KADIN

2019'un güzellik trendleri belli oldu! Gri saçlar geri dönüyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
BAKIM HABERLERİ  | 14.12.2018 16:18 | Son Güncelleme

2018'in trendlerinden bazıları Pinteset'e göre 2019 yılında da popülerliğini koruyacak. Lila saç tonları parlak makyajlar önümüzdeki yılın en yeni güzellik akımlarından olacak.

2019'un güzellik trendleri belli oldu! Gri saçlar geri dönüyor

PARLAK MAKYAJ

1

Pinterest'e göre parlak makyaj aramaları 2018 yılında yüzde 89 arttı. Yani mat ruju rafa kaldırmanın zamanı geldi.

2

Önümüzeki yıl göz kapakları bile parlak olacak.

LİLA SAÇ RENGİ

3

Lila saç rengi 2019'un en popüler rengi olacak. Pinterest'te bin 77 kişinin bu saç rengini aratması da bu sonucu gösteriyor.

KALIN DUDAKLAR

4

Parlak makyajı dolgun dudaklar takip ediyor. Dolgun dudak aramaları bu yıl yüzde 467 oranında artmış.

GRİ SAÇ

5

Gri saçlar tekrar moda oluyor. Gri saç aramaları da yüzde 879 oranında artto. İster hafif gümüş rengi bir ombre ister koyu renkli bir griyi tercih edin, aralarından seçim yapabileceğiniz birçok seçenek var.

BADEM ŞEKLİ TIRNAKLAR

6

Klasik kare şekilleri veya sivri stiletto tırnakları unutun - daha doğal badem şeklindeki tırnaklar popüler oluyor. Bu tırnak şekli aramalarda yüzde 97'lik bir artışa sahip.

SAÇ KENARINI KAZITMAK

8

90'ların saç trendi aramalara bakılırsa geri döneceğe benziyor. Bu tarzın aramaları yüzde 51 arttı.


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