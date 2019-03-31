2019 yerel seçim sonuçları

Aşgın, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 4,5 aydır iyi çalıştıklarını, halkın desteği, Allah'ın da izniyle belediye başkanlığına seçildiğini belirterek seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni etti.

Hürriyet Meydanı'nda belediye binası ve AK Parti İl Başkanlığı önünde toplananlar, Halil İbrahim Aşgın'ın resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanı seçilmesini coşkuyla kutladı.

Seçim çalışmalarında gitmedik yer, sıkılmadık el bırakmadıklarını, gönüllere girmeye çalıştıklarını anlatan Aşgın, "Çorum'daki her iki kişiden biri bize oy verdi. Böylece sorumluluğumuz da yükümlülüğümüz de kat kat arttı. Verdiğiniz oylarla Kudüs'teki, Bakü'deki, Mısır zindanlarındaki dava arkadaşlarımızı sevindirdiniz. Siz arkamızda dağ gibi durdunuz, biz de hizmetkar olma noktasında gecemizi gündüzümüze katarak bıkmadan çalışacağız." dedi.

Seçimlerin bittiğini, artık çalışma zamanının geldiğini vurgulayan Aşgın, "Söz verdiklerimizi teşkilatımızla, milletvekillerimizle beraber yapacağız. Biz bu yola çıkarken 'Bu şehre efelenmeye değil hizmetkar olmaya geliyoruz.' demiştik. Bu kentin mahallelerinin tamamını, oy versin vermesin, bir ve beraber bilerek adaletle hizmet vereceğiz." diye konuştu.

Çorum'da 2014 yılındaki seçimlerde AK Parti'nin adayı Muzaffer Külcü yüzde 50,7 oy oranıyla 72 bin 72 oy almış, geçen yıl ocak ayında görevinden istifa etmesinin ardından Belediye Başkanlığına Zeki Gül getirilmişti.

Kesin olmayan sonuçlara göre Belediyesi Başkanlığına seçilen Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü'nde akademisyenlik yaptığı sırada AK Parti tarafından belediye başkan adayı gösterilmişti.

