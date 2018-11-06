2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili İsmail Faruk Aksu, yükseköğrenimde yurt yerleştirmelerinin üniversite kayıtlarıyla aynı zamanda yapılması gerektiğini söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerinin görüşmeleri sürüyor. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesinin görüşüldüğünü, burada bütçe yerine bir planlamanın anlatılmasının daha isabetli olacağını düşündüğünü söyledi. Burada sadece bir bütçenin değil, 5 yıllık bir perspektifin olması gerektiğini belirten Kuşoğlu, "Siz bu konunun uzmanı olarak buraya atandınız. 5 yıl gibi uzun bir süreç var önümüzde. Spor alanında geriliyoruz. Sadece engelli spor dallarında başarılar elde ediyoruz. Bizim spora çok fazla ağırlık vermemiz lazım. Yerel yönetimlerin her mahalleye spor tesisi gibi bir projesinin olması lazım." dedi. Kuşoğlu, tüm bakanlıkların bütçe sunumlarında 2002'yi baz aldığını, bunun yanlış sonuçlar ortaya çıkaracağını söyledi.

Türkiye'nin o döneminin oldukça kötü olduğunu anlatan Kuşoğlu, şöyle konuştu: "Yapılan faaliyetler hoşumuza gidiyor fakat bakanlığınızın Sayıştay raporlarına göre hukuki mevzuata çok dikkat etmediğini görüyorum. Hem bakanlık hem bağlı kuruluşların sıkıntıları var. Bu sene de Sayıştay raporları bunu böyle gösteriyor. Özellikle Spor Toto'nun yanlış bir yapılanma içerisinde olduğunu söylüyor Sayıştay. Yapılan harcamaların mevzuata uymadığı ve keyfi yapıldığı raporda yer alıyor. Hiçbir kritere bağlı kalmadan harcama yapılmış. Mevcut yönetmeliğin, kurumun idari yapısıyla uyumlu olmadığı rapora yansımış. Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 20 bulgu var. Burada da benzer eleştirileri yapmak mümkün. Spor Genel Müdürlüğü için de önemli 10 bulgu var. Sizin muhakkak bir ekiple bu raporları değerlendirmeniz lazım." - "Gençliği hiç düşünmemişsiniz" HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bakanlığın sunumunda yeni bir başlangıç emaresi görmediğini, faaliyetlerin "icraatın içinden programı" gibi aktarıldığını söyledi.

Gençlerin birçok sorununun bulunduğunu, çözüm için onların da söz ve kararının alındığı bir mekanizma kurulması gerektiğini anlatan Paylan, şöyle devam etti: "Gençlik ve Spor Bakanlığı bürokratlarının birçoğunun genç yaş ortalamasının üzerinde olduğunu görüyoruz. Gençlerin taleplerini bu bütçede görmüyoruz. Bence en önemli bakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı. Biz demokratik bir Türkiye hayal ediyoruz. Geçtiğimiz 4 kuşak çok acılar çekti. Darbeler gördü, nefret söylemlerine maruz kaldı. Vizyon belgenizde ayrımcılıkla mücadeleden bahsediyorsunuz ama siyaset alanından baktığımızda ciddi bir kamplaşma, gruplaşma var. Bu da gençlere yansıyor. Üniversite gençliği de sizin bakanlığınız sorumluluğunda. Gençler eleştirebilir, hata yapabilir. Gençliğin düşünceleri olabilir, itirazları olabilir. Bizim onlara alan açmamız gerekiyor. Üniversitelerde muhalif seslere tahammül yok. Gençler geleceğe dair umutsuz. Bu sorunun çözümüne ilişkin faaliyetler yürütmeniz gerekiyor fakat bakanlığın bütçesi enflasyonun altında artmış. Milyonlarca gencimiz işsiz. Sizin bakanlığınızın bütçesi yüzde 17 artarken gençliği hiç düşünmemişsiniz."

- "Spor seferberliği başlatılmalı" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da gençlerin eğitimden iş gücü piyasasına geçişinde ve mesleki eğitimde sorunlar yaşandığını savundu. Üniversite öğrencilerinin, barınma sorunlarını devlet ve üniversite yurtları ile özel yurtlarda gidermeye çalıştıklarını, yurt kapasitesindeki yavaş artışın gençleri cemaatlere ya da başka yapılara mecbur kıldığını dile getiren Aksu, "Yurt yerleştirmeleri bize göre üniversite kayıtlarıyla aynı zamanda yapılmalıdır. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri merkezlere etkinlik kazandırılmalıdır. Gençlerin milli değerlere bağlı olarak yetiştirilmesine zemin hazırlanmalıdır." dedi. Aksu, gençlerde genel işsizlik oranının, yetişkinlerin oranlarından iki kat fazla olduğuna işaret ederek, gençlerin toplumsal hayata aktif katılımlarını sağlayacak hizmetlerin geliştirilmesini istedi. Sporda geçmişten bu yana tartışılan birçok konunun bugün halledilmediğinin görüldüğünü savunan Aksu, "Spora yönelik kısa, orta ve uzun vade planları hazırlanmalı ve spor seferberliği başlatılmalıdır. Gençlerimizi, spor yapma alışkanlıklarını artırarak, teknolojik bağımlılıktan kurtarmamız gerekiyor." diye konuştu.