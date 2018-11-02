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2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2018 10:18 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, başkanlığında toplandı.

Bugünkü oturumda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri de ele alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlığının bütçesiyle ilgili sunuma başladı.

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2019 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Fatih Dönmez

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