranın başka bir finansal hedef için kullanılıp kullanılamayacağını düşünmek de öneriliyor.