2019 yerel seçim sonuçları

Düzce Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan Faruk Özlü, seçimin geride kaldığını belirterek, Düzceli kardeşlerimin iradesi sandığa yansımış ve Düzce'miz kazanmıştır. Şimdi Düzce için gece gündüz çalışma, vaatlerimizi ve projelerimizi yerine getirme, hemşehrilerimizin desteğine ve güvenine layık olma vaktidir." değerlendirmesinde bulundu.

Özlü, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre Düzcelilerin desteğiyle Belediye Başkanı seçildiğini belirtti.

Kendisine seçim sürecinde destek verenlere teşekkür eden Özlü, şunları kaydetti:

"Bana, Düzce'ye hizmet etme yolunda büyük destek olan, Düzce'ye gelerek bizleri onurlandıran, ilham veren Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti Genel Merkez yöneticilerimize, Düzce'ye gelerek kampanyamıza destek olan bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Seçim startının verildiği günden bugüne kadar, siyasi ahlaki ve insani değerlerin ve nezaket ölçülerinin dışına çıkmadan, yapıcı ve uzlaşmacı bir kampanya yürüttüm. Belediye seçimlerini hiçbir koşulda kişiselleştirmedim. Sadece projelerime odaklandım ve Düzce'mize ilişkin hayallerimi hemşehrilerimle paylaştım."