2019 yılında 54 bin 473 adet MPT-76 ve MPT-55 güvenlik güçlerine teslim edildi

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikasında 2019 yılı içinde üretimi tamamen yerli imkânlarla yapılan MPT-76’dan 33 bin 14, MPT-55’den ise 21 bin 459 adet olmak üzere toplamda 54 bin 473 adet silah güvenlik güçlerinin hizmetine sunuldu.

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Genel Müdürü Yasin Akdere, Kırıkkale Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğünde basın mensuplarıyla toplantı yaptı. MKE Genel Müdürü Akdere, akıllı silah ve akıllı mühimmat için AR-GE çalışmalarının devam ettiğinin altını çizerek Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun bilinirliği ve replikasyonunu daha güzel yerlere getirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Akdere, şöyle devam etti.

“Ne istiyoruz? Akıllı fabrikalardan konuştuk, akıllı arabalar, akıllı telefonlar dedik ama akıllı mühimmatlara da ihtiyacımız var. Bu yönde de çalışmalarımızın fokusumuzu belirlemiş durumundayız. En önemlisi sektöre yön verici teknolojilerin üstünde çalışacağız. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) olarak yapılmayanı yapmaya çalışacağız. O anlamda da sektöre yön verici teknolojilere yatırımlarımızı arttıracağız. İleri malzeme üretimi bizim için çok önemli ve tabi ki ilerinin teknolojisi akıllı silahlar. Güdümlü mühimmattan konuştuk. Güdümlü teknolojiden konuştuk. Akıllı silahlarda yarın için hazır olmamız gereken ana başlıklardan bir tanesi. Ticari yapımızda çok önemli biz özelleştirmiyoruz ama özel sektörle işbirliğimizi arttırmamız lazım”