2019 yerel seçim sonuçları

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde belediye başkanlığını, kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Emin Tekemen kazandı.

Tekemen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy tasnifi sonucunda, Kıbrıscık'ta başkan seçildiğini açıkladı.

Kendisinin değil Kıbrıscık'ın kazandığını ifade eden Tekemen, "Gerçekten çok küçük bir ilçeyiz ama Bolu'nun yıldızı olacağız. İlçemizi yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Zorlu bir süreç geçti. 4,5 aydır ayakta, vatandaşla irtibat halindeydik. En sonunda ipi göğüslemeyi de başardık. Hep projelerimizi anlattık ve kazandık." diye konuştu.

