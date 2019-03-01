2019 Mart ayı burç yorumları

KOÇ Mart ayına başladığınızda kariyer konularınız gündemde olacak. Yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar çevrenizde adeta parlayacağınız bir dönem sizleri bekliyor. Bu dönemi çok iyi değerlendirin. Maddi ve manevi olarak şansınız açık olacak. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası sağlık problemleriniz nüks edebilir. Özellikle bu 23 günlük süreçte yeni bir teşhis aldıysanız hemen inanmayın. Başka doktorlara da gözüküp, ikinci bir görüş almanız iyi olacaktır. Eski sevgiliniz veya eşinizden geri dönüş sinyalleri alabilirsiniz. Unutmayın Merkür retrosu aldatıcıdır, hemen inanmamalısınız. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay sizlere geçmişi bırakıp yeni bir hayata başlamak için destek verecektir. O yüzden retroda eski ne kadar karşınıza çıksa da bu yeniay size geleceğe yönelmeniz için ışık tutacaktır. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. Maddi anlamda değişim dönüşüm yaşayacağınız 7 yıllık bir süreç sizleri bekliyor. Sürpriz gelir kaynakları karşınıza çıkabilir. 7 sene sonunda beklediğinizden daha fazla maddi güce sahip olabilirsiniz. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar çok güzel etkiler alıyor olacaksınız. Güneş hayatta nerede desteğe ihtiyacınız varsa size güç verecek. Tabii ki bu dönem sizler için de doğum günlerinizi kutlama vakti olacak. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay, ilişki ve evlilik konularında size gergin bir zaman dilimi yaşatabilir. Özellikle bu tarih yakınlarında partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar olabilir. Fakat agresif davranırsanız, bu dolunay ilişkinizi yıpratacak gelişmelere neden olabilir. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar duygusal hayatınızın ön plana çıktığı bir dönem sizleri bekliyor. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar iletişim trafiğiniz artacak. Yeni edindiğiniz çevrelerden güzel kariyer fırsatları bulabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili gelişmeler olabilir. Eğitim hayatında zorlu ve savaşmanızı gerektirecek durumlar meydana gelebilir.

Şanslı ve olumlu günler: 3-4-8-9-17-18-25-26-30-31 Düşük enerjili günler: 6-7-19-20-23-24 Aşkta güzel günler: 17-18 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mart ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. 5-28 Mart arası da Merkür retrosu olduğunu hesaba katmayı unutmayınız. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mart ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 2 Mart 21:47-22:06 5 Mart 11:05-11:10 7 Mart 22:08-23:27 9 Mart 20:13’ten 10 Mart 10:09’a kadar 12 Mart 12:30-18:47 14 Mart 15:30’dan 15 Mart 00:49’a kadar 16 Mart 21:02’den 17 Mart 03:56’ya kadar 18 Mart 18:18’den 19 Mart 04:41’e kadar 21 Mart 00:58-04:27 22 Mart 21:10’dan 23 Mart 05:16’ya kadar 25 Mart 05:23-09:05 27 Mart 05:36-17:07 30 Mart 03:04-04:45 BOĞA Mart ayına olumlu gelişmelerle başlıyorsunuz. Yüzünüzü güldürecek haberler alabilirsiniz. Seyahatleriniz sıklaşabilir. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar kariyer hayatınızda altın döneminizi yaşayabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Mevcut işinizde terfi alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız gelecekteki planlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası dostlarınızla paylaştığınız şeyler başkalarının kulağına gidebilir. En özel şeylerinizi kendinize saklamanız yerinde olacaktır. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay ile hayatınızda yeniliklere yer açmak için şansınız açılıyor. Yaptığınız işle daha büyük kitlelere sesinizi duyurabilirsiniz. Retro devam ettiği için yeni şeylerde her şeyi iki kere kontrol edin. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. Sizin burcunuzda 7 sene boyunca hareketini devam ettirecek Uranüs, hayatınızın her alanında sizi değiştirmeye geliyor. Yavaş yavaş olacak ama bu değişim hayatınıza yeni bir enerji getirecek. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar sağlık durumunuzun iyiye gittiğini görebilirsiniz. Psikolojik olarak da rahatlıyorsunuz. Artık geçmişi tamamen silip, önünüze bakıyorsunuz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay sağlığınızda negatif durumlara sebep olabilir. Kendinizi ihmal etmeyin. Ofis ortamında da gerginlikler yaşayabilirsiniz. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar şansınızın açık olduğu bir dönemdesiniz. Bazılarınız yaptığı işte üne bile kavuşabilir. Aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Bir arkadaş ortamında yeni biriyle tanışabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar maddi konularda gelişme yaşayabilirsiniz. Fakat bu kolayca olmayabilir. Önce hak ettiğiniz para için savaşmanız gerekebilir. Siz emek verdikçe karşılıksız kalmayacaktır.

Şanslı ve olumlu günler: 1-2-6-7-11-12-19-20-28-29 Düşük enerjili günler: 8-9-21-22-26-27 Aşkta güzel günler: 19-20 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mart ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. 5-28 Mart arası da Merkür retrosu olduğunu hesaba katmayı unutmayınız. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mart ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 2 Mart 21:47-22:06 5 Mart 11:05-11:10 7 Mart 22:08-23:27 9 Mart 20:13’ten 10 Mart 10:09’a kadar 12 Mart 12:30-18:47 14 Mart 15:30’dan 15 Mart 00:49’a kadar 16 Mart 21:02’den 17 Mart 03:56’ya kadar 18 Mart 18:18’den 19 Mart 04:41’e kadar 21 Mart 00:58-04:27 22 Mart 21:10’dan 23 Mart 05:16’ya kadar 25 Mart 05:23-09:05 27 Mart 05:36-17:07 30 Mart 03:04-04:45 İKİZLER Mart ayına başladığınızda gündeminizde borçlarınız olabilir. Kapatmak için kredi çekebilirsiniz. Eşiniz veya yakınlarınız size destek olabilir. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar eğitim hayatınızda şansınız artabilir. Yurt dışı başvurularınızda olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Seyahatlerinizde tanışacağınız birine gönlünüzü kaptırabilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası kariyer hayatınızda dikkatli olmalısınız. Bazı işleriniz aksi gidebilir. Tekrar tekrar baştan yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yöneticinizle aranızda anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Ağzınızdan çıkan kelimelere bu dönemde dikkat etmelisiniz. Çalışmayanlar ise gelecekleriyle ilgili kararsızlıklar yaşayabilir. Yapmak istediklerinizi hiç elde edemeyecekmiş gibi geçici bir ruh haline sahip olabilirsiniz. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay kariyer hayatınızda yeni bir sayfa açtıracak bir enerji verse de Merkür retrosunda yeni bir işe başvurmak yerine geçmişte başvurduğunuz iş için görüşmeye gitmeniz daha iyi olacaktır. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca hareketini bu burçta devam ettirirken sizler hayatınızda özellikle psikolojik anlamda değişim dönüşümler yaşayacaksınız. Geçmişe takılmanın bir faydası olmadığını anlayacaksınız. Kişisel gelişim çalışmalarına önem verebilirsiniz. Bu konularda uzman olup insanlara bilginizle destek olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de dönem dönem dikkatli olmanız gerekebilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar şanslı bir dönemde olacaksınız. Sosyal yönünüz ortaya çıkacak. Dostlarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede insanlar sizden bahsediyor olabilir. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay aşk hayatınızda gergin olmanıza neden olabilir. Partnerinizle aranızda sorunlar olabilir. İki taraf da birbirinin kalbini kırabilir. Sakin olmanızda fayda var. Aynı şekilde çocuğunuzla ilgili konularda da sert bir tavır takınabilirsiniz. Biraz daha sevginizi göstermenize ihtiyacı olabilir. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar kariyerinizde parlayacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş başvurusu yapmayı düşünüyorsanız bu dönem idealdir. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar enerjiniz yerine geliyor. Kendinize önem vereceğiniz, sizi ne mutlu ediyorsa ona odaklanacağınız bir zaman diliminde olacaksınız. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Karşı tarafın üstünde etki bırakacağınız bir dönemdesiniz. Size bakanlar gözlerini geri alamayabilirler.

Şanslı ve olumlu günler: 3-4-8-9-13-14-21-22-30-31 Düşük enerjili günler: 1-2-11-12-23-24-28-29 Aşkta güzel günler: 21-22 (21’inde dolunay olduğunu dikkate alınız.) Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mart ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. 5-28 Mart arası da Merkür retrosu olduğunu hesaba katmayı unutmayınız. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mart ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 2 Mart 21:47-22:06 5 Mart 11:05-11:10 7 Mart 22:08-23:27 9 Mart 20:13’ten 10 Mart 10:09’a kadar 12 Mart 12:30-18:47 14 Mart 15:30’dan 15 Mart 00:49’a kadar 16 Mart 21:02’den 17 Mart 03:56’ya kadar 18 Mart 18:18’den 19 Mart 04:41’e kadar 21 Mart 00:58-04:27 22 Mart 21:10’dan 23 Mart 05:16’ya kadar 25 Mart 05:23-09:05 27 Mart 05:36-17:07 30 Mart 03:04-04:45

YENGEÇ Mart ayına başladığınızda ilişkinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar finansal konularınızda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Büyük miktarda bir para elinize geçebilir. Miras ile ilgili konunuz varsa lehinize sonuçlanabilir. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Pasaport, bavul gibi eşyalarınızı gözünüzün önünden ayırmayın. Rötarlar olabilir. Programınızı geniş geniş ayarlayın. Akademik konularda işleriniz yavaş ilerleyebilir. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde her şeyi iki kere kontrol etmeniz yerinde olacaktır. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay eğitim hayatınızda, uluslararası işlerinizde yeni bir sayfa açmak için destekleyecektir. Fakat retroda olduğumuzu unutmayalım. Her şeyi dikkatlice irdeleyelim. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca büyük değişimler yaşayacaksınız. Bulunduğunuz ortamı değiştirebilirsiniz. Yeni dostlar, yeni iş ortamı, yeni eğitim alanı gibi hayatınıza direkt etki edecek değişimler yaşayabilirsiniz. Dostlarınızın birkaçını hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bazılarınız elde ettiği başarılarla üne kavuşabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar kariyer hayatınıza gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticinizin sizi takdir ettiği, daha yüksek mevkilere ulaşabileceğiniz günler yaşayabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay ailevi konularda gergin olmanıza sebep olabilir. İstemeden ailenize karşı sesinizi yükseltebilirsiniz. Evinizin içinde riskli işlerden kaçının. Ufak kazalar oluşabilir. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar yılın en mutlu dönemlerinden birini yaşayabilirsiniz. İçinizdeki sevinç ve huzur anlatılamayacak kadar güzel olacak. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda parlayabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar sağlığınızla ilgili konulara enerjinizi harcayabilirsiniz. Hastanelerde vakit geçirebilirsiniz. Duygusal olarak artık arka planda kalmayacaksınız. Sevginizi, öfkenizi tüm duygularınızı karşı tarafa belli edeceksiniz. Yoga, meditasyon gibi aktivitelere ilginiz artabilir.

Şanslı ve olumlu günler: 5-6-7-10-11-12-15-16-23-24 Düşük enerjili günler: 3-4-13-14-25-26-27-30-31 Aşkta güzel günler: 23-24 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mart ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. 5-28 Mart arası da Merkür retrosu olduğunu hesaba katmayı unutmayınız. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mart ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 2 Mart 21:47-22:06 5 Mart 11:05-11:10 7 Mart 22:08-23:27 9 Mart 20:13’ten 10 Mart 10:09’a kadar 12 Mart 12:30-18:47 14 Mart 15:30’dan 15 Mart 00:49’a kadar 16 Mart 21:02’den 17 Mart 03:56’ya kadar 18 Mart 18:18’den 19 Mart 04:41’e kadar 21 Mart 00:58-04:27 22 Mart 21:10’dan 23 Mart 05:16’ya kadar 25 Mart 05:23-09:05 27 Mart 05:36-17:07 30 Mart 03:04-04:45 ASLAN Mart ayına biraz düşük enerjiyle başlasanız da bu durum hemen geçiyor. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar ilişki ve evlilik hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun ilişkisi olanlar evlilik tekliflerine artık hazırlanabilir. Güzel bir etki almaktasınız. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa yeni projelere imza atabilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası maddi olarak açılmamanız gereken bir dönemdesiniz. Kredi kartıyla internetten alışveriş yaparken dikkatli olun. Bilgileriniz kopyalanabilir. Sizden borç isteyenler olabilir. Çok yakınınız bile olsa kibarca geri çevirin. Eğer acil değilse ameliyat için bu tarih aralığını seçmemeniz iyi olacaktır. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay bu retro esnasında en azından birazcık nefes aldırabilir. Özellikle finansal açıdan güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca kariyer hayatınızda büyük değişimler yaşayacaksınız. Hemen değil yavaş yavaş gelişecek olaylarla birlikte 7 sene sonuna dönüp bakınca nereden nereye geldiğinizi göreceksiniz. Çalışmıyorsanız da artık gelecekle ilgili planlarınızı eyleme dökeceksiniz. Belki hobinizi işe dökmek istiyorsunuz belki de çalışmaya başlamak istiyorsunuz. Konu ne olursa olsun geleceğinizde ne yapmak istediğinize dair harekete geçiyorsunuz. Büyük bir değişim sizleri bekliyor olacak. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde kalıcı adımlar atmak için harekete geçebilirsiniz. En güzeli ise bu dönem iyimser bir yapıda olacaksınız. Beklediğiniz güzel haberleri alabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay esnasında elektronik aletlerinize dikkat etmelisiniz. İletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Özellikle iş ortamında söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Attığınız mailler veya mesajlar ulaşmamış olabilir. Kardeşinizle gerginlikler yaşayabilirsiniz. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar maddi olarak kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak için paralar elinize ulaşabilir. Miras konusu varsa lehinize sonuçlanabilir. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar bulunduğunuz çevrede takdir edilecek başarılar elde edebilirsiniz. Dostlarınıza enerjinizi harcayabilirsiniz.

Şanslı ve olumlu günler: 8-9-13-14-17-18 Düşük enerjili günler: 1-2-5-6-7-15-16-28-29 Aşkta güzel günler: 25-26-27 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mart ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. 5-28 Mart arası da Merkür retrosu olduğunu hesaba katmayı unutmayınız. Mart ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 2 Mart 21:47-22:06 5 Mart 11:05-11:10 7 Mart 22:08-23:27 9 Mart 20:13’ten 10 Mart 10:09’a kadar 12 Mart 12:30-18:47 14 Mart 15:30’dan 15 Mart 00:49’a kadar 16 Mart 21:02’den 17 Mart 03:56’ya kadar 18 Mart 18:18’den 19 Mart 04:41’e kadar 21 Mart 00:58-04:27 22 Mart 21:10’dan 23 Mart 05:16’ya kadar 25 Mart 05:23-09:05 27 Mart 05:36-17:07 30 Mart 03:04-04:45 BAŞAK Mart ayına aşkla başlıyorsunuz. Yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hoşlandığınız kişinin de size karşı ilgisi olduğunu görebilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar ofis ortamında elde ettiğiniz başarılarla parlayabilirsiniz. Yönetici pozisyonuna yükselebilirsiniz. Maddi olanakları fazla olan bir teklif alabilirsiniz. Sağlık problemleriniz de iyi yönde gelişmeler kaydetmeye başlayacak. En güzeli ise ruhen pozitif olacaksınız. Karamsarlık yerine yüzünüz hep gülecek. Yeni bir evcil hayvan edinmeyi düşünebilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası eşinizle veya sevgilinizle aranızda gergin durumlar oluşabilir. Partneriniz hakkında bilmediğiniz şeyler öğrenebilirsiniz. Unutmayın retro yalan bilgi getirir. Size söylenenler dedikodudan başka bir şey olmayabilir. Önce partnerinize gerçeği sorun. Ortak iş açmışlar varsa işleri yavaş ilerleyebilir. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay retronun negatif etkisini kurtarmaya geliyor. Retroya rağmen bazılarınız yeni bir ilişkiye yelken açabilir. Fakat hemen duygularınızı belli etmeyin. Retro bittikten sonra bu konuya odaklanın. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca hayatınızda değişimler yaşayacaksınız. Bu değişim ne olursa olsun arkanıza dönüp baktığınızda iyi ki yapmışım diyeceksiniz. Hayatınızın en mutlu dönemleri sizi bekliyor. Akademik hayatınızda ani bir değişiklik yapabilirsiniz. Yurt dışına taşınmayı veya orada çalışmayı düşünebilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konulara ilginiz varsa bu konularda eğitim alabilirsiniz. Hatta profesyonelliğe de dökebilirsiniz. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar maddi durumunuzda güçleneceğiniz bir dönem olacak. Elinize beklediğinizden daha fazla para geçebilir. Bunu borçlarınızı kapatmak için kullanabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay tam da bu ekonomik güçlenmeniz başlamışken bir uyarıyla geliyor. Eğer düşünmeden bir anda para harcarsanız elinize geçecek paralar da bir anda gidebilir. İnternet üzerinden para işlemleri yaparken dikkatli olun. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar evlilik tekliflerine hazır olun. İlişki ve evlilik hayatınızda altın döneminiz başlıyor. Evliliğinde sorun olanlar bitti derken tam tersi büyük bir aşkla yoluna devam edebilirler. Karşı taraftan hiç olmadığı kadar ilgi görebilirsiniz. Romantik bir dönemde olacaksınız. Ortak iş açmışlar varsa maddi kazancı yüksek olan bir projeye imza atabilirler. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar kariyerinizde yoğun bir dönemde olacaksınız. Tüm enerjinizi işinize harcayabilirsiniz. Yeri geldiğinde bazı konular için savaşmanız gerekebilir. Ama bu emeklerinizin sonucun güzel bir kariyer başarısı veya teklifi sizleri bekliyor olacak.

Şanslı ve olumlu günler: 1-2-10-11-12-15-16-19-20-28-29 Düşük enerjili günler: 3-4-8-9-17-18-30-31 Aşkta güzel günler: 1-2-28-29 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mart ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. 5-28 Mart arası da Merkür retrosu olduğunu hesaba katmayı unutmayınız. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mart ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 2 Mart 21:47-22:06 5 Mart 11:05-11:10 7 Mart 22:08-23:27 9 Mart 20:13’ten 10 Mart 10:09’a kadar 12 Mart 12:30-18:47 14 Mart 15:30’dan 15 Mart 00:49’a kadar 16 Mart 21:02’den 17 Mart 03:56’ya kadar 18 Mart 18:18’den 19 Mart 04:41’e kadar 21 Mart 00:58-04:27 22 Mart 21:10’dan 23 Mart 05:16’ya kadar 25 Mart 05:23-09:05 27 Mart 05:36-17:07 30 Mart 03:04-04:45 TERAZİ Mart ayına ailenize odaklanarak başlıyorsunuz. Evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar hayatınızın her evresinde şansınız çok açık olacak. Bu dönem olmaz dediğiniz her şey gerçek olabilir. Aşk hayatınızda da hareketli, tutkulu bir dönem başlıyor olacak. Çocuğu olmayanlar varsa bu dönem denemeleri hayırlı haberi almalarına destek olabilir. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Geçmişteki rahatsızlığınız nüks edebilir. Bir teşhis alırsanız mutlaka başka doktorlara da gösterin. Bu dönem yanıltıcı durumlar oluşabilir. Ofis ortamında altınızda çalışan kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sizin yönetim anlayışınıza ters düşebilirler. Evcil hayvanınız varsa ona da dikkat edin. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay bu retro esnasında güzel bir enerjiyle araya girecek. İş hayatınızla ilgili yeni bir sayfaya yer açabilirsiniz. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca sizlerin maddi anlamda değişim dönüşüm yaşayacağınız seneler önünüzde olacak. Büyük yatırımlar yaparak hiç hayal etmediğiniz gayrimenkullere sahip olabilirsiniz. Bu durum yavaş yavaş olacak. 7 sene sonra dönüp baktığınızda bunları ben mi yapmışım diyeceksiniz. Ailenizden bir miras da kalabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar ilişki ve evlilik konularınızda partnerinizle birbirinize daha bağlı olduğunuz bir dönemde olacaksınız. Sevginizin arttığı, birbirinize daha fazla vakit ayırdığınız bir süreç sizleri bekliyor. İlişkisinde sorun olanlar problemlerini çözerek yola devam edebilirler. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda özellikle sizler dikkat etmelisiniz. Hayatınızın her konusunda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Tepkilerinizi frenlemeye çalışın. Saçınız ve stilinizde değişiklik yapmak istiyorsanız biraz daha beklemeniz iyi olacaktır. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar iş hayatınızda yeni teklifler alabilirsiniz. Bu teklif maddi beklentinizin de üstünde olabilir. Sağlığınızla ilgili sevindirici bir gelişme yaşayabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar seyahatleriniz sıklaşabilir. Akademik hayatınızda çabalamanız gereken durumlar oluşabilir. Emeklerinizin karşılığını alacağınızı şimdiden bilin. Şehir veya ülke değişikliği düşünebilirsiniz.

Şanslı ve olumlu günler: 3-4-13-14-17-18-21-22-30-31 (21’inde dolunay olduğunu dikkate alınız.) Düşük enerjili günler: 5-6-7-10-11-12-19-20 Aşkta güzel günler: 3-4-30-31 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mart ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. 5-28 Mart arası da Merkür retrosu olduğunu hesaba katmayı unutmayınız. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mart ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 2 Mart 21:47-22:06 5 Mart 11:05-11:10 7 Mart 22:08-23:27 9 Mart 20:13’ten 10 Mart 10:09’a kadar 12 Mart 12:30-18:47 14 Mart 15:30’dan 15 Mart 00:49’a kadar 16 Mart 21:02’den 17 Mart 03:56’ya kadar 18 Mart 18:18’den 19 Mart 04:41’e kadar 21 Mart 00:58-04:27 22 Mart 21:10’dan 23 Mart 05:16’ya kadar 25 Mart 05:23-09:05 27 Mart 05:36-17:07 30 Mart 03:04-04:45

AKREP Mart ayına tempolu bir gündemle başlıyorsunuz. İş hayatınızda ara sıra mola vermeyi ihmal etmeyin. Entelektüel tarafınızın da ağır bastığı bir aydasınız. Kültürel ve eğitsel aktivitelere katılabilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar ailenizi ilgilendiren bir durum söz konusuysa mutlu olacağınız bir gelişme yaşayabilirsiniz. Gayrimenkul yatırım planınız varsa bu dönem sonuçlandırabilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası aşk hayatınızda yolunda gitmeyen durumlar olabilir. Partnerinizle anlaşmakta zorluk çekebilirsiniz. Sizden bir şeyler sakladığını düşünebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili alacağınız bir haber yanıltıcı olabilir. Retrodan sonra gerçekler netleşebilir. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay retronun etkilediği aşk hayatınızda en azından negatif alabileceğiniz etkileri azaltıyor. Belki karşı taraftan emin olmadan ilişkiye başlayıp bir şans vermek isteyebilirsiniz. Genel olarak hayatınızın her konusunda şansınızın açık olduğu bir günde olacaksınız. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca ilişki ve evlilik hayatınızda büyük değişimler yaşayacaksınız. Artık evlenmem diyenler aniden kendini evlilik hazırlıkları içinde bulabilir. Eşinden ayrılmak isteyen ama buna cesareti olmayan kim varsa da bu 7 sene içinde tamamen yeni bir hayata başlıyor olacak. Ortak iş açmış olanlar ise 7 sene içinde hem sektöründe hem de gelirinde değişiklikler yaşayabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar sağlığınızda güçlü bir dönem sizleri bekliyor. Kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. İş ortamınızda yönetici pozisyonuna yükselebilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda riskli işlerden sakınmalısınız. Psikolojik olarak depresif hissedebilirsiniz. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar yalnızsanız yeni bir aşk karşınıza çıkabilir. Hem de hiç beklemediğiniz anda aklınızda olmayan biriyle ilişkiye başlayabilirsiniz. İlişkinizde sorun varsa bu dönem sevginizin ağır bastığını düşünüp devam kararı alabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili çok sevineceğiniz bir haber alabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar maddi konularınıza enerjinizi harcayacaksınız. Kredi başvurusu veya borçlarınızı yapılandırma gibi durumlara vakit ayırabilirsiniz. Sağlık sorununuz varsa ameliyat kararı alınabilir.

Şanslı ve olumlu günler: 5-6-7-15-16-19-20-23-24 Düşük enerjili günler: 8-9-10-13-14-21-22 Aşkta güzel günler: 5-6-7 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mart ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. 5-28 Mart arası da Merkür retrosu olduğunu hesaba katmayı unutmayınız. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mart ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 2 Mart 21:47-22:06 5 Mart 11:05-11:10 7 Mart 22:08-23:27 9 Mart 20:13’ten 10 Mart 10:09’a kadar 12 Mart 12:30-18:47 14 Mart 15:30’dan 15 Mart 00:49’a kadar 16 Mart 21:02’den 17 Mart 03:56’ya kadar 18 Mart 18:18’den 19 Mart 04:41’e kadar 21 Mart 00:58-04:27 22 Mart 21:10’dan 23 Mart 05:16’ya kadar 25 Mart 05:23-09:05 27 Mart 05:36-17:07 30 Mart 03:04-04:45 YAY Mart ayına başladığınızda gündeminiz para durumunuz olabilir. Geliriniz ve gideriniz arasında bir denge oturtmak isteyebilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar eğitim hayatınızda parlayacağınız bir dönemde olacaksınız. İnsan ilişkisine dayanan sektörlerde çalışıyorsanız tahmininizden daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Lükse düşün olabilirsiniz. Değerli elektronik aletlere harcama yapabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili hayırlı bir haber alabilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası aile içinde yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu durum aile fertleri arasında gerginlik yaratabilir. Evinizin içindeki teknolojik aletler sebepsiz yere bozulabilir. Ailenizin sizden sakladığı bir şeyler olabilir. Retro bittiğinde gerçeklerle yüzleşeceksinizdir. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay retronun arasına girerek derin bir nefes aldırıyor. Bu olaylara dikkat ederken yeniay aslında yeni bir başlangıç için de destek veriyor. Fakat yeni bir şey için retro zamanı uygun değildir. Beklemeniz daha iyi olacaktır. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca sizlerin hayata bakış açısı yavaş yavaş değişecek. Hep olumlusunuz fakat karamsar olduğunuzda da düzelmeniz zaman alıyor. Bu 7 sene içinde anlayacaksınız ki siz üzülseniz de değişen bir şey yok. O yüzden hayatın daha fazla olumlu tarafını görmeye çalışabilirsiniz. Çalıştığınız ortamda değişiklikler yaşayacaksınız. Belki de artık tamamen işi bırakacaksınız. Bu aniden vereceğiniz bir karar olabilir. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. 7 sene uzun bir süre olsa da yavaş ilerleyen kronik bir rahatsızlığın belirtileri ortaya çıkabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar şansınızın açıldığı bir döneme giriyorsunuz. Yalnızsanız yeni bir aşk hayatınıza girebilir. Çocuğunuz varsa onun hayırlı haberlerini alabilirsiniz. Yeni bir hobiye merak salabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda bulunduğunuz çevrede insanların negatif düşünceleri sizi agresif yapabilir. Dostlarınızla aranızda gerginlik yaşayabilirsiniz. Hemen tepki vermeyin. Herkesin sinirli olacağı bir süreçte olacağız. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar ailenizle kutlayacağınız bir gelişme yaşayabilirsiniz. Aileye yeni bir birey veya bir bebek katılabilir. Gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz. Ailecek yeni bir eve taşınabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar partnerinizle tutkulu olacağınız bir dönemde olacaksınız. Hem çok sevecek hem de bir o kadar tartışabilirsiniz.

Şanslı ve olumlu günler: 8-9-17-18-21-22-26-27 (21’inde dolunay olduğunu dikkate alınız.) Düşük enerjili günler: 10-11-12-15-16-23-24 Aşkta güzel günler: 8-9 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mart ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. 5-28 Mart arası da Merkür retrosu olduğunu hesaba katmayı unutmayınız. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mart ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 2 Mart 21:47-22:06 5 Mart 11:05-11:10 7 Mart 22:08-23:27 9 Mart 20:13’ten 10 Mart 10:09’a kadar 12 Mart 12:30-18:47 14 Mart 15:30’dan 15 Mart 00:49’a kadar 16 Mart 21:02’den 17 Mart 03:56’ya kadar 18 Mart 18:18’den 19 Mart 04:41’e kadar 21 Mart 00:58-04:27 22 Mart 21:10’dan 23 Mart 05:16’ya kadar 25 Mart 05:23-09:05 27 Mart 05:36-17:07 30 Mart 03:04-04:45

OĞLAK Mart ayına başlarken daha çok kendinize vakit ayırmak istiyorsunuz. Hoşlandığınız şeylere daha çok zamanınızı harcayabilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar tahmin edemeyeceğiniz güzellikte bir maddi kaynak bulabilirsiniz. Maaşınızda artış olabilir. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası elektronik aletlerinize dikkat edin. En çok sizler bu etkiyi alıyorsunuz. Her bilgiyi ve dosyayı mutlaka yedekleyin. İnsanlarla fikir birliği yapmakta zorlanabilirsiniz. Herkes farklı bir düşünce ortaya koyabilir. Attığınız mailler veya mesajlar havada kalmış olabilir. Tekrar tekrar yollamanız vaktinizi alabilir. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay bu konularda biraz iyimser bir enerji verse de iletişim konusundaki aksaklıklar devam edecektir. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca hayatınızdaki değişimlere sizler bile inanamayacaksınız. Şansınız bir anda açılacak. Sürekli talihsiz olduğunuzu düşünüyorsanız artık bunun olmayacağını yavaş yavaş hissedebilirsiniz. Yaptığınız işlerle ün kazanabilirsiniz. İnsanlar sizi takdir etmeye başlayabilir. Aşk hayatınızda inanılmaz değişimler yaşayacaksınız. Bu 7 sene içerisinde artık bekar Oğlak olmayabilir. Çocuğu olanlar da onların başarılarıyla sevinebilirler. Medikal olarak çocuk sahibi olamıyorsanız 7 sene içinde bu şansınız kırılıyor. Bir bebek sahibi olabilirsiniz. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar ailenize daha çok vakit ayırmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Yeni bir eve taşınabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda kariyerinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ani vereceğiniz tepkiler sonradan başınıza iş açabilir. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar iletişim becerileriniz sayesinde çok farklı yerlere gelebilirsiniz. Edindiğiniz yeni çevreler sayesinde kariyer fırsatları önünüze çıkabilir. Yazarlık yeteneğiniz varsa mutlaka sergileyin. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar kronik bir rahatsızlığınız varsa üstüne düşmeniz gereken zamanlarda olabilirsiniz. Ofiste çok çalışmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Yorgunluğa bağlı sağlık problemleriniz de ortaya çıkmış olabilir.

Şanslı ve olumlu günler: 1-2-10-11-12-19-20-23-24-28-29 Düşük enerjili günler: 13-14-17-18-25-26-27 Aşkta güzel günler: 10-11-12 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mart ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. 5-28 Mart arası da Merkür retrosu olduğunu hesaba katmayı unutmayınız. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mart ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 2 Mart 21:47-22:06 5 Mart 11:05-11:10 7 Mart 22:08-23:27 9 Mart 20:13’ten 10 Mart 10:09’a kadar 12 Mart 12:30-18:47 14 Mart 15:30’dan 15 Mart 00:49’a kadar 16 Mart 21:02’den 17 Mart 03:56’ya kadar 18 Mart 18:18’den 19 Mart 04:41’e kadar 21 Mart 00:58-04:27 22 Mart 21:10’dan 23 Mart 05:16’ya kadar 25 Mart 05:23-09:05 27 Mart 05:36-17:07 30 Mart 03:04-04:45 KOVA Mart ayına başladığınızda sağlık problemlerinize odaklanabilirsiniz. İş yoğunluğunuzdan ötürü kendinizi ihmal etmiş olabilirsiniz. Siz ihmal etseniz bile o kendini hatırlatacaktır. Dikkatli olmalısınız. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar adeta hayatınızda parladığınız bir döneme giriyorsunuz. Başarılarınızın karşılığını alabilirsiniz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olacağınız bir dönemdesiniz. Size bakan bir daha bakabilir. Yalnızsanız bu dönem aşkı bulabilirsiniz. İlişkiniz varsa partnerinizle daha tutkulu bir ilişki yaşayabilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası paranıza ve değerli eşyalarınıza dikkat etmelisiniz. İnternetten para transferi yaparken işlemler havada kalabilir. Yanlış hesaplara da aktarılabilir. Maddi değeri olan eşyalarınızı unutabilirsiniz. Retroda zihinler bulanık olur, çok dikkatli olun. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay bir nebze su serpse de retro da yine de siz çok risk almayın. Risk almadıkça bu yeniay belki de bir gelir fırsatı bile yaratabilir. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca ailenizde büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Onlarla beraber yaşıyorsanız bu süreçte artık onlardan ayrılabilirsiniz. Aniden bir evlenme kararı da alıp evden ayrılabilirsiniz. Modern yöneticiniz Uranüs’ün yapabileceklerini kestirmek zordur. Yaşadığınız evi değiştirebilirsiniz. Hem de hiç planınızda yokken önünüze çıkan bir fırsat evinizi bir anda değiştirmenize destek olabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar eğitim hayatınızda kendinizi kanıtladığınız bir dönemde olabilirsiniz. İş ilişkilerinizde de iletişim yeteneğiniz sayesinde yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Her şeyi yanınızda bulundurduğunuzdan emin olun. Rötarlar yaşayabilirsiniz. Akademik hayatınızda elinizde olmayan gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar finansal gücünüzün artacağı bir süreçte olacaksınız. Maaşınızda artış olabilir. Ek primler alabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar tutkulu bir aşka yelken açabilirsiniz. İlişkinizde sorunlar varsa hemen vazgeçmek yerine tekrardan elde etmek için savaşabilirsiniz. Çocuğunuz varsa enerjinizi ona harcayacağınız bir dönem sizleri bekliyor.

Şanslı ve olumlu günler: 3-4-13-14-21-22-25-26-27-30-31 (21’inde dolunay olduğunu dikkate alınız.) Düşük enerjili günler: 1-2-15-16-19-20-28-29 Aşkta güzel günler: 13-14 Bahsedilen günleri yükselen burcunuza göre takip ederseniz daha net bilgiler elde edersiniz. Yükselen burcunuzun da Mart ayı yorumlarını okumayı unutmayınız. Olumlu günlerinizi değerlendirirken Ay’ın boşlukta olduğu zamanları dikkate almanız gereklidir. Yeni bir şeye adım atmak için uygun zamanlar değildir. 5-28 Mart arası da Merkür retrosu olduğunu hesaba katmayı unutmayınız. Düşük enerjili günlerinizde sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Mart ayında Türkiye saatiyle Ay’ın boşlukta olacağı zamanlar: 2 Mart 21:47-22:06 5 Mart 11:05-11:10 7 Mart 22:08-23:27 9 Mart 20:13’ten 10 Mart 10:09’a kadar 12 Mart 12:30-18:47 14 Mart 15:30’dan 15 Mart 00:49’a kadar 16 Mart 21:02’den 17 Mart 03:56’ya kadar 18 Mart 18:18’den 19 Mart 04:41’e kadar 21 Mart 00:58-04:27 22 Mart 21:10’dan 23 Mart 05:16’ya kadar 25 Mart 05:23-09:05 27 Mart 05:36-17:07 30 Mart 03:04-04:45

BALIK Mart ayına daha sosyal daha dışa dönük bir enerjiyle başlıyorsunuz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar sağlığınızda iyi hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Eski eşiniz veya sevgiliniz geri dönmek için çabalayabilir. Korkularınızdan arındığınız hatta aksine onların üstüne gittiğiniz bir süreçte olacaksınız. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası sizin burcunuzda başlayan retroda işleriniz yavaş ilerleyebilir. Teknolojik olarak sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. İçinize kapanık bir ruh haline bürünebilirsiniz. Kafanız dalgın olabilir. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay size yeni başlangıçlar için umut verse de retro bitmeden yeni bir şeye başlamamanız yerinde olur. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca iletişim kurduğunuz çevre, iş ortamı, eğitim ortamınız hepsi yavaş yavaş değişecek. Belki de hep çalıştığınız sektörden çok alakasız yeni bir sektöre geçiş yapacaksınız ve bu size iyi gelecek. Eğitim hayatınızda da beklenmedikleri yaşayabilirsiniz. Siz yeter ki değişime açık olun Uranüs size gerekli desteği verecek. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar gelirinizde artışlar yaşayabilirsiniz. Maaşınız veya alacağınız primler artabilir. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda maddi konularınıza dikkat etmelisiniz. Beklenmedik bir borç karşınıza çıkabilir. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar aşk hayatınızda şansınız açılıyor. Çok çekici olacağınız bir dönemde olacaksınız. Estetik yaptırmak ve imajınızda değişiklikler yapmak için uygun vakitlerdesiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar ailenizle ilgili konularda sorumluluk almanız gereken durumlar oluşabilir.