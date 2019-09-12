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2019 sonbahar estetik trendlerinde neler var?

Op. Dr. Bora Özel Op. Dr. Bora Özel
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.09.2019 10:41 | Son Güncelleme

Yaz ayları geride kalırken birçok kişi kendini ve vücudunu kış aylarına hazırlar. Yaz güneşinin yıpratıcı etkilerinden arınmak ve kışa sağlıklı bir şekilde girmek için bazı estetik operasyonları öne çıkar.

2019 sonbahar estetik trendlerinde neler var?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, 2019 yılının sonbahar estetik trendlerini bizler için sıraladı. Son yıllarda olduğu gibi bu senenin sonbahar trendlerinde de ameliyatsız estetik uygulamaları yer alır. Bıçak altına yatmaktan çekinen ya da büyük bir estetik operasyon için vakit ayıramayan birçok kişi ufak dokunuşlarla doğal bir görünüm elde etmeyi ister.

Yeni gelişen teknikler sayesinde günümüzde birçok uygulama cerrahi müdahaleye gerek kalmadan yapılabilmekte ve bu uygulamalar sonrasında yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilir. Ayrıca küçük dokunuşlar ile büyük etkiler elde edilirken doğal görünüm de bozulmaz.

DOLGU UYGULAMALARI

Yüzün hemen hemen her bölgesine uygulanabilen dolgular cildin tazelenmesine ve görünümün gençleşmesine yardımcı olur. Özellikle cerrahi müdahale istemeyen ya da çalışan kişiler kolay uygulanabilir ve etkisi hemen ortaya çıkan uygulamalar olduğu için dolgu uygulamalarını tercih eder.

Bu uygulamalar genellikle cildin yapısını güçlendirerek hem sağlıklı olmasını hem de doğal bir şekilde görünmesini sağlar. Yazın yıpratıcı etkilerini ortadan kaldırarak kışa hazırlık yapmak için ideal uygulamalar arasında yer alır.

1

İstenirse birkaç seansta da yapılan dolgu uygulamalarının kalıcılığı kişiden kişiye değişmekle beraber yaklaşık olarak 12-15 aydır. Bu uygulamaların zaman içerisinde tekrarlanması da daha uzun sürede kalıcılık elde edilmesi sağlanır.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

Yazın etkilerini gidermek ve yeni bir döneme merhaba demek için en çok tercih edilen yöntemlerden bir tanesi de kök hücre ile gençleşmedir. Kök hücreler belirli bir dokunun hücrelerine dönüşebilen hücrelerdir. Yüksek çoğalma kapasiteleri sayesinde bulunduğu dokunun hücrelerini yenilerler.

Günümüzde kök hücre tedavisi estetik uygulamalarda hızla popüler hale geldi. Vücudun kendisinden alınan bileşenlere sahip olduğu için aynı zamanda son derece sağlıklı bir uygulama olarak öne çıkar.

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Dolgu uygulamaları kök hücre tedavileri ile kombine olarak uygulandığında işlemin kalıcılığı da daha uzun süre olur. Kök hücre tedavisi ile yüz, boyun ve dekolte bölgesinde bulunan, güneş ışığına en çok maruz kalan bölgeler ile kırışıklıklar azaltılarak deri kalitesi arttırılır. Böylelikle genç ve doğal bir gönümü elde etmek mümkündür.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel

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