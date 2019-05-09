İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülkemizin değil dünyanın en önemli güvenlik sorunuyla karşı karşıyayız. Her zaman terörden ve verdiği acıdan bahsederiz. Ancak bütün dünyada terör bir yılda ortalama 25 bin can alırken, trafik terörü 1 milyon 250 can almaktadır." dedi. Bakan Yardımcısı Ersoy, İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile atlı birlikler, jandarma ve polis ekipleri, 2019 Yaya Öncelikli Trafik Yılı ve Trafik Haftası kapsamında öğrencilerle birlikte Çemberlitaş Meydanı'ndan Sultanahmet Meydanı'na, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla "Yaya Öncelikli Trafik Güvenliği" temalı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilen "Daha Güvenli Trafik Projesi" etkinliğinde konuşan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Türkiye'nin değil dünyanın en önemli güvenlik sorunuyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Her zaman terörden ve verdiği acıdan bahsederiz. Ancak bütün dünyada terör bir yılda ortalama 25 bin can alırken, trafik terörü 1 milyon 250 can almaktadır." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları Kağıthane'de yıkımı yapılan binalarda son durum havadan fotoğraflandı Aşk engel tanımadı

Türkiye'de yıllara bakıldığında rakamların iç açıcı olmadığının altını çizen Ersoy, "İçişleri Bakanlığı olarak bakanlığımızı ilgilendiren bu meselede de özelikle son birkaç yılda çok stratejik adımlar atıyoruz. Önce sorunla ilgili strateji geliştiriyoruz. Sonra sahada bunun uygulanmasını çok iyi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Ersoy, şöyle devam etti: "Kurumlarımızın görevlilerimizin kapasite ve imkanlarını artırarak yoğun bir mücadelenin içine giriyoruz. Türkiye'nin böyle bir meselesi olduğunu, canların trafikte yapılan yanlışlar yüzünden yandığını hepimiz daha fazla bilelim istiyoruz. Denetlerken derdimiz kesinlikle ceza yazmak değil, sürücülerimizin suç işlemesini önlemek istiyoruz. Trafikte yapılan yanlışları bir hata olarak değil, suç olarak görüyoruz. Bütün bu denetimlerle yapmaya çalıştığımız trafikte bir suç az işlensin, bir can az yansın. Trafikte alkollü araç kullanmayı, 180-200 kilometre hızla gitmeyi suç olarak görüyoruz. Ülkemizi, birçok meselesinde olduğu gibi trafik teröründen de kurtarabileceğimize inanıyoruz."

- "Trafikte yaya ve taşıt güvenliği ile ilgili trafik kurallarına uymak esas" İstanbul Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya da her yıl mayıs ayının ilk cumartesini izleyen haftanın İçişleri Bakanlığı'nca Karayolu Trafik Haftası olarak kutlandığını hatırlatarak, "İstanbul'da bu haftayı bakanlığımızın 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesi üzerine yaya öncelikli bir yürüyüş planladık." dedi. Yerlikaya, şunları kaydetti: "Bu ilan edilen yıl adına bir sloganımız var. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diyoruz. Trafikte yaya ve taşıt güvenliği ile ilgili trafik kurallarına uymak esas. Bu yolda hep birlikteyiz diyoruz. Ama maalesef trafik kazaları da hayatın bir gerçeği. Dünya Sağlık Örgütü trafik kazalarına nasıl tanımlıyor biliyor musunuz? 'Önlenebilir halk sağlığı sorunu.' Yaya veya taşıt içerisinde hepimiz önce can güvenliğimizi, bizimle beraber bütün insanların da güvenliğini öncelediğimiz zaman tamamen önlenen bir noktaya doğru gideceğiz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu sadece terörle mücadele başarı noktasını en üst noktaya getirirken, ama aynı zamanda trafik canavarı, trafik terörü dediğimiz bu sağlık sorunuyla da ilgili göreve geldiğinden bu yana gerçekten çok büyük farkındalık oluşturdu. 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan ettik. Artık kavşaklarda ve yaya geçitlerinde ne olursa olsun duracağız. Göz teması sağlayıp 'Buyurun yol sizin' diyeceğiz."