2019’un en acı bilançosu! 2 bin 524 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti

Yapılan tüm ikaz ve denetimlere rağmen kural tanımaz sürücüler, ocak söndürmeye devam ediyor. 2019 yılında Türkiye genelinde meydana gelen 418 bin 488 trafik kazasında 285 bin 638 kişi yaralanırken 2 bin 524 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2019 yılına dair kaza bilançosunu paylaştı.

2019’un son ayı olan Aralık boyunca ülke genelinde meydana gelen 33 bin 621 kaza meydana geldi. 19 bin 746 kişi yaralanırken 182 kişi hayatını kaybetti. 2019 yılı boyunca vuku bulan 418 bin 488 trafik kazasında 285 bin 638 kişi yaralanırken 2 bin 524 kişi hayatını kaybetti. Kazalardan 179 bin 751 sürücü kurusu sebep olurken, 18 bin 40 kazaya yaya, 4 bin 149 kazaya araç, bin 43 kazaya yol, 2 bin 571 kazaya ise yolcu kusuru damga vurdu. Yıl boyunca meydana gelen kazalardan 4 bin 655’i kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere giren 4 bin 691 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Alkol alıp direksiyon başına geçen 2 bin 334 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı. Aşırı hızla araç kullanan bin 847 sürücü de kazalara davetiye çıkardı.