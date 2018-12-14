2019'un güzellik trendleri belli oldu! Gri saçlar geri dönüyor

PARLAK MAKYAJ

Pinterest'e göre parlak makyaj aramaları 2018 yılında yüzde 89 arttı. Yani mat ruju rafa kaldırmanın zamanı geldi.

Önümüzeki yıl göz kapakları bile parlak olacak.

LİLA SAÇ RENGİ

Lila saç rengi 2019'un en popüler rengi olacak. Pinterest'te bin 77 kişinin bu saç rengini aratması da bu sonucu gösteriyor.

KALIN DUDAKLAR

Parlak makyajı dolgun dudaklar takip ediyor. Dolgun dudak aramaları bu yıl yüzde 467 oranında artmış.

GRİ SAÇ

Gri saçlar tekrar moda oluyor. Gri saç aramaları da yüzde 879 oranında artto. İster hafif gümüş rengi bir ombre ister koyu renkli bir griyi tercih edin, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek var.

BADEM ŞEKLİ TIRNAKLAR

Klasik kare şekilleri veya sivri stiletto tırnakları unutun - daha doğal badem şeklindeki tırnaklar popüler oluyor. Bu tırnak şekli aramalarda yüzde 97'lik bir artışa sahip.

SAÇ KENARINI KAZITMAK

90'ların saç trendi aramalara bakılırsa geri döneceğe benziyor. Bu tarzın aramaları yüzde 51 arttı.



