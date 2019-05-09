HABER

"2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı ve Trafik Haftası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 16:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "Ülkemizin değil dünyanın en önemli güvenlik sorunuyla karşı karşıyayız. Her zaman terörden ve verdiği acıdan bahsederiz. Ancak bütün dünyada terör bir yılda ortalama 25 bin can alırken, trafik terörü 1 milyon 250 can almaktadır" -İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya: - "2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan ettik. Artık kavşaklarda ve yaya geçitlerinde ne olursa olsun duracağız. Göz teması sağlayıp 'Buyurun yol sizin' diyeceğiz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülkemizin değil dünyanın en önemli güvenlik sorunuyla karşı karşıyayız. Her zaman terörden ve verdiği acıdan bahsederiz. Ancak bütün dünyada terör bir yılda ortalama 25 bin can alırken, trafik terörü 1 milyon 250 can almaktadır." dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile atlı birlikler, jandarma ve polis ekipleri, 2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı ve Trafik Haftası kapsamında öğrencilerle birlikte Çemberlitaş Meydanı'ndan Sultanahmet Meydanı'na, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği" temalı yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşün ardından Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen "Daha Güvenli Trafik Projesi" etkinliğinde konuşan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin değil dünyanın en önemli güvenlik sorunuyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Her zaman terörden ve verdiği acıdan bahsederiz. Ancak bütün dünyada terör bir yılda ortalama 25 bin can alırken, trafik terörü 1 milyon 250 can almaktadır." diye konuştu.

Türkiye'de yıllara bakıldığında rakamların iç açıcı olmadığının altını çizen Ersoy, "İçişleri Bakanlığı olarak bakanlığımızı ilgilendiren bu meselede de özelikle son birkaç yılda çok stratejik adımlar atıyoruz. Önce sorunla ilgili strateji geliştiriyoruz. Sonra sahada bunun uygulanmasını çok iyi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, şöyle devam etti:

"Kurumlarımızın görevlilerimizin kapasite ve imkanlarını artırarak yoğun bir mücadelenin içine giriyoruz. Türkiye'nin böyle bir meselesi olduğunu, canların trafikte yapılan yanlışlar yüzünden yandığını hepimiz daha fazla bilelim istiyoruz. Denetlerken derdimiz kesinlikle ceza yazmak değil, sürücülerimizin suç işlemesini önlemek istiyoruz. Trafikte yapılan yanlışları bir hata olarak değil, suç olarak görüyoruz. Bütün bu denetimlerle yapmaya çalıştığımız trafikte bir suç az işlensin, bir can az yansın. Trafikte alkollü araç kullanmayı, 180-200 kilometre hızla gitmeyi suç olarak görüyoruz. Ülkemizi, birçok meselesinde olduğu gibi trafik teröründen de kurtarabileceğimize inanıyoruz."

- "Trafikte yaya ve taşıt güvenliği ile ilgili trafik kurallarına uymak esas"

İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya da her yıl mayıs ayının ilk cumartesini izleyen haftanın İçişleri Bakanlığı'nca Karayolu Trafik Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, "İstanbul'da bu haftayı bakanlığımızın 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesi üzerine yaya öncelikli bir yürüyüş planladık." dedi.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu ilan edilen yıl adına bir sloganımız var. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyoruz. Trafikte yaya ve taşıt güvenliği ile ilgili trafik kurallarına uymak esas. Bu yolda hep birlikteyiz diyoruz. Ama maalesef trafik kazaları da hayatın bir gerçeği. Dünya Sağlık Örgütü trafik kazalarına nasıl tanımlıyor biliyor musunuz? 'Önlenebilir halk sağlığı sorunu.' Yaya veya taşıt içerisinde hepimiz önce can güvenliğimizi, bizimle beraber bütün insanların da güvenliğini öncelediğimiz zaman tamamen önlenen bir noktaya doğru gideceğiz.

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu sadece terörle mücadele başarı noktasını en üst noktaya getirirken, ama aynı zamanda trafik canavarı, trafik terörü dediğimiz bu sağlık sorunuyla da ilgili göreve geldiğinden bu yana gerçekten çok büyük farkındalık oluşturdu. 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan ettik. Artık kavşaklarda ve yaya geçitlerinde ne olursa olsun duracağız. Göz teması sağlayıp 'Buyurun yol sizin' diyeceğiz."

Ölümlü trafik kazalarının bu yılın ilk 4 ayında yüzde 33, yaralanmalı trafik kazalarının ise yüzde 13 azaldığını belirten Yerlikaya, "Bu yıl yaptığımız kavşaklarda ve yaya geçitlerinde denetimlerde eğer yayaya öncelik vermeyen 5 bin 348 kişi gördük, onlara da cezai işlem yaptık. 2016'da 180 olan ölümlü kaza sayımız yüzde 32 azalarak 123'e indi. Bir vatandaşımızın trafik kazası neticesiyle hayata gözlerini yummasını istemiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Meydanda bulunan turistler de polis ekiplerinin fotoğraflarını çekerek etkinliğe ilgi gösterdi.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Kağıthane'de yıkımı yapılan binalarda son durum havadan fotoğraflandıKağıthane'de yıkımı yapılan binalarda son durum havadan fotoğraflandı
Aşk engel tanımadıAşk engel tanımadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı ve Trafik Haftası İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlika Sultanahmet Meydanı

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Ekrem İmamoğlu Times'a konuştu

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Merkez Bankası'ndan son dakika kararı!

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

AK Parti'de 23 Haziran için yeni strateji

İmamoğlu ve Yıldırım'ın 23 Haziran stratejisi ne olmalı?

İmamoğlu ve Yıldırım'ın 23 Haziran stratejisi ne olmalı?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

'Akrabalarım bizi değil evi görmeye geliyor'

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Son dakika: TEM'de tır devrildi! Trafik kilit

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü DEAŞ saldırısının görüntüleri incelenecek

Suruç’ta 33 kişinin öldüğü saldırının görüntüleri incelenecek

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Kapadokya'daki yetki karmaşası son bulacak

Anayasa Mahkemesi'nden Hizb-ut Tahrir kararı!

Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar!

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

98 yaşındaki Rus savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.