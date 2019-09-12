2019 sonbahar estetik trendlerinde neler var?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, 2019 yılının sonbahar estetik trendlerini bizler için sıraladı. Son yıllarda olduğu gibi bu senenin sonbahar trendlerinde de ameliyatsız estetik uygulamaları yer alır. Bıçak altına yatmaktan çekinen ya da büyük bir estetik operasyon için vakit ayıramayan birçok kişi ufak dokunuşlarla doğal bir görünüm elde etmeyi ister.

Yeni gelişen teknikler sayesinde günümüzde birçok uygulama cerrahi müdahaleye gerek kalmadan yapılabilmekte ve bu uygulamalar sonrasında yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca küçük dokunuşlar ile büyük etkiler elde edilirken doğal görünüm de bozulmaz.

DOLGU UYGULAMALARI

Yüzün hemen hemen her bölgesine uygulanabilen dolgular cildin tazelenmesine ve görünümün gençleşmesine yardımcı olur. Özellikle cerrahi müdahale istemeyen ya da çalışan kişiler kolay uygulanabilir ve etkisi hemen ortaya çıkan uygulamalar olduğu için dolgu uygulamalarını tercih eder.

Bu uygulamalar genellikle cildin yapısını güçlendirerek hem sağlıklı olmasını hem de doğal bir şekilde görünmesini sağlar. Yazın yıpratıcı etkilerini ortadan kaldırarak kışa hazırlık yapmak için ideal uygulamalar arasında yer alır.