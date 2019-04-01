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2019 yerel seçim sonuçları

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Faruk Özlü: - "Artık, seçim geride kalmıştır. Düzceli kardeşlerimin iradesi sandığa yansımış ve Düzce'miz kazanmıştır. Şimdi Düzce için gece gündüz çalışma, vaatlerimizi ve projelerimizi yerine getirme, hemşehrilerimizin desteğine ve güvenine layık olma vaktidir"

Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Faruk Özlü, seçimin geride kaldığını belirterek, Düzceli kardeşlerimin iradesi sandığa yansımış ve Düzce'miz kazanmıştır. Şimdi Düzce için gece gündüz çalışma, vaatlerimizi ve projelerimizi yerine getirme, hemşehrilerimizin desteğine ve güvenine layık olma vaktidir." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Düzcelilerin desteğiyle Belediye Başkanı seçildiğini belirtti.

Kendisine seçim sürecinde destek verenlere teşekkür eden Özlü, şunları kaydetti:

"Bana, Düzce'ye hizmet etme yolunda büyük destek olan, Düzce'ye gelerek bizleri onurlandıran, ilham veren Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Genel Merkez yöneticilerimize, Düzce'ye gelerek kampanyamıza destek olan bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Seçim startının verildiği günden bugüne kadar, siyasi ahlaki ve insani değerlerin ve nezaket ölçülerinin dışına çıkmadan, yapıcı ve uzlaşmacı bir kampanya yürüttüm. Belediye seçimlerini hiçbir koşulda kişiselleştirmedim. Sadece projelerime odaklandım ve Düzce'mize ilişkin hayallerimi hemşehrilerimle paylaştım."

"Düzce bizim evimiz" sloganıyla çalıştıklarını aktaran Özlü, "Bu evin içindeki tüm kardeşlerime eşit ve adil davrandım. Bu duruşum, Belediye Başkanlığım sürecinde de muhakkak devam edecek. Partimin ve şahsımın bu tavrına aynı biçimde nezaket ölçülerinde karşılık veren diğer siyasi partilerin adaylarına ve tercihi ne olursa olsun sandığa giderek Düzce'miz ve ülkemiz için oy kullanan tüm seçmenlerime teşekkür ediyorum.
Artık, seçim geride kalmıştır. Düzceli kardeşlerimin iradesi sandığa yansımış ve Düzce'miz kazanmıştır. Şimdi Düzce için gece gündüz çalışma, vaatlerimizi ve projelerimizi yerine getirme, hemşehrilerimizin desteğine ve güvenine layık olma vaktidir." ifadelerini kullandı.

Özlü, Düzce'yi marka şehir haline getirmek için çalışacaklarını vurgulayarak, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin sonuçları ilanının ardından mazbatamı alıp görevime başlayacağım. Düzceli kardeşlerimin oylarıyla bana tevdi ettikleri Belediye Başkanlığı görevinin, büyük bir onur ve aynı zamanda sorumluluk olduğunu biliyorum. Kampanyam boyunca da belirttiğim gibi bana verilen bu büyük emanete sahip çıkacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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