2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Hükümetin bu bütçeyle atanamayan vatandaşların hayallerini öldürdüğünü iddia eden Erel, "Madem insanlara alanlarında ihtiyaç yok, o zaman neden o okulları açtınız? Ne kadar ihtiyacınız varsa o kadar okul açın, o kadar mezun verin; son kişi atanıncaya kadar da öğrenci almayın okullara artık. Neye ihtiyacınız varsa o alanda okutun gençleri, onların hayalleri, gelecekleri ve ümitleriyle oynamayın." dedi.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, TBMM Genel Kurulundaki bütçe görüşmelerinde yanında getirdiği bir simidi ikiye bölerek yarısını gösterdi ve "Bu kadarını 100 kişiden bir kişi yiyor, yarısından azını ise 99 kişi yiyor. Bu mu sizin adalet anlayışınız?" dedi.

Bir fotoğraf gösteren Erel, "Bir çocuk, buzdolabının içinin fotoğrafını gönderdi. '10 gündür bu böyle, içi boş ama annem çok gururlu, kimse duymasın' diyor. Babası inşaatlarda iş bulursa çalışıyor. Sizin bu bütçeniz işsizliğe çare oluyor mu?" diye konuştu.

Yanında getirdiği bir simidi ikiye bölerek yarısını gösteren Erel, "Bu kadarını 100 kişiden bir kişi yiyor, yarısından azını ise 99 kişi yiyor. Bu mu sizin adalet anlayışınız?" diye sordu.

Ayhan Erel, konuşmasının ardından, simidi TBMM Başkanvekili Celal Adan ve AK Parti milletvekillerine ikram etti.

MHP Grubu adına konuşan Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy, bugüne kadar "Kayserili işini bilir" mantığı ile sırtlarının sıvandığını belirterek, "Ama durum böyle değil. Artık Kayseri'ye gerekli yatırımların yapılması gerekiyor. Kayserili öz güven sahibidir, çalışkandır, dürüsttür, vizyon sahibidir, iddiasız olmaz, olamaz. Bu nedenle birçok tanınmış iş adamı Kayseri'den çıkmıştır. Biz artık 'Kayserili işini bilir' değil, 'Kayserili devletin desteğini heba etmez' denilmesini istiyoruz." diye konuştu.