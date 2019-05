İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülkemizin değil dünyanın en önemli güvenlik sorunuyla karşı karşıyayız. Her zaman terörden ve verdiği acıdan bahsederiz. Ancak bütün dünyada terör bir yılda ortalama 25 bin can alırken, trafik terörü 1 milyon 250 can almaktadır." dedi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile atlı birlikler, jandarma ve polis ekipleri, 2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı ve Trafik Haftası kapsamında öğrencilerle birlikte Çemberlitaş Meydanı'ndan Sultanahmet Meydanı'na, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği" temalı yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşün ardından Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen "Daha Güvenli Trafik Projesi" etkinliğinde konuşan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin değil dünyanın en önemli güvenlik sorunuyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Her zaman terörden ve verdiği acıdan bahsederiz. Ancak bütün dünyada terör bir yılda ortalama 25 bin can alırken, trafik terörü 1 milyon 250 can almaktadır." diye konuştu.