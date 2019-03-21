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2019 Türkiye Duatlon Finali, Hestourex'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 14:07 | Son Güncelleme

Duatlon yarışlarının final ayağı, Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi kapsamında 6-7 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacak - Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Yalçınkaya: "Yıllık yarışma takviminde bu organizasyona göre planlama yaptık"

2019 Türkiye Duatlon Finali, Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi (Hestourex) kapsamında 6-7 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacak.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre açık hava sporları içinde popülaritesi hızla artan triatlon sporu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Hestourex 2019'da yer alacak.

Federasyon, sağlık, turizm, spor turizmi ve alternatif turizm sektörlerinde iş profesyonellerini bir araya getirecek Hestourex 2019'un tek spor organizasyonunu gerçekleştirecek.

Türkiye Duatlon Finali'nin ilk gününde teknik toplantı ve antrenmanlar, ikinci gününde M3, yıldızlar, gençler, elitler, paralimpik ve yaş grupları kategorilerinde yarışlar düzenlenecek.

- Branşa ilgi artıyor

Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, branşa ilginin her geçen gün arttığını belirterek Hestourex'in Türk sporu ve turizmi için önemine dikkati çekti.

Yalçınkaya, "Yıllık yarışma takviminde bu organizasyona göre planlama yaptık. 2019 yılı takviminde iki etaptan oluşan duatlon yarışlarının final ayağı, Hestourex kapsamında 6-7 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacak." dedi.

Triatlon'un Avrupa'da futboldan sonra en fazla lisanslı sporcunun mücadele ettiği branş olduğunu dile getiren Yalçınkaya, "Ülkemizde de ilginin her geçen gün büyüdüğünü gözlemliyoruz. Hestourex ve benzeri organizasyonlar spora olan ilgiyi en üst düzeye taşıyacaktır. Biz de federasyon olarak elimizden gelen desteği vermek istiyoruz." diye konuştu.

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