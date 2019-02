2019 yıllık burç yorumları

KOÇ Ocak ayı sizler için kariyer ve para odaklı olacaktır. Kariyerinizle ilgili yeni haberler alabilir bazılarınız yeni bir işe başlayabilir. **6 Ocak**’taki Oğlak’taki parçalı Güneş tutulması olmalıdır. İş hayatınızda yeni sayfalar açmak için şansınız olabilir. Eğer ki sabreder ve sakin olursanız, kariyerinizde güzel bir konuma gelebilirsiniz. **13 Ocak** tarihinde Jüpiter’in Neptün ile açısı seyahatleriniz ve eğitim ile ilgili konularda abartıya kaçmamanız gerektiğini gösteriyor. Fazla hayal kurmak bazen iyi olmayabilir. **20 Ocak’ta** Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar sürecek bu etki, bulunduğunuz çevrede dikkat çekeceğiniz bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Başarılarınız insanların dilinden düşmeyebilir. Şanslı bir dönemde olacaksınız. 21 Ocak tarihinde 0 derece Aslan burcundaki kanlı Ay tutulması aşk hayatınızda gerginlikler yaratabilir. Bu tarih yakınlarında partnerinizle iletişim kurarken ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat etmelisiniz, yoksa sonuçları can sıkabilir. Çocuğunuza da daha fazla zaman ayırmanız gerekebilir. 24 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 10 Şubat’a kadar devam edecek bu görünümde, dostlarınızdan çok güzel destekler alacağınız bir dönem olacak. Psikolojiniz bozulduğunda ya da kararsız kaldığınızda size en doğru fikri onlar verecektir.

Şubat ayında seyahatleriniz gündemde olabilir. Pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Akademik hayatına devam edenler için güzel gelişmeler yaşanabilir. **4 Şubat** günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar sürecek bu etki, kariyerinizde şanslı bir döneme girdiğinizi gösteriyor. Yeni iş teklifleri gelebilir. Maaşınızda artış olabilir. **5 Şubat** tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Hayatınızda yeni başlangıçlar için artık harekete geçiyorsunuz. Size şans getirecek bir yeniay olacak. Bulunduğunuz çevrede yaptıklarınızla ün bile kazanabilirsiniz. Sosyal yardım kuruluşları veya vakıflarda aktif rol alabilirsiniz. **10 Şubat’ta** Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar sürecek bu etki, geçmişteki birinden tekrardan haber gelebileceğini gösteriyor. Yeni bir teşhis alabilirsiniz. Yoga, meditasyon gibi eğitimlere başlayabilirsiniz.**14 Şubat** günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar maddi konularınız için enerjinizi harcayacaksınız. Bu dönemde yeni yatırımlar yapmayı düşünebilirsiniz.**19 Şubat** tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. Sağlığınızın gündemde olacağı bir döneme giriyorsunuz. 21 Mart’a kadar duygusal olarak başa çıkamadığınız konuları artık kafanızda netleştiriyorsunuz. **19 Şubat’ta** ayrıca Başak burcunda 0 derecede dolunay oluşacak. Bu tarihin yakınlarında sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Ofis ortamında sinirleriniz gergin olabilir. Öfkenizi kontrol etmelisiniz. Daha sonra bu durum başınızı ağrıtabilir. Evcil hayvanınıza da dikkat etmelisiniz. Ayrıca bu dolunay psikolojik olarak da sizi negatif etkileyebilir. Bu dolunay ile kişisel gelişim çalışmalarına başlamanız size iyi gelebilir.

Mart ayına başladığınızda kariyer konularınız gündemde olacak. Yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. **1 Mart** tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar çevrenizde adeta parlayacağınız bir dönem sizleri bekliyor. Bu dönemi çok iyi değerlendirin. Maddi ve manevi olarak şansınız açık olacak. **5 Mart **itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası sağlık problemleriniz nüks edebilir. Özellikle bu 23 günlük süreçte yeni bir teşhis aldıysanız hemen inanmayın. Başka doktorlara da gözüküp, ikinci bir görüş almanız iyi olacaktır. Eski sevgiliniz veya eşinizden geri dönüş sinyalleri alabilirsiniz. Unutmayın Merkür retrosu aldatıcıdır, hemen inanmamalısınız. **6 Mart’ta** 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay sizlere geçmişi bırakıp yeni bir hayata başlamak için destek verecektir. O yüzden retroda eski ne kadar karşınıza çıksa da bu yeniay size geleceğe yönelmeniz için ışık tutacaktır. **6 Mart **itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. Maddi anlamda değişim dönüşüm yaşayacağınız 7 yıllık bir süreç sizleri bekliyor. Sürpriz gelir kaynakları karşınıza çıkabilir. 7 sene sonunda beklediğinizden daha fazla maddi güce sahip olabilirsiniz. **21 Mart** tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar çok güzel etkiler alıyor olacaksınız. Güneş hayatta nerede desteğe ihtiyacınız varsa size güç verecek. Tabii ki bu dönem sizler için de doğum günlerinizi kutlama vakti olacak. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay, ilişki ve evlilik konularında size gergin bir zaman dilimi yaşatabilir. Özellikle bu tarih yakınlarında partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar olabilir. Fakat agresif davranırsanız, bu dolunay ilişkinizi yıpratacak gelişmelere neden olabilir. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar duygusal hayatınızın ön plana çıktığı bir dönem sizleri bekliyor. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar iletişim trafiğiniz artacak. Yeni edindiğiniz çevrelerden güzel kariyer fırsatları bulabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili gelişmeler olabilir. Eğitim hayatında zorlu ve savaşmanızı gerektirecek durumlar meydana gelebilir.

Nisan ayına pozitif başlıyorsunuz. Yaşadığınız çevrede gözler sizin üstünüzde olabilir. Hem başarılarınızla hem özel hayatınızla dikkat çekiyor olacaksınız. **5 Nisan** tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, güzel fırsatları da beraberinde getiriyor olacak. Göreceksiniz ki eskiyi arkanızda bıraktığınızda önünüze çok güzel yeni fırsatlar çıkacaktır. Yine aynı gün dileğiniz neyse çok içten dileyin. Yeni olan her şeyi kendinize çekebilirsiniz. Yeni bir aşk, yeni bir iş veya yeni bir bebek bile olabilir. **10 Nisan’da** Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar eğitim, seyahat, yurt dışı, hukuk ile ilgili konularda işleriniz biraz daha ağır ilerleyebilir. **17 Nisan’da** Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar hareketli günler sizi bekliyor. Çevrenizde insanlar size fikir danışabilir. Konuştuklarınız insanlara yol gösterici olabilir. Beklediğiniz güzel haberleri alabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. **19 Nisan** tarihinde 29 derecede Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. İlişkinizde ve evliliğinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. İstemeden de olsa partnerinize sert tepkiler verebilirsiniz. Ortak iş açmış olanlar varsa bu tarih yakınlarında ortağıyla sürtüşmeler yaşayabilir. **20 Nisan’da** Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar maddi anlamda güçleneceğiniz bir dönemde olacaksınız. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar aşk hayatınızda hareketlenmeler başlayabilir. Çekici olduğunuz bir zaman diliminde olacaksınız. Estetik yaptırmak için uygun bir dönemdir. Saç veya stilinizde değişiklikler yapabilirsiniz. **24 Nisan’da** Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. Diğer gezegenler kadar hızlı bir etki yapmasa da 3 Ekim tarihine kadar kariyer konularınızda öfkenize hakim olmalısınız. Elinizde olmadan bir anda verdiğiniz tepki emeklerinizin boşa gitmesine sebep olabilir.** 30 Nisan’da** Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar o da Plüton gibi kariyer konularınızda sizleri etkileyecek. Satürn retrosu ise çok çalışmanız gereken, çalışırken de önünüze zorluklar çıkartan bir durum yaratabilir. Çalışmıyorsanız da geleceğiniz konusunda kaygılı durumlar yaşayabilirsiniz. Geleceğinizi garanti görmeyip, umutsuzluğa kapılabilirsiniz.

Mayıs ayının başlangıcıyla beraber maddi durumunuzda da şansınız açılıyor.** 5 Mayıs’ta** 14 derecede Boğa burcundaki yeniay, parayla ilgili konularınızda yeni başlangıçlara vesile olabilir. Yeni bir işle daha iyi bir maaş veya çalışmalarınızın karşılığında beklemediğiniz bir prim alabilirsiniz. Kısacası maddi anlamda nefes alacağınız bir yeniay sizleri bekliyor. **6 Mayıs** tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar maddi bir beklentiniz varsa bu konuyla ilgili haber alabilirsiniz. **15 Mayıs’ta** Venüs Boğa burcuna geçiyor. Bu görünümle beraber maddi durumunuz iyice güçleniyor. 9 Haziran’a kadar paranıza para katabilirsiniz. Yatırım yapacaksanız bu dönem idealdir. **19 Mayıs’ta** 27 derece Akrep burcundaki dolunay yakınlarında bu maddi durumunuzla ilgili dikkatli olmanız gerekiyor. Fazla harcama yapmanız borçlarınızın artmasına sebep olabilir. Ayrıca haberinizin olmadığı bir borç da karşınıza gelebilir. Rahatsızlığınız varsa dikkatli olmalısınız. Bir ameliyat durumu oluşabilir. **21 Mayıs** tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar kardeşlerinizle yakın akrabalarınızla ilgili konular gündeme gelebilir. İş hayatınızda yoğun ama size katkısı olacak bir süreçte olabilirsiniz. Özellikle insan iletişimine dayalı olan mesleklerdekiler güzel kariyer başarıları elde edebilirler. **21 Mayıs’ta** ayrıca Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar sürecek bu etki ile yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Bazılarınız da yeni bir elektronik alet satın alabilir. Ayın son haftasında ise sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Psikolojik olarak da durgun olabilirsiniz. Geçmişe takılmanız enerjinizi düşürebilir.

Haziran ayı sizler için tempolu başlıyor. Bu ay her şeye aynı anda yetişmek zorunda kalabilirsiniz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay, bu yoğun temponuzda size fırsatlar sunacak. Çalışıyorsanız belki çok mesai yapacaksınız. Belki de aynı anda bir sürü iş önünüze yığılacak. Ama bilin ki bu yoğunluk size yeni kapılar açacak. Eğitim hayatına devam edenler için de yeni başlangıçların kapısı açılacak. Eğer yazma yeteneğiniz varsa, mutlaka bu yeniay yakınlarında internette yazılarınızı yayınlayın. Beklediğinizden fazla ilgi çekebilir. 4 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 27 Haziran’a kadar aileyi ilgilendiren bir konuda haberler alabilirsiniz. Bu evinizle ilgili de olabilir. 9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiyor. 3 Temmuz tarihine kadar kardeşleriniz, akrabalarınız ile ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşinizde başarılarınızdan ötürü getirinizi arttıracak primler kazanabilirsiniz. Yeni bir eğitim için kolları sıvayabilirsiniz. Gireceğiniz sınavlarda güzel neticeler alabilirsiniz. 17 Haziran tarihinde 25 derece Yay burcundaki dolunayda seyahatlerinizde, yurt dışı bağlantılı işlerinizde dikkatli olmalısınız. Küçük aksilikler yaşanabilir. Akademik hayatınızda da her şeyi iki kere kontrol etmeyi unutmayın. 21 Haziran’da Balık burcunda Neptün retrosu başlıyor. 27 Kasım’a kadar devam edecek süreçte sağlığınızı, özellikle bağışıklık sisteminizi ihmal etmemelisiniz. 21 Haziran’da ayrıca Güneş de Yengeç burcuna giriş yapıyor. 23 Temmuz tarihine kadar aile ve ev konularınız gündemde olacak. Yeni bir ev sahibi olabilirsiniz. Ailenizdeki bir problem olumlu sonuçlanabilir. 27 Haziran tarihinde Merkür Aslan burcuna geçiyor. 29 Ağustos tarihine kadar aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu uzun dönemde retro süreci de olacağı için aşkta dengeyi tutturmak bazen zor olabilir.

Temmuz ayında ev ve aile konuları vaktinizi alabilir. Yeni bir ev alabilir ya da evinizin dekorunu değiştirebilirsiniz. Yapacağınız tadilatlar tam da hayal ettiğiniz gibi olacaktır. Evinize yeni bir enerji katacaktır. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcunda geçiyor. 18 Ağustos’a kadar tutkulu bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Aşkınızda hem sevgi hem de öfke bir arada olabilir. Ama her iki duygu da birbirinize daha sıkı bağlanmanızı sağlayacaktır. 2 Temmuz 10 derece Yengeç’teki Güneş tutulması aile, ev konularında yeni başlangıçlara da vesile olabilir. 3 Temmuz’da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 28 Temmuz’a kadar hanenizde güzel gelişmeler yaşanabilir. Ailede yaşanan bir sağlık sorunu varsa bu ay o kişi şifa bulabilir. Aileye yeni biri katılabilir. 8 Temmuz Aslan burcundaki Merkür retrosu şanslı olduğunuz aşk konusunda biraz sizi etkileyebilir. Özellikle ağzınızdan çıkan kelimelere dikkat edin, yanlış anlaşılabilir. Eski sevgiliniz ya da eşiniz geri dönebilir. 17 Temmuz 24 derece Oğlak’taki parçalı Ay tutulması kariyerinizde gerginliklere sebep olabilir. İş ortamında sakin olmanızda fayda var. 19 Temmuz itibariyle retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Evinizdeki elektronik aletlere dikkat etmelisiniz. 23 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcuna geçiyor. 23 Ağustos’a kadar aşk hayatınızda güçleneceğiniz, sorunlarınızı çözeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Çocuğunuzla ilgili konularda da güzel haberler alabilirsiniz. 28 Temmuz tarihinde Venüs Aslan burcuna geçiş yapıyor. 21 Ağustos’a kadar ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Şansınız çok açık, maddi olarak da güzel haberler alabilirsiniz. Çocuğunuzun bir sağlık problemi varsa güzel sonuçlarla yüzünüz gülebilir. Eğer ki çocuk yapmak için medikal problemleriniz varsa, 21 Ağustos’a kadar mutlaka deneyin. Bu sefer hayırlı haberi alabilirsiniz.

Ağustos ayına başladığınızda 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Aşk hayatınızda yeni başlangıçlar için destek veriyor olacak. Yeni bir hobiye başlamak isteyebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili sevinçli haberler alabilirsiniz. Aileye yeni bir bebek katılabilir. Yine 1 Ağustos tarihinde Merkür, retrosunu bitirip, düz harekete dönüyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. Akademik, yurt dışı, seyahatler ile ilgili konularda şansınız açılıyor. Olumlu bir sürece giriyorsunuz. Yine 11 Ağustos’ta retro esnasında Yengeç’e gerileyen Merkür, Aslan burcuna tekrardan giriş yapıyor. 12 Ağustos günü Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar maddi konularda işleriniz ağır ilerleyebilir. Riskli yatırımlar için uygun bir dönem olmayabilir. 15 Ağustos’ta 22 derecede Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Dostlarınızla aranızda problemler olabilir. Onlara karşı agresif tavırlarınız gergin zamanlara sebebiyet verebilir. 18 Ağustos tarihine Mars Başak burcuna geçiş yapıyor. 4 Ekim’e kadar sağlığınızla ilgili konularda artık eyleme geçme vakti. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz bir sağlık sorununuzu bu dönem doktora gösterebilirsiniz. İş ortamında yoğun ve agresif bir süreçte olabilirsiniz. Sizi engelleyen konularla savaştıkça şans sizden yana olacaktır. 21 Ağustos’ta Venüs Başak burcuna geçiyor. 14 Eylül’e kadar duygusal hayatınızda gelişmeler yaşanabilir. İşinizde güzel kazançlar sağlayabilirsiniz. 23 Ağustos tarihinde Güneş de Başak burcuna geçiyor. 23 Eylül’e kadar işinizde detaylara takılmanız sizin farkınızı ortaya çıkaracaktır. 29 Ağustos tarihinde Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor. 14 Eylül’e kadar hayatınızda duygusal değil daha mantıklı kararlar alacağınız bir dönemde olacaksınız. 30 Ağustos’ta 6 derecede Başak burcunda yeniay meydana gelecek. İş hayatınızda yeni bir terfi alabilirsiniz.

Eylül ayı ilişki ve evlilik hayatınıza odaklanacağınız bir ay olacak. Eylül’ün ikinci haftası kariyer konularınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. 14 Eylül’de 21 derece Balık burcunda dolunay meydana geliyor. Psikolojik olarak düşük enerjili olabilirsiniz. Geçmişteki olaylar aklınıza gelebilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Hastanelerde vakit geçirmeniz gerekebilir. Kişisel gelişim çalışmalarına ilgi duyabilirsiniz. 14 Eylül’de Merkür Terazi burcuna giriş yapıyor. 3 Ekim’e kadar seviyorsanız artık söyleme vakti gelmiştir. Hislerinizi karşı tarafa açıklamak için güzel bir zaman dilimindesiniz. Partnerinizle ilgili yeni bir şey de öğrenebilirsiniz. Yine aynı gün 14 Eylül tarihinde Venüs de yöneticisi olduğu Terazi burcuna geçiyor. 8 Ekim’e kadar yeni bir ilişkiye başlamak için şansınız açık. İlişkiniz varsa evlilik tekliflerine hazır olun. Hiç düşünmezken evlilik hazırlıklarına başlayabilirsiniz. Ortak iş açmışsanız, ortağınızla beraber yeni bir projeye imza atabilir, çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. 18 Eylül’de Satürn retrosu bitiyor. Kariyer hayatınızda artık size engeller çıkartan durumlar ortadan kalkıyor. 23 Eylül tarihinde Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar ilişkinizdeki ve evliliğinizdeki sorunları çözebilirsiniz. Partnerinizle olan sorunlarınızı karşılıklı konuşarak halledebileceğinizi göreceksiniz. Bundan sonra aranızdaki bağ daha da güçlenecektir. 28 Eylül’de 5 derece Terazi burcunda yeniay oluşacak. Bu yeniayla beraber sizler için ilişki hayatınızda yeni bir sayfa açma vakti olacak.

Ekim ayına başladığınızda enerjinizi ilişkinize vermeye devam ediyorsunuz. Ayın başında ekonomik konularınıza odaklanabilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak için kredi çekmeyi düşünebilirsiniz. Yakınlarınız da maddi anlamda size destek olabilirler. 3 Ekim tarihinde Plüton retro hareketini bitiriyor. Yine 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar maddi durumunuzla ilgili yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sağlık probleminiz varsa bir ameliyat kararı alınabilir. 4 Ekim’de Mars Terazi burcuna geçiyor. 19 Kasım’a kadar sevdiğiniz kişi için savaşmanız gerektiğini anlayabilirsiniz. Eğer ki ilişkiniz veya evliliğiniz yürümüyorsa, oluruna bırakmak yerine partnerinizi geri kazanmak için harekete geçebilirsiniz. Hem tutkunun hem de agresifliğin hakim olacağı bir dönemde olacaksınız. 8 Ekim’de Venüs de Akrep burcuna geçiş yapıyor. Borçlarınızı kapatacak bir gelir artışı yaşayabilirsiniz. Miras konusunda da şans sizden yana olabilir. 14 Ekim’de 20 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Sizin burcunuzdaki bu dolunayda sinirleriniz biraz gergin olabilir. Dış görünümünüzde değişiklik yapmak istiyorsanız biraz daha beklemelisiniz. Partnerinize karşı olan öfkenize hakim olmalısınız. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor. 22 Kasım’a kadar maddi konularınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi ekonomik olarak güçlü hissedeceksiniz. Beklediğiniz paralar gelebilir. 28 Ekim’de 4 derecede Akrep burcunda yeniay meydana gelecek. Yeni bir maddi fırsatla karşılaşabilirsiniz. 31 Ekim itibariyle yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 20 Kasım’a kadar internetten kredi kartıyla alışveriş yapmamanız gereken bir dönemdesiniz. Bilgileriniz çalınabilir veya kopyalanabilir. Eğer ameliyat konusu varsa ve durum acil değilse operasyon için biraz daha beklemeniz gereklidir.

Kasım ayının başında maddi konularınız ve seyahatleriniz gündemde olabilir. Tatil planları yapabilirsiniz. Pozitif bir ruh haliyle aya başlıyorsunuz. Beklediğiniz güzel haberleri alabilirsiniz. 1 Kasım tarihinde Venüs Yay burcuna giriyor. 26 Kasım’a kadar yeni eğitimlere, seyahatlere gidebilirsiniz. Akademik konulardaki çalışmalarınız başarı getirebilir. 12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda dolunay meydana gelecek. Gelirinizi etkileyecek bir konuda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Maaşınızda ya da priminizde kesintiler olabilir. Borç verdiğiniz paralar gelmeyebilir. Maddi değeri olan eşyalarınıza dikkat edin. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiyor. 3 Ocak 2020 tarihine kadar hakkınız olan para için savaşmanız gerekebilir. Bu bir miras meselesi de olabilir. Ameliyat konuları gündeminize girebilir. 20 Kasım tarihinde Merkür Akrep burcundaki retro hareketine son veriyor. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. 22 Aralık tarihine kadar akademik yaşantınızda beklediğinizden daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde olumlu gelişme yaşayabilirsiniz. Hayata pozitif bir yerden bakıyor olacaksınız. Umut ettiğiniz şeyler gerçek olabilir. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. Kariyer hayatınızda parlayabilirsiniz. 20 Aralık’a kadar hem maddi gelirinizi hem de mevkinizi arttıracak gelişmeler yaşayabilirsiniz. 26 Kasım’da 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor olacak. Yüzünüzü güldürecek gelişmelere hazır olun. Dilek tutmayı unutmayın gerçek olabilir. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. 27 Kasım tarihinde Neptün retro hareketini sona erdirip, düz hareketine başlıyor. Olaylara duygusal değil daha gerçekçi bakacağınız bir dönem başlıyor.

Aralık ayına şanslı başlıyorsunuz. Bulunduğunuz çevrede herkes sizden bahsediyor olabilir. Dostlarınızla planlar yapabilirsiniz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar kariyer hayatınızda altın çağınızı yaşayacaksınız. Hayalinizdeki işe kavuşabilirsiniz. Bulunduğunuz işte yönetici pozisyonuna yükselebilirsiniz. Maaşınızda da beklediğinizden çok artış olabilir. Eğer çalışmıyorsanız sizler bu tarihe kadar gelecekte yapmak istediklerinizi bir bir eyleme dökeceksiniz. Bu bir yıl içerisinde hayallerinizi ertelemek yerine harekete geçeceksiniz. 9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. 12 Aralık tarihinde 19 derece İkizler burcunda dolunay oluşacak. Elektronik aletlerinize dikkat etmelisiniz. Eğitim hayatınızda stresli zamanlardan geçebilirsiniz. 20 Aralık’ta Venüs Kova burcuna geçiyor. 13 Ocak 2020’ye kadar sosyal ortamlarda insanların ilgisini çekebilirsiniz. Eğer ki bir yeteneğiniz varsa bunu geniş kitlelere gösterip, başkaları tarafından fark edilebilirsiniz. Arkadaşlarınız zor anınızda yardımınıza koşabilir. Vakıflarda gönüllü olarak rol alabilirsiniz. 22 Aralık tarihinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Jüpiter’in destek verdiği kariyer konularına şimdi Güneş de ekstradan güç vermeye geliyor. 20 Ocak 2020 tarihine kadar iş hayatınızda beklemediğiniz bir güzel gelişme yaşayabilirsiniz. 26 Aralık 4 derece Oğlak’taki halkalı Güneş tutulması meydana gelecek. Kariyer konularında mantığınızla aldığınız kararlarda, kariyerinizde yeni bir sayfa açmak için düğmeye basacaksınız. 29 Aralık’ta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar yapacağınız iş başvurularından olumlu dönüş alabilirsiniz.

BOĞA Ocak ayına başladığınızda evlilik ve ilişki konularınız gündemde olabilir. Partnerinizle daha çok vakit geçirebilirsiniz. 6 Ocak Oğlak’taki parçalı Güneş tutulması eğitim yaşantınıza, seyahatlerinize ve yurt dışı bağlantılı işlerinize vurgu yapacaktır. Bu tarih yakınlarında yeni başlangıçlar için fırsatlar yakalayabilirsiniz. 13 Ocak tarihinde Jüpiter’in Neptün ile açısı harcamalarınız konusunda abartıya kaçtığınızda sonradan kapatmanız zor olabileceğini gösteriyor. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar kariyer hayatınızda güçlendiğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. 21 Ocak tarihinde 0 derece Aslan burcundaki kanlı Ay tutulmasında ailenizde gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. Aile bireylerinin sağlık sorunları gündeminize düşebilir. Evinizin içinde riskli işlerden kaçınmalısınız. Evden çıkarken her şeyi kapattığınızdan emin olun. 24 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 10 Şubat’a kadar devam edecek bu görünümde kariyer konularınızla ilgili gelişmeler olabilir. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz.

Şubat ayına başladığınızda gelirlerinize ve giderlerinize odaklanabilirsiniz. Tam ihtiyacınız olduğu anda elinize para geçebilir. Eşinizden veya yakınlarınızdan destek görebilirsiniz. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar sürecek bu etki, akademik kariyerinizde başarılı bir dönemde olabileceğinizi gösteriyor. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa güzel gelirler elde edebilirsiniz. Seyahatleriniz gündemde olabilir. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Kariyer hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni bir iş teklifi de kapınızı çalabilir. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar sürecek bu etki, sosyal ortamlarda insanlar fikirlerinize önem verebilir. Bir arkadaşınızın vasıtasıyla beklediğiniz haberi alabilirsiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar kendiniz için harekete geçiyorsunuz. Güzelliğinize önem verebilirsiniz. Önce ben diyeceğiniz bir dönem olacak. Uzun zamandır ertelediğiniz şeyleri yapmak için harekete geçebilirsiniz. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar bulunduğunuz ortamda güçleneceksiniz. Belki kariyer başarınız belki eğitim başarınız hiç fark etmez zirvede olacaksınız. Şansa ihtiyacım var diyorsanız 21 Mart’a kadar bu durumu iyi değerlendirin. 19 Şubat’ta ayrıca Başak burcunda 0 derecede dolunay oluşacak. Aşk hayatınıza ve çocuğunuza etki edecek bu dolunayda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle aranızda çözemediğiniz sorunlar oluşabilir. Ani tepki vermemeye dikkat edin. Fazla detaylara takılmanız sorunu büyütebilir. Çocuğunuzla da sorunlar yaşayabilirsiniz.

Mart ayına olumlu gelişmelerle başlıyorsunuz. Yüzünüzü güldürecek haberler alabilirsiniz. Seyahatleriniz sıklaşabilir. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar kariyer hayatınızda altın döneminizi yaşayabilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Mevcut işinizde terfi alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız gelecekteki planlarınızı gerçekleştirmek için harekete geçebilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası dostlarınızla paylaştığınız şeyler başkalarının kulağına gidebilir. En özel şeylerinizi kendinize saklamanız yerinde olacaktır. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay ile hayatınızda yeniliklere yer açmak için şansınız açılıyor. Yaptığınız işle daha büyük kitlelere sesinizi duyurabilirsiniz. Retro devam ettiği için yeni şeylerde her şeyi iki kere kontrol edin. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. Sizin burcunuzda 7 sene boyunca hareketini devam ettirecek Uranüs, hayatınızın her alanında sizi değiştirmeye geliyor. Yavaş yavaş olacak ama bu değişim hayatınıza yeni bir enerji getirecek. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar sağlık durumunuzun iyiye gittiğini görebilirsiniz. Psikolojik olarak da rahatlıyorsunuz. Artık geçmişi tamamen silip, önünüze bakıyorsunuz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay sağlığınızda negatif durumlara sebep olabilir. Kendinizi ihmal etmeyin. Ofis ortamında da gerginlikler yaşayabilirsiniz. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar şansınızın açık olduğu bir dönemdesiniz. Bazılarınız yaptığı işte üne bile kavuşabilir. Aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Bir arkadaş ortamında yeni biriyle tanışabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar maddi konularda gelişme yaşayabilirsiniz. Fakat bu kolayca olmayabilir. Önce hak ettiğiniz para için savaşmanız gerekebilir. Siz emek verdikçe karşılıksız kalmayacaktır.

Nisan ayına kariyerinize odaklanarak başlıyorsunuz. Yeni bir iş bakmayı düşünebilirsiniz. Memnun olmadığınız şartları yöneticinizle konuşmak isteyebilirsiniz. Ayın ilk günü başvuru için uygun bir zamandır. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, sağlığınızla ilgili olumlu yeni bir gelişme yaratabilir. Ruhsal olarak kafanız karışık olabilir. Bu yeniay bilinçaltınızı temizlemek, sizi aşağı çeken kişileri hayatınızdan çıkarmak için destekleyicidir. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar harcamalarınızda abartıya kaçmayın. Bu dönem borçlanmak için iyi bir vakit değil, sonradan kapatamayabilirsiniz. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar geçmişteki birinden tekrardan haber alabilirsiniz. Meditasyon, yoga gibi aktivitelere başlayabilirsiniz. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Riskli hareketlerden kaçınmalısınız. Ofiste de gergin olabilirsiniz. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Sizlerin dönemi başlıyor. Sizler doğum günlerinizi kutlamaya başlarken, Güneş de destek olmaya devam ediyor. 21 Mayıs’a kadar kendinizi her konuda güçlü hissedeceksiniz. Cesaret edemediğiniz eyleme geçemediğiniz her konu için şimdi harekete geçebilirsiniz. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. 20 Nisan’da ayrıca Venüs de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar kadar eski sevgilinizden haber alabilirsiniz. Tekrardan geri dönme sinyalleri verebilir. Kişisel gelişim çalışmalarına merak salabilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde, hukuki süreçlerinizde daha fazla çaba sarf etmeniz gerekebilir. Fazla hırsla yola çıkarsanız güzel gidecek bir olayı tersine çevirebilirsiniz. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar eğitim konularınızda, seyahatlerinizde işleriniz ağır ilerleyebilir. Eğer ki bir üniversite başvurusu yapacaksınız bu tarihten önce evraklarınızı tamamlayın. Aynı şey yurt dışı işleriniz ve seyahatleriniz için de geçerlidir. Her şeyi garantilediğinizden emin olun. Son dakikaya bırakmayın. Bazen karamsar bir ruh haline bürünebilirsiniz. Kendinize iyi gelen aktivitelere vakit ayırmak psikolojinize iyi gelecektir.

Mayıs ayına enerjik başlıyorsunuz. Dostlarınızla sosyal ortamlarda vakit geçirebilirsiniz. Duygusal olarak kararsız kaldığınızda onlara fikir danışabilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay, şanslı bir gün geçirmenizi sağlayacaktır. Umudunuzu kaybettiğiniz konularda tekrardan şans size dönecek. Hayatınızda yeniliklere yer açmak için daha güzel bir zaman dilimi olamaz. Bu yeniayda dilek tutmayı da unutmayın. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar uzun zamandır beklediğiniz bir haber size ulaşabilir. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar estetik, dış görünüşünüzde değişiklik yaptırmak için uygun zaman dilimidir. Venüs sizin yöneticiniz hem maddi hem manevi olarak kendinizi mutlu hissettirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay evlilik ve ilişki hayatınızda agresif durumlara sebebiyet verebilir. O gün partnerinizle aranızdaki sorunları çözmek için iyi bir zaman olmayabilir. Güven sorunu yaşayabilirsiniz. Bunu sakin bir dille anlatmanız, gerçekleri anlamada daha faydalı olacaktır. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar maddi durumunuzda artış olabilir. Geliriniz beklediğinizden de çok artabilir. Yeni projeler, iş teklifleri önünüze gelebilir. 21 Mayıs’ta ayrıca Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar parayla ilgili beklendiğiniz bir haber varsa size ulaşabilir. Mesela bir davanın sonuçlanması ya da iş yerinizden alacağınız bir tazminat gibi bir durum olabilir.

Haziran ayı maddi durumunuza odaklanacağınız bir şekilde başlıyor. Yeni gelir kaynakları bulabilirsiniz. Eğer ki yatırım yapmayı düşünüyorsanız, ayın başı idealdir. Saçınızda değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Yeni bir imaj sizi mutlu edecektir. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay istediğiniz maddi gelişmeleri hayatınıza sunabilir. Yeni bir iş ya da ortaklık teklifi gelirinizi arttırabilir. 4 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 27 Haziran’a kadar kardeşlerinizle, akrabalarınızla ilgili haberler alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Sınavlarınız varsa güzel neticeler alabilirsiniz. 9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiyor. 3 Temmuz tarihine kadar riskli olmadıkça yeni yatırımlar yaptığınızda daha büyük getiriler elde edebilirsiniz. 17 Haziran tarihinde 25 derece Yay burcundaki dolunayda tam da bu maddi konulara vurgu yapacak. Bu sebeple riskli durumlardan kaçınmanız gereklidir. Dolunay beklenmedik bir harcama çıkartabilir. Bu sizin olmasa bile eşinizin ya da ailenizden birinin borcu olabilir. Her zaman elinizde para tutmaya özen gösterin. 21 Haziran’da Balık burcunda Neptün retrosu başlıyor. 27 Kasım’a kadar retrosuna devam ederken dostlarınız tarafından umulmadık bir davranış görebilirsiniz. Hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Herkesi kendinizi gibi güvenilir sanmanız bazen yanılmanıza sebep olabilir. Samimi bulmadığınız kişileri hayatınızdan ayıklayabilirsiniz. 21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna giriş yapıyor. 23 Temmuz tarihine kadar iletişim kurma beceriniz sayesinde güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Özellikle insan iletişiminin etkin olduğu mesleklerde çalışanlar sürpriz tekliflerle karşılaşabilirler. Kardeşinizle aranızda bir kırgınlık varsa bu dönem aranızdaki buzlar eriyebilir. 27 Haziran tarihinde Merkür Aslan burcuna geçiyor. 29 Ağustos tarihine kadar ailenizi ilgilendiren bir konuyla ilgili haber alabilirsiniz. Ailenin içindeki uzlaşmacı tavrınızla mevcut sorunları çözebilirsiniz. Ev değişikliği düşünüyorsanız aradığınız evi bulabilirsiniz. Fakat diğer ay retro sürecine gireceğimizden her şeyin garanti olduğundan emin olun.

Temmuz ayına başladığınızda sosyal yanınızı ortaya çıkartıyorsunuz. Yakınlarınızla kültürel etkinliklere katılabilirsiniz. Gideceğiniz tatili bile tarihi önemine göre belirlemiş olabilirsiniz. Eğitime, araştırmaya merakınız fazlasıyla artacaktır. 2

Temmuz tarihinde Mars Aslan burcunda geçiyor. 18 Ağustos’ kadar enerjinizi evinize ve ailenize harcayabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz yakınlarınıza ziyaret edebilirsiniz. Aile bağlarınızı güçlendirecek olaylar yaşayabilirsiniz. Ev değişikliği için Merkür retrosunun bitmenizi beklemeniz daha iyi olacaktır. 2 Temmuz 10 derece Yengeç burcundaki Güneş tutulması eğitim hayatınızda yeni bir sayfa açmanıza destek olabilir. Çalıştığınız sektörde yükselebilirsiniz. 3 Temmuz’da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 28 Temmuz’a kadar iletişim kurduğunuz insanlar sayesinde fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kardeşiniz veya akrabalarınızla ilgili bir evlilik durumu olabilir.8 Temmuz Aslan burcundaki Merkür retrosu ailenizle ilgili konularda aksilikler yaşatabilir. Ailecek düşündüğünüz bir plan ertelenebilir. Evinizdeki teknolojik aletleri kapatarak evden çıktığınızdan emin olun. Tadilat gerektirebilecek küçük aksiliklerde oluşabilir. Riskli hareketlerden kaçının. 17 Temmuz 24 derece Oğlak burcundaki parçalı Ay tutulması esnasında seyahatlerinizde çok dikkatli olmalısınız. Bavul, pasaport gibi eşyalarınızı yanınızdan ayırmayın. Rötarlar yaşanabilir. Ruhen biraz daha karamsar düşündüğünüz zamanlardan geçebilirsiniz. Yurt dışı başvurusu yapacaksınız iki kere her şeyi kontrol etmelisiniz. 19 Temmuz itibariyle retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Elektronik aletlerinize dikkat etmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. İnsanlarla iletişim kurarken yanlış anlaşılabilirsiniz. Olaylar hiç tahmin etmediğiniz yerlere gidebilir. Bazen susmak yeni iyi iletişim tercihi olabilir. 23 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcuna geçiyor. 23 Ağustos’a kadar ailenizde sağlık problemi olan biri varsa durumu iyiye gidebilir. Ailecek bir şeyler yapmak aranızda bağı güçlendirecektir. 28 Temmuz tarihinde Venüs Aslan burcuna geçiş yapıyor. 21 Ağustos’a kadar hanenizle ilgili bereketli bir dönem yaşayabilirsiniz. Yeni bir birey aileye katılabilir.

Ağustos’un başında 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Aile yaşantınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Bu bir yeni eve taşınma olabilir. Ailenizden birinin sevinçli haberi de tüm herkesi mutlu edebilir. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. Maddi konularda şansınız açılmaya başlıyor. 11 Ağustos’ta retro esnasında Yengeç’e gerileyen Merkür, Aslan burcuna tekrardan giriş yapıyor. 12 Ağustos’ta Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar hayatınızda alacağınız kararlarda iki kere düşünmeniz gerekmektedir. Ani bir değişim yerine belki yavaş yavaş bunu denemelisiniz. 15 Ağustos’ta 22 derecede Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Kariyer hayatınızda gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. Özellikle yöneticinize karşı takındığınız tavır ileride sizi sıkıntıya sokabilir. Böyle zamanlarda alttan almayı denemelisiniz. 18 Ağustos tarihinde Mars Başak burcuna geçiş yapıyor. 4 Ekim’e kadar aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Karşı tarafla aranızdaki elektriğe karşı koyamayabilirsiniz. Eğer seviyorsanız artık söyleme vakti gelmiştir. 21 Ağustos’ta Venüs de Başak burcuna geçiyor. 14 Eylül’e kadar aşk hayatınızda ummadığınız güzellikler yaşayabilirsiniz. Yeni bir aşk ayaklarınızı yerden kesebilir. Çocuğunuzla ilgili problemler varsa da artık her şeyin iyiye gittiğini görebilirsiniz. Şansınızın açık olduğu bir süreçtesiniz kesinlikle yapmak istedikleriniz için eyleme geçmelisiniz. 23 Ağustos tarihinde Güneş de Başak burcuna geçiyor. 23 Eylül’e kadar çocuğunuz veya partnerinizle beraber daha mutlu günler yaşayacağınız bir dönemde olacaksınız. Yeni bir hobiye başlamayı düşünebilirsiniz. 29 Ağustos tarihinde Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor. 14 Eylül’e kadar detaycı ve sorgulayıcı bir yapıda olabilirsiniz. Özellikle güzel giden aşk hayatınızdaki bu tavrınız karşı tarafı sıkabilir. Merak ettiklerinizi bizzat partnerinize sormanız daha iyi olacaktır. 30 Ağustos’ta 6 derece Başak burcunda yeniay meydana gelecek. Çocuğunuzla ilgili yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Çocuğunuz olmuyorsa bu yeniay size bir bebek müjdesi getirebilir. Aşk hayatınızda artık geleceğe odaklanma vakti, bu enerjiyi iyi kullanın.

Eylül ayı demek aşk demek sizler için. Aşk hayatınız odak noktanız olabilir. Hem iyi hem kötü duyguları aynı anda yaşayabilirsiniz. Hem kavga edip sonrasında hiçbir şey olmamış gibi birbirinize sarılabilirsiniz. Tutkuyla sevmenizin ara sıra böyle iniş çıkışları olabilir. Çocuğunuza da bu ay oldukça vaktinizi harcayabilirsiniz. Sizi mutlu edecek haberlerini alabilirsiniz. 14 Eylül’de 21 derece Balık burcunda dolunay meydana geliyor. Arkadaşlarınızla aranızda gerginlikler yaşanabilir. Öğrendiğiniz şeyler hayal kırıklığı yaşatabilir. 14 Eylül’de Merkür Terazi burcuna giriş yapıyor. 3 Ekim’e kadar sağlığınızla ilgili bir haber alabilirsiniz. Daha önce yaptırdığınız bir tahlil sonucunu öğrenebilirsiniz. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. 14 Eylül tarihinde Venüs de yöneticisi olduğu Terazi burcuna geçiyor. 8 Ekim’e kadar yaptığınız işlerde hem maddi hem manevi başarılar elde edebilirsiniz. Ofiste başarılarınız konuşulabilir. Kronik bir rahatsızlığınız varsa iyileşmeye başlayacağınız bir dönem sizi bekliyor. 18 Eylül’de Satürn retrosu sona eriyor. Akademik hayatınızda, uluslararası işlerinizde, seyahatlerinizde işleriniz daha olumlu işlemeye başlıyor. 23 Eylül tarihinde Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar çalışma ortamınızdaki gücünüz gittikçe artabilir. Terfi alıp yönetici pozisyonu gibi görevlere atanabilirsiniz. 28 Eylül’de 5 derece Terazi burcunda yeniay oluşacak. Eylül ayı biterken bu yeniay adeta size tüm ay yaşadığınız her şey için tekrardan temiz bir sayfa açma fırsatı verecek. Sağlıksa, sağlığınız iyiye gidecek. Kariyerse kariyer… Siz sadece içinizdeki güce inanın, Eylül size çok iyi gelecek.

Ekim ayına başladığınızda ilişki ve evlilik konularınız gündemde olacak. Eşinizle veya sevgilinizle daha çok vakit geçirebilirsiniz. Partnerinizin size daha fazla sevgisini gösterdiği günler geçirebilirsiniz. Romantik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. 3 Ekim tarihinde Plüton retro hareketini bitiriyor. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar sevgiliniz veya eşinizle alakalı bir haber alabilirsiniz. Bu uzun zamandır beklenen bir haber de olabilir. 4 Ekim’de Mars Terazi burcuna geçiyor. 19 Kasım’a kadar sağlığınızda ilgili konulara enerjinizi harcayabilirsiniz. İhmal ettiğiniz bir sağlık problemi bu dönem nüks edebilir. Ofis ortamındaki hırslı ve mücadeleci yapınız bu zaman zarfında sizi diğerlerinden bir adım daha öne çıkarabilir. 8 Ekim’de Venüs de Akrep burcuna geçiş yapıyor. 1 Kasım’a kadar ilişkinizde beklenmeyene hazır olun. İlişkisi olanlar evlilik tekliflerine hazır olsun. Evliliğinde sorun olanlar tam bitti derken daha büyük bir aşkla birbirlerine bağlanabilirler. Ortaklıkla iş kurmuş kişiler bu dönem güzel getirileri olan işlere imza atabilirler. 14 Ekim’de 20 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Sağlığınıza çok dikkat etmeniz gereken günlerde olacaksınız. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Hastanelerde vakit geçirmek istemiyorsanız kendinizi ihmal etmeyin. Duygusal olarak da melankolik bir ruh halinde olabilirsiniz. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor. 22 Kasım’a kadar partnerinizle birbirinize daha da bağlanacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. 28 Ekim’de 4 derecede Akrep burcunda yeniay meydana gelecek. Yalnızlar bu yeniayı not alsın. Yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. İlişkinizde de yeni adımlar atılabilir. 31 Ekim itibariyle yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 20 Kasım’a kadar güzel etikler aldığınız ilişki ve evlilik konularınızda bilmediğiniz durumlar ortaya çıkabilir. Partnerinizin sizden sakladığı şeyler olabilir. Özellikle size 3. Şahıslar bir şeyler anlatmışsa hemen inanmayın. Gerçekliğini partnerinize sorun. Çünkü Merkür retroyken yalan haberler de getirebilir.

Kasım ayının başında maddi konularınıza odaklanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapabilirsiniz. İlerleyen günlerde

seyahatleriniz sıklaşabilir. 1 Kasım tarihinde Venüs Yay burcuna giriyor. 26 Kasım’a kadar ekonomik anlamda derin bir nefes alıyorsunuz. Beklediğiniz paralar elinize geçebilir. Uzun zamandır kapatamadığınız borçlarınızı artık sıfırlayabilirsiniz. Hiç haberinizin olmadığı bir miras konusu gündeme gelebilir. Bir anda kendinizi bolluk içinde bulabilirsiniz. 12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda dolunay meydana gelecek. Sizlerin burcunda gerçekleştiği için bugün içerisinde çok agresif olabilirsiniz. Gerek iş gerek gönül ilişkilerinizde takındığınız sert tavır ileride size sorun olabilir. Aklınıza ilk geleni söylemek iyi olmayabilir. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiyor. 3 Ocak 2020 tarihine kadar partnerinizle birbirinize tutkuyla bağlanabilirsiniz. Bir an kendinizi tartışırken bulsanız bile devamında birbirinize daha da tutkulu bağlanmış olduğunuzu hissedeceksiniz. 20 Kasım’da Merkür retrosu bitiyor. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. 22 Aralık tarihine kadar finansal olarak güçlendiğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar yurt dışı bağlantılı işleriniz, akademik konularınız ile ilgili şanslı bir döneme giriyorsunuz. 26 Kasım’da 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor olacak. Maddi anlamda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. 27 Kasım tarihinde Neptün retrosu sona eriyor. Hayata ve insanlara hak ettiği kadar değer vermeyi öğrenmiş olarak hayatınıza devam ediyor olacaksınız.

Aralık ayına kariyer konularınıza önem vererek başlıyorsunuz. Yeni bir iş teklifi kapınızı çalabilir. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde şansınız açık olacak. Bir sene sürecek bu görünüm hayata bakış açınızı değiştirecek. Olumlu düşündükçe ne kadar güzel etkileri kendinize çektiğinizi fark edeceksiniz. Negatif olmanın bir yararını görmediğinizi anlayacak ve artık ne olursa olsun hayatın pozitif yanlarına odaklanacaksınız. Astroloji, felsefe gibi konulara merakınız artabilir. Bu konularla ilgili araştırma yapabilir, eğitimlere başlayabilirsiniz. 9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar maddi bir beklentiniz varsa olumlu haber ulaşabilir. 12 Aralık tarihinde 19 derece İkizler burcunda dolunay oluşacak. Değerli eşyalarınıza dikkat edin. Telefon, cüzdan, mücevher gibi eşyalarınızı her yerde bırakmayın. İnternetten üzerinden finans işlemleri yaparken iki kere kontrol edin. 20 Aralık’ta Venüs Kova burcuna geçiyor. 13 Ocak 2020’ye kadar kariyer hayatınızda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Maaşı daha yüksek bir iş teklifi ya da terfi alabilirsiniz. 22 Aralık tarihinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor. 20 Ocak 2020 tarihine kadar olumlu haberler alabilirsiniz. Eğitim hayatınızda beklediğinizden güzel başarılar elde edebilirsiniz. Seyahatlerinizde edindiğiniz tecrübeler hayata bakış açınınızı değiştirebilir. 26 Aralık 4 derece Oğlak’taki halkalı Güneş tutulması meydana gelecek. Yeni bir sayfa açmak için yaşamınızda güzel bir enerjiye sahip olacaksınız. 29 Aralık’ta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar yurt dışı, eğitim ve seyahatlerinizle ilgili bir başvuru yaptıysanız beklediğiniz haberleri alabilirsiniz.

İKİZLER Ocak ayına başladığınızda sağlığınızla ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. İhmal ettiğiniz bir sağlık problemi için tekrardan testler yaptırmanız gerekebilir. İş ortamında da yoğun ve tempolu başlayacağınız bir ay olacak. 6 Ocak Oğlak’taki parçalı Güneş tutulması ekonomik konularda size yeni sayfa açmak için destek olacaktır. Bir miras konusu da gündeminizde olabilir. 13 Ocak tarihinde Jüpiter’in Neptün ile açısı ilişkileriniz konusunda hayal kırıklıkları yaşayabileceğinizi gösteriyor. Belki de partnerinizi gözünüzde fazla abartmış olmanız beklentilerinizin yükselmesine yol açmıştır. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar seyahatleriniz gündemde olabilir. İş veya tatil için bir plan yapabilirsiniz. Hayata daha iyimser bakacaksınız. Karamsar olmanın sadece size zarar verdiğini fark edeceksiniz. Akademik konularda başarı sağlayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde olumlu gelişmeler kaydedebilirsiniz. 21 Ocak tarihinde 0 derece Aslan burcundaki kanlı Ay tutulmasında elektronik aletlerinize dikkat etmelisiniz. Akrabalarınız veya kardeşlerinizle ufak tartışmalar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi yanlış anlamanız konuyu uzatabilir. 24 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 10

Şubat’a kadar beklediğiniz olumlu haberleri alabilirsiniz. Yurt dışı veya akademik bir konuyla ilgili başvuru sürecindeyseniz olumlu sonuçlanabilir.

Şubat ayına başladığınızda ilişki ve evlilik hayatınıza odaklanacaksınız. Güzel gelişmelere hazırlıklı olun. Uzun süren ilişkiniz varsa bir anda evlilik teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Evliliğinizde sorunlar varsa düzeltmek için birbirinize son bir şans daha verebilirsiniz. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar maddi anlamda güzel gelişmeler sizi bekliyor. Borçlarınızla alakalı endişeleriniz son bulabilir. Beklediğiniz paraların elinize ulaşmasıyla rahat bir nefes alabilirsiniz. Miras beklentiniz varsa lehinize sonuçlanabilir. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Bu yeniayda dilek tutmayı unutmayın. O kadar iyi bir enerji alacaksınız ki ne umut ediyorsanız gerçek olabilir. Tek bir şartla kötüyü düşünmeyeceksiniz. Eğitimle alakalı yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Astroloji gibi konulara ilginiz artabilir. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Yöneticinizle konuşma yapmak istiyorsanız Mart ayının başına kadar yapmalısınız. Sonrasında retro sürecine gireceksiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar enerjiniz biraz düşük olabilir. Sağlığınıza vaktinizi harcayabilirsiniz. Doktor veya hastanelerde zamanınız geçebilir. Duygusal olarak da geçmişteki yaptıklarınız veya yapamadıklarınız için kendinizi suçlayabilirsiniz. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar kariyer hayatınızda güçlendiğiniz, başarılarınıza başarı katacağınız bir dönem sizi bekliyor. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Ailenizin içinde gerginlikler yaşayabilirsiniz. İletişim kurarken dikkatli olmalısınız. Aile bireylerinden birinin sağlık problemiyle ilgili destek olmanız gerekebilir.

Mart ayına başladığınızda gündeminizde borçlarınız olabilir. Kapatmak için kredi çekebilirsiniz. Eşiniz veya yakınlarınız size destek olabilir. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar eğitim hayatınızda şansınız artabilir. Yurt dışı başvurularınızda olumlu geri dönüşler alabilirsiniz. Seyahatlerinizde tanışacağınız birine gönlünüzü kaptırabilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası kariyer hayatınızda dikkatli olmalısınız. Bazı işleriniz aksi gidebilir. Tekrar tekrar baştan yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yöneticinizle aranızda anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Ağzınızdan çıkan kelimelere bu dönemde dikkat etmelisiniz. Çalışmayanlar ise gelecekleriyle ilgili kararsızlıklar yaşayabilir. Yapmak istediklerinizi hiç elde edemeyecekmiş gibi geçici bir ruh haline sahip olabilirsiniz. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay kariyer hayatınızda yeni bir sayfa açtıracak bir enerji verse de Merkür retrosunda yeni bir işe başvurmak yerine geçmişte başvurduğunuz iş için görüşmeye gitmeniz daha iyi olacaktır. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca hareketini bu burçta devam ettirirken sizler hayatınızda özellikle psikolojik anlamda değişim dönüşümler yaşayacaksınız. Geçmişe takılmanın bir faydası olmadığını anlayacaksınız. Kişisel gelişim çalışmalarına önem verebilirsiniz. Bu konularda uzman olup insanlara bilginizle destek olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de dönem dönem dikkatli olmanız gerekebilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar şanslı bir dönemde olacaksınız. Sosyal yönünüz ortaya çıkacak. Dostlarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz. Bulunduğunuz çevrede insanlar sizden bahsediyor olabilir. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay aşk hayatınızda gergin olmanıza neden olabilir. Partnerinizle aranızda sorunlar olabilir. İki taraf da birbirinin kalbini kırabilir. Sakin olmanızda fayda var. Aynı şekilde çocuğunuzla ilgili konularda da sert bir tavır takınabilirsiniz. Biraz daha sevginizi göstermenize ihtiyacı olabilir. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar kariyerinizde parlayacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. İş başvurusu yapmayı düşünüyorsanız bu dönem idealdir. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar enerjiniz yerine geliyor. Kendinize önem vereceğiniz, sizi ne mutlu ediyorsa ona odaklanacağınız bir zaman diliminde olacaksınız. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Karşı tarafın üstünde etki bırakacağınız bir dönemdesiniz. Size bakanlar gözlerini geri alamayabilirler.

Nisan ayına seyahat planları yaparak başlayabilirsiniz. Biraz daha özgür kalmak isteyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Bu seyahati belki bir şeylerin kararını vermek kafanızı dinlemek için de değerlendirebilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, size şans getirecektir. Arkadaşların vasıtasıyla hayatınıza yeni bir alana yer açabilirsiniz. Bu belki de bir iş fırsatı olur veya biriyle tanıştırmaları sonucu hayatınızın aşkı da olabilir. Eğer Nisan başında bir şeye başlayacaksanız bu 5 Nisan olsun, şansınız açık. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar ilişki ve evlilik hayatınızda bazı şeyler yavaş ilerleyebilir. Belki evlilik hazırlıkları beklediğinizden uzun sürebilir. Belki iki taraf anlaşmakta zorlanabilir. Ama bir Satürn gibi zorluk çıkartmayacağından sadece kendinizi bu konularda biraz şanssız hissedebilirsiniz. Ortak iş açmayı düşünüyorsanız ortağınızla her şeyi karara bağladığınızdan emin olun. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar sosyal yardım kuruluşlarında ihtiyacı olan insanların sesi olabilirsiniz. Dostlarınızla iletişiminiz arttığı daha enerjik bir ruh halinde olacaksınız.19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Aşk hayatınızda partnerinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Tepkinizi verirken kelimelerinizi dikkatli seçin. Çocuğunuzla alakalı da stresli zamanlar yaşayabilirsiniz. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar kronik bir rahatsızlığınız varsa kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Yeni tedavilerle şifa bulabilirsiniz. Psikolojik olarak da kendinizi toparlıyorsunuz. Kişisel gelişim çalışmalarına başlayabilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar bulunduğunuz toplukta göz önünde olabilirsiniz. Yaptığınız işlerle ünlenebilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar maddi konularda çok fazla hırs yaptığınızda getiriden çok götürüsünün olacağı zamanlar yaşayabilirsiniz. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar yaptığınız harcamalarda dikkatli olun. Borçlarınız giderek artabilir. Gelirinizin üstünde yapacağınız ödemeleri kapatmakta zorlanabilirsiniz. Maddi konularda temkinli olmalısınız.

Mayıs ayına kariyer gündeminizle başlıyorsunuz. İşinizle alakalı yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay, sizler için tamamen eskiyi silip yeni bir hayata başlamak için destek verecek. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar geçmişteki bir ilişkinizle alakalı haber alabilirsiniz. Belki eski sevgiliniz ya da eşiniz geri dönmek istiyor olabilir.15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar yöneticisi olduğu burçta Venüs, hem sağlığınızda hem duygusal hayatınızda güzel gelişmeler yaşatabilir. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay iş ortamınızda gergin olmanıza sebep olabilir. Riskli hareketlerden sakının, sağlık problemleri olabilir. Evcil hayvanınız varsa ona da göz kulak olmalısınız. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar sizin burcunuzda seyrederken, sizlerin de doğum günlerini kutlama vakti başlıyor. Bir ay boyunca enerjiniz çok yüksek olacak. Mutlu olacağınız bir dönemdesiniz. Hayatınızda eksik hissettiğiniz konularda Güneş size destek verecektir. 21 Mayıs’ta ayrıca Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar her sorunun altından zekanızla kalkabileceksiniz. Beklediğiniz olumlu haberleri alabilirsiniz.

Haziran ayına başladığınızda sağlığınıza biraz daha dikkat etmelisiniz. Sonrasında zaten çok güzel zaman dilimine giriyorsunuz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay size hayatınızın her alanında yeni fırsatlar sunmaya geliyor. Bu sefer önce kendiniz için bir şeyler yapmalısınız. Şansa ihtiyacınız varsa bu yeniay beklemediğiniz güzelliklerle karşınıza çıkabilir. 4 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 27 Haziran’a kadar maddi durumunuzu ilgilendiren haberler alabilirsiniz. 9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiyor. 3 Temmuz tarihine kadar insanlar gözünü sizden alamayabilir. Adeta parıldayacağınız bir dönemdesiniz. Kalbiniz boşsa artık bu boşluk dolabilir. Estetik veya dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. 17 Haziran tarihinde 25 derece Yay burcundaki dolunayda ilişki ve evlilik dünyanızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle olan diyaloglarınız sert olabilir. Bu tarih yakınlarda sorunları çözmek yerine biraz daha arka planda kalıp tepkisiz kalmanız daha iyi olacaktır. 21 Haziran’da Balık burcunda Neptün retrosu başlıyor. 27 Kasım’a kadar kariyer hayatınızda duygusal değil mantıklı kararlar almanız gereken bir dönemdesiniz. Bazen yaşadığınız haksızlıklar zor gelse de kesinlikle duygusal düşünmemelisiniz. 21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna giriş yapıyor. 23 Temmuz tarihine kadar ekonomik durumunuz güçleniyor. Beklediğinizden daha fazla gelir artışı yaşayabilirsiniz. 27 Haziran tarihinde Merkür Aslan burcuna geçiyor. 29 Ağustos tarihine kadar iletişim kurduğunuz kişiler sayesinde güzel iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitim için kolları sıvayabilirsiniz.

Temmuz ayına pozitif bir enerjiyle başlıyorsunuz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcunda geçiyor. 18 Ağustos’a kadar enerjinizi eğitim ve kültürel aktivitelere ayırabilirsiniz. Seyahatleriniz de bile bir yerin tarihi bir dokusu olması sizin oraya gitmenizi sağlayacaktır. 2 Temmuz 10 derece Yengeç burcundaki Güneş tutulması sizleri ekonomik yönden yeni başlangıçlara zorlayabilir. İçinde bulunduğunuz durumda sizin artık bir çıkarınız kalmamışsa belki de daha iyi getirisi olacak işlere başlamayı düşünebilirsiniz. Sadece değişimleri yaparken fazla acele etmeyin. 3 Temmuz’da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 28 Temmuz’a kadar maddi değeri olan bir yatırım yapabilirsiniz. Gelirinizde artışlar yaşanabilir. 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda elektronik aletlerinize dikkat edin. Her şeyi yedeklediğinizden emin olun. Kardeşinizin veya akrabalarınızın sizden bir şeyler sakladığına şahit olabilirsiniz. 17 Temmuz 24 derece Oğlak burcundaki parçalı Ay tutulması tekrardan borçlarınızı gündeme getirebilir. Beklemediğiniz ya da unuttuğunuz bir ödemeyle karşılaşabilirsiniz. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. İnternetten üzerinden para transferlerinde dikkatli olun. Güvenmediğiniz sitelerden alışveriş yaparak risk almayın. 23

Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcuna geçiyor. 23 Ağustos’a kadar insan iletişiminin ağırlıklı olduğu sektörlerde çalışıyorsanız işinizde tanınacağınız noktalara gelebilirsiniz. Eğitim hayatınızda da verimli bir dönemde olabilirsiniz. 28 Temmuz tarihinde Venüs Aslan burcuna geçiş yapıyor. 21 Ağustos’a kadar maddi değeri yüksek lüks eşyalara sahip olabilirsiniz. Biraz daha kendinizi mutlu edecek harcamalara yönelebilirsiniz.

Ağustos ayının başında 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Bu yeniayla beraber uzun zamandır beklediğiniz bir haber size gelebilir. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. 11 Ağustos’ta retro esnasında Yengeç’e gerileyen Merkür, Aslan burcuna tekrardan giriş yapıyor. 12 Ağustos’ta Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar sağlığınızda ani değişimler yaşayabilirsiniz. Üstüne düşmediğiniz küçük bir problem bir gün kalktığınızda daha şiddetlenmiş olabilir. Geçmişteki biriyle ilgili de beklenmedik bir gelişme yaşayabilirsiniz. 15 Ağustos’ta 22 derecede Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu tarih yakınlarında seyahat ediyorsanız her şeyi yanınıza aldığınızdan emin olun. Gecikmeler, rötarlar yaşanabilir. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde aksilikler olabilir. Eğitim hayatınızda da sorunlar baş gösterebilir. 18 Ağustos tarihinde Mars Başak burcuna geçiş yapıyor. 4 Ekim’e kadar vaktinizin çoğunu ailenize ayırabilirsiniz. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz aile fertlerini ziyaret edebilirsiniz. Evinizin içinde de dekor değişiklikleri yaptırmaya başlayabilirsiniz. 21 Ağustos’ta Venüs de Başak burcuna geçiyor. 14 Eylül’e kadar ailenize yeni bir birey katılabilir. Bunu ailecek kutlayacağınız bir gelişme olabilir. Ailecek maddi bir güce kavuşabilirsiniz. 23 Ağustos tarihinde Güneş de Başak burcuna geçiyor. 23 Eylül’e kadar yeni bir ev bakmayı düşünebilirsiniz. Uzun zamandır aradığınız evi şimdi bulabilirsiniz. Bu konuda yakınlarınız da sizinle aynı fikirde olabilir. 29 Ağustos tarihinde Merkür Başak burcuna geçiş yapıyor. 14 Eylül’e kadar ailecek beklediğiniz bir haber alabilirsiniz. Çok fazla detaylara takılmamanız gereken bir süreçtesiniz. Aksi halde her şeye kusur bularak mutlu olamayabilirsiniz. 30 Ağustos’ta 6 derece Başak burcunda yeniay meydana gelecek. Ailenizde rahatsız biri varsa şifa bulabilir. Sağlığının iyiye gittiğini görebilirsiniz. Ailecek yeni sayfalar açacağınız geçmişteki sorunları tamamen sileceğiniz bir evreye giriyorsunuz.

Eylül ayının hemen ilk gününde ailevi konular hala gündemde olsa da sizlerin aşk hayatı hareketlenmeye başlayabilir. Çocuğunuzla ilgili gelişmeler de olabilir. Yeni bir hobiye merak salabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günler geçirebilirsiniz. Ofisteki yoğunluğunuzda ara vermeniz yerinde olacaktır. 14 Eylül’de 21 derece Balık burcunda dolunay meydana geliyor. Kariyer hayatınızda stresli olabileceğiniz günler yaşayabilirsiniz. Dolunayın yakınlarında yöneticinize karşı verdiğiniz tepkiler bardağı taşıran damla olabilir. Temkinli ve sakin olmanız, olumsuz bir durumu ileride olumluya çevirebilir. Çalışmayanlar gelecekleriyle ilgili soru işaretleri yaşayabilirler. 14 Eylül’de Merkür Terazi burcuna giriş yapıyor. 3 Ekim’e kadar hoşlandığınız kişiden haber alabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili bir haber bekliyorsanız hayırlı sonuçlanabilir. 14 Eylül tarihinde Venüs de yöneticisi olduğu Terazi burcuna geçiyor. 8 Ekim’e kadar sizleri aşk hayatında kimse tutamaz. Hayal edemeyeceğiniz güzellikte gelişmeler olabilir. Medikal bir sorundan ötürü çocuğunuz olmuyorsa bu dönem tekrardan deneyin. Bir bebek haberi alabilirsiniz. 18 Eylül’de Satürn retrosu sona eriyor. Borçlarınıza ve harcamalarınıza daha gerçekçi yaklaşıp, ekonomik durumunuzu daha da düzelteceksiniz. 23 Eylül tarihinde Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar aşk hayatınızda başlayan hareketlenme yerini kalıcı bir ilişkiye bırakabilir. Partnerinize gittikçe güçlenen bir sevgiyle bağlanabilirsiniz. Şansınızın açık olduğu bir dönemdesiniz. 28 Eylül’de 5 derece Terazi burcunda yeniay oluşacak. Bu kadar güzel duygusal gelişmelerden sonra asla arkanıza bakmamanızı sağlayacak gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Ekim ayına başladığınızda sağlığınıza önem göstermelisiniz. Ufak bile olsa küçük bir sağlık problemi canınızı sıkabilir. Ofiste tempolu birkaç gün geçirebilirsiniz. 3 Ekim tarihinde Plüton retro hareketini bitiriyor. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar yeni bir iş teklifi ya da terfi haberi alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de bir test sonucu çıkabilir. 4 Ekim’de Mars Terazi burcuna geçiyor. 19 Kasım’a kadar aşkınız için savaşma vakti. Bazı korkularınızın üstüne giderseniz partnerinizle birbirinize tutkuyla bağlanacağınız günler yaşayabilirsiniz. 8 Ekim’de Venüs de Akrep burcuna geçiş yapıyor. 1 Kasım’a kadar kronik bir sağlık probleminiz varsa şifa bulabilirsiniz. Duygusal hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Unutamadığınız veya hep aklınızın bir köşesinde yer etmiş biri varsa tekrardan haber alabilirsiniz. 14 Ekim’de 20 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Dostlarınızla olan ilişkilerinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. Sinirlerinize hakim olmanız gereken bir günde olacaksınız. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor. 22 Kasım’a kadar çalışma hayatınızda bulunduğunuz konumda gücünüzü göstereceğiniz bir dönemde olacaksınız. Yöneticilik vasıflarınızı sergileyebileceğiniz, başarılarınıza başarı katacağınız bir süreçte olacaksınız. 28 Ekim’de 4 derecede Akrep burcunda yeniay meydana gelecek. Sağlık sorunu olanlar için yeni bir ilaç veya yeni bir tedavi seçeneği ortaya çıkabilir. Ruhsal olarak durgun ve bitkin yapınız artık sona eriyor. Mutlu olacağınız yeni gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir evcil hayvan almayı düşünebilirsiniz. 31 Ekim itibariyle yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 20 Kasım’a kadar geçmiş ilişkinizle ilgili haberler alabilirsiniz. Unutmayın retroda gelen sevgili kalıcı olmayabilir. İyice güvenmeden geri dönmeyin. Sağlığınızla ilgili bir teşhis alırsanız mutlaka ikinci bir doktora daha gösterin. Sonuçlar yanıltıcı olabilir.

Kasım ayının başında ilişkinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.1 Kasım tarihinde Venüs’ün de Yay burcuna giriş yapmasıyla bu durum pekişiyor. 26 Kasım’a kadar ilişkinizde ve evliliğinizde altın çağınızı yaşayabilirsiniz. İlişkisi olanlar evlilik tekliflerine hazır olsun. Evliliğinde sorun olanlar artık sorun değil sadece aşk olacak aranızda. Partnerinizle hiç olmadığı kadar bütünleşeceksiniz. Ortaklıkla iş açmış olanlar varsa bu yılın en çok getirisini elde edebilecekleri bir ay yaşayacaklardır. 12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda dolunay meydana gelecek. Sizlerin sağlığına çok dikkat etmesi gereken bir gün olabilir. Ufak rahatsızlık diye geçiştirdiğiniz durum hastanelerde vakit harcamanıza sebep olabilir. Psikolojik olarak da kendinizi bitkin hissedebilirsiniz. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiyor. 3 Ocak 2020’ye kadar iş hayatınızda savaşmanız gereken durumlar oluşabilir. Ama siz savaştıkça o kadar güzel başarılar elde edeceksiniz ki sakın yılmayın. 20 Kasım’da Merkür retrosu bitiyor. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. 22 Aralık tarihine kadar partnerinizle aranızdaki ilişki daha da güçleniyor. Hala evlilik teklifleri için fırsatınız var. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar maddi durumunuz güçleniyor. Borçlarınızı sıfırlayacağınız bir dönemde olacaksınız. 26 Kasım’da 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor olacak. Yalnız olanlar varsa yeni bir ilişkinin ilk adımları atılabilir. 27 Kasım tarihinde Neptün retrosu sona eriyor. Kariyerinizde mantıklı karar alıp önünüzü görme vakti başlıyor.

Aralık ayına başladığınızda seyahat gündeminiz yoğun olabilir. Akademik hayatınıza yoğunlaşabilirsiniz. Pozitif bir ruh haliyle bu aya uyanıyorsunuz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar maddi durumunuz son seneye oranla çok farklı olacak. Bir türlü kapatamadığınız borçlar artık olmayacak. Çünkü Jüpiter şans vermeye geliyor. Bir sene boyunca maddi anlamda çok farklı yerlerde olacaksınız. Hatta miras bile kalabilir. 9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar partnerinizle ilgili haberler alabilirsiniz. Onun beklediği bir haber sizi de doğrudan etkileyebilir. 12 Aralık tarihinde 19 derece İkizler burcunda dolunay oluşacak. Sizin burcunuzda gerçekleştiği için sinirlerinize hakim olmanız gereken bir gündesiniz. Bazı aksilikler olabilir. Ani tepki vermekten kaçının. 20 Aralık’ta Venüs Kova burcuna geçiyor. 13 Ocak 2020’ye kadar yurt dışı işlerinizde, akademik hayatınızda parlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Başvurularınızı bu dönem yaparsanız olumlu dönüş alabilirsiniz. 22 Aralık tarihinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor. 20 Ocak 2020 tarihine kadar ekonomik durumunuz gelişiyor. Jüpiter’le beraber bunu çok daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. 26 Aralık 4 derece Oğlak’taki halkalı Güneş tutulması meydana gelecek. Yeni bir maddi fırsat karşınıza çıkabilir. Tabii ki buna güvenip fazla harcama yaparsanız bir anlamı kalmayabilir. 29 Aralık’ta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar gelirinizin artacağı bir haber veya iş teklifi alabilirsiniz.

YENGEÇ Ocak ayına başladığınızda aşk hayatınız ve çocuğunuz ile ilgili konular gündeminizde olabilir. Duygusal bir başlangıç yapıyorsunuz. Partnerinizden sevgisini daha da hissedeceğiniz günler yaşayabilirsiniz. Çocuğunuza daha fazla vakit ayırmanız gerekebilir. 6 Ocak Oğlak’taki parçalı Güneş tutulması evlilik hayatınızda yeni bir sayfa açabilir. Bitmek üzere olan ilişkinizi noktalayabilir ve yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Tam tersi de mümkün. Bitiyor dediğiniz ilişkinizde tekrardan birbirinize sıkı sıkıya bağlanıp yola devam edebilirsiniz. Yalnızlar yeni bir ilişkiye başlayabilir. 13 Ocak tarihinde Jüpiter’in Neptün ile açısı sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreçte olduğunuz gösteriyor. Özellikle bağışıklık sisteminiz alarm verebilir. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar maddi olarak rahatlayacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yavaş yavaş borçlarınızı erittiğinizi göreceksiniz. 21 Ocak tarihinde 0 derece Aslan burcundaki kanlı Ay tutulmasında gelirinizi ilgilendiren konularda sert etkiler alabilirsiniz. Beklediğiniz para yatmayabilir. Maaşınız veya priminiz beklediğinizden daha az olabilir. 24 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 10 Şubat’a kadar ekonomik durumunuzu ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. Krediye başvurduysanız bunun onaylandığını öğrenebilirsiniz. Miras kaldığına dair haberler alabilirsiniz. Eşinizin veya yakınlarınızın borcuyla alakalı gelişme yaşayabilirsiniz.

Şubat ayına başladığınızda sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman diliminde olacaksınız. Maddi konularınızda vaktinizi alabilir. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar ilişki ve evlilik hayatınızda sürpriz bir gelişme yaşayabilirsiniz. Evlilik teklifleri olabilir. Evliliğinizdeki sorunları çözüp büyük bir aşkla yolunuza devam edebilirsiniz. Ortak iş açmışsanız bu dönem maddi getirisi yüksek projelere imza atabilirsiniz. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Yeni bir maddi olanak karşınıza çıkabilir. Bu durum uzun zamandır kapatmak istediğiniz borçlarınız için fırsat olabilir. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar akademik konularınız, yurt dışı işleriniz ile alakalı haberler alabilirsiniz. Pozitif ve iyimser olacağınız bir dönemde olacaksınız. İçinize doğan şeyler gerçek olabilir. Hislerinize güvenmelisiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar bulunduğunuz çevrede başarılarınız konuşulabilir. Yaptığınız işte üne kavuşabilirsiniz. Dostlarınızla paylaşımlar yapabilirsiniz. Sosyal yardım kuruluşlarına üye olabilirsiniz. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar eğitim hayatınızda, uluslararası işlerinizde başarılar kaydedebilirsiniz. İyimser düşündüğünüzde her şeyin size pozitif yansıyacağını unutmayın. Felsefe, astroloji gibi konulara merakınız artabilir. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. İnsanlarla kurduğunuz iletişim biraz sert olabilir. Küçük bir soruna bile gereğinden fazla tepki verebilirsiniz. Elektronik aletlerinize dikkat etmelisiniz. Kardeşiniz veya akrabalarınızla ilgili konularda detaycı davranmanız ortak bir noktada buluşmanızı zorlaştırabilir.

Mart ayına başladığınızda ilişkinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar finansal konularınızda pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. Büyük miktarda bir para elinize geçebilir. Miras ile ilgili konunuz varsa lehinize sonuçlanabilir. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Pasaport, bavul gibi eşyalarınızı gözünüzün önünden ayırmayın. Rötarlar olabilir. Programınızı geniş geniş ayarlayın. Akademik konularda işleriniz yavaş ilerleyebilir. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde her şeyi iki kere kontrol etmeniz yerinde olacaktır. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay eğitim hayatınızda, uluslararası işlerinizde yeni bir sayfa açmak için destekleyecektir. Fakat retroda olduğumuzu unutmayalım. Her şeyi dikkatlice irdeleyelim. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca büyük değişimler yaşayacaksınız. Bulunduğunuz ortamı değiştirebilirsiniz. Yeni dostlar, yeni iş ortamı, yeni eğitim alanı gibi hayatınıza direkt etki edecek değişimler yaşayabilirsiniz. Dostlarınızın birkaçını hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bazılarınız elde ettiği başarılarla üne kavuşabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar kariyer hayatınıza gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yöneticinizin sizi takdir ettiği, daha yüksek mevkilere ulaşabileceğiniz günler yaşayabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay ailevi konularda gergin olmanıza sebep olabilir. İstemeden ailenize karşı sesinizi yükseltebilirsiniz. Evinizin içinde riskli işlerden kaçının. Ufak kazalar oluşabilir. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar yılın en mutlu dönemlerinden birini yaşayabilirsiniz. İçinizdeki sevinç ve huzur anlatılamayacak kadar güzel olacak. Olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda parlayabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar sağlığınızla ilgili konulara enerjinizi harcayabilirsiniz. Hastanelerde vakit geçirebilirsiniz. Duygusal olarak artık arka planda kalmayacaksınız. Sevginizi, öfkenizi tüm duygularınızı karşı tarafa belli edeceksiniz. Yoga, meditasyon gibi aktivitelere ilginiz artabilir.

Nisan ayına maddi durumunuza odaklanarak başlıyorsunuz. Birikmiş borçlarınızı veya ertelediğiniz ödemelerinizi yapabilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, kariyer hayatınızda yeni sayfalar açmanıza destek verecektir. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Siz de iş değiştirmek isteyebilir, yeni bir başvuru yapabilirsiniz. Her iki türlü de sizin için hayırlı olan gelişmeyle karşılaşabilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar sağlığınızla ilgili konularda şansınız düşük olabilir. Örneğin sürekli grip oluyorsunuzdur ama bir türlü tamamen geçmiyordur gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ofis ortamında başarılı olmanıza rağmen bazı işleriniz çok yavaş ilerleyebilir. Negatif sonuçlanmaz ama küçük pürüzler vaktinizi alabilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar kariyerinizi ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Aile yaşantınızda sert bir tutum takınabilirsiniz. Aile bireylerinden birinin sağlık problemine vakit harcayabilirsiniz. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar arkadaşlarınızdan destek görebilirsiniz. Herhangi bir sorununuz olduğunda hemen yanınızda yer alacaklardır. Yaşadığınız topluluk içerisinde elde ettiğiniz başarılarla ilgi çekebilirsiniz. Şansınızın açıldığı bir dönemdesiniz. 20 Nisan’da ayrıca Venüs de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar yüksek getirisi olan iş teklifleri ya da ortaklık teklifleri alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız geleceğinizle ilgili bir planınızı artık eyleme dökebilirsiniz. Bir gayrimenkul yatırımı olabilir. Bir yere taşınma ya da bir şeye sahip olma gibi hayalinizdekine erişmek için harekete geçebilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar ilişki ve evlilik hayatınızda kontrolcü tavrınız yer yer partnerinizle tartışmalara yol açabilir. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar eşinizle veya sevgilinizle ilgili bir karar sürecinde olabilirsiniz. Bazı süreçlerin artık sizi tatmin etmediğini düşünebilirsiniz. Satürn bildiğiniz üzere ders vericidir. Belki de partnerinizle ilgili göremediğiniz gerçekleri yavaş yavaş görebilirsiniz. Hayalperest değil tamamen gerçekçi olacağınız bir dönemde olacaksınız.

Mayıs ayının başında seyahatleriniz gündemde olabilir. Yeni yerler keşfetmek, yeni tatlar bulmak için seyahate çıkabilirsiniz. Akademik hayatınızda da yoğun çalışmanız gereken durumlar olabilir. Astroloji gibi konulara ilginiz artabilir. Yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay, sosyal ilişkilerinizde tanışacağınız yeni kişiler sayesinde işinizde, eğitiminizde iyi yerlere gelebileceğinizi gösteriyor. Şanslı bir gündesiniz bu tarihi not edin. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar arkadaşlarınız vasıtasıyla bir haber öğrenebilirsiniz. Vakıflarda yardıma ihtiyacı olanlar için harekete geçebilirsiniz. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar bulunduğunuz çevrede insanlar sizden bahsediyor olabilir. Dostlarınız vasıtasıyla biriyle tanışabilirsiniz. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay aşk hayatınızda ve çocuğunuzla olan ilişkinizde gerginlikler yaratabilir. Partnerinize karşı verdiğiniz sert tepkiler olayın büyümesine sebep olabilir. Çocuğunuzla ilgili de aynı sorun yaşanabilir. Kontrolcü olmanızdan şikayet edebilir. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar sağlığınız ön planda olacak. Kendinizi daha zinde ve enerjik hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar hislerinizin güçlü olduğu bir dönemdesiniz. Rüyalarınız haberci olabilir. Yeni bir tahlil sonucu elinize ulaşabilir.

Haziran ayına başladığınızda çok sosyalsiniz. Evde oturmak yerine sürekli dışarıda dostlarınızla, partnerinizle vakit geçirebilirsiniz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay eskiyi silmek için güzel bir fırsat sağlayacaktır. Geçmişe odaklandığınızda bir adım ilerleyemediğinizi fark edebilirsiniz. 4 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 27 Haziran’a kadar kendinizi keşfetme vaktindesiniz. Bu dönem başkaları ya da ailenize odaklanmıyorsunuz. Sadece kendiniz neyden mutlu oluyorsanız onu yapıyorsunuz. Yeni eğitimlere başlamak idealdir. Hayattan öğrendiklerinizi şimdi uygulama vaktidir. 9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiyor. 3 Temmuz tarihine kadar geçmiş ilişkinizden biri tekrardan size geri dönmek isteyebilir. Sağlığınıza vakit harcayabilirsiniz. 17 Haziran tarihinde 25 derece Yay burcundaki dolunay ani bir sağlık problemini ortaya çıkarabilir. Ofis içinde gergin olabilirsiniz. Evcil hayvanınıza dikkat etmelisiniz. 21 Haziran’da Balık burcunda Neptün retrosu başlıyor. 27 Kasım’a kadar akademik hayatınızda, uluslararası işlerinizde duygusal zamanlar yaşayabilirsiniz. Mantığınızı dinlemek zor olabilir. Yanlış kararlar almamaya dikkat edin. 21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna giriş yapıyor. Sizlerin dönemi geliyor. Doğum günlerinizi kutlama zamanı başlıyor. 23 Temmuz tarihine kadar Güneş hayatınızın her alanında size destek verecek. Fakat önce ben demelisiniz. Siz gerçekten bu hayattan ne istiyorsunuz bunun farkına vardığınız zaman mutlu olacaksınızdır. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. 27 Haziran tarihinde Merkür Aslan burcuna geçiyor. 29 Ağustos tarihine kadar ekonomik durumunuzla ilgili haberler alabilirsiniz. Beklediğiniz bir para veya prim hesabınıza yatabilir.

Temmuz ayına başladığınızda enerjiniz biraz düşük olabilir. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcunda geçiyor. 18 Ağustos’a kadar gelirinizi arttırmak için enerjinizi harcayabilirsiniz. Hakkınız olan para için biraz savaşmanız gerekebilir. 2 Temmuz 10 derece Yengeç burcundaki Güneş tutulması sizlere yeni kapılar açmak için ideal olacaktır. Hayatınızdan neyi çıkartmak istiyorsunuz kimlerle yola devam etmek istiyorsunuz buna karar verebilirsiniz. 3 Temmuz’da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 28 Temmuz’a kadar adeta parlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Girdiğiniz ortamlarda insanlar size dönüp tekrardan bakabilir. Aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir. Çekici olacağınız bir dönemdesiniz. 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda maddi konularınızla ilgili dikkatli olmalısınız. İnternetten para transferi veya alışveriş yaparken dikkatli olun. Paralarınız başka hesaplara aktarılabilir. Kart bilgileriniz kopyalanabilir. 17 Temmuz 24 derece Oğlak burcundaki parçalı Ay tutulması eşiniz veya sevgilinizle aranızda gerginlikler olmasına sebep olabilir. Her iki taraf da birbirini yanlış anlayabilir. Alttan almanız gereken günler geçirebilirsiniz. Ortak iş açmışlar varsa aynı gerginliği ortağıyla yaşayabilirler. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Kendinizle hesaplaşmanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz. Bazı konularda acaba daha farklı tepki verseniz daha mı iyi olurdu bunları düşünebilirsiniz. Ailevi bazı konularda içinize sinmeyen şeyler olabilir. 23 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcuna geçiyor. 23 Ağustos’a kadar ekonomik durumunuz güçleniyor. 28 Temmuz tarihinde Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor. 21 Ağustos’a kadar yeni bir yatırım yapabilirsiniz. Yaptığınız yatırımlardan güzel gelirler elde edebilirsiniz. Maaşınızda artış olabilir.

Ağustos ayının başında 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Yeni gelirler elde edebileceğiniz fırsatlar karşınıza çıkabilir. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. Artık hem çalışma hayatınızda hem sağlığınızda şanslı bir döneme tekrardan girmiş oluyorsunuz. 11 Ağustos’ta retro esnasında Yengeç’e gerileyen Merkür, Aslan burcuna tekrardan giriş yapıyor. 12 Ağustos’ta Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar arkadaşlarınızdan beklemediğiniz bir davranış görebilirsiniz. Dost bildiklerinizin aslında gerçekte çok farklı bir kişilik olduklarını anlayabilirsiniz. 15 Ağustos’ta 22 derecede Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bankacılık işlemleri yaparken dikkatli olun. İnternet üzerinden işlem yapmak o gün pek iyi bir fikir olmayabilir. Eşinizin veya yakınızın bir borcunu öğrenebilirsiniz. 18 Ağustos tarihinde Mars Başak burcuna geçiş yapıyor. 4 Ekim’e kadar iletişim yönünüzün kuvvetli olduğu günler yaşayabilirsiniz. İnsan iletişiminin yoğun olduğu sektörlerde çalışıyorsanız ikna kabiliyetiniz sayesinde yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kardeşiniz ve akrabalarınızla zaman zaman gerginlikler yaşayabilirsiniz. Yeni bir eğitime enerjinizi harcayabilirsiniz. 21 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçiyor. 14 Eylül’e kadar çevrenizde kontak kurduğunuz kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Bir iş ya da eğitim fırsatı yakalayabilirsiniz. 23 Ağustos tarihinde Güneş Başak burcuna geçiyor. 23 Eylül’e kadar işinize ve olaylara daha detaycı ve analitik yaklaşmanız başka firmaların dikkatini çekmiş olabilir. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konu ise her şeye mükemmel olacakmış gibi yaklaşmayın. Bazen oluruna bırakın. 29 Ağustos tarihinde Merkür de Başak burcuna geçiş yapıyor. 14 Eylül’e kadar yeni bir elektronik alet satın alabilirsiniz. Araştırmacı ruhunuz devrede olacak. Her şeyi bir anda öğrenmek isteyebilirsiniz. 30 Ağustos’ta 6 derece Başak burcunda yeniay meydana gelecek. Kardeşinizle ilgili yeni haberler alabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek için yeni eğitimlere başlayabilirsiniz.

Eylül ayının başında ailevi konular odak noktanız olabilir. Aile bireylerinin sizin desteğinize ihtiyaçları olabilir. Evinizin içinde değişiklikler yapmayı düşünebilirsiniz. Ayın ilerleyen günlerinde aşk hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 14 Eylül’de 21 derece Balık burcunda dolunay meydana geliyor. Seyahatleriniz esnasında çok dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan nedenlerden ötürü gecikmeler, aksilikler yaşayabilirsiniz. Akademik hayatınızda da gergin bir gün geçirebilirsiniz. Yurt dışı işlerinizde veya başvurularınızda evraklarınızı tekrar tekrar kontrol edin. 14 Eylül’de Merkür Terazi burcuna giriş yapıyor. 3 Ekim’e kadar ailenizi ilgilendiren bir konuyla ilgili haber alabilirsiniz. Bu ailedeki bir bireyin sağlık durumuyla ilgili de olabilir. 14 Eylül tarihinde Venüs de yöneticisi olduğu Terazi burcuna geçiyor. 8 Ekim’e kadar ailenizde birinin evlilik haberine sevinebilirsiniz. Aileye yeni bir birey katılabilir. Bu bir bebek müjdesi de olabilir. Yalnızsanız ailenizin vasıtasıyla biriyle tanıştırılabilirsiniz. 18 Eylül’de Satürn retrosu sona eriyor. Artık gönül ilişkilerinizde daha mantıklı ve yapıcı bir süreçte olacaksınız. 23 Eylül tarihinde Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar evinizde ve ailenizde sevineceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz. 28 Eylül’de 5 derece Terazi burcunda yeniay oluşacak. Yeni bir ev bakabilirsiniz. Evinizin içinde düşündüğünüz değişiklikler için tadilatlara başlayabilirsiniz.

Ekim ayına aşkla başlıyorsunuz. Yeniden aşık olmanın heyecanıyla kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. Ayaklarınızın yerden kesildiğini hissedebilirsiniz. 3 Ekim tarihinde Plüton retro hareketini bitiriyor. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar çocuğunuzla ilgili de sevindirici haberler alabilirsiniz. Hoşlandığınız kişinin de sizden etkilendiğini öğrenebilirsiniz. Yeni bir hobiye merak salabilirsiniz. 4 Ekim’de Mars Terazi burcuna geçiyor. 19 Kasım’a kadar ailevi bir konuya enerjinizi harcayabilirsiniz. Sadece bu konu için uğraşırken agresif olmamaya özen gösterin. 8 Ekim’de Venüs de Akrep burcuna geçiş yapıyor. 1 Kasım’a kadar karşı cinse karşı büyük bir çekim gücü hissedeceksiniz. Partneriniz de size karşı aynı duyguları besleyecek. Hayatınızdaki her konuyu unutup aşk hayatınıza önem verebilirsiniz. Çocuğunuz olmuyorsa bu dönem mutlaka denemelisiniz. Hayırlı gelişmeyi yaşayabilirsiniz. 14 Ekim’de 20 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Kariyer hayatınızda agresif olabileceğiniz durumlar olabilir. Yöneticinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Hemen tepki vermeyin. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor. 22 Kasım’a kadar hayatınızın şanslı dönemlerinden birinde olacaksınız. Adeta Güneş görünmez bir şekilde her işinizde yardımcı olacak. 28 Ekim’de 4 derecede Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay da aşk hayatınızda yeni bir sayfa açmanız için güzel bir enerji verecek. 31 Ekim itibariyle yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 20 Kasım’a kadar sevgilinizle iletişim kurarken dikkatli olun. Bazı anlarda söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Bu durum gereksiz uzayabilir. Aynı şey çocuğunuzla olan iletişiminizde de geçerlidir. İki taraftan birinin alttan alması gerekebilir.

Kasım ayının başında sağlığınıza özen göstermelisiniz. Aşk hayatınızın hala ön planda olacağı, gelişmeler yaşayabileceğiniz bir ayda olacaksınız. 1 Kasım tarihinde Venüs Yay burcuna giriş yapıyor. 26 Kasım’a kadar çalışma hayatınızda fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Yönetici pozisyonuna yükselebileceğiniz gelişmeler olabilir. Kronik bir rahatsızlığınız varsa şifa bulabilirsiniz. Hastalığınız daha iyi duruma gelebilir. Psikolojiniz de daha iyi, mutlu hissedeceğiniz bir ayda olacaksınız. 12 Kasım’da 19 derecede Boğa burcunda dolunay meydana geliyor olacak. Dostlarınıza karşı agresif olabilir. Yanlış anlaşılmalardan dolayı onlara güveniniz sarsılabilir. Bulunduğunuz çevrede insanların sizi eleştirdiğine şahit olabilirsiniz. Sakin kalmanız gereken bir günde olacaksınız. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiyor. 3 Ocak 2020’ye kadar aşk hayatınızda tutkulu olacağınız bir dönemde olacaksınız. Aşkı doyasıya yaşarken aranızdaki çekim gücü ayaklarınızı yerden kesecek. Çocuğunuza enerjinizi harcayacağınız bir dönemde olacak. 20 Kasım’da Merkür retrosu bitiyor. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. 22 Aralık tarihine kadar çalışma hayatınızda gücünüzü kanıtladığınız gelişmelere şahit olabilirsiniz. Çalıştığınız ortamda insanların takdirini kazanabilirsiniz. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar evlilik ve ilişki konularınızda yüzünüzü güldürecek gelişmeler olabilir. Evlilik tekliflerine hazırlıklı olun. Evliliğinde sorun olanlar tam bitti derken tekrardan büyük bir aşkla devam edebilirler. Ortak iş açmış olanlar varsa büyük maddi getirisi olan işlere imza atabilirler. 26 Kasım’da 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor olacak. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili yeni bir gelişme yaşanabilir. Yeni bir tedavi veya ilaç sizi daha iyi hissettirebilir. 27 Kasım tarihinde Neptün retrosu sona eriyor. Hayal kurmak yerine eyleme geçme zamanı başlıyor.

Aralık ayına maddi konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Borçlarınızı veya ödemelerinizi yıl biterken siz de bitirmek isteyeceksiniz. Ofis ortamında hala diğerlerinden sıyrıldığınız bir aydasınız. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar evlilik ve ilişki konularınızda şansınız çok açık. Tam bir sene sürecek bu etkiyle beraber bu sene birçok Yengeç evlenebilir. Uzun süredir yalnız olanlar 2020 senesinde bir anda hayatının aşkına rastlayabilir. Ortak iş açmış olanlar o kadar güzel paralar kazanır ki bir sene içinde tahmininden çok farklı yerlerde kendini bulabilir. 9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar yeni iş teklifleri kapınızı çalabilir. Bulunduğunuz iş yerinde terfi alabilirsiniz. 12 Aralık tarihinde 19 derece İkizler burcunda dolunay oluşacak. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken günlerdesiniz. Önemsemediğiniz bir durum gereksiz yere hastanede vakit geçirmenize sebep olabilir. Depresif olabileceğiniz birkaç gün olabilir. Tam aksine mutlu olacağınız bir yıl sizi beklerken bir dolunayla enerjinizi düşürmeyin. 20 Aralık’ta Venüs Kova burcuna geçiyor. 13 Ocak 2020’ye kadar ekonomik durumunuz güçlenecek. Beklediğinizden daha fazlası elinize geçebilir. Miras meselesi varsa lehinize sonuçlanabilir. Eşinizin gelir artışı ile beraber hanenize de maddi huzur gelebilir. 22 Aralık tarihinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor. 20 Ocak 2020 tarihine kadar eşinizle veya sevgilinizle kalıcı bir birliktelik için adım atabilirsiniz. Evliliğinde sorunları olanlar son bir şans verebilir. İlişkisi olanlar artık işi ciddiyete dökebilirler. 26 Aralık’ta 4 derece Oğlak burcunda halkalı Güneş tutulması meydana gelecek. Yeni sayfalar açmak için yine ilişkinize işaret edecek. Tutulmanın enerjisiyle yer yer agresif tepkiler verebilecek olsanız da ilişkinizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bilmelisiniz. 29 Aralık’ta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar partnerinizle ilgili bir haber alabilirsiniz.

ASLAN Ocak ayına ailevi konularınıza vakit harcayarak başlıyorsunuz. Aile bireylerini ihmal ettiğinizi düşünebilirsiniz. Ailede bir sağlık problemi baş gösterebilir. Destek olmanız gerekebilir. Evinizde de değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. 6 Ocak Oğlak’taki parçalı Güneş tutulması sağlığınıza ve iş hayatınıza vurgu yapacak. İyimser bir tutulma olması güzel yeni sayfalar açmanıza ışık tutabilir. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Sağlığınız iyi olsa da tedbiri elden bırakmamalısınız. 13 Ocak tarihinde Jüpiter’in Neptün ile açısı aşk hayatınızda abartılı duygularınızın negatif etkilerini görebilirsiniz. Maddi olarak da açılmamalısınız. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar ilişki ve evlilik hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Partnerinizle aranızdaki bağın daha da güçlendiğini hissedeceksiniz. Ortak iş açmışlar varsa maddi olarak gelirlerinin artacağı bir dönemde olacak. 21 Ocak tarihinde 0 derece Aslan burcundaki kanlı Ay tutulmasında sizlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Gerek sağlık gerek psikolojik olarak kendinize dikkat etmelisiniz. Verdiğiniz tepkiler kırıcı olabilir. Sonrasından düzeltemeyeceğiniz durumlar oluşabilir. 24 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 10 Şubat’a kadar eşinizi veya sevgilinizi ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. Uzun zamandır aranızda bir soğukluk varsa belki de tatlı bir mesaj buzları eritebilir.

Şubat ayına aşkla, şansla başlıyorsunuz. Partnerinizle romantik anlar yaşayabilirsiniz. İlişki hayatınızda yeni sayfalar açabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar iş hayatınızda sürpriz bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Hem başarılarınız hem de bu iş hayatının maddi getirileri beklediğinizden güzel olabilir. Sağlığınızda da iyileşmeler olabilir. Yeni bir tedaviyle şifa bulabilirsiniz. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Yalnızsanız yeni bir ilişkiye başlangıç yapabilirsiniz. Evliliğinizde sorunlar varsa bir fırsat daha verip yeniden bir arada olabilirsiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar ekonomik durumunuzla ilgili haberler alabilirsiniz. Unuttuğunuz bir ödeme veya borç karşınıza çıkabilir. Bu borç eşinizle ilgili bir durum da olabilir. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar kariyer hayatınızda çok çalışmanız, savaşmanız gereken durumlar olabilir. Güzel yanı ise bu azimli kişiliğiniz sayesinde çok güzel bir iş teklifi alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız geleceğinizi garanti altına almak için savaşmanız gerekli olabilir. Sizin hakkınızın yendiği durumlar varsa mutlaka savaşınızı verin. Kazanan siz olacaksınızdır. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar kronik bir rahatsızlığınız varsa ameliyat konusu gündemde olabilir. Eğer seçme imkanınız varsa Mart ayı başlamadan ameliyat olmanız daha iyi olacaktır. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Maddi gelirinize vurgu yapacak bu dolunayda finansal risk almamalısınız. İnternet üzerinden yapacağınız işlemlerde dikkatli olmalısınız. Paranız yanlış yerlere aktarılmış olabilir.

Mart ayına biraz düşük enerjiyle başlasanız da bu durum hemen geçiyor. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar ilişki ve evlilik hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzun ilişkisi olanlar evlilik tekliflerine artık hazırlanabilir. Güzel bir etki almaktasınız. Ortaklıkla yürüttüğünüz işiniz varsa yeni projelere imza atabilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası maddi olarak açılmamanız gereken bir dönemdesiniz. Kredi kartıyla internetten alışveriş yaparken dikkatli olun. Bilgileriniz kopyalanabilir. Sizden borç isteyenler olabilir. Çok yakınınız bile olsa kibarca geri çevirin. Eğer acil değilse ameliyat için bu tarih aralığını seçmemeniz iyi olacaktır. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay bu retro esnasında en azından birazcık nefes aldırabilir. Özellikle finansal açıdan güzel fırsatlar karşınıza çıkabilir. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca kariyer hayatınızda büyük değişimler yaşayacaksınız. Hemen değil yavaş yavaş gelişecek olaylarla birlikte 7 sene sonuna dönüp bakınca nereden nereye geldiğinizi göreceksiniz. Çalışmıyorsanız da artık gelecekle ilgili planlarınızı eyleme dökeceksiniz. Belki hobinizi işe dökmek istiyorsunuz belki de çalışmaya başlamak istiyorsunuz. Konu ne olursa olsun geleceğinizde ne yapmak istediğinize dair harekete geçiyorsunuz. Büyük bir değişim sizleri bekliyor olacak. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar akademik hayatınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde kalıcı adımlar atmak için harekete geçebilirsiniz. En güzeli ise bu dönem iyimser bir yapıda olacaksınız. Beklediğiniz güzel haberleri alabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay esnasında elektronik aletlerinize dikkat etmelisiniz. İletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Özellikle iş ortamında söyledikleriniz yanlış anlaşılabilir. Attığınız mailler veya mesajlar ulaşmamış olabilir. Kardeşinizle gerginlikler yaşayabilirsiniz. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar maddi olarak kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak için paralar elinize ulaşabilir. Miras konusu varsa lehinize sonuçlanabilir. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar bulunduğunuz çevrede takdir edilecek başarılar elde edebilirsiniz. Dostlarınıza enerjinizi harcayabilirsiniz.

Nisan ayına eşinize ve sevgilinize odaklanarak başlıyorsunuz. Duygusal hayatınız ön planda olacak. Seyahat gündeminizde bu ay sıklaşabilir. Belki gelecekteki bir tatil için ayın başından itibaren araştırmalar yapabilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, yeni bir eğitime başlamanız için fırsat verecektir. Akademik hayatınızda güzel bir evreye girdiğinizi görebilirsiniz. Yurt dışı bağlantınız varsa yeni bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar aşk hayatınızdaki konular biraz yavaş ilerleyebilir. Kısacası tutkulu aşk döneminizde bir süre daha sakin ve mesafeli bir duruş sergileyebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili bir konu varsa yavaş ama sonucu güzel olabilecek bir süreç söz konusu olabilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar beklediğiniz pozitif haberleri alabilirsiniz. Yeni ilgi alanlarına merak salabilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konuları araştırabilir, eğitimlere de başlayabilirsiniz. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. İletişim problemleri baş gösterebilir. Sıklıkla yanlış anlaşıldığınızı düşünebilirsiniz. Sinirleriniz gergin olabilir. İlk aklınıza gelen cümleyi söylemeyin. Eğitim hayatınızda da agresif bir günde olabilirsiniz. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar kariyer hayatınızda güçlü bir dönemde olacaksınız. Yeni tekliflere hazır olmalısınız. Siz de başvuru yapacaksanız bu zaman dilimini değerlendirebilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar eğitim hayatınızda, yurt dışı işlerinizde güzel gelişmelere olabilir. Başvurularınız kabul olabilir. Genel olarak mutlu ve iyimser hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Pozitif gelişmeler yaşayabilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar hırslarınızın kurbanı olmamak için iş hayatınızda her zaman sakin ve ılımlı gözükmeye çalışın. Agresif bir anınızda güzel kariyeri hayatınızı tersine çevirmeyin. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Satürn retroyken gerçekleri saklayabilir. Bir şeyiniz yok sandığınızda belki de derinlerde başka bir hastalık yatıyor olabilir. Duygusal olarak çok fazla kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu görmeniz zorlaşabilir. Evcil hayvanınız varsa bu süreçte ona dikkat etmelisiniz. Ofiste altınızda çalışanlaryüzünüze gülüp arkanızdan konuşabilirler. Kariyer yaşantınızda kendinizden başka kimse olmadığını unutmayın.

Mayıs ayının başında finansal durumunuz ön planda olabilir. Kariyerinizde gitgide yükselmeye başlayacağınız bir dönem olabilir. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay, tam da bu kariyer fırsatlarını önünüze getirmek için geliyor. Mevcut işinizde terfi alabilirsiniz. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Önceden başvurduğunuz bir iş için mülakata çağrılabilirsiniz. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar maddi kazançlar elde edeceğiniz işlere imza atabilirsiniz. Kariyerinizde parlak bir dönem geçirebilirsiniz. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay aileniz içinde gerginlikler yaratabilir. Ailede fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bir anlık sinirle tepki vermeyin. Evinizin içinde de riskli işlerden kaçının. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar bulunduğunuz çevrede gücünüzü göstereceğiniz bir dönemde olacaksınız. Adeta yaptığınız işte veya eğitimde ün kazanabilirsiniz. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar iletişim yönünüz ortaya çıkabilir. Özellikle sosyal yardım kuruluşlarında aktif rol alabilirsiniz. Arkadaşlarınızın vasıtasıyla kulağınıza bazı haberler çalınabilir.

Haziran ayına başladığınızda daha çok gelecekte yapmak istediklerinize odaklanacaksınız. Bu bir kariyer hedefi de olur, bir yatırım hedefi de. Önce siz ne istiyorsunuz ve ne yapmanız gerekli bunu artısıyla eksisiyle değerlendireceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay sosyal çevrenizde yeni başlangıçlar yapmanıza destek olacak. Yeni tanıştığınız kişiler size beklemediğiniz fırsatlar sunabilir. 4 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 27 Haziran’a kadar geçmişinizde bıraktığınız biriyle tekrardan iletişim kurabilirsiniz. Mevcut bir rahatsızlığınız varsa yeni haberler öğrenebilirsiniz. Hislerinizin kuvvetli olduğu bir dönemdesiniz. Rüyalarınız haberci olabilir. 9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiyor. 3 Temmuz tarihine kadar şansınızın çok açık olduğu bir dönemdesiniz. Hayatınızda hangi konuya önem veriyorsanız isteklerinizin gerçekleştiğini görebileceğiniz bir süreçte olacaksınız. 17 Haziran tarihinde 25 derece Yay burcundaki dolunay aşk hayatınızda agresif durumlara yol açabilir. Partnerinizle aranızda ufak bir şeyden dolayı gerginlik yaşanabilir. Belki de aranızdaki iletişim kopukluğu yanlış anlaşılmalara sebep olmuş olabilir. Çocuğunuzla ilgili de stresli anlar yaşayabilirsiniz. 21 Haziran’da Balık burcunda Neptün retrosu başlıyor. 27 Kasım’a kadar maddi konularınızda fazla hayalci olmanız başınızı derde sokabilir. Kazancınızdan daha fazlası için borçlanmamaya dikkat edin. 21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna giriş yapıyor. 23 Temmuz tarihine kadar hem sağlığınız hem psikolojik durumunuz iyiye gidiyor. Karamsarlık yok yerine yüzü gülen bir Aslan burcu var. Sağlık sorunları olanlar kendilerini daha enerjik ve zinde hissedecekleri bir dönemde olacaklar. 27 Haziran tarihinde Merkür Aslan burcuna geçiyor. 29 Ağustos tarihine kadar kendinizi geliştirmek adına ne varsa enerjinizi harcayacağınız bir dönem olacak. Yeni eğitimler, yeni çevreler, yeni kurslar kısacası bilginizi ve yeteneklerinizi arttıracak her seçenek için harekete geçeceksiniz.

Temmuz ayına enerjik başlıyorsunuz. Sosyal yönünüze, arkadaşlık ilişkilerinize önem verebilirsiniz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcunda geçiyor. 18 Ağustos’a kadar enerjinizi kendinize harcayacaksınız. Hırslı ve savaşçı bir yapıda olacaksınız. Size engel olan her neyse artık kendiniz için yaşama vakti olduğunu göreceksiniz. Mücadele ettiğiniz her şey için bu dönem karşılığını alacaksınızdır. 2 Temmuz 10 derece Yengeç burcundaki Güneş tutulması geçmişi silmek yeni bir hayata yer açmak için enerji verecektir. Sağlığınızla ilgili yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. 3 Temmuz’da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 28 Temmuz’a kadar duygusal olarak kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda kendinizi ilgilendiren her konuda dikkatli olun. Her şeyi iki kere kontrol edin. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak için uygun bir zaman dilimi değildir. 17 Temmuz 24 derece Oğlak burcundaki parçalı Ay tutulması ofis yaşamınızda stresli günler yaşamanıza sebep olabilir. Altınızda çalışan kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sağlığınızda ani problem yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınıza dikkat etmelisiniz. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Sağlığınızla ilgili bir teşhis alırsanız farklı bir doktora daha gözükün. Yanıltıcı olabilir. Eski sevgilinizden haber alabilirsiniz. 23 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcuna geçiyor. Sizin döneminiz başlıyor. Doğum günlerinizi kutlarken Güneş’in gücüyle daha da kendinizi ortaya koyacağınız bir dönemde olacaksınız. 23 Ağustos’a kadar yöneticiniz Güneş siz destek olacak. Kendinizle ilgili ne yapmak istiyorsanız o güç içinizde olacak. İlişkiyse ilişki, kariyerse kariyer siz sadece harekete geçin. 28 Temmuz tarihinde Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor. 21 Ağustos’a kadar çekiciliğiniz göz kamaştıracak. Yalnızsanız aşk hayatınızda hareketlenmeler olabilir.

Ağustos ayının hemen başında 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Sizin burcunuzda oluşan bu görünüm hayatınızda yeni bir dönemin başladığını müjdeliyor. Yeni olan ne varsa artık önünüzde engel olmayacak. Tabii ki bunun için geçmişi tamamen silmeniz gerekiyor. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. Aşk hayatınızda şansınız tekrardan açılıyor. Çocuğunuzu da ilgilendiren konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz. 11 Ağustos’ta retro esnasında Yengeç’e gerileyen Merkür, Aslan burcuna tekrardan giriş yapıyor. 12 Ağustos’ta Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar kariyer hayatınızda ani olaylar meydana gelebilir. Bu dönem içinde bu olaylara hızlı tepki vermemeniz en iyi cevap olacaktır. Çünkü kariyerinizde değişim sürecinde olacaksınız. Bazı iniş çıkışlar çok doğaldır. 15 Ağustos’ta 22 derecede Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Eşiniz veya sevgilinizle gergin anlar yaşayabilirsiniz. İlişkide kısıtlandığınızı düşünebilirsiniz. Bu hislerinizi sert bir şekilde belli ederseniz işler karmaşık bir hal alabilir. Ortak işiniz varsa ortağınızla da tartışmalar yaşayabilirsiniz. 18 Ağustos tarihinde Mars Başak burcuna geçiş yapıyor. 4 Ekim’e kadar gelir kaynaklarınızda artış olabilir. Enerjinizi para meselelerine harcayacak bir dönemde olacaksınız. Bazen hakkınız olan para için savaşmanız gerekebilir. 21 Ağustos’ta Venüs de Başak burcuna geçiyor. 14 Eylül’e kadar yeni bir yatırım düşünüyorsanız almak için uygun zaman dilimindesiniz. Paranıza para katabilirsiniz. 23 Ağustos tarihinde Güneş de Başak burcuna geçiyor. 23 Eylül’e kadar ekonomik durumunuzu etkileyecek gelir artışları yaşayabilirsiniz. 29 Ağustos tarihinde Merkür de Başak burcuna geçiş yapıyor. 14 Eylül’e kadar Beklentinizden fazla maaşı olan bir iş teklifi alabilirsiniz. 30 Ağustos’ta 6 derece Başak burcunda yeniay meydana gelecek. Yeni bir fırsat karşınıza çıkabilir.

Eylül ayının başında iletişim yönünüz ön planda olacak. Yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Kişisel yetenekleriniz sayesinde yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. Eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Bunun için kurs araştırabilirsiniz. Eylül ayı devam ederken aşk hayatınızda da gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ofiste yoğun çalışabileceğiniz günlerde olabilirsiniz. 14 Eylül’de 21 derece Balık burcunda dolunay meydana geliyor. Harcamalarınızda, ödemelerinizde dikkatli olmalısınız. İnternetten yapacağınız alışverişlerde sorun yaşayabilirsiniz. Aniden önünüze çıkan bir ödeme sinirlerinizi gerebilir. 14 Eylül’de Merkür Terazi burcuna giriş yapıyor. 3 Ekim’e kadar yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Güzel sanatlara, kültürel aktivitelere vaktinizi harcayabilirsiniz. 14 Eylül tarihinde Venüs de yöneticisi olduğu Terazi burcuna geçiyor. 8 Ekim’e kadar insan iletişiminin ağır bastığı sektörlerde çalışıyorsanız yeni bir iş teklifi gelebilir. Bu dönem insanları ikna etme kabiliyetinizle istediğiniz yerlere tahmininizden daha öne gelebilirsiniz. Kardeşinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 18 Eylül’de Satürn retrosu sona eriyor. Sağlığınızı ilgilendiren konularda yeni gelişmeler ortaya çıkabilir. Örneğin teşhisinden emin olamadığınız hastalığınıza bu dönem teşhis konulabilir. Ofiste yaşadığınız ağır sorumluluk yükü biraz hafifleyebilir. Duygusal hayatınızda kafa karışıklığınız bitiyor. Net kararlar alabileceğiniz bir dönem başlıyor. 23 Eylül tarihinde Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar eğitiminizle ilgili bir başarı elde edebilirsiniz. Çalıştığınız sektörde yavaş yavaş adınızı duyurabilirsiniz. Kendi gücünüzü ortaya çıkaracaksınız. 28 Eylül’de 5 derece Terazi burcundaki yeniay da bu konulara destek verecek.

Ekim ayına ailevi konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Aile içindeki bir sorunu çözmek isteyebilirsiniz. Evinizin içinde de değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar ailenizi ilgilendiren bir konu hakkında haber alabilirsiniz. Bu ailedeki bireyin bir sağlık problemiyle ilgili bir durum da olabilir. 3 Ekim tarihinde Plüton retro hareketini bitiriyor. 4 Ekim’de Mars Terazi burcuna geçiyor. 19 Kasım’a kadar enerjinizi kardeşiniz veya akrabalarınız ile ilgili konularda harcayabilirsiniz. Belki de bir konuda yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Eğitim hayatınızda da hakkınızı aramanız gereken durumlar oluşabilir. 8 Ekim’de Venüs de Akrep burcuna geçiş yapıyor. 1 Kasım’a kadar aile içinde sevineceğiniz durumlar oluşabilir. Yeni biri katılabilir. Yeni bir ev satın alabilirsiniz. 14 Ekim’de 20 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Seyahatlerinizde çok dikkatli olmalısınız. Pasaport, bavul, çanta gibi eşyalarınıza göz kulak olun. Gecikmeler yaşanabilir. Akademik hayatınızda da gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor. 22 Kasım’a kadar aile bağlarınızın güçlendiği bir zaman diliminde olacaksınız. Enerjinizin düştüğü ya da moralinizin bozuk olduğu anda size destek olabilirler. 28 Ekim’de 4 derecede Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay, yeni bir ev hayalinizi gerçekleştirmek için fırsatlar çıkarabilir. 31 Ekim itibariyle yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 20 Kasım’a kadar evinizin içindeki teknolojik aletlerde sorunlar yaşanabilir. Aile içinde yanlış anlaşılmalar olabilir. Bir kontrat imzalayacaksınız iki kere kontrol edin.

Kasım ayının başında aşk hayatınızda şanslı bir başlangıç yapıyorsunuz. 1 Kasım tarihinde Venüs’ün de Yay burcuna girmesiyle bu durum ikiye katlanıyor. 26 Kasım’a kadar yalnızsanız hayatınızın aşkı ortaya çıkabilir. Sevgilinizle sorunlarınız varsa hepsini unutturacak güzellikte gelişmeler yaşayabilirsiniz. Medikal sorunlardan ötürü çocuğunuz olmuyorsa bu dönem denemenizde fayda var. 12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda dolunay meydana geliyor olacak. Kariyer hayatınızda sinirleriniz gergin olabilir. Yöneticinizle anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Size karşı otoriter bir tavır takınabilir. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiyor. 3 Ocak 2020’ye kadar ailenize daha fazla vakit harcayabilirsiniz. 20 Kasım’da Merkür retrosu bitiyor. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. 22 Aralık tarihine kadar aşk hayatınızdaki o şans hem devam ediyor hem de kalıcı olmaya başlıyor. Bu dönem hayatınıza giren kişi gerçekten doğru kişi olabilir. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar ofis ortamınızda başarılarınız göz doldurabilir. Sağlığınızla ilgili olumlu gelişme yaşayabilirsiniz. 26 Kasım’da 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor olacak. Yeni bir aşk, yeni bir bebek hayatınıza girebilir. 27 Kasım tarihinde Neptün retrosu sona eriyor. Finansal durumunuzda daha gerçekçi olacağınız bir süreç başlıyor.

Aralık ayına evliliğinize ve ilişkinize zaman ayırarak başlıyorsunuz. Partnerinizle daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar iş ortamınızda şansınız çok açılıyor. Bulunduğunuz mevkiden çok yüksek yerlere gelebilirsiniz. Sadece statünüz değil, elinize geçen para da tahmininizden fazla olabilir. Sağlık problemi olanlar şifa bulabilir. En güzeli ise psikolojik olarak mutlu olacaksınız. Kişisel gelişim çalışmalarına başlayabilirsiniz. 9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar sevdiğiniz kişiden haber alabilir. Çocuğunuzla ilgili beklediğiniz bir gelişme varsa bu dönemde haber gelebilir. 12 Aralık tarihinde 19 derece İkizler burcunda dolunay oluşacak. Arkadaşlarınıza karşı sert olabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalardan ötürü arada gerginlikler oluşabilir. 20 Aralık’ta Venüs Kova burcuna geçiyor. 13 Ocak 2020’ye kadar evlilik tekliflerine hazır olun. Evliliği bitme noktasına gelenler bir kez daha barışıp yola devam edebilirler. Ortak iş açmışlar varsa ekonomik olarak sizi geliştirecek işlere imza atabilirsiniz. 22 Aralık tarihinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor. 20 Ocak 2020 tarihine kadar zinde ve enerjik olacağınız bir dönemde olacaksınız. Çalışma ortamınızda disiplininiz sayesinde başarılı olabilirsiniz. 26 Aralık’ta 4 derece Oğlak burcunda halkalı Güneş tutulması meydana gelecek. Yeni fırsatlar getirirken eskiyi arkada bırakmanız için sizi destekleyecektir. 29 Aralık’ta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar bir iş teklifi alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de yeni gelişmeler öğrenebilirsiniz.

BAŞAK Ocak ayına iletişim trafiğiniz yoğun başlıyorsunuz. Kurduğunuz yeni kontaklar sayesinde iş çevrenizde yeni fırsatlar elde edebilirsiniz. Kardeşinizle ilgili gelişmeler olabilir. Yeni eğitimlere başlamak ilginizi çekebilir. 6 Ocak Oğlak’taki parçalı Güneş tutulması aşk hayatınıza ve çocuğunuza vurgu yapacak. Aşk hayatınızda yeni bir başlangıcın başında olabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. 13 Ocak tarihinde Jüpiter’in Neptün ile açısı partnerinizle aranızda gerginlik yaratabilir. Eşinizi veya sevgilinizi gözünüzde olduğundan fazla büyütmeniz hayal kırıklıkları yaratabilir. Ailevi bir meselede de kalbiniz kırılabilir. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar sağlığınız iyiye gidebilir. Daha zinde hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Ofis ortamına gücünüzü kanıtlandığınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. 21 Ocak tarihinde 0 derece Aslan burcundaki kanlı Ay tutulmasında sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz. Ufak bir ihmaliniz hastanede vakit geçirmenize sebep olabilir. Geçmişinizi sürekli düşünmeniz kendi içinizde öfke patlamalarına sebep olabilir. 24 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 10 Şubat’a kadar sağlık dumurunuzla ilgili bir haber alabilirsiniz. Bir test veya tahlil sonucunuz çıkabilir. İş hayatınızda yeni teklifler alabilirsiniz.

Şubat ayına ailenize ve evinize odaklanarak başlıyorsunuz. Aileden birinin sağlık sorunuyla ilgili destek olmanız gerekebilir. Evinizde ufak değişiklikler yapmak enerjinizi yükseltebilir. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar aşk hayatınızda şansınız çok açık. Yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Partnerinizle olan sorunlarınız yerini romantik bir ilişkiye bırakabilir. Medikal sorunlardan dolayı çocuğunuz olmuyorsa bu dönemde mutlaka deneyin. Hayırlı haberi alabilirsiniz. Çocuğuyla ilgili beklentiniz varsa beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. İş hayatınızda yeniliklere hazır olun. Bulunduğunuz şirkette pozisyonunuz artabilir. Sağlığınızla ilgili şifa bulabileceğiniz yeni bir tedaviyle karşılaşabilirsiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar eşiniz veya sevgilinizi ilgilendiren bir konuyla iligli haber alabilirsiniz. Aranızda soğukluk varsa karşı taraftan barışmak için ilk adım gelebilir. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar seyahat planları yapabilirsiniz. Yeni yerler keşfetmek ruhunuza iyi gelecektir. Akademik hayatınıza, yurt dışı bağlantılı işlerinize enerjinizi harcayabilirsiniz. Başvuru ya da evrak teslimi yapacaksınız son dakikaya bırakmayın. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar evlilik hayatınızda aranızdaki aşkın güçleneceği bir dönemde olacaksınız. İlişkisi olanlar ciddiyete giden adımlar atabilir. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Sizin burcunuzda gerçekleşecek bu dolunayda sinirleriniz gergin olabilir. Ani tepki vermekten kaçının. Hayatınızda bazı aksilikler ve gecikmeler olabilir. Öfkenizi gereksiz yere partnerinizden çıkartmayın.

Mart ayına aşkla başlıyorsunuz. Yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hoşlandığınız kişinin de size karşı ilgisi olduğunu görebilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar ofis ortamında elde ettiğiniz başarılarla parlayabilirsiniz. Yönetici pozisyonuna yükselebilirsiniz. Maddi olanakları fazla olan bir teklif alabilirsiniz. Sağlık problemleriniz de iyi yönde gelişmeler kaydetmeye başlayacak. En güzeli ise ruhen pozitif olacaksınız. Karamsarlık yerine yüzünüz hep gülecek. Yeni bir evcil hayvan edinmeyi düşünebilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası eşinizle veya sevgilinizle aranızda gergin durumlar oluşabilir. Partneriniz hakkında bilmediğiniz şeyler öğrenebilirsiniz. Unutmayın retro yalan bilgi getirir. Size söylenenler dedikodudan başka bir şey olmayabilir. Önce partnerinize gerçeği sorun. Ortak iş açmışlar varsa işleri yavaş ilerleyebilir. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay retronun negatif etkisini kurtarmaya geliyor. Retroya rağmen bazılarınız yeni bir ilişkiye yelken açabilir. Fakat hemen duygularınızı belli etmeyin. Retro bittikten sonra bu konuya odaklanın. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca hayatınızda değişimler yaşayacaksınız. Bu değişim ne olursa olsun arkanıza dönüp baktığınızda iyi ki yapmışım diyeceksiniz. Hayatınızın en mutlu dönemleri sizi bekliyor. Akademik hayatınızda ani bir değişiklik yapabilirsiniz. Yurt dışına taşınmayı veya orada çalışmayı düşünebilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konulara ilginiz varsa bu konularda eğitim alabilirsiniz. Hatta profesyonelliğe de dökebilirsiniz. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar maddi durumunuzda güçleneceğiniz bir dönem olacak. Elinize beklediğinizden daha fazla para geçebilir. Bunu borçlarınızı kapatmak için kullanabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunay tam da bu ekonomik güçlenmeniz başlamışken bir uyarıyla geliyor. Eğer düşünmeden bir anda para harcarsanız elinize geçecek paralar da bir anda gidebilir. İnternet üzerinden para işlemleri yaparken dikkatli olun. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar evlilik tekliflerine hazır olun. İlişki ve evlilik hayatınızda altın döneminiz başlıyor. Evliliğinde sorun olanlar bitti derken tam tersi büyük bir aşkla yoluna devam edebilirler. Karşı taraftan hiç olmadığı kadar ilgi görebilirsiniz. Romantik bir dönemde olacaksınız. Ortak iş açmışlar varsa maddi kazancı yüksek olan bir projeye imza atabilirler. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar kariyerinizde yoğun bir dönemde olacaksınız. Tüm enerjinizi işinize harcayabilirsiniz. Yeri geldiğinde bazı konular için savaşmanız gerekebilir. Ama bu emeklerinizin sonucun güzel bir kariyer başarısı veya teklifi sizleri bekliyor olacak.

Nisan ayının başında sağlığınız ön planda olacak. Kendinizi ihmal etmemeye dikkat edin. Duygusal olacağınız zamanlarda yaşayabilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, ekonomik durumunuzla ilgili yeni bir başlangıç yapmanızı sağlayabilir. Borçlarınızı, ödemelerinizi kapatmak için yeni gelir kaynakları bulabilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar ailenizi ilgilendiren konularda işler yavaş ilerleyebilir. Bir ev almak istiyorsanız bu süreç uzayabilir. Çok aksilik olmasa da bazı durumlardan ötürü geç taşınmanız gerekebilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar eşinizin geliriyle ilgili bir artış olduğuna dair haber alabilirsiniz. Sizin de kredi başvurunuz varsa onaylandığını öğrenebilirsiniz. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Maddi değeri olan eşyalarınıza dikkat edin. Cüzdan, para, mücevher gibi eşyalarınız göz önünde olsun. İnternetten işlem yapmayın. Parayla ilgili negatif enerji aldığınız bir günde olacaksınız. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar pozitif gelişmelere hazır olun. Olumlu haberler aldıkça enerjiniz yükseliyor. Eğitim hayatınızda başarılı işlere imza atabilirsiniz. Seyahatlerinize vakit ayırabilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar miras haberi alabilirsiniz. Bu durum beklediğinizden fazla bir tutar olabilir. Maddi olanaklarınızın arttığı bir dönemde olacaksınız. Ameliyat olma durumunuz varsa başarılı bir operasyon geçirebilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar partnerinizin üzerinde kontrolcü tavırlarınız aranızda gerginliklere sebep olabilir. Aynı tutum çocuğunuza karşı da olabilir. Biraz oluruna bırakmalısınız. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar aşk hayatınızda gerçekleri göremeyeceğiniz bir dönem olabilir. Belki de görüp bir şans daha vermek istediğinizden kararsız olabilirsiniz. Bu dönem içerisinde ilişkinizde ciddi kararlar alabilirsiniz. Çocuğunuz varsa onunla da sorun yaşayacağınız bir süreçte olabilirsiniz.

Mayıs ayına ilişkinize ve evliliğinize odaklanarak başlıyorsunuz. Hassas olduğunuz bir dönemden geçiyor olabilirsiniz. Karşı taraftan sevgiyi daha fazla görmeye ihtiyacınız olabilir. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay size yeni umutlarla geliyor. Aklınıza eyleme geçirmek istediğiniz planlar için harekete geçebilirsiniz. Akademik hayatınızda yeni bir sayfa açabilirsiniz. Yurt dışı bağlantınız varsa yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Daha fazla evreni anlamak adına felsefe, astroloji gibi konulara ilginiz artabilir. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar eğitim hayatınızda başarılarınızla parlayabilirsiniz. Uluslararası çevrede iş yapıyorsanız kariyer başarınız herkes tarafından takdir edilebilir. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay esnasında elektronik aletlerinize dikkat edin. İletişim kurarken insanlara karşı agresif olabilirsiniz. Tepkilerinizde sakin olun. Kardeşinizle de gerginlikler yaşayabilirsiniz. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar iş hayatınızda güçlendiğiniz bir dönemde olacaksınız. Yaptığınız işte zirveye koşabilirsiniz. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Her telefona cevap verin. Hayatınızın şansı olabilir.

Haziran ayına başladığınızda seyahat planları gündeminizde olabilir. Enerjik bir başlangıçla bu aya merhaba diyorsunuz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay geleceğinize yönelik yapmak istedikleriniz için size güç verecektir. Uzun zamandır planladığınız ama harekete geçemediğiniz durumlarda karşınıza bir fırsat çıkabilir. 4 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 27 Haziran’a kadar arkadaşlarınız vasıtasıyla yeni haberler alabilirsiniz. Bu bir kişiyle veya yaşanan bir olayla ilgili de olabilir. Çevrenizdeki insanların sizin fikirlerinize ihtiyacı olabilir. 9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiyor. 3 Temmuz tarihine kadar kariyerinizde en güzel zamanlarınızı yaşayabilirsiniz. HEm maddi hem manevi getirisi yüksek bir iş kapınızı çalabilir. 17 Haziran tarihinde 25 derece Yay burcundaki dolunay aile içinde gerginlik yaratabilir. Aile bireylerinin sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Evin içinde riskli işlerden sakının. Ufak kazalara açık bir gündesiniz. 21 Haziran’da Balık burcunda Neptün retrosu başlıyor. 27 Kasım’a kadar ilişkiniz konusunda fazla hayalci davranmanız gerçeklerle yüzleştiğinizde hayal kırıklığı yaratabilir. Eşinizi veya sevgilinizi kafanızdaki hayale göre konumlandırdığınızda aslında beklentinizi karşılamayan biri odluğunu fark edebilirsiniz. 21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna giriş yapıyor. 23 Temmuz tarihine kadar sosyal yönünüz ön planda olacak. Bulunduğunuz ortamda gücünüzü kanıtlayacaksınız. Eğitim başarısı da olabilir kariyer başarısı da ama sonuç her türlü güzel olacak. Dostlarınızdan destek görebileceğiniz bir dönemdesiniz. Sosyal yardım kuruluşlarında rol alabilirsiniz. 27 Haziran tarihinde Merkür Aslan burcuna geçiyor. 29 Ağustos tarihine kadar sağlık durumunuzla alakalı bir haber alabilirsiniz. Bilinçaltınız çok karışık olabilir. Meditasyon, yoga gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Hislerinizin güçlü olduğu bir dönem, rüyalarınıza dikkat edin.

Temmuz ayına kariyer konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcunda geçiyor. 18 Ağustos’a kadar sessiz veya çekingen kaldığınız konularda artık harekete geçebilirsiniz. Seviyorsanız belli edin. Haksızlığa uğruyorsanız savaşınızı verin. Mutlaka karşılığını bulacaksınız. Sağlığınızla ilgili bir ameliyat ihtimali olabilir. 2 Temmuz 10 derece Yengeç burcundaki Güneş tutulması sizlere yeni kapılar açmak için şans getirecektir. Tabii ki eskiyi arkanızda bırakmanız gereklidir. 3 Temmuz’da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 28 Temmuz’a kadar sizi bulunduğunuz çevrede bir üst basamağa taşıyacak şanslı durumlar yaşayabilirsiniz. 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Size konulan bir teşhis varsa mutlaka ikinci bir doktora daha gözükün. Zaman zaman aklınız geçmişteki olaylara takılabilir. 17 Temmuz 24 derece Oğlak burcundaki parçalı Ay tutulması aşk hayatınızda agresif durumlara yol açabilir. Partnerinizle anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. Gerçekleri yüzüne vurmanız sert bir tepki almanıza sebep olabilir. Çocuğunuzla ilgilide stresli zamanlar geçirebilirsiniz. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Arkadaş ortamınızda sizden saklanan şeyleri öğrenebilirsiniz. Herkesle özelinizi paylaşmamaya dikkat edin. 23 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcuna geçiyor. 23 Ağustos’a kadar hayatınızdan çıkarmanız gerekenleri, size düşük enerji veren şeyleri temizliyorsunuz. Yeni bir hayata merhaba demek için önce eskiyi silmek gerekir. 28 Temmuz tarihinde Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor. 21 Ağustos’a kadar eski sevgilinizin veya eşinizin geri dönmek istediğine dair haber alabilirsiniz.

Ağustos ayının başında 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Sağlığınızı ilgilendiren yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Enerjinizi yükseltmek için yeni kişisel gelişim çalışmalarına başlayabilirsiniz. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. Ailevi konularda yavaş ilerleyen süreçlerinizde şans tekrardan geliyor. Evinizle ilgili değişiklik yapmak için de uygun bir yer bulabilirsiniz. 11 Ağustos’ta retro esnasında Yengeç’e gerileyen Merkür, Aslan burcuna tekrardan giriş yapıyor. 12 Ağustos’ta Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar kendinizle ilgili aldığınız kararlarda şüphe duyabilirsiniz. Acaba doğru mu yapıyorum yoksa değişim bana göre değil miydi karamsarlığına girebilirsiniz. Unutmayın değişim en güzel seçenek sizin için. Ara sıra sorgulamanız doğal olacaktır. Bu dönem yapacağınız seyahatlerde rötarlar, aksilikler yaşanabilir. 15 Ağustos’ta 22 derece Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Ofiste gergin bir gün geçirebilirsiniz. Altınızda çalışan kişilerle tartışmalı bir süreç yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza önem göstermelisiniz. Evcil hayvanınız varsa ona da dikkat edin. 18 Ağustos tarihinde Mars Başak burcuna geçiş yapıyor. 4 Ekim’e kadar kendinizle ilgili harekete geçiyorsunuz. Kendiniz ne istiyorsunuz onun için mücadele vereceksiniz. Hedeflerinizi gerçekleştirmek için azimle çalışacaksınız. Dış görünüşünüzde de değişiklikler yaratabilirsiniz. 21 Ağustos’ta Venüs de Başak burcuna geçiyor. 14 Eylül’e kadar çekici olacağınız bir dönemdesiniz. Yıldız gibi girdiğiniz ortamlarda parlayabilirsiniz. Aşk hayatınızda da gelişmeler yaşayabilirsiniz. 23 Ağustos tarihinde Güneş de Başak burcuna geçiyor. Sizlerin en güçlü olacağı dönem başlıyor. Doğum günlerinizin kutlandığı mutlu olduğunuz bir süreçte olacaksınız. 23 Eylül’e kadar Güneş’ten aldığınız destekle gerçekleştirmeyeceğiniz hiçbir şey yok. Olumlu gelişmeler yaşayacağınız bir dönemdesiniz. 29 Ağustos tarihinde Merkür de Başak burcuna geçiş yapıyor. 14 Eylül’e kadar kendiniz geliştirmek için yeni konulara merak salabilirsiniz. Fazla detaycı tavırlarınız partneriniz tarafından eleştirilebilir. Sizin sorduğunuz sorular kendisini sorguladığınızı düşündürtebilir. 30 Ağustos’ta 6 derece Başak burcunda yeniay meydana gelecek sizin burcunuzdaki bu güzel enerjiyle tek yapmanız gereken dilek tutmak olmalı. Yeni başlangıçlar siz çabalamadan bile önünüze gelebilir.

Eylül ayına yüksek bir enerjiyle başlayabilirsiniz. Kafanızdaki sorular, belirsizlikler enerjinizi düşürüyordu. Artık hepsini hayatınızdan temizlediğinizi düşünürseniz gelecek daha güzel olacaktır. İlerleyen günlerde ise maddi olarak güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili de gelişmeler yaşanabilir. 14 Eylül’de 21 derece Balık burcunda dolunay meydana geliyor. Bugün özellikle partnerinize karşı sakin tepkiler verin. Evlilik ve ilişki hayatınızda gergin bir süreç geçirebilirsiniz. Ortak iş açmışsanız ortağınızla ters düştüğünüz noktalar olabilir.14 Eylül’de Merkür Terazi burcuna giriş yapıyor. 3 Ekim’e kadar ekonomik durumunuz ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. Maaşınıza zam veya aklınızda olmayan bir prim olabilir. 14 Eylül tarihinde Venüs Terazi burcuna geçiyor. 8 Ekim’e kadar gelirinizi ilgilendiren güzel gelişmeler devam edecektir. Paranızın bereketinin arttığı bir dönemdesiniz. Yeni yatırımlara para yatırabilir ve beklediğinizden fazla karşılığını alabilirsiniz. 18 Eylül’de Satürn retrosu sona eriyor. Aşk hayatınızda kararsız kaldığınız konularda artık net olarak kendinizi belli edeceksiniz. Kalıcı mı olmasını istiyorsunuz bu ilişkinin yoksa artık bitme vaktimi geldi bunun kararını verebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili netleşmeyen bir konu açıklığa kavuşabilir. 23 Eylül tarihinde Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar finansal gücünüz iyice artmaya devam ediyor. 28 Eylül’de 5 derece Terazi burcundaki yeniay da bu konulara ışık tutacak. Yeni bir gelir kaynağı hayatınızda beklemediğiniz derecede refaha erebileceğiniz fırsatları beraberinde getirebilir.

Ekim ayının başında iletişim yönünüzle birçok fırsatı kendinize çekebilirsiniz. Kardeşleriniz veya akrabalarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar yeni eğitimlere merak duyabilirsiniz. Kültürel yönünüz ön planda olacak. Bilgiye, öğrenmeye hevesli olacağınız bir süreçte olacaksınız. 3 Ekim tarihinde Plüton retro hareketini bitiriyor. 4 Ekim’de Mars Terazi burcuna geçiyor. 19 Kasım’a kadar geliriniz arttırmak için çok emek harcayacağınız bir dönemden geçebilirsiniz. 8 Ekim’de Venüs de Akrep burcuna geçiş yapıyor. 1 Kasım’a kadar özellikle insan iletişiminin ön planda olduğu sektörlerde çalışıyorsanız, sektörünüzde parlayacağınız bir konuma gelebilirsiniz. Yeni tanıştığınız insanlar size yeni fırsatlar sunabilir. 14 Ekim’de 20 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Maddi durumunuza dikkat etmeniz gerekiyor. Beklemediğiniz bir borç karşınıza çıkabilir. İnternet üzerinden de alışveriş yaparken bilmediğiniz yerlere kart bilgisi vermeyin. Kopyalanabilir ileride sizi sıkıntıya sokabilir. Önünüze gelen borç eşinize de ait olabilir. Sakin kalmanızda fayda var. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor. 22 Kasım’a kadar eğitim hayatınızda beklediğinizden daha çok başarı gösterebilirsiniz. İletişim trafiğiniz yoğunlaşıyor. Tempolu bir çalışma ortamında olabilirsiniz. Ara sıra mola vermeyi ihmal etmeyin. 28 Ekim’de 4 derecede Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay kardeşinizle ilgili yeni bir başlangıca işaret edebilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Araştırma dürtünüz ön planda olacak. 31 Ekim itibariyle yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 20 Kasım’a kadar elektronik aletlerinize çok dikkat edin. Retro başlamadan kesinlikle her şeyi yedekleyin. İnsanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara açıksınız. Attığınız mailler veya mesajlar iletilmemiş olabilir. Aksiliklere sakin tepki vermeye çalışın.

Kasım ayının başlangıcında daha çok ailenize vaktinizi harcıyorsunuz. 1 Kasım tarihinde Venüs Yay burcuna girmesiyle bu durum daha da önem kazanıyor. 26 Kasım’a kadar ailenizde sevineceğiniz bir gelişme olabilir. Bir kişinin sağlık durumu düzelebilir. Yeni bir ev alabilirsiniz. Uzun zamandır hayal ettiğiniz bir aile ortamına sahip olabilirsiniz. Aileye yeni biri katılabilir. Bir evlilik de olabilir bir bebek haberi de gelebilir. 12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda dolunay meydana geliyor olacak. Seyahatleriniz esnasında dikkatli olmalısınız. Tüm değerli eşyalarınızın yanında olduğundan emin olun. Aracınızı dikkatli kullanın. Akademik hayatınızda gergin bir gün yaşayabilirsiniz. Yurt dışı başvurularınız ya da işleriniz varsa tüm belgeleri iki kere kontrol etmenizde fayda var. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiyor. 3 Ocak 2020’ye kadar enerjinizi daha çok çevrenizdeki insanlara harcayabilirsiniz. Kardeşiniz veya akrabanız size ihtiyaç duyabilir. Onları yönlendirebilecek fikirler verebilirsiniz. Çalıştığınız sektörde çok emek vermeniz, savaşmanız gereken durumlar olabilir. Siz emek verdikçe karşılığı beklediğinizden iyi olacaktır. 20 Kasım’da Merkür retrosu bitiyor. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. 22 Aralık tarihine kadar ailevi bağlarınızı pekiştiren gelişmeler yaşayabilirsiniz. Zor anlarınızda aileniz hep destek olabilir. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar aşk hayatınızda ayaklarınız yerden kesilebilir. Yalnızsanız bu dönem içerisinde yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Çocuğunuzu ilgilendiren bir konu hayırlı sonuçlanabilir. Çocuğunuz olmuyorsa mutlaka bu dönem tekrardan deneyin. Güzel haberi alabilirsiniz. 26 Kasım’da 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor olacak. Aile içinde yeni bir döneme merhaba diyebilirsiniz. 27 Kasım tarihinde Neptün retrosu sona eriyor. İlişki ve evlilik hayatınızda daha net olacağınız bir süreçte olacaksınız. Kafa karışıklıklarınız son bulacak.

Aralık ayına sağlık konularınıza odaklanarak başlıyorsunuz. Eski bir rahatsızlığınız için tekrardan tahlil yaptırmanız gerekebilir. Ofis yaşantınızda da yoğun olacağınız günler olabilir. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar şans ve bereket gezegeni aşk hayatınıza ve çocuğunuza şans vermeye geliyor. Bir sene sürecek bu etkide artık bekar Başak burcu kalmayabilir. Beklediğiniz aşk karşınıza çıkabilir. Çocuğuyla ilgili beklentisi olanlar çok güzel bir sene geçirebilirler. Medikal sorunlardan ötürü çocuğunuz olmuyorsa bir sene içinde mutlu haberi alabilirsiniz. 9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar ailecek sevineceğiniz bir haber alabilirsiniz. 12 Aralık tarihinde 19 derece İkizler burcunda dolunay oluşacak. Kariyer hayatınızda gergin olabilirsiniz. 20 Aralık’ta Venüs Kova burcuna geçiyor. 13 Ocak 2020’ye kadar sağlığınızla ilgili güzel ilerlemeler kaydedebilirsiniz. Çalıştığınız ofiste başarılarınızla parlayabilirsiniz. 22 Aralık tarihinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor. 20 Ocak 2020 tarihine kadar aşk hayatınızda aşkınızın pekiştiği, partnerinizle romantik dakikalara geçireceğiniz bir dönemde olacaksınız. 26 Aralık’ta 4 derece Oğlak burcunda halkalı Güneş tutulması meydana gelecek. Hayatınızda yeni yapacağınız işlerde destek olacaktır. Sadece isteyin ve işin altına koyulun. 29 Aralık’ta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar partnerinizle veya çocuğunuzla ilgili beklediğiniz haberi alabilirsiniz.

TERAZİ Ocak ayına maddi durumunuza odaklanarak başlıyorsunuz. Gelirinizi arttırmaya yönelik girişimlerde bulunabilirsiniz. 6 Ocak Oğlak’taki parçalı Güneş tutulması ailevi konularınızda yeni başlangıçlara destek olabilir. Ailecek taşınacağınız yeni bir ev olabilir. Diğer bir ihtimal ise aileye katılacak yeni bir bireyin müjdesi olabilir. 13 Ocak tarihinde Jüpiter’in Neptün ile açısı bağışıklık sisteminize dikkat etmenizi gösteriyor. Sağlığınızı ihmal ettiğinizde durum daha ciddi bir boyuta gidebilir. Yoğun çalışabileceğiniz bir dönemdesiniz. Kendinizi ihmal etmeyin. Hayal ettiğiniz işle şu an yaptığınızın çok farklı olduğunu görebilirsiniz. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar aşk hayatınızda şansınızın açıldığı bir döneme giriyorsunuz. Yalnızsanız yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Hoşlandığınız kişinin de size karşı hisler beslediğini öğrenebilirsiniz. Aranızdaki bağın güçlendiğini fark edeceksinizdir. Çocuğunuz varsa onunla ilgili de pozitif gelişme yaşayabilirsiniz. 21 Ocak tarihinde 0 derece Aslan burcundaki kanlı Ay tutulmasında dostlarınızın gerçek yüzünü görebilirsiniz. Ummadığınız bir davranış gösterebilirler. Her sırrınızı herkesle paylaşmayın. Bulunduğunuz çevrede insanların size akıl verdiği zamanlar olabilir. Siz kendi bildiğinizden şaşmayın. 24 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 10 Şubat’a kadar aşk hayatınızda gelişmeler olabilir. Beklemediğiniz anda karşı taraftan bir mesaj ya da arama alabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de beklediğiniz haber size ulaşabilir.

Şubat ayına başladığınızda iletişim yönünüz ön planda olacak. İnsanlarla kurduğunuz ilişkiler sayesinde kariyerinizde eğitiminizde istediğiniz fırsatları yakalayabilirsiniz. Her tanıştığınız yeni kişinin yeni bir çevre olduğunun farkındasınız. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar ailenizde mutlu bir gelişme yaşayabilirsiniz. Yeni bir birey katılabilir. Ailenizden kaynaklı bir para da elinize geçebilir. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Bu yeniayla birlikte yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Aklınızda yokken yeni biriyle tanışabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bir hobiye merak salabilirsiniz. Şansınızın açık olduğu bir günde olacaksınız. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar kronik bir rahatsızlığınız varsa yeni bir haber alabilirsiniz. Bir doktor raporu ya da bir tahlil sonucu olabilir. Ofiste biraz enerjiniz düşebilir. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar maddi konularınız gündeminizde olabilir. Özellikle borçlarınız için harekete geçebilirsiniz. Kredi başvurusu yapabilirsiniz. Eşiniz veya yakınlarınızdan destek görebilirsiniz. Hakkınız olan tutar için savaşmanız gerekebilir. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar çalıştığınız ortama mevkiniz yükselebilir. Yöneticilik pozisyonuna yükselebilirsiniz. Sağlığınız güçleniyor. Zinde ve enerjik olacağınız bir dönemdesiniz. Psikolojik olarak da mutlusunuz, karamsar olmadığınızda güzellikleri hayatınıza çektiğinizi göreceksiniz. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. O gün riskli işlerden sakının. Sağlığınızı tehlikeye atabilirsiniz. Duygusal olarak geçmişe takılmanız bir sebep yokken enerjinizi düşürebilir.

Mart ayına ailenize odaklanarak başlıyorsunuz. Evinizde vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar hayatınızın her evresinde şansınız çok açık olacak. Bu dönem olmaz dediğiniz her şey gerçek olabilir. Aşk hayatınızda da hareketli, tutkulu bir dönem başlıyor olacak. Çocuğu olmayanlar varsa bu dönem denemeleri hayırlı haberi almalarına destek olabilir. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Geçmişteki rahatsızlığınız nüks edebilir. Bir teşhis alırsanız mutlaka başka doktorlara da gösterin. Bu dönem yanıltıcı durumlar oluşabilir. Ofis ortamında altınızda çalışan kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sizin yönetim anlayışınıza ters düşebilirler. Evcil hayvanınız varsa ona da dikkat edin. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay bu retro esnasında güzel bir enerjiyle araya girecek. İş hayatınızla ilgili yeni bir sayfaya yer açabilirsiniz. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca sizlerin maddi anlamda değişim dönüşüm yaşayacağınız seneler önünüzde olacak. Büyük yatırımlar yaparak hiç hayal etmediğiniz gayrimenkullere sahip olabilirsiniz. Bu durum yavaş yavaş olacak. 7 sene sonra dönüp baktığınızda bunları ben mi yapmışım diyeceksiniz. Ailenizden bir miras da kalabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar ilişki ve evlilik konularınızda partnerinizle birbirinize daha bağlı olduğunuz bir dönemde olacaksınız. Sevginizin arttığı, birbirinize daha fazla vakit ayırdığınız bir süreç sizleri bekliyor. İlişkisinde sorun olanlar problemlerini çözerek yola devam edebilirler. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda özellikle sizler dikkat etmelisiniz. Hayatınızın her konusunda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Tepkilerinizi frenlemeye çalışın. Saçınız ve stilinizde değişiklik yapmak istiyorsanız biraz daha beklemeniz iyi olacaktır. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar iş hayatınızda yeni teklifler alabilirsiniz. Bu teklif maddi beklentinizin de üstünde olabilir. Sağlığınızla ilgili sevindirici bir gelişme yaşayabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar seyahatleriniz sıklaşabilir. Akademik hayatınızda çabalamanız gereken durumlar oluşabilir. Emeklerinizin karşılığını alacağınızı şimdiden bilin. Şehir veya ülke değişikliği düşünebilirsiniz.

Nisan ayına aşk ile merhaba diyorsunuz. Partnerinize odaklanacağınız bir aya başlıyorsunuz. Çocuğunuzla da bu ay vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay, yeni bir ilişkiyi de beraberinde getirebilir. Ortak iş açmış olanlarınız varsa yeni bir projeyle güzel maddi kazançlar elde edebilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar kardeşinizle ve akrabalarınızla zaman zaman sorunlar yaşayabilirsiniz. İletişim kopuklukları yaşamanız birbirinizi yanlış anlamanıza sebebiyet verebilir. Eğitim hayatınızda her şey kolay ilerlerken bu süreçte biraz daha çabalamanız gerekebilir. İletişim kurduğunuz çevrede özellikle iş dünyasında daha fazla emek vermeniz gerekebilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar partnerinizle ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz bir haber gelebilir. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Sizin burcunuzda olduğundan ötürü gergin bir zaman diliminde olabilirsiniz. Sebepsiz yere agresif tepkiler gösterebilirsiniz. Sinirliyken tepki vermemeniz iyi olur. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar ekonomik koşullarınızda gelişmeler olabilir. Beklediğinizden fazla para elinize geçebilir. Borçlarınızı kapatmak için güzel bir dönemdesiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar evlilik tekliflerine hazır olmanızda fayda var. İlişkinizde çok şanslı bir dönemdesiniz. Evliliklerinde problem yaşayanlar beklemedikleri şekilde tutkuyla tekrardan bağlanabilirler. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar aile içinde öfkenizle vereceğiniz kararlardan geri dönüşünüz olmayabilir. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar aile içinde huzursuz bir dönem geçirebilirsiniz. Bazı gerçekler sizden saklanıyor olabilir. Evinizde değişiklik düşünüyorsanız bu dönem biraz daha beklemeniz gerekebilir.

Mayıs ayının başında sağlığınızla iligli durumlar odak noktanız olabilir. Kendinizi ihmal ettiyseniz biraz dinlenmeniz hem bedeninize hem zihninize iyi gelecektir. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay finansal yönünüze vurgu yapacak. Maddi bir destek görebilirsiniz. Bu gelirinizde artışla da olabilir birinin size yardımcı olmasıyla da meydana gelebilir. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar miras konunuz varsa yeni bir gelişme olabilir. Kredi başvurunuz veya kart başvurunuz onaylanabilir. Kronik bir rahatsızlığınız varsa bir ameliyat kararı çıkabilir. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar eşinizle veya sizinle ilgili ummadığınız bir para elinize geçebilir. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay esnasında internetten alışveriş yapmayın. Bilgileriniz veya hesaplarınız çalınabilir. Beklediğinizden daha fazla tutar çekilmiş olabilir. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar ruhen pozitif ve mutlu olacağınız bir döneme adım atıyorsunuz. Akademik hayatınızda, uluslararası işlerinizde başarılar kaydedeceğiniz bir süreçte olacaksınız. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konulara gittikçe ilginiz artabilir. Sınavlarınız varsa güzel geçecektir.

Haziran ayına maddi koşullarınıza önem vererek başlıyorsunuz. Gelirleriniz ve giderleriniz arasında bir düzen tutturmak isteyebilirsiniz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay ile yeni bir eğitime başlamaya karar verebilirsiniz. Olumlu haberleri alabilirsiniz. Yüzünüzü güldürecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. 4 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 27 Haziran’a kadar kariyer hayatınızı ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. 9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiyor. 3 Temmuz tarihine kadar akademik yaşantınızda, sınavlarınızda, yurt dışı bağlantılı işlerinizde beklediğinizden güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sizi mutlu edecek bir gönül ilişkisine de başlayabilirsiniz. 17 Haziran tarihinde 25 derece Yay burcundaki dolunay esnasında elektronik aletleriniz arıza çıkarabilir. Kaybetmeye ve düşürmemeye dikkat edin. Bilgilerinizi yedeklemeniz faydalı olabilir. İnsanlarla kurduğunuz diyaloglarda sert bir tutum göstermeniz işlerinizde sorun oluşturabilir. Kardeşinizle de aranızda fikir ayrılıkları yaşanabilir. 21 Haziran’da Balık burcunda Neptün retrosu başlıyor. 27 Kasım’a kadar sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Bağışıklık sisteminiz zayıflamış veya fazlasıyla güçlenmiş olabilir. Vücudunuzdaki belirtileri önemsemelisiniz. 21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna giriş yapıyor. 23 Temmuz tarihine kadar kariyer hayatınızda emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Bu dönem başladığınız işlerde beklediğinizden daha güzel bir başarı elde edebilirsiniz. 27 Haziran tarihinde Merkür Aslan burcuna geçiyor. 29 Ağustos tarihine kadar bulunduğunuz çevrede insanların sizden bahsettiğini işitebilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber vakit geçirebilirsiniz. Sizlerin fikirlerine ihtiyaç duyabilirler.

Temmuz ayında seyahat programınız yoğun olabilir. Pozitif bir başlangıç yapıyorsunuz. Beklenen gelişmeleri yaşayabilirsiniz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar bulunduğunuz iş veya eğitim ortamına enerjinizi harcayabilirsiniz. Dostlarınızla beraber daha sosyal olacağınız bir dönemdesiniz. 2 Temmuz 10 derece Yengeç burcundaki Güneş tutulması kariyer hayatınızda yeni bir döneme adım atabilirsiniz. Yeni bir başlangıç veya yeni bir teklif tüm aklınızdaki düşüncelerin değişmesine sebep olabilir. Çalışmıyorsanız artık gelecekle ilgili yapmak istedikleriniz için harekete geçeceksiniz. Eğitimse eğitime başlayabilirsiniz. İşse işe başvurabilirsiniz. Hayatınızdaki kişileri çıkartmak istiyorsanız bu da yeni bir başlangıçtır. Bu gücü içinizde hissedeceksiniz. 3 Temmuz’da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 28 Temmuz’a kadar hayatınızın iş teklifi önünüze gelebilir. Güzel bir zaman diliminde olacaksınız. Maddi getirisi de yüksek bir iş olabilir. 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda sosyal ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Samimi olmadığınız kişilerin arasında özelinizi paylaşmayın. Bu dönem konuştuğunuz her şey başka kişilerin kulağına gidebilir. Dostlarınızla aranız açılabilir. 17 Temmuz 24 derece Oğlak burcundaki parçalı Ay tutulması aile hayatınızda stresli bir gün geçirmenize sebep olabilir. Aile içindeki karşıt fikirler bir noktada karar almanıza engel olabilir. Agresif olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ailedeki bir sağlık probleminde de destek olmanız gerekebilir. Evinizin içinde riskli hareketlerden kaçınmalısınız. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. İş hayatınızda yavaş giden bir sürece girebilirsiniz. Attığınız mailler veya davetler ulaşmamış olabilir. Bu durum işlerinizi aksatabilir. Yöneticinizle aranızda fikir ayrılıkları olabilir. Hemen tepkinizi belli etmeyin. Retrodan önce başvurduğunuz bir iş varsa bu dönem geri dönüş yapabilirler. 23 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcuna geçiyor. 23 Ağustos’a kadar sosyal yönünüz daha fazla ortaya çıkabilir. Yardım kuruluşlarında ve derneklerde gönüllü olarak görevler alabilirsiniz. 28 Temmuz tarihinde Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor. 21 Ağustos’a kadar şans sizin üstünüzde olacak. Umduğunuzdan daha güzel gelişmelere şahit olabilirsiniz.

Ağustos’a geldiğimizde 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Size şans ve bereket getirecek yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. O gün dilek dileyin gerçek olursa şaşırmayın. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. İnsan ilişkilerine dayalı bir sektördeyseniz şanslı bir zaman dilimi tekrardan geliyor. Kardeşinizle ilgili sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. 11 Ağustos’ta retro esnasında Yengeç’e gerileyen Merkür, Aslan burcuna tekrardan giriş yapıyor. 12 Ağustos’ta Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar gelirinizin çok üstünde borçlanmamaya çalışın. Sürpriz ödemeler bu dönemde karşınıza çıkabilir. Temkinli yaklaşırsanız korkmanız gereken bir dönem olmayacaktır. Belki eşinizin bir borcu aniden önünüze gelebilir. 15 Ağustos’ta 22 derece Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. 18 Ağustos tarihinde Mars Başak burcuna geçiş yapıyor. 4 Ekim’e kadar gizlediğiniz duygularınızı ortaya çıkartmanın tam vaktidir. Sağlığınızla ilgili bir operasyon gündeme gelebilir. Kendinize dikkat etmezseniz vaktinizi hastanelerde harcayabilirsiniz. Geçmişteki olayları detaylıca düşünürseniz asla olayların içinden çıkamazsınız. 21 Ağustos’ta Venüs de Başak burcuna geçiyor. 14 Eylül’e kadar eski sevgiliniz veya eşiniz tekrardan sizinle iletişime geçebilir. 23 Ağustos tarihinde Güneş de Başak burcuna geçiyor. 23 Eylül’e kadar sağlığınız gittikçe daha da iyiye gidebilir. Ruhunuza iyi gelecek çalışmalara başlayabilirsiniz. Yoga, meditasyon gibi konulara ilginiz artabilir. 29 Ağustos tarihinde Merkür de Başak burcuna geçiş yapıyor. 14 Eylül’e kadar sezgileriniz çok güçlü olacaktır. Mantığınızın değil iç sesinizin söylediklerini dinleyin. Rüyalarınızdan da bazı mesajlar alabilirsiniz. 30 Ağustos’ta 6 derece Başak burcunda yeniay meydana geliyor. Artık eskiye dair ne varsa hepsini temizleme zamanıdır. Yeni bir hayata hazırlık için size enerji verecektir.

Eylül ayıyla beraber sizlerin de enerjisi yerine geliyor. Kendinize bakacağınız bir dönemde olacaksınız. Dış görünüşünüzde değişiklikler yapabilirsiniz. Yine ayın başında maddi durumunuzu ilgilendiren konularda da gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda da hareketlenmeler olabilir. Çocuğunuzla ilgili beklentileriniz olumlu sonuçlanabilir. 14 Eylül’de 21 derece Balık burcunda dolunay meydana geliyor. Bu dolunay sağlığınıza etki edebilir. Kendinize dikkat etmelisiniz. Çalıştığınız ortamda da sinirleriniz gergin olabilir. Evcil hayvanınız varsa gözünüzün önünden ayırmamaya özen gösterin. 14 Eylül’de Merkür Terazi burcuna giriş yapıyor. 3 Ekim’e kadar sizi yakından ilgilendiren önemli haberler alabilirsiniz. Kendinizi geliştirmeye yönelik kurslara ve eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz. 14 Eylül tarihinde Venüs Terazi burcuna geçiyor. 8 Ekim’e kadar yöneticinize kavuştuğunuz bu dönemde ummadığınız güzellikte gelişmelere şahit olabilirsiniz. Yeni bir aşk karşınıza çıkabilir. Çekici olduğunuz bir zaman dilimindesiniz. Siz istemeden aşk size gelebilir. Hayatınızın her konusunda ışıldayacağınız bir süreç sizleri bekliyor. 18 Eylül’de Satürn retrosu sona eriyor. Ailenizdeki sorunlar yerini yapıcı konuşmalara bırakabilir. 23 Eylül tarihinde Güneş, Terazi burcuna geçiyor. Sizlerin doğum günlerini kutlama zamanı başlıyor. 23 Ekim’e kadar arkanıza Güneş’i de alıyorsunuz. Enerjiniz yerine geliyor. Olmaz dediğiniz her şey olabilir. Mutlu olmaya hazır olun. 28 Eylül’de 5 derece Terazi burcundaki yeniay da bu pozitif gidişatı sürdürmek adına size hayatınızda yeni yollar, yeni fırsatlar sunacaktır.

Ekim ayına başladığınızda maddi durumunuza enerjinizi harcayabilirsiniz. Gelirinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 3 Ekim tarihinde Plüton retrosu bitiyor. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar ekonomik durumunuzu ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. Maaş zammı veya bir prim ödemesi alabilirsiniz. 4 Ekim’de Mars Terazi burcuna geçiyor. 19 Kasım’a kadar partnerinizle aranızda bilemediğiniz bir çekim gücü olabilir. Tutkulu seveceğiniz bir dönemdesiniz. 8 Ekim’de Venüs de Akrep burcuna geçiş yapıyor. 1 Kasım’a kadar finansal olarak rahata ereceğiniz bir döneme gireceksiniz. 14 Ekim’de 20 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Bu dolunayda partnerinize karşı verdiğiniz tepkilerde dikkatli olmalısınız. Tam da evlilik ve ilişki konularınızın üstünde meydana gelen bu dolunay güzel giden ilişkinizde çatlaklara sebep olabilir. Hem siz hem karşı tarafın gergin bir günde olacağınızı unutmayın. Tepkilerinizde ölçülü davranmaya çalışın. Ortak iş açmışsanız ortağınızla aranızda fikir uyuşmazlıkları olabilir. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor. 22 Kasım’a kadar çıkışa geçen maddi gelirinizde gelişmeler yaşamaya devam edebilirsiniz. 28 Ekim’de 4 derecede Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay da bu konuda yeni bir sayfa açmanız için fırsatları önünüze getirebilir. 31 Ekim itibariyle yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 20 Kasım’a kadar internet üzerinden yapacağınız finansal işlemlerinizde aksilikler çıkabilir. Hesap veya kart bilgileriniz başka yerlerde kullanılabilir. Maddi değeri olan eşyalarınızı bir yerde unutmamaya dikkat edin.

Kasım ayına yoğun bir tempoyla başlıyorsunuz. İletişim trafiğiniz artabilir. İş ortamınızda her şeyi bir anda yapmanız beklenebilir. 1 Kasım tarihinde Venüs'ün Yay burcuna girmesiyle bu durum daha da önem kazanıyor. 26 Kasım’a kadar verdiğiniz tüm emeklerin karşılığını göreceğiniz bir konumda olacaksınız. İnsanlarla kurduğunuz iletişim becerileriniz sayesinde yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Eğitim hayatınızda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 12 Kasım’da 19 derecede Boğa burcunda dolunay meydana geliyor olacak. Beklenmedik bir ödemeyle karşı karşıya kalabilirsiniz. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiyor. 3 Ocak 2020’ye kadar kazandığınız para artarken bu parayı elde etmek için de çok efor sarf etmeniz gerekebilir. 20 Kasım’da Merkür retrosu bitiyor. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. 22 Aralık tarihine kadar eğitim hayatınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Çalıştığınız sektörde kendinizi kanıtlayacağınız konumda olabilirsiniz. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar ailenizde güzel gelişmeler yaşanabilir. Hem maddi hem manevi sevinçler yaşayabilirsiniz. 26 Kasım’da 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor olacak. Umutlarınızı gerçekleştirebilecek yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 27 Kasım tarihinde Neptün retrosu sona eriyor. Sağlığınızda sorunlar varsa artık düzeliyorsunuz.

Aralık ayına şansla ve aşkla başlıyorsunuz. Aşk hayatınızda yeni gelişmeler yaşanabilir. Yılın son ayına siz enerjik başlıyorsunuz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar ailenizle ve evinizle ilgili konularda şanslı bir döneme giriyorsunuz. Hayatınızda meydana gelebilecek her olayda ailenizin değerini anlayacağınız bir yıl sizleri bekliyor. Maddi bir destek de görebilirsiniz. Eviniz değiştirmek isteyip bir türlü eyleme geçemeyenler bu tarih aralığında hayalindeki eve kavuşabilirler. 9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar yeni bir eğitime kayıt olabilirsiniz. Araştırmacı kişiliğiniz sayesinde farklı konulara ilgi duyabilirsiniz. 12 Aralık tarihinde 19 derece İkizler burcunda dolunay oluşacak. Seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Gideceğiniz yer için birkaç saat önceden çıkmanız gerekebilir. Gecikmeler veya aksilikler olabilir. Akademik yaşantınızda elinizde olmayan durumlar oluşabilir. Agresif olabileceğiniz bir gündesiniz. 20 Aralık’ta Venüs Kova burcuna geçiyor. 13 Ocak 2020’ye kadar aşk hayatınızda inanamadığınız güzellikte bir gelişme yaşayabilirsiniz. Yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Çocuğunuzla ilgili bir beklentiniz varsa olumlu haberler alabilirsiniz. 22 Aralık tarihinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor. 20 Ocak 2020 tarihine kadar aile yaşantınıza önem vereceğiniz, onlara daha fazla zaman ayıracağınız bir süreçte olacaksınız. 29 Aralık’ta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar yakınlarınızı ilgilendiren bir haber alabilirsiniz.

AKREP Ocak ayına enerjiniz yüksek başlıyorsunuz. Kendinize bakıyorsunuz. Yeni yıla yeni bir imajla girebilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir zaman dilimindesiniz. 6 Ocak Oğlak’taki parçalı Güneş tutulması iletişim trafiğinizin yoğun olduğu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu yoğunluk kariyerinizde yeni sayfalar açmanıza destek olabilir. Kardeşinizle ilgili de yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. Araştırmacı ruhunuz yeni bir eğitime başlamak için harekete geçebilir. 13 Ocak tarihinde Jüpiter’in Neptün ile açısı aşk hayatınızda beklentinizi fazla tuttuğunuzda hayal kırıklıkları yaşayabileceğinizi gösteriyor. Herkes sizin kadar tutkulu sevmeyebilir. Hak ettikleri kadar değer vermelisiniz. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar ailenizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aile bağlarınızın güçleneceği bir dönemde olacaksınız. Ev değişikliği düşünüyorsanız hayalinizdeki evi bulabilirsiniz. 21 Ocak tarihinde 0 derece Aslan burcundaki kanlı Ay tutulmasında kariyer hayatınızda sakin olmanız gereken bir gündesiniz. Her şey üst üste gelebilir ve sizin verdiğiniz ani tepki haklıyken haksız duruma düşürebilir. 24 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 10 Şubat’a kadar ailenizi ilgilendiren bir konuyla ilgili haber alabilirsiniz.

Şubat ayına başladığınızda maddi konularınıza odaklanıyorsunuz. Gelirinizi arttırmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar iletişim halinde olduğunuz kişiler vasıtasıyla yakaladığınız fırsatlar hayatınızın dönüm noktası olabilir. Satış, pazarlama, iletişim sektörlerindeyseniz insan ilişkilerindeki yetenekleriniz sayesinde kariyerinizde parlayacağınız bir döneme girebilirsiniz. Eğitimine devam edenler de disiplinli çalışmalarının karşılığını alacaklardır. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Ailecek sevineceğiniz bir durum oluşabilir. Beklediğiniz hayırlı haberleri alabilirsiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar sevdiğiniz kişiden haber alabilirsiniz. Size duygularını belli edeceği romantik anlara tanıklık edebilirsiniz. Tabii ki Mart ayındaki retro başlamadan ve bittikten sonra bunu daha iyi hissedeceksiniz. Çocuğunuzu ilgilendiren bir durumla ilgili de haber alabilirsiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar ilişki ve evlilik hayatınızda hem aşk dolu hem de tutkulu bir döneme giriyorsunuz. Partnerinizle birbirinize daha fazla bağlanabilirsiniz. Bu tutku bazen kıskançlığa dönüştüğünde ufak tartışmalar yaşanabilir. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar aşk hayatınızda kendinize güveniniz artıyor. Karşı taraftan sevginize karşılık gördükçe sizin de yüzünüz gülmeye başlıyor. Çocuğunuza destek olmanız gereken bir süreçte olabilirsiniz. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Bulunduğunuz topluluk içerisinde insanlarla fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bu durum eleştiriler almanıza sebep olabilir. Dostlarınıza karşı da agresif olabilirsiniz. Tepkilerinizin dozajına dikkat etmelisiniz.

Mart ayına tempolu bir gündemle başlıyorsunuz. İş hayatınızda ara sıra mola vermeyi ihmal etmeyin. Entelektüel tarafınızın da ağır bastığı bir aydasınız. Kültürel ve eğitsel aktivitelere katılabilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar ailenizi ilgilendiren bir durum söz konusuysa mutlu olacağınız bir gelişme yaşayabilirsiniz. Gayrimenkul yatırım planınız varsa bu dönem sonuçlandırabilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası aşk hayatınızda yolunda gitmeyen durumlar olabilir. Partnerinizle anlaşmakta zorluk çekebilirsiniz. Sizden bir şeyler sakladığını düşünebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili alacağınız bir haber yanıltıcı olabilir. Retrodan sonra gerçekler netleşebilir. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay retronun etkilediği aşk hayatınızda en azından negatif alabileceğiniz etkileri azaltıyor. Belki karşı taraftan emin olmadan ilişkiye başlayıp bir şans vermek isteyebilirsiniz. Genel olarak hayatınızın her konusunda şansınızın açık olduğu bir günde olacaksınız. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca ilişki ve evlilik hayatınızda büyük değişimler yaşayacaksınız. Artık evlenmem diyenler aniden kendini evlilik hazırlıkları içinde bulabilir. Eşinden ayrılmak isteyen ama buna cesareti olmayan kim varsa da bu 7 sene içinde tamamen yeni bir hayata başlıyor olacak. Ortak iş açmış olanlar ise 7 sene içinde hem sektöründe hem de gelirinde değişiklikler yaşayabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar sağlığınızda güçlü bir dönem sizleri bekliyor. Kendinizi enerjik hissedebilirsiniz. İş ortamınızda yönetici pozisyonuna yükselebilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda riskli işlerden sakınmalısınız. Psikolojik olarak depresif hissedebilirsiniz. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar yalnızsanız yeni bir aşk karşınıza çıkabilir. Hem de hiç beklemediğiniz anda aklınızda olmayan biriyle ilişkiye başlayabilirsiniz. İlişkinizde sorun varsa bu dönem sevginizin ağır bastığını düşünüp devam kararı alabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili çok sevineceğiniz bir haber alabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar maddi konularınıza enerjinizi harcayacaksınız. Kredi başvurusu veya borçlarınızı yapılandırma gibi durumlara vakit ayırabilirsiniz. Sağlık sorununuz varsa ameliyat kararı alınabilir.

Nisan ayının başında daha çok ailenize vakit ayırabilirsiniz. Beraber bir plan yapabilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay sağlığınızla ilgili yeni bir tedavi seçeneği sunabilir. Kronik rahatsızlığı olanlar için şifa bulacağı bir gün olabilir. Çalıştığınız ortamda yeni fırsatlar karşınıza çıkabilir. Depresif ruh halinizi mutlu bir psikolojiye bırakıyorsunuz. Olumlu haberler alabilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar şansızın açık olduğu maddi konularda biraz duraklama sürecine girebilirsiniz. Yine kazancınız bol olacak ama beklediğiniz paralar gecikerek elinize ulaşabilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar işinizle alakalı bir haber alabilirsiniz. Tahlil veya test sonucu da bu dönem elinize ulaşabilir. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Maddi konularda gergin anlar yaşayabilirsiniz. İnternet üzerinden işlem yaparken dikkatli olun. Maddi değeri olan mücevher, elektronik alet gibi eşyalarınıza dikkat edin. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar evlilik ve ilişki hayatınızda güzel gelişmelere tanık olabilirsiniz. Partnerinizin size olan desteği zor anlarınızda en büyük yardımcınız olacaktır. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar iş hayatınızda başarılarınız sayesinde terfi alabilirsiniz. Yeni bir iş teklifiyle de daha güzel bir gelir elde edebilirsiniz. Altınızda çalışan ekiple güzel başarılara imza atabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili beklentiniz varsa sonuçlar olumlu çıkabilir. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar gerek iş gerek eğitim hayatınızda fazla hırslı yapınız bazen ters etki yapabilir. Dozunda ve kendinize zarar vermeyecek şekilde hırsınızı frenlemelisiniz. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar insan ilişkilerinde iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Daha içinize kapanık ve sessiz bir hale bürünebilirsiniz. Ruh haliniz gerçekleri görmenize engel olabilir. Kardeşiniz veya akrabalarınızla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Eğitim hayatınızda eskisinden daha çok çalışmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz.

Mayıs ayına aşkla, tutkuyla başlıyorsunuz. Partnerinizle romantik birkaç gün geçirebilirsiniz. Çocuğunuza da vakit ayıracağınız bir zaman diliminde olacaksınız. Daha fazla sevginizi görmeye ihtiyacı olabilir. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay yalnızlar için yeni bir ilişkinin başlangıcına önderlik edebilir. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar eşinizi veya sevgilinizi ilgilendiren bir konuyla ilgili haberler alabilirsiniz. Birbirinizle daha fazla iletişim kurmaya ihtiyacınız olabilir. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar ilişkisi olanlar evlilik tekliflerine hazır olsun. Evliliğinde kriz yaşayanlar varsa son bir şans vermek için tekrardan partneriyle yoluna devam edebilir. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunay sizin bir hayli gergin olabileceğiniz bir gün olacak. Karşınızdakini kırabilirsiniz. O gün dış görünüşünüzde değişiklikler yapmak için uygun olmayabilir. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar borçlarınızı sıfırlayabileceğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Maddi olarak güçlendiğinizi hissedeceksiniz. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar finansal yatırımlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Haziran ayına başladığınızda enerjinizi partnerinize harcıyorsunuz. Birlikte planlar yapabilirsiniz. Uzun zamandır yalnız kalmadıysanız kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay ekonomik durumunuzu iyileştirecek yeni bir fırsat sunabilir. Yakınlarınız veya eşinizden maddi destek görebilirsiniz. 4 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 27 Haziran’a kadar akademik konularınıza daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Seyahatlerinizde önceliğiniz kültürel odaklı olabilir. Astroloji, felsefe gibi evreni anlamaya yönelik konular ilginizi daha çok çekebilir. 9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiyor. 3 Temmuz tarihine kadar miras haberi alabilirsiniz. Bu konu uzun süredir varsa sizin lehinize sonuçlanabilir. Miras haricinde ekonomik durumunuzu geliştirecek yeni gelir kaynakları karşınıza çıkabilir. 17 Haziran tarihinde 25 derece Yay burcundaki dolunayın oluşmasıyla o gün finansal işlemlerinizi internet üzerinden yapmak iyi bir fikir olmayabilir. Kart veya hesap bilgileriniz başka ellere geçebilir. 21 Haziran’da Balık burcunda Neptün retrosu başlıyor. 27 Kasım’a kadar aşk hayatınızda biraz depresif ve önünüzü göremediğiniz durumlar yaşayabilirsiniz. Duygusallığınız hat safhada olabilir. Bazen sizde bu kadar hassas olmanıza şaşırabilirsiniz. 21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna giriş yapıyor. 23 Temmuz tarihine kadar yurt dışı bağlantılı işleriniz, akademik konularınız ile ilgili beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz kabul evrakları veya kurul kararı olumlu çıkabilir. 27 Haziran tarihinde Merkür Aslan burcuna geçiyor. 29 Ağustos tarihine kadar yeni bir iş teklifi haberi alabilirsiniz.

Temmuz ayına maddi gelirlerinize ve giderlerinize odaklanarak başlıyorsunuz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar kariyer hayatınıza enerjinizi harcayabilirsiniz. Savaşmanız gereken konular olsa da hırslı yapınız sayesinde diğerlerine oranla işinizde bir adım öne çıkacaksınız. 2 Temmuz 10 derece Yengeç burcundaki Güneş tutulması hayata bakış açınızı değiştirmeniz için sizi harekete geçiriyor olacak. Her olayın ya da kişinin olumsuz taraflarına odaklanmaktansa, pozitif yönlerini görerek daha mutlu olmayı başaracaksınız. Bazılarınız yüksek öğrenimle ilgili yeni başlangıçlar yapabilir. Yurt dışına veya yurt içinde başka bir şehirde hayatınıza devam etmek için kararlar alabilirsiniz. 3 Temmuz’da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 28 Temmuz’a kadar seyahatleriniz gündemde olabilir. Paranızı bu dönem gezmeye ve yeni yerler keşfetmeye ayırabilirsiniz. Eğitim hayatınızda başarılar elde edebilirsiniz. 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda kariyer hayatınızda yöneticinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Çalışmıyorsanız geleceğinize dair karamsar olabilirsiniz. Hayatınıza yeni bir yön vermek hedeflerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz. Bunu eyleme dökmek için retronun sona ermesini beklemek iyi olacaktır. 17 Temmuz 24 derece Oğlak burcundaki parçalı Ay tutulmasında elektronik aletlerinize dikkat edin. Her şeyi yedeklediğinize emin olun. Yanlış anlaşılmalar sonucu gergin bir gün geçirebilirsiniz. Kardeşinize, akrabalarınıza karşı gerçekçi olmak isterken kalp kırabilirsiniz. Eğitim hayatınızla ilgili konularda stresli bir süreçten geçebilirsiniz. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Seyahatlerinizde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Her şeyi yanınıza aldığınızdan emin olun. Akademik hayatınızda terslikler olabilir. Teslim edeceğiniz şeyler varsa son güne bırakmayın. Yurt dışı işlerinizde her şeyi iki kere kontrol edin. 23 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcuna geçiyor. 23 Ağustos’a kadar kariyer basamaklarını teker teker çıktığınız başarılı olacağınız bir döneme başlıyorsunuz. 28 Temmuz tarihinde Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor. 21 Ağustos’a kadar yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Maddi getirisi daha fazla olan teklifler kapınızı çalabilir.

Ağustos’a geldiğimizde 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Geleceğinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Uzun süredir yapmak istedikleriniz için harekete geçebilirsiniz. Kariyerinizde de yeni sayfalar açabilirsiniz. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. Gelirinizde artışlar yaşayacağınız şanslı günleriniz geri geliyor.11 Ağustos’ta retro esnasında Yengeç’e gerileyen Merkür, Aslan burcuna tekrardan giriş yapıyor. 12 Ağustos’ta Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar ilişkinizde ve evliliğinizde kendinizi değiştirmeye cesaretiniz yokmuş gibi düşünebilirsiniz. Retroda biraz daha ağır ilerler. Bazı kararsızlıklar yaşamanız doğaldır. 15 Ağustos’ta 22 derece Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Aile içinde agresif durumlar yaşayabilirsiniz. Kalp kırmamaya dikkat edin. 18 Ağustos tarihinde Mars Başak burcuna geçiş yapıyor. 4 Ekim’e kadar sosyal yönünüzün ortaya çıktığı bir dönemde olacaksınız. Vakıflar, yardım kuruluşları için gönüllü olabilirsiniz. Arkadaşlarınıza daha çok vakit ayırabilirsiniz. 21 Ağustos’ta Venüs de Başak burcuna geçiyor. 14 Eylül’e kadar bulunduğunuz çevrede parlayabilirsiniz. Yaptığınız işlerde takdir görebilir, ün kazanabilirsiniz. Şansınız bu dönemde çok açık olacak. 23 Ağustos tarihinde Güneş de Başak burcuna geçiyor. 23 Eylül’e kadar hangi alanda enerjinizi harcıyorsanız gücünüzü kanıtlayacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. 29 Ağustos tarihinde Merkür de Başak burcuna geçiş yapıyor. 14 Eylül’e kadar dostlarınızın sizin görüşlerinize ihtiyacı olabilir. Bu dönem onlara destek olmanız gerekebilir. 30 Ağustos’ta 6 derece Başak burcunda yeniay meydana geliyor. Şansınızın açık olduğu bir dönemde yeni yapmak istediğiniz ne varsa bu yeniay size destek verecektir.

Eylül ayına geldiğinizde sağlığınıza önem vermeniz gerekebilir. Geçmişte olan bir rahatsızlığınız nüks edebilir. Sizin de daha önce üstüne düşmediğiniz bu durum tekrardan gündeme gelebilir. Duygusal hayatınızda geçmişi hatırlamak bazen sizi gereksiz yere depresif hissettirebilir. 14 Eylül’de 21 derece Balık burcunda dolunay meydana geliyor. Aşk hayatınızda gergin olabilirsiniz. Partnerinizle sürtüşmeler yaşayabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden aynı ilgiyi görememek yaralayabilir. Çocuğunuzla da aranızda iletişim kopukluğu olabilir. 14 Eylül’de Merkür Terazi burcuna giriş yapıyor. 3 Ekim’e kadar ruhunuza iyi gelecek şeylere vakit ayırabilirsiniz. Kişisel gelişim çalışmalarına katılabilirsiniz. Rüyalarınız haberci olabilir. 14 Eylül tarihinde Venüs Terazi burcuna geçiyor. 8 Ekim’e kadar sağlıkla ilgili konularınızda şifa bulabilirsiniz. Ayrıca eski eşinizden veya sevgilinizden haber alabilirsiniz. 18 Eylül’de Satürn retrosu sona eriyor. Daha dışa dönük olacağınız bir dönem sizi bekliyor. Eski enerjiniz yerine geliyor. Yavaş ilerleyen işlerinizde sorunlar çözülüyor. 23 Eylül tarihinde Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar hem fiziksel hem zihinsel olarak kendinizi güçlü hissediyor olacaksınız. 28 Eylül’de 5 derece Terazi burcundaki yeniay da eskiyi kapatıp tamamen silmeniz için sizi destekliyor olacak. Bu enerjiyle beraber artık yeni temiz bir sayfa sizleri bekliyor olacak.

Ekim ayına enerjiniz yüksek, kendine güveniniz tam olarak giriş yapıyorsunuz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar kendinize yönelik eğitimlere başlayabilirsiniz. Bu bir hobi de olabilir bir dil kursu gibi eğitime yönelik bir şey de olabilir. Kendinizi keşfetme sürecinde olacaksınız. 3 Ekim tarihinde Plüton retrosu bitiyor. 4 Ekim’de Mars Terazi burcuna geçiyor. 19 Kasım’a kadar sessiz ve geri planda kaldığınız her konu için artık harekete geçiyorsunuz. Haksızlık yaşadığınız noktalarda sesinizi yükseltebilirsiniz. 8 Ekim’de Venüs de Akrep burcuna geçiş yapıyor. 1 Kasım’a kadar girdiğiniz ortamlarda insanlar gözünü sizden ayıramayabilir. Çekici olacağınız bir dönemdesiniz. Saçınızda, stilinizde değişiklik yapabilirsiniz. Estetik için ay sonuna kadar uygun bir zaman dilimidir. İstediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. 14 Ekim’de 20 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Sağlığınızı ihmal etmemeniz gereken bir günde olacaksınız. Ufak belirtileri önemsemelisiniz. Ofis ortamında stresli anlar yaşanabilir. Sinirleriniz gerginken tepki vermeyin. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor. Sizlerin de doğum günlerinizi kutlamaya başladığı bir dönem geliyor. 22 Kasım’a kadar Güneş ile birlikte güçleniyorsunuz. Mutlusunuz, hayatınızda istediğiniz gelişmeler bir bir yaşanabilir. Aşk hayatınızda da hareketlenmeler olabilir. 28 Ekim’de 4 derecede Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay size arkanıza bakmadan geleceğe yürümeniz için destek veriyor olacak. 31 Ekim itibariyle yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 20 Kasım’a kadar bu etkiyi sizler daha çok hissedebilirsiniz. Belli konularda işleriniz yavaş ilerleyebilir. İnsanlarla yanlış anlaşılmalara sebebiyet verecek durumda olabilirsiniz. Hayatınızın her konusunda dikkatli ve sabırlı olmanız gereken bir süreçte olacaksınız.

Kasım ayına maddi durumunuza önem vererek başlıyorsunuz. Gelirinizi arttırmaya yönelik fırsatlar yaratabilirsiniz. 1 Kasım tarihinde Venüs’ün Yay burcuna girmesiyle 26 Kasım’a kadar maaşınızda, priminizde beklediğinizden fazla artış olabilir. Ayın ilerleyen kısımlarında aileniz, eviniz ön plana çıkabilir. Aşk hayatınızla ve çocuğunuzla ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. 12 Kasım’da 19 derecede Boğa burcunda dolunay meydana geliyor olacak. Sevgilinize veya eşinize karşı agresif tavırlar içerisinde olabilirsiniz. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiyor. 3 Ocak 2020’ye kadar partnerinize karşı daha tutkulu olacağınız bir dönemde olabilirsiniz Enerjinizi daha çok kendinize harcayabilirsiniz. Uzun zamandır yapmak istediklerinize odaklanabilirsiniz. 20 Kasım’da Merkür retrosu bitiyor. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. 22 Aralık tarihine kadar maddiyatınız güçlenmeye başlıyor. Yeni gelir kaynakları bulabilirsiniz. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar eğitim hayatınızda parlayacağınız bir dönemde olabilirsiniz. İnsan ilişkilerine dayalı bir meslek grubundaysanız tahmininizden daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 26 Kasım’da 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor olacak. Yeni bir yatırım yapmanız için size yol gösterebilir. 27 Kasım tarihinde Neptün retrosu sona eriyor. Aşk hayatınızda olaylara daha gerçekçi bakacaksınız.

Aralık ayına ailenize ve evinize odaklanarak başlıyorsunuz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar eğitim konularında şansınız açılıyor olacak. İletişime dayalı sektörlerde çalışanlar için bir sene boyunca güzel bir şans sizlerle olacak. Hangi sektör olursa olsun yeni tanışacağınız kişilerden güzel destekler görebilirsiniz. Kardeşinizle ilgili konularda da güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar finansal durumunuzla ilgili bir gelişme yaşayabilirsiniz. 12 Aralık tarihinde 19 derece İkizler burcunda dolunay oluşacak. Elektronik ortamda yapacağınız para transferlerinde dikkatli olun. Güvenmediğiniz yerlere bilgilerinizi vermeyin. 20 Aralık’ta Venüs Kova burcuna geçiyor. 13 Ocak 2020’ye kadar aile yaşantınızda güzellikler yaşayabilirsiniz. Aileye yeni biri katılabilir. Yeni bir ev alabilirsiniz. 22 Aralık tarihinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor. 20 Ocak 2020 tarihine kadar iletişim yeteneğiniz sayesinde kendiniz için yararlı yeni iş girişimleri yaratabilirsiniz. Kardeşinizin desteğinize ihtiyacı olabilir. 29 Aralık’ta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Daha fazla öğrenmek, daha fazla okumak isteyeceğiniz bir dönemde olacaksınız.

YAY Ocak ayına biraz düşük enerjiyle merhaba diyebilirsiniz. Bitkin bir ruh halinde olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili problemler enerjinizi aşağı çekebilir. 6 Ocak Oğlak’taki parçalı Güneş tutulması maddi konularınızla ilgili yeni fırsatlar sunabilir. Beklediğinizden fazla gelir artışı olabilir. Yeni bir iş teklifiyle de maaşınızın artması mümkün olabilir. 13 Ocak tarihinde Jüpiter’in Neptün ile açısı aile içinde hayal kırıklıkları yaşayabileceğiniz durumları karşınıza getirebilir. Aile bireylerinden size destek olmalarını beklerken tepkisiz kalmaları sizi üzebilir. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar iletişim kurma beceriniz sayesinde çalıştığınız sektörde yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. Eğitim hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. 21 Ocak tarihinde 0 derece Aslan burcundaki kanlı Ay tutulması meydana geliyor. Seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Küçük aksilikler sizi gerginleştirebilir. Araç kullanıyorsanız riskli davranışlardan sakının. Eğitim hayatınızda da gergin bir gün geçirebilirsiniz. İyimser bakış açınızı kaybettiğiniz bir süreçte olabilirsiniz. 24 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 10 Şubat’a kadar kardeşiniz, akrabalarınız ile ilgili haberler alabilirisiniz. Eğitim hayatınızda verdiğiniz emeklerin karşılığını görebilirsiniz. Sınavlarda pratik çözümleriniz sayesinde başarı kaydedebilirsiniz.

Şubat ayına başladığınızda daha fazla kendinize önem verdiğiniz bir zaman diliminizdesiniz. Kendinize bakabilir, imajınızda değişiklikler düşünebilirsiniz. Karşı tarafı etkileyecek bir çekim gücünüz olacak. Sizi gören dönüp bir daha bakabilir. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar maddi anlamda hayal edemeyeceğiniz güzellikte bir gelişme yaşayabilirsiniz. Maaşınız veya alacağınız prim beklentinizden çok olabilir. Bir anda ekonomik olarak kendinizi mutlu hissedebilirsiniz. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir işe başlamak kısacası yeni bir çevre edineceğiniz bir gün olabilir. Bu önemlidir çünkü iletişim yeteneğiniz sayesinde kurduğunuz kontaklardan beklenmedik fırsatlar çıkabilir. Kardeşinizle ilgili yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar ailenizi ilgilendiren bir konuyla ilgili haber alabilirsiniz. Duygusal bir dönemden geçebilirsiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar ofis hayatınızda çok çalışmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını almak için önce savaşmanız gerekse de sonunda zafer sizin olacaktır. Yalnız sağlığınızı ihmal edebilirsiniz. Bu konuda da dikkatli olmalısınız. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar evinizle, ailenizle ilgili beklentilerinizde Güneş size destek olacaktır. Ailede beklediğiniz bir sağlık haber olabilir. Bu kişinin güçleneceği bir döneme gireceğini öğrenebilirsiniz. Yeni bir ev almak için harekete geçebilirsiniz. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Kariyer hayatınızda sakin olmanız gereken bir gündesiniz. Yöneticinizle çatışma içinde olabilirsiniz. Vereceğiniz tepkiler ileride sizi zor duruma sokabilir. Sakin olmanız en iyi çözüm olacaktır.

Mart ayına başladığınızda gündeminiz para durumunuz olabilir. Geliriniz ve gideriniz arasında bir denge oturtmak isteyebilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar eğitim hayatınızda parlayacağınız bir dönemde olacaksınız. İnsan ilişkisine dayanan sektörlerde çalışıyorsanız tahmininizden daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Lükse düşün olabilirsiniz. Değerli elektronik aletlere harcama yapabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili hayırlı bir haber alabilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası aile içinde yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu durum aile fertleri arasında gerginlik yaratabilir. Evinizin içindeki teknolojik aletler sebepsiz yere bozulabilir. Ailenizin sizden sakladığı bir şeyler olabilir. Retro bittiğinde gerçeklerle yüzleşeceksinizdir. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay retronun arasına girerek derin bir nefes aldırıyor. Bu olaylara dikkat ederken yeniay aslında yeni bir başlangıç için de destek veriyor. Fakat yeni bir şey için retro zamanı uygun değildir. Beklemeniz daha iyi olacaktır. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca sizlerin hayata bakış açısı yavaş yavaş değişecek. Hep olumlusunuz fakat karamsar olduğunuzda da düzelmeniz zaman alıyor. Bu 7 sene içinde anlayacaksınız ki siz üzülseniz de değişen bir şey yok. O yüzden hayatın daha fazla olumlu tarafını görmeye çalışabilirsiniz. Çalıştığınız ortamda değişiklikler yaşayacaksınız. Belki de artık tamamen işi bırakacaksınız. Bu aniden vereceğiniz bir karar olabilir. Sağlığınıza ise dikkat etmelisiniz. 7 sene uzun bir süre olsa da yavaş ilerleyen kronik bir rahatsızlığın belirtileri ortaya çıkabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar şansınızın açıldığı bir döneme giriyorsunuz. Yalnızsanız yeni bir aşk hayatınıza girebilir. Çocuğunuz varsa onun hayırlı haberlerini alabilirsiniz. Yeni bir hobiye merak salabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda bulunduğunuz çevrede insanların negatif düşünceleri sizi agresif yapabilir. Dostlarınızla aranızda gerginlik yaşayabilirsiniz. Hemen tepki vermeyin. Herkesin sinirli olacağı bir süreçte olacağız. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar ailenizle kutlayacağınız bir gelişme yaşayabilirsiniz. Aileye yeni bir birey veya bir bebek katılabilir. Gayrimenkul yatırımı yapabilirsiniz. Ailecek yeni bir eve taşınabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar partnerinizle tutkulu olacağınız bir dönemde olacaksınız. Hem çok sevecek hem de bir o kadar tartışabilirsiniz.

Nisan ayına yoğun ve tempolu başlıyorsunuz. İletişim trafiğinizin yoğun olacağı günler geçirebilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay yeni bir aşkı da beraberinde getirebilir. Yalnızlar bugün size ilgi duyan birileri olduğunu fark edebilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili beklentiniz varsa onun güzel haberlerini alabilirsiniz. Şanslı olacağınız bir günde olacaksınız. Her konuda şansınızı deneyebilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar yöneticiniz sizdeyken şansınızı arttırıyordu. Şimdi retroda birazcık bu şansı düşürebilir. Ama hala çok şanslınız bazı süreçler bu dönemde yavaş ilerleyebilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar çocuğunuzu ilgilendiren bir durumla ilgili haber alabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiden de bir haber alabilirsiniz. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Arkadaşlarınızdan beklemediğiniz bir tavır görebilirsiniz. Aranızdaki tansiyon yükselebilir. Sakin olup sonrasında tepkinizi dile getirmeniz iyi olacaktır. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar çalışma hayatınızda terfi alabilirsiniz. Yönetici pozisyona geçebilirsiniz. Yeni teklifler de alabilirsiniz. Sağlığınızın güçlendiği bir dönemde olacaksınız. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar çok şanslı bir döneme adım atıyorsunuz. Muhtemelen bekar Yay burcu kalmayacaktır. Yeni bir aşka yelen açabilirsiniz. Aşkı doyasıya hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Medikal sorunlardan dolayı çocuğu olmayanlar varsa mutlaka bu süreçte denesinler. Hayırlı bir bebek müjdesi alabilirsiniz. Çocuğunuzu ilgilendiren bir konuyla ilgili sevinçli haber alabilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar maddi gelirinizde güçlenmeye başladıkça harcamalarınızı da arttırmanız bu dönem elinizdeki paranın da kül olmasına sebep olabilir. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar finansal durumunuzda gerçekçi olmanız gerekiyor. Fazla hayal kurup çok büyük ödemelerin altına girerseniz büyük sıkıntılarla yüzleşebilirsiniz. Temkinli olmanız gereken bir dönemde olacaksınız.

Mayıs ayına başladığınızda ailenize daha çok vakit ayırmak isteyebilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay çalışma ortamınızda da yenilikleri beraberinde getirebilir. Sağlığınızla ilgili yeni bir ilaca veya tedaviye başlayabilirsiniz. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Sağlık probleminizle ilgili bir tahlil sonucu elinize geçebilir. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar hem maddi getirisi hem de kariyer geleceği yüksek olan bir iş kapınızı çalabilir. Kendi işinizse aklınızda olmayan bir proje de olabilir. Duygusal hayatınızda karamsar değil mutlu olmaya başlayacağınız bir dönemde olacaksınız. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunayda riskli işlerden kaçınmalısınız. Sağlığınızı etkileyecek sakarlıklar yaşayabilirsiniz. Bu dolunay sizi psikolojik olarak aşağı çekmeyi isteyebilir. Geçmişteki yaptıklarınıza ya da yapamadıklarınıza takıldıkça tüm gününüzün enerjisi düşebilir. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar ilişki ve evlilik hayatınızda yüzünüzün gülmeye başladığı döneme merhaba diyorsunuz. Partnerinizle aranızda sorunlar varsa bunları karşılıklı konuşarak tatlıya bağlayabilirsiniz. Aranızdaki bağ eskisinden de güçlü olarak yola devam edebilirsiniz. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar sevdiğinizden haber alabilirsiniz. Onun hayatıyla ilgili fazla meraklı sorularınız bazen bunalmasına sebep olabilir. Çok fazla soru sormak bazen sıkıntı yaratabilir. Eşinizi ilgilendiren bir durumla ilgili de haberler alabilirsiniz.

Haziran ayına başladığınızda iş hayatınız ön planda olabilir. Altınızda çalışan ekiple yeni projeler üstüne oturup kafa yorabilirsiniz. Sağlığınızı zaman zaman ihmal ediyorsunuz. Kısa molalar vererek biraz dinlenmelisiniz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay yalnızlar için yeni bir ilişkinin başladığı bir gün olabilir. 4 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 27 Haziran’a kadar maddi durumunuz ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. Bu geçmişteki bir borç veya ödemeyi unuttuğunuz bir ödeme olabilir. 9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiyor. 3 Temmuz tarihine kadar ilişkinize ve evliliğinizde ayaklarınız yerden kesiliyor. Bu dönemi not alın. Evlilik tekliflerine hazır olun. Evliliğinin bittiğini düşünenler büyük bir aşkla her şeye tekrardan başlayabilirsiniz. Aklınıza gelmeyecek güzellikte bir dönem yaşayacaksınız. Ortaklıkla iş açmış olanlarınız varsa inanılmaz bir maddi getirisi olan işe imza atabilirsiniz. 17 Haziran tarihinde 25 derece Yay burcundaki dolunay özellikle sizleri agresif yapacaktır. Her konuda verdiğiniz tepkiler sert kaçabilir. O gün stilinizde değişiklikler yapmak için uygun bir zaman dilimi olmayabilir. 21 Haziran’da Balık burcunda Neptün retrosu başlıyor. 27 Kasım’a kadar ailenizle ilgili kurduğunuz hayallerin peşinde koşarken gerçekleri görmekte zorlanacağınız bir dönemde olacaksınız. Retro bittiğinde ise gerçeklerle yüzleşmek hayal kırıklıkları yaratabilir. 21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna giriş yapıyor. 23 Temmuz tarihine kadar giderlerinizi kısma konusunda atacağınız adımlar olumlu sonuç verebilir. Az harcama yaptıkça elinizde para kaldığını göreceksinizdir. 27 Haziran tarihinde Merkür Aslan burcuna geçiyor. 29 Ağustos tarihine kadar seyahatlerinize vakit ayırabilirsiniz. Nereye gitmeli, nerede ne yenmeli gibi bir sürü soru içinde kaybolarak vakit geçirebilirsiniz.

Temmuz ayına partnerinize yoğunlaşarak başlıyorsunuz. Beraber daha fazla vakit geçirmek isteyebilirsiniz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcunda geçiyor. 18 Ağustos’a kadar enerjinizi seyahatlere ayırabilirsiniz. Aktif bir zaman diliminde olacaksınız. Psikolojik olarak da mutlu bir yapıda olacaksınız. Eğitim hayatınızda biraz daha çaba göstermeniz gereken bir dönemden geçebilirsiniz. Siz savaştıkça emekleriniz boşa gitmeyecektir. 2 Temmuz 10 derece Yengeç burcundaki Güneş tutulması finansal yönünüze vurgu yapacaktır. Yeni bir maddi olanak karşınıza çıkabilir. Başvurduğunuz kredi onaylanabilir. 3 Temmuz’da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 28 Temmuz’a kadar sizi ekonomik olarak destekleyecek gelişmeler olabilir. Bir miras kalabilir. Var olan dava lehinize sonuçlanabilir. Eşinizin maddi gelirinin artmasıyla hanenizde bir rahatlama olabilir. 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda seyahatlerinize dikkat etmelisiniz. Rötarlar yaşanabilir. Her yere erken gitmeyi deneyin, yolda da aksilikler olabilir. Pasaport, bavul gibi eşyalarınıza göz kulak olun. Farklı bir uçaktan bavulunuz çıkabilir. Akademik hayatınızda her şeyi iyi kontrol edin. Fark etmediğiniz büyük bir yanlış tezinizi veya sınavını etkileyebilir. Yurt dışı bağlantılı işlerinizde pürüzler çıkabilir. 17 Temmuz 24 derece Oğlak burcundaki parçalı Ay tutulmasında gelirinizi ilgilendiren bir konuda sinirleriniz gergin olabilir. Beklediğiniz para yatmamış olabilir. İnternetten yapacağınız para transferleri havada kalabilir. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Sizden borç isteyenler olursa kibarca geri çevirin. Bu dönem vereceğiniz borç geri gelmeyebilir. Sağlığınızla ilgili ameliyat kararı gündemde olabilir. Hemen onay vermeyin, durumunuz bu kadar ciddi olmayabilir. Retro aldatıcıdır başka bir doktora daha gözükün. 23 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcuna geçiyor. 23 Ağustos’a kadar olumlu gelişmelerin başlayacağı bir döneme giriyorsunuz. Mutlusunuz, iyimser yanınız olumlu enerjiyi de üstünüze çekmeyi sağlıyor. 28 Temmuz tarihinde Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor. 21 Ağustos’a kadar hem eğitim hem uluslararası işlerinizde başarılarınız konuşulabilir. Başvuru yaptıysanız onaylanabilir. Beklediğinizden daha iyi koşullar önünüze çıkabilir.

Ağustos’a geldiğimizde 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. Eğitim hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Yeni bir şehre veya ülkeye yerleşmeyi düşünebilirsiniz. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. Şansınızın çok açık olduğu dönem tekrardan başlıyor. Bu retro bitimiyle önünüzde durabilecek bir şey artık kalmayacak. 11 Ağustos’ta retro esnasında Yengeç’e gerileyen Merkür, Aslan burcuna tekrardan giriş yapıyor. Astroloji, felsefe gibi konulara ilginiz artabilir. 12 Ağustos’ta Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar ofiste işleriniz ağır ilerleyebilir. Beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sorumluluk almanız gereken durumlar oluşabilir. En çok sağlığınıza önem vermelisiniz. Aniden gelişen bir rahatsızlık vaktinizi alabilir. 15 Ağustos’ta 22 derece Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Elektronik aletlerinize dikkat etmelisiniz. İnsanlarla aranızda iletişim kopukluğu olabilir. Yanlış anlaşılmalardan ötürü agresif olabilirsiniz. 18 Ağustos tarihinde Mars Başak burcuna geçiş yapıyor. 4 Ekim’e kadar kariyerinize enerjinizi harcayabilirsiniz. Yöneticiniz zaman zaman ters düşseniz de kariyerinizde ilerleme kaydedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Çalışmıyorsanız hayalinizdeki hedeflerinize koşmak için artık harekete geçeceksiniz. Size engel olan kişileri veya olayları hayatınızdan çıkarıp özgürce istediklerinizi yapacaksınız. 21 Ağustos’ta Venüs de Başak burcuna geçiyor. 14 Eylül’e kadar maddi getirisi yüksek bir iş teklifi kapınızı çalabilir. Kariyer hayatınızda parlayacaksınız. 23 Ağustos tarihinde Güneş de Başak burcuna geçiyor. 23 Eylül’e kadar gelecekte yapmak istediklerinizi eylem dökmek için size güç verecektir. Yapmak istediklerinize ulaşmak, kimsenin size engel olmaması için cesaret everecektir. 29 Ağustos tarihinde Merkür de Başak burcuna geçiş yapıyor. 14 Eylül’e kadar iş hayatınızda beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. 30 Ağustos’ta 6 derece Başak burcunda yeniay meydana geliyor. Tüm hedeflerinize ulaşmak, temiz yepyeni bir sayfa açmak için size enerji veriyor olacak.

Eylül ayına geldiğinizde sosyal ilişkilerinize önem vereceğiniz bir süreçte olacaksınız. Uzun zamandır görüşmediğiniz dostlarınıza vakit ayırabilirsiniz. Beraberce bir şeyler planlayabilirsiniz. 14 Eylül’de 21 derece Balık burcunda dolunay meydana geliyor. Aile içinde huzursuzluk yaratacak olaylar meydana gelebilir. Aile bireyleri arasında gerginlikler yaşanabilir. Evinizde riskli hareketlerden kaçının. Ufak kazalar yaşanabilir. 14 Eylül’de Merkür Terazi burcuna giriş yapıyor. 3 Ekim’e kadar sosyal yardım kuruluşları için çalışmalara vakit ayırabilirsiniz. Sesini duyurmak isteyenler için aracı olabilirsiniz. 14 Eylül tarihinde Venüs Terazi burcuna geçiyor. 8 Ekim’e kadar şansınızın açık olduğu bir dönem sizleri bekliyor. Bulunduğunuz toplulukta insanlar sizden bahsedebilirler. Yaptığınız işte ün kazanabilirsiniz. 18 Eylül’de Satürn retrosu sona eriyor. Artık maddi konularda daha rahat nefes alacağınız bir döneme başlıyorsunuz. Büyük yatırımlar için harekete geçebilirsiniz. 23 Eylül tarihinde Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar ihtiyacınız olduğunda dostlarınızdan destek görebilirsiniz. Onların vasıtasıyla yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. 28 Eylül’de 5 derece Terazi burcundaki yeniay da şansızın açık olduğu bu dönemde yeni başlayacağınız işlerde, eğitimlerde size ışık tutacaktır.

Ekim ayına biraz düşük bir enerjiyle başlıyorsunuz. Eski bir sağlık probleminiz nüks edebilir. Melankolik bir ruh haline sahip olabilirsiniz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar hissiyatınız çok güçlü olacak. Rüyalarınız bir anlam taşıyabilir. Gece gördüğünüz bir rüya sabahına çıkabilir. 3 Ekim tarihinde Plüton retrosu bitiyor. 4 Ekim’de Mars Terazi burcuna geçiyor. 19 Kasım’a kadar sosyal yardım kuruluşlarında görev almak isteyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Pek fazla evde oturmak isteyeceğiniz bir dönem olmayacak. 8 Ekim’de Venüs de Akrep burcuna geçiş yapıyor. 1 Kasım’a kadar eski sevgiliniz veya eşiniz tekrardan geri dönmek için sizinle iletişime geçebilir. Geçmişinizle ilgili konular ön plana çıkacaktır. 14 Ekim’de 20 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Aşk hayatınızda agresif olacağınız bir günde olacaksınız. Partnerinizle küçük tartışmalarınız büyüyebilir. Çocuğunuza karşı da sert bir tavır takınabilirsiniz. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor. 22 Kasım’a kadar sağlık problemlerinizde gelişmeler olabilir. Kendinizi daha zinde ve dinç hissedeceğiniz bir dönemde olacaksınız. 28 Ekim’de 4 derecede Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay eskiyi bırakmak yeniye yer açmak için size enerji verecektir. 31 Ekim itibariyle yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 20 Kasım’a kadar eski sevgiliniz geri gelebilir. Geçmişte yaşanan olaylar ve kişiler tekrar tekrar önünüze çıkabilir. Sağlık sorununuzla ilgili bir teşhis alabilirsiniz. Hemen inanmayın retro yanıltıcıdır. Başka doktorlara mutlaka gözükün.

Kasım ayına başladığınızda kendinize daha fazla önem veriyorsunuz. 1 Kasım tarihinde Venüs’ün Yay burcuna girmesiyle 26 Kasım’a kadar çok çekici olacağınız bir dönemde olacaksınız. Estetik yaptırabilirsiniz. Saçınız ve veya stilinizde değişiklikler yapabilirsiniz. Aşk hayatınızda hareketli zamanlar geçirebilirsiniz. 12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda dolunay meydana geliyor olacak. Sağlığınıza önem vermeniz gereken bir gündesiniz. Ofiste gergin bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Evcil hayvanınıza varsa ona da dikkat edin. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiyor. 3 Ocak 2020’ye sessiz kaldığınız konularda artık sesinizi çıkartıyorsunuz. İyi niyetinizi suistimal edenlere karşı siz de sessiz kalmayacaksınız. Fazlasıyla geçmişe takılmanız kendinizle savaşmanıza sebep olabilir. 20 Kasım’da Merkür retrosu bitiyor. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. 22 Aralık tarihine kadar en güzel dönemlerinizden birini yaşayacaksınız. Doğum günlerinizi kutlama vakti gelip çatıyor. Hayatınızdaki her konuda şansınız açılıyor. Arkanızda büyük bir güç olacak. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar maddi gelirinizde artış yaşayacağınız bir döneme geliyorsunuz. 26 Kasım’da 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor olacak. Dileklerinizi tutun ve başak bir şey yapmayın. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak için daha güzel bir gün olamaz. 27 Kasım tarihinde Neptün retrosu sona eriyor. Ailevi konularda daha gerçekçi olacağınız bir süreçte olacaksınız.

Aralık ayına iletişim trafiğiniz yoğun başlıyorsunuz. İşinizde, eğitiminizde tempolu bir süreç geçirebilirsiniz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar maddi konularda hayal edemeyeceğiniz bir şans elde edebilirsiniz. Bir sene boyunca artan gelir düzeyiniz hayalinizdekileri gerçekleştirmek için fırsat verecektir. 9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar kendinizi geliştirmeye yönelik çalışmalara ilgi duyabilirsiniz. Yeni bir eğitime ya da bir kursa başvuru yapabilirsiniz. 12 Aralık tarihinde 19 derece İkizler burcunda dolunay oluşacak. Eşinize veya sevgilinize karşı agresif olabilirsiniz. Aranızdaki anlaşmazlıklar gerilimi tırmandırabilir. Her şeye bir açıklama istemeniz karşı tarafı sıkabilir. Bazen oluruna bırakmak daha iyi bir seçenek olabilir. Ortak iş açanlar varsa aynı durum ortağınızla ilgili de geçerlidir. Aynı fikir üstünde uzlaşamayabilirsiniz. 20 Aralık’ta Venüs Kova burcuna geçiyor. 13 Ocak 2020’ye kadar çevrenizde iletişim halinde olduğunuz kişilerden fırsatlar yakalayabilirsiniz. Kardeşiniz veya bir akrabanızla ilgili hayırlı bir haber alabilirsiniz. Eğitim hayatınızda ışıldayacağınız bir dönemde olacaksınız. 22 Aralık tarihinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor. 20 Ocak 2020 tarihine kadar maaşınızda veya beklediğiniz primde beklentinizin üzerinde bir artış olabilir. Buna bağlı olarak yeni yatırımlar yapmak isteyebilirsiniz. 29 Aralık’ta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar finansal konularınızla ilgili bir haber size ulaşabilir.

OĞLAK Ocak ayına başladığınızda sosyal yönünüz ortaya çıkıyor. Dostlarınızla daha çok vakit geçirebilirsiniz. Şansınızın açık olduğu bir zaman dilimindesiniz. Yaşadığınız gelişmeler ilk başta mucize gibi gelebilir. İnsanlar sizin başarılarınızı konuşuyor olabilir. 6 Ocak Oğlak’taki parçalı Güneş tutulması sizlere hayatınızda yeni sayfa açmak için teşvik edecektir. Olumlu bir tutulma olduğundan dolayı hayatınızda neleri değiştirmek istiyorsanız eyleme geçme vaktidir. Hayatınızda kararlar alma evresinde olabilirsiniz. 13 Ocak tarihinde Jüpiter’in Neptün ile açısı sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir. Bağışıklık sisteminize dikkat etmeniz gereken bir süreçtesiniz. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19

Şubat’a kadar maddi olarak güçleneceğiniz bir süreçte olacaksınız. 21 Ocak tarihinde 0 derece Aslan burcundaki kanlı Ay tutulması meydana geliyor. Eşiniz veya sevgilinize karşı agresif olabilirsiniz. Küçük bir sorunu büyüterek tansiyonu tırmandırabilirsiniz. O gün herkesin agresif olacağını unutmayın. Tepkilerinizde kırıcı olmamaya dikkat edin. 24 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 10 Şubat’a kadar finansal durumunuzu ilgilendiren bir haber alabilirsiniz.

Şubat ayına biraz enerjiniz düşük başlayabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız gündemde olabilir. Kendinizi yormamaya özen göstermelisiniz. Psikolojik olarak geçmişe takılmanız da bu enerjinizi azaltabilir. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar kendinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hayatınızın parladığı bir döneme girebilirsiniz. Girdiğiniz ortamlarda insanlar dönüp size bir daha bakabilir. Çekici olduğunuz bir zaman dilimindesiniz. Aşk hayatınızda da gelişmeler yaşanabilir. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derece bir yeniay oluşuyor. Maddi gelirinizle ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar eğitim hayatınız öncelikli olabilir. Yeni eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz. İletişim halinde bulunduğunuz çevreden yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. Kardeşinizle alakalı haberler alabilirsiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar aşk hayatınızın hareketleneceği bir döneme giriyorsunuz. Yalnızsanız yeni biriyle tanışabilirsiniz. Enerjinizi ilişkinize ayırabilirsiniz. Çocuğunuz da vaktinizin çoğunluğunu alabilir. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar iletişim yönünüzün baskın olduğu bir meslekteyseniz güzel bir gelişme önünüze çıkabilir. Sizi daha güçlü kılacak bir pozisyona geçebilirsiniz. Eğitim yaşantınızda başarılara imza atabilirsiniz. Entelektüel yönünüz daha fazla ön plana çıkabilir. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Elinizde olmayan sebeplerle aksilikler yaşanabilir. İyimser yönünüzü kaybedebileceğiniz bir gündesiniz. Karamsar olmanız enerjinizi daha da düşürebilir.

Mart ayına başlarken daha çok kendinize vakit ayırmak istiyorsunuz. Hoşlandığınız şeylere daha çok zamanınızı harcayabilirsiniz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar tahmin edemeyeceğiniz güzellikte bir maddi kaynak bulabilirsiniz. Maaşınızda artış olabilir. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası elektronik aletlerinize dikkat edin. En çok sizler bu etkiyi alıyorsunuz. Her bilgiyi ve dosyayı mutlaka yedekleyin. İnsanlarla fikir birliği yapmakta zorlanabilirsiniz. Herkes farklı bir düşünce ortaya koyabilir. Attığınız mailler veya mesajlar havada kalmış olabilir. Tekrar tekrar yollamanız vaktinizi alabilir. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay bu konularda biraz iyimser bir enerji verse de iletişim konusundaki aksaklıklar devam edecektir. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca hayatınızdaki değişimlere sizler bile inanamayacaksınız. Şansınız bir anda açılacak. Sürekli talihsiz olduğunuzu düşünüyorsanız artık bunun olmayacağını yavaş yavaş hissedebilirsiniz. Yaptığınız işlerle ün kazanabilirsiniz. İnsanlar sizi takdir etmeye başlayabilir. Aşk hayatınızda inanılmaz değişimler yaşayacaksınız. Bu 7 sene içerisinde artık bekar Oğlak olmayabilir. Çocuğu olanlar da onların başarılarıyla sevinebilirler. Medikal olarak çocuk sahibi olamıyorsanız 7 sene içinde bu şansınız kırılıyor. Bir bebek sahibi olabilirsiniz. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar ailenize daha çok vakit ayırmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Yeni bir eve taşınabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda kariyerinizde gerginlikler yaşayabilirsiniz. Ani vereceğiniz tepkiler sonradan başınıza iş açabilir. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar iletişim becerileriniz sayesinde çok farklı yerlere gelebilirsiniz. Edindiğiniz yeni çevreler sayesinde kariyer fırsatları önünüze çıkabilir. Yazarlık yeteneğiniz varsa mutlaka sergileyin. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar kronik bir rahatsızlığınız varsa üstüne düşmeniz gereken zamanlarda olabilirsiniz. Ofiste çok çalışmanız gereken bir dönemde olabilirsiniz. Yorgunluğa bağlı sağlık problemleriniz de ortaya çıkmış olabilir.

Nisan ayına ekonomik durumunuza odaklanarak başlıyorsunuz. Harcamalarınızla geliriniz arasında denge kurmaya çalışabilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay ailenizle ilgili yeni bir sayfa açmanızı sağlayabilir. Yeni bir birey katılabilir veya yeni bir ev bakabilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar sağlığınızı ilgilendiren bir durum için daha fazla uğraşmanız gerekebilir. İyileşme süreciniz uzayabilir. Onun dışında zaten Jüpiter size şifa vermeye devam edecektir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar ailecek sizi ilgilendiren bir konu hakkında haber alabilirsiniz. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. İş ortamınızda vereceğiniz tepkiler sert olabilir. Yöneticinizle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar aşk hayatınızda kendinize güvendiğiniz bir dönem başlıyor. Yeni bir ilişkinin adımlarını atabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar ailenizi ilgilendiren maddi bir konu olumlu sonuçlanabilir. Beklenen paralar ya da yatırımlar olumlu sonuçlanabilir. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar azimli yapınız bazen size engel olabilir. En büyük rakibiniz kendiniz olduğunuz için hep daha fazlasını elde etmek isterken kendinizi yorgun düşürebilirsiniz. Hatalara daha açık olabilirsiniz. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar sizin burcunuzda hareketine devam eden Satürn sizi güçlendirmeye devam etse de zorlamaya da bir o kadar devam edecek. Karşınıza çıkan zorluklara direnmeye, üstesünde gelmeye çabaladıkça zafer sizin olacaktır.

Mayıs ayına başladığınızda iletişim yönünüz ön planda olacak. Tanıştığınız yeni kişilerle çevrenizi genişletebilirsiniz. Kardeşinize, akrabalarınıza zaman ayıracağınız bir zaman diliminde olabilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay aşk hayatınıza ışık tutacak. Yeni biriyle tanışabilirsiniz. Uzun süredir hoşlandığınız biri varsa karşı tarafta size bir adım atabilir. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar çocuğunuzla ilgili haberler alabilirsiniz. Onun başarısı veya sağlığıyla ilgili olumlu haber olabilir. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar hayatınızın odak noktası aşk hayatınız olabilir. Ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Çok tutkulu sevebilirsiniz. Yeni bir bebek haberi alabilirsiniz. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunayda etrafınızdaki insanlara karşı sert tepkiler verebilirsiniz. Yüzünüze gülüp aslında arkanızdan iş çevirdiklerine şahit olabilirsiniz. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar ofiste başarılara imza atabilirsiniz. Altınızda çalışan ekibinizle şirketinizi yukarıya taşıyabilirsiniz. Sağlığınızda bu dönem daha iyiye gidebilir. Duygusal hayatınızda da yüzünüz gülüyor. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar iş hayatınızdaki başarılarınız sonrası yeni kariyer teklifleri alabilirsiniz.

Haziran ayına şansla başlıyorsunuz. Şansızın her konuda açık olduğu bir süreçtesiniz. Aşk hayatınızda da sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniay sağlığınızda yeni bir başlangıca sebep olabilir. Yeni bir tedavi veya ilaç size çok iyi gelebilir. İş hayatınızda da yeni bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. 4 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 27 Haziran’a kadar eşinizi veya sevgilinizi ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. Bu uzun zamandır beklediğiniz bir gelişme olabilir. Bu dönem çok fazla soru sormanız partnerinizi gerebilir. 9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiyor. 3 Temmuz tarihine kadar psikolojik olarak mutlu olacağınız bir dönemdesiniz. Hayatınızda önem verdiğiniz konularda güzel gelişmeler yaşadıkça sizde artık mutlu oluyorsunuz. 17 Haziran tarihinde 25 derece Yay burcundaki dolunay esnasında sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Önemsemediğiniz bir durum hastanede vakit geçirmenize sebep olabilir. 21 Haziran’da Balık burcunda Neptün retrosu başlıyor. 27 Kasım’a kadar çevrenize karşı gerçekleri görmezden gelebilirsiniz. Daha duygusal kararlar alabilirsiniz. Bu tarafınızı gören kişilere karşı bu dönem tedbirli olun. İyi niyetinizden çıkar sağlamak isteyebilirler. 21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna giriş yapıyor. 23 Temmuz tarihine kadar ilişki ve evlilik hayatınıza odaklanabilirsiniz. Partnerinizden sürpriz davranışlar görebilirsiniz. 27 Haziran tarihinde Merkür Aslan burcuna geçiyor. 29 Ağustos tarihine kadar maddi durumunuzu ilgilendiren bir ödeme ya da borçla karşılaşabilirsiniz.

Temmuz ayına geldiğinizde biraz düşük enerjiyle başlasanız da sonradan enerjiniz yerine geliyor. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcunda geçiyor. 18 Ağustos’a kadar finansal konularınızla ilgili harekete geçebilirsiniz. Kredi başvurusu yapmayı düşünebilirsiniz. Borçlarınızı kapatmak için yeni gelir fırsatları yaratabilirsiniz. 2 Temmuz 10 derece Yengeç burcundaki Güneş tutulması tam karşıtınızda meydana geliyor. Eşiniz ve sevgiliniz ile ilgili konularda size yol gösterici olacaktır. Yeni bir ilişkiye de adım attırabilir artık bitmesini istediğiniz bir ilişki için de harekete geçmenizi sağlayabilir. Sonuç hangi türlü olursa olsun yeni bir sayfaya merhaba diyeceksiniz. 3 Temmuz’da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 28 Temmuz’a kadar partneriniz size öyle sürprizler yapabilir ki ayaklarınız yerden kesilebilir. Bazılarınız bu dönem evlilik teklifleri alabilir. Evliliğinde sorun olanlar bir şans daha vermeyi düşünüp, eskisinden daha birbirine bağlı olarak devam edebilirler. 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda paranıza çok dikkat etmelisiniz. Bu dönem internetten yapacağınız transferler veya alışverişlerde bilgileriniz kopyalanabilir. Aldığınız ürünler size gelmeyebilir. Dolandırıcılıkla uğraşabilirsiniz. Sizden borç isteyenler olursa vermeyin. O para geri gelmeyebilir. Ameliyat konusu gündeminizdeyse ve bu durum acil değilse retro sonrasına ertelemeniz faydalı olacaktır. 17 Temmuz 24 derece Oğlak burcundaki parçalı Ay tutulmasında her konuda dikkatli olmalısınız. Gergin olacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Riskli işlerden kendinizi sakının. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Partnerinizle iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Sizden sakladığı bazı gerçekler olabilir. Bundan kuşku duyabilirsiniz. Retro aldatıcıdır içinizdeki şüphelere hemen güvenmeyin. 23 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcuna geçiyor. 23 Ağustos’a kadar maddiyatınız güçlenmeye devam ediyor. 28 Temmuz tarihinde Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor. 21 Ağustos’a kadar beklentinizden fazla para elinize geçebilir. Miras konuları gündeme gelebilir.

Ağustos’a geldiğimizde 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda bir yeniay oluşuyor. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. Sağlığınızla ilgili durumlarda şansınız açılıyor. Psikolojik olarak da kendinizi iyi hissettiğiniz bir döneme başlıyorsunuz. 11 Ağustos’ta retro esnasında Yengeç’e gerileyen Merkür, Aslan burcuna tekrardan giriş yapıyor. 12 Ağustos’ta Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar aşk hayatınızda beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Karar vermekte zorlanabilirsiniz. Çocuğunuza daha fazla vakit ayırmanız gereken durumlar oluşabilir. 15 Ağustos’ta 22 derece Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Değerli eşyalarınıza, paranıza dikkat etmelisiniz. Bilmediğiniz sitelerden alışveriş yapmayın. Gönderdiğiniz paralar havada kalabilir. 18 Ağustos tarihinde Mars Başak burcuna geçiş yapıyor. 4 Ekim’e kadar seyahat gündeminiz yoğunlaşabilir. Daha fazla yer görmek, kültür tanımak isteyebilirsiniz. Akademik hayatınızda yoğun olacağınız bir dönemden geçebilirsiniz. 21 Ağustos’ta Venüs de Başak burcuna geçiyor. 14 Eylül’e kadar yurt dışı bağlantılı işleriniz, eğitim konularınızda beklentinizin üstünde başarılar elde edebilirsiniz. En güzeli ise çok olumlu bir enerji alıyor olacaksınız. Beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. 23 Ağustos tarihinde Güneş de Başak burcuna geçiyor. 23 Eylül’e kadar Venüs’le beraber sizi başarılı bir hayata taşıyacaktır. Bu kadar mutlu olabileceğinizi aklınızın ucundan geçirmeyeceğiniz güzellikler yaşayabilirsiniz. 29 Ağustos tarihinde Merkür de Başak burcuna geçiş yapıyor. 14 Eylül’e kadar yeni eğitimlere başlamak isteyebilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konulara daha fazla ilgi duyabilirsiniz. 30 Ağustos’ta 6 derece Başak burcunda yeniay hayatınızda aldığınız kararlarda eyleme geçmek için sizi destekleyecektir.

Eylül ayına geleceğinizle ilgili konulara yönelerek başlıyorsunuz. Çalışıyorsanız kariyerinizle ilgili hamleler yapabilirsiniz. Çalışmıyorsanız geleceğinizi düşünerek pasif kalmak istemeyeceksiniz. Size engel olanları bir bir temizlemek isteyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. İlerleyen günler şansınızın açık olacağını günlere gireceksiniz. Sadece sağlığınızı ihmal etmemeyi arada unutmazsanız iyi olur. 14 Eylül’de 21 derece Balık burcunda dolunay meydana geliyor. İletişim kurarken gerginlikler yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Teknolojik aletleriniz bozulabilir. Eğitim hayatınızda aksilikler yaşanabilir. 14 Eylül’de Merkür Terazi burcuna giriş yapıyor. 3 Ekim’e kadar yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Daha önce başvurduğunuz bir işten, bu dönem içerisinde geri dönüş sağlayabilirler. 14 Eylül tarihinde Venüs Terazi burcuna geçiyor. 8 Ekim’e kadar maddi anlamda da sizi ferahlatacak bir kariyer gelişmesi yaşayabilirsiniz. 18 Eylül’de Satürn retrosu sona eriyor. Düz harekete dönen Satürn hayatınızda ciddi kararlar almanızı sağlayabilir. Bir şey yapmak için harekete geçemiyorsanız artık karar verip eyleme geçebilirsiniz. 23 Eylül tarihinde Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar geleceğinizi şekillendirmek için Güneş’ten de destek alıyorsunuz. Çalışın ya da çalışmayın geleceğinize karar veren sizler olacaksınız. 28 Eylül’de 5 derece Terazi burcundaki yeniay da size bu başlangıçlar için pozitif güç verecektir.

Ekim ayına başladığınızda sosyal tarafınız ortaya çıkıyor. Uzun zamandır ihmal ettiğiniz dostlarınızla görüşebilirsiniz. Birlikte planlar yapabilirsiniz. Ayın başında şansınız da açık. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar sosyal yardım kuruluşlarında görev alabilirsiniz. Onların mesajını paylaşımlarınızla, desteğinizle duyurmaya çalışabilirsiniz. 3 Ekim tarihinde Plüton retrosu bitiyor. 4 Ekim’de Mars Terazi burcuna geçiyor. 19 Kasım’a kadar hem çok savaşmanız hem de bunun karşılığında güzel yerlere gelebileceğiniz bir kariyer dönemi önünüzde duruyor. Belki zirveye ulaşırken çok emek vereceksiniz ama hepsi buna değecek. Çalışmıyorsanız siz de harekete geçiyorsunuz. Belki bir hobiniz belki bir yatırım planınız için kolları sıvayabilirsiniz. 8 Ekim’de Venüs de Akrep burcuna geçiş yapıyor. 1 Kasım’a kadar yaptığınız işte ün kazanabilirsiniz. İnsanlar sizin başarılarınızı takdir edebilir. Sizler bile olayların bu kadar güzel gelişeceğini tahmin edemeyebilirsiniz. 14 Ekim’de 20 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Aile hayatınızda gerginlikler yaşayabilirsiniz. Özellikle verdiğiniz ani tepkiler kalp kırabilir. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor. 22 Kasım’a kadar şansınızın açık olduğu bir dönemde olacaksınız. 28 Ekim’de 4 derecede Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay esnasında hayattan beklentileriniz ne ise dileğinizi dileyin. Şansınızın da açık olduğu bir konumdayken belki gerçek olabilir. 31 Ekim itibariyle yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 20 Kasım’a kadar herkese güvenmeyin. Özellikle samimi gözüken ama arkanızdan konuşabilecek insanlar olabilir. Topluluklar içinde söyledikleriniz hiç istemediğiniz yerlere gidebilir.

Kasım ayına başladığınızda sağlığınızla ilgili konulara vakit ayırabilirsiniz. 1 Kasım tarihinde Venüs’ün Yay burcuna girmesiyle 26 Kasım’a kadar eski sevgiliniz veya eşinizden haber alabilirsiniz. Geçmişinizle alakalı konuların önünüze geleceği bir süreçtesiniz. Bilinçaltınız çok karışık olabilir. Karar vermek bazen zor olabilir.12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda dolunay meydana geliyor olacak. Aşk hayatınızda sinirleriniz gergin olabilir. Aniden verdiğiniz tepkilerle partnerinizle sorunlar yaşayabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili de sorunlar oluşabilir. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiyor. 3 Ocak 2020’ye enerjinizi dostlarınıza harcayabilirsiniz. Sosyalleşeceğiniz evde oturmak yerine yeni yerler keşfetmek isteyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. 20 Kasım’da Merkür retrosu bitiyor. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. 22 Aralık tarihine kadar sağlığınız ve psikolojiniz gittikçe düzeliyor. Geçmişe odaklanmak yerine geçmişi tamamen silmeyi düşünebilirsiniz. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar yeni bir aşka yelken açabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda insanlar gözünü sizden ayıramayabilir. Partnerinize karşı daha fazla bağlanabilirsiniz. Başarılarınızın da devam edeceği bir dönemde olacaksınız. 26 Kasım’da 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor olacak. Tam da geçmişi silmek derken size yardıma geliyor. Bu yeniayla beraber tamamen geçmiş defterleri kapatıp ilerisi için yol almanıza ışık tutacak bir enerji sizi bekliyor. Bazı şeyleri bitirmek aslında yenisine başlamak için gereklidir. Bunu yaptığınızda üstünüzden bir yük kalktığını hissedebilirsiniz. Bu yeniay varken eski yaşanmışlıkları bir kenara bırakmak en iyi çözüm olacaktır. 27 Kasım tarihinde Neptün retrosu sona eriyor. Olaylara ve insanlara daha gerçekçi bakacağınız bir süreçte olacaksınız. Kimseye hak etiğinden fazla değer vermemeyi retro zamanı anlamış olabilirsiniz.

Aralık ayına maddi durumunuza odaklanarak başlıyorsunuz. Gelirinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar hayatınızda şansınızın her konuda açık olduğu bir yıllık sürece gireceksiniz. Bu görünüm her 12 senede bir gerçekleşir. 2020’de hayatınızda istediklerinizi elde edebileceğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Gerçekçi karakteriniz belki mucizelere inanmayabilir ama bir sene boyunca buna şahit olacaksınız. 9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar geçmişinizde bıraktığınız insanlardan haberler alabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili yeni bir tahlil veya test sonucu öğrenebilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir dönemde olacaksınız. Mantığınızdan çok bu dönem iç sesinize kulak vermelisiniz. Rüyalarınız haberci olabilir. 12 Aralık tarihinde 19 derece İkizler burcunda dolunay oluşacak. Ofiste agresif olacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat etmelisiniz. Genel olarak gergin bir gün olacak. Rahatsızlığınız varsa kendinizi yormamaya dikkat edin. 20 Aralık’ta Venüs Kova burcuna geçiyor. 13 Ocak 2020’ye kadar maddi durumunuz genişlemeye devam ediyor olacak. Yeni yatırım planları yapabilirsiniz. 22 Aralık tarihinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Sizlerin ise doğum günlerini kutlama vakti başlıyor. 20 Ocak 2020 tarihine kadar gücünüze güç katacağınız, başarılarınızın daha da artacağı bir döneme giriyorsunuz. Yüzünüzü güldüren zaferler elde edebilirsiniz. Şanslı bir senenin daha bu başlangıcı olacak. 29 Aralık’ta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar uzun zamandır beklediğiniz haberleri alabilirsiniz.

KOVA Ocak ayına başladığınızda kariyer hayatınıza vaktinizi harcayabilirsiniz. Yöneticinizle görüşmeler yapabilirsiniz. Güzel gelişmelerle yanından ayrılabilirsiniz. Başka şirketlerden de iş teklifleri alabilirsiniz. 6 Ocak Oğlak’taki parçalı Güneş tutulması sağlığınızla ilgili durumlara ışık tutacak. Bir rahatsızlığınız varsa şifa bulabilirsiniz. Yeni bir tedavi gündeme gelebilir. Karamsar ruh haliniz yerine daha olumlu bir bakış açısına sahip olacaksınız. 13 Ocak tarihinde Jüpiter’in Neptün ile açısı maddi konularda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Elinizde olmayan sebeplerden dolayı yüklü bir miktar para elinizden çıkabilir. Ya da beklediğiniz maaş zammı veya prim tahmininizden düşük çıkması hayal kırıklıkları yaratmış olabilir. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. Sizlerin ise doğum günlerini kutlama zamanı başlıyor. 19 Şubat’a kadar üstünüzde çok güzel bir enerji olacak. Yüzünüz gülüyor. Beklediğiniz haberleri bu dönem alabilirsiniz. Kendinize özen gösterdiğiniz bir sürece giriyorsunuz. Bu hayatta kendinizi güçlü hissettiren gelişmeler yaşayabilirsiniz. 21 Ocak tarihinde 0 derece Aslan burcundaki kanlı Ay tutulması partnerinizle olan ilişkinizi zedeleyebilir. Agresif olacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Karşı taraf ne derse yanlış anlayabilirsiniz. Herkesin sinirleri o gün gergin olacak. Tepkilerinizde ölçülü davranmaya dikkat edin. 24 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 10 Şubat’a kadar kendinize vakit harcayacaksınız. Yeni bir eğitime veya kendinizi geliştirecek kurslara merak salabilirsiniz. Sürekli öğrenmek, araştırmak isteyeceğiniz bir dönemde olacaksınız. Beklemediğiniz anda size gelen haberlerle mutlu olabilirsiniz.

Şubat ayına sosyal yönünüzü ortaya çıkartarak başlıyorsunuz. Arkadaşlarınızla planlar yapabilirsiniz. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar sağlık durumunuzla ilgili iyileşmeler yaşayabilirsiniz. Daha zinde ve enerjik olabilirsiniz. Geçmiş ilişkinizden bir geri dönüş sinyali alabilirsiniz. Karar sizlerin olacak. Geçmiş mi gelecek mi orası size kalmış. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Tam da sizin burcunuzda meydana gelen bu yeniay hayatınızda hangi konuda eyleme geçmek istiyorsanız size destek olacak. Yeni bir ilişki, yeni bir iş vs siz istedikçe her şeyin mümkün olduğunu göreceksiniz. İmajınızda da yenilikler yapmak için uygun bir gündesiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar maddiyatınızı ilgilendiren bir konuyla ilgili haber alabilirsiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar ailenize enerjinizi harcayabilirsiniz. Ailenizde sağlık problemi olan birisi varsa ona destek olmanız gerekebilir. Fikirlerinize ihtiyaç duyulan zamanlarda olabilirsiniz. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. 21 Mart’a kadar ekonomik durumunuzun güçleneceği zaman diliminde olacaksınız. Gelecekte finansal durumunuzu az çok netleştirebileceğiniz gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yalnız aynı gün gerçekleşecek dolunaya dikkat etmelisiniz. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Beklenmedik bir borç ya da ödemeyle karşılaşabilirsiniz. Harcamalarınızda çok açılmayın. İnternetten üzerinden kartla ödeme yapmanız pek iyi bir karar olmayabilir.

Mart ayına başladığınızda sağlık problemlerinize odaklanabilirsiniz. İş yoğunluğunuzdan ötürü kendinizi ihmal etmiş olabilirsiniz. Siz ihmal etseniz bile o kendini hatırlatacaktır. Dikkatli olmalısınız. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar adeta hayatınızda parladığınız bir döneme giriyorsunuz. Başarılarınızın karşılığını alabilirsiniz. Ayrıca fiziksel olarak da çekici olacağınız bir dönemdesiniz. Size bakan bir daha bakabilir. Yalnızsanız bu dönem aşkı bulabilirsiniz. İlişkiniz varsa partnerinizle daha tutkulu bir ilişki yaşayabilirsiniz. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası paranıza ve değerli eşyalarınıza dikkat etmelisiniz. İnternetten para transferi yaparken işlemler havada kalabilir. Yanlış hesaplara da aktarılabilir. Maddi değeri olan eşyalarınızı unutabilirsiniz. Retroda zihinler bulanık olur, çok dikkatli olun. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay bir nebze su serpse de retro da yine de siz çok risk almayın. Risk almadıkça bu yeniay belki de bir gelir fırsatı bile yaratabilir. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca ailenizde büyük değişimler yaşayabilirsiniz. Onlarla beraber yaşıyorsanız bu süreçte artık onlardan ayrılabilirsiniz. Aniden bir evlenme kararı da alıp evden ayrılabilirsiniz. Modern yöneticiniz Uranüs’ün yapabileceklerini kestirmek zordur. Yaşadığınız evi değiştirebilirsiniz. Hem de hiç planınızda yokken önünüze çıkan bir fırsat evinizi bir anda değiştirmenize destek olabilir. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar eğitim hayatınızda kendinizi kanıtladığınız bir dönemde olabilirsiniz. İş ilişkilerinizde de iletişim yeteneğiniz sayesinde yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Her şeyi yanınızda bulundurduğunuzdan emin olun. Rötarlar yaşayabilirsiniz. Akademik hayatınızda elinizde olmayan gergin zamanlar yaşayabilirsiniz. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar finansal gücünüzün artacağı bir süreçte olacaksınız. Maaşınızda artış olabilir. Ek primler alabilirsiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar tutkulu bir aşka yelken açabilirsiniz. İlişkinizde sorunlar varsa hemen vazgeçmek yerine tekrardan elde etmek için savaşabilirsiniz. Çocuğunuz varsa enerjinizi ona harcayacağınız bir dönem sizleri bekliyor.

Nisan ayına kendinize vakit ayırarak başlıyorsunuz. Uzun zamandır yapmak istediğiniz şeylere vakit ayırabilirsiniz. Saçınızda veya stilinizde değişiklikler yapabilirsiniz. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay ile iletişim kurduğunuz çevre sayesinde yeni fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni bir eğitim için başvuru yapabilirsiniz. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar sosyal hayatınızda işleriniz ağır ilerleyebilir. Bulunduğunuz çevrede başarılarınız konuşulurken bu dönem biraz daha duraklama evresine girebilirsiniz. Dostlarınızdan yana da sitem duyabilirsiniz. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar kardeşinizle ilgili bir konuda haber alabilirsiniz. Başvuru yaptığınız bir okul ya da kurs varsa bunun haberi bu dönem gelebilir. İletişim trafiğiniz yoğun olacak. Kafanızı bilgisayardan kaldıramayacak konumda olabilirsiniz. Herkes sizden bir şey isteyebilir. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Eğitim hayatınız, yurt dışı bağlantılı işlerinizde stresli zamanlar olabilir. Seyahatlerinizde de dikkatli olmalısınız. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar ailenizi ilgilendiren bir konuda gelişme yaşayabilirsiniz. Ailecek atlattığınız bir olaydan sonra da bağlarınız daha da güçlenebilir. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar insanlarla kurduğunuz kontaklar sayesinde gelirinizi arttıracak yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Bu dönem aklınızdaki maddi değeri yüksek bir elektronik aleti de satın alabilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar geçmişe olan öfkeniz kendinize zarar verebilir. Sürekli geçmişteki kişiden intikam alma duygusuyla yaşarsanız bu dönem öfkeniz sizi kül edebilir. Adı üstünde geçmiş geçmişte kalmıştır. Geleceğe bakmalısınız. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar en çok dikkat etmeniz gereken konu sağlığınız olacak. En ufak bir ihmalkarlık hastanede vakit geçirmenize neden olabilir. Retroyken bazı sağlık sorunları gerçeği yansıtmayabilir. Bu sebeple bir şeyiniz yok sanıp hayatınıza devam etmeye çalışmayın. Durumunuzun altında yatan daha ciddi sebepler olabilir. Satürn retrosu gerçekleri örtbas etmeye meyillidir. Bir de geçmiş konularına değinmişken bu dönem eskiye geri dönüş yaparsanız Satürn dersinizi almadığınız için yine size istediklerinizi vermeyecektir.

Mayıs ayına gelirinize odaklanarak başlıyorsunuz. Bu dönem ödemelerinizle gelirleriniz arasındaki farkı dengelemek isteyebilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay ailecek sevineceğiniz yeni haber getirebilir. Aile içindeki rahatsızlığı olan birinin şifa bulduğuna dair bir sevinç de olabilir. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar evinizle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev değiştirmeyi düşünüyorsanız bu dönem aradığınız fiyata bulabilirsiniz. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar aileye yeni bir bireyin katılacağını öğrenebilirsiniz. Evlilik de olabilir bir bebek haberi de. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunayda kariyer hayatınızda gergin olabilirsiniz. Özellikle yöneticinize karşı verdiğiniz cevaplar daha sonra başınıza dert olabilir. Biraz daha ılımlı olmanız yararınıza olacaktır. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar akademik konularınızda beklediğiniz gelişmeleri yaşayabilirsiniz. Ülke veya şehir değişikliği yapmak planlarınızda olabilir. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar uzun zamandır beklediğiniz bir haber size ulaşabilir. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Astroloji, felsefe gibi konulara merakınız artabilir.

Haziran ayına ailenize ve evinize daha çok vakit harcayarak başlıyorsunuz. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniayda sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pozitif bir ruh haline sahip olacaksınız. 4 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 27 Haziran’a kadar çalıştığınız ofiste işinizle alakalı haberler alabilirsiniz. Bir terfi haberiyle karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızla ilgil bir test sonucu da bu dönem sonuçlanabilir. 9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiyor. 3 Temmuz tarihine kadar eğitim hayatınızda başarılarınızla parlayabilirsiniz. Seyahatleriniz gündemde olabilir. Yurt dışı veya yurt içi herhangi bir yere gitmek isteyebilirsiniz. Hatta gittiğiniz yerde gönlünüzü kaptıracağınız biriyle tanışabilirsiniz. 17 Haziran tarihinde 25 derece Yay burcundaki dolunay dostlarınızla olan ilişkilerde anlaşmazlıklar yaratabilir. O gün eğer kırıldıysanız tepkinizi daha yumuşak belirtmelisiniz. 21 Haziran’da Balık burcunda Neptün retrosu başlıyor. 27 Kasım’a kadar maddi gelirinizdeki artış gözünüzü boyayabilir. Hayallerinizdeki imkanlara sahip olabileceğiniz hissine kapılabilirsiniz. Retroyken fazla hayalperest olabilirsiniz. O yüzden geliriniz artsa bile hemen harcamayın. 21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna giriş yapıyor. 23 Temmuz tarihine kadar sağlığınızı daha güçlü hissedebilirsiniz. Psikolojiniz de hiç olmadığı kadar pozitif olacak. Hem fiziksel hem ruhsal zinde olacaksınız. Ofiste başarılarınız konuşulabilir. 27 Haziran tarihinde Merkür Aslan burcuna geçiyor. 29 Ağustos tarihine kadar sevdiğiniz kişiden haber alabilirsiniz. Eşiniz veya sevgilinizi ilgilendiren bir haber de sizi etkileyebilir.

Temmuz ayına aşkla ve şansla başlıyorsunuz. Partneriniz her şeyden önce gelebilir. Çocuğunuza da vaktinizi ayıracağınız bir ay olabilir. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcuna geçiyor. 18 Ağustos’a kadar evlilik ve ilişki hayatınıza enerjinizi harcayabilirsiniz. İlişkinizde hem tutku hem de agresiflik hakim olabilir. İki duyguyu da dengelerseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Evliliğinizde bazı çıkmazlarda olabilirsiniz. Onu geri kazanmak için tekrardan savaşabilirsiniz. 2 Temmuz 10 derece Yengeç burcundaki Güneş tutulmasıyla beraber iş ortamınızda yenilikler olabilir. Yeni bir terfi haberiyle güne başlayabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmekle beraber şifa bulacağınız bir dönemde de olacaksınız. Psikolojik olarak daha aydınlanmış bir yapıda olacaksınız. Eskiyi bırakmak için yeniye hazır olmanız gerektiğini anlayacaksınız. 3 Temmuz’da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 28 Temmuz’a kadar beklentinizden çok daha fazla maddi getirisi olan bir iş teklifi alabilirsiniz. Sadece maddiyat değil pozisyon itibariyle de mevcut işinizden çok önde bir konumda olabilirsiniz. 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda öncelikle sevgilinizi veya eşinizi ilgilendiren konularda yanlış anlaşılmalar yaşayabilirsiniz. Bazen kuşkucu tavrınız acaba size yalan mı söyleniyor hissiyatı uyandırabilir. Retroda kafanız karışık olacaktır. Şüphelerinizi retro bitiminde tekrardan gözden geçirin. 17 Temmuz 24 derece Oğlak burcundaki parçalı Ay tutulmasında en çok sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Tekrardan aynı konular nüks edebilir. Kendinizi en ufak ihmal ettiğinizde her şeyin yeniden ortaya çıktığını görebilirsiniz. Duygusal olarak da gergin bir ruh hali hâkim olabilir. Bazen bu durum melankoliye dönüşebilir. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. İş ortamında sizin hakkınızda konuşanlar olabilir. Ofiste herkesle olan seviyenizi korumaya devam edin. Aksi halde söyledikleriniz başkalarının kulağına gidebilir. 23 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcuna geçiyor. 23 Ağustos’a kadar partnerinizle aranızdaki bağ ve aşk gittikçe güçlenecektir. 28 Temmuz tarihinde Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor. 21 Ağustos’a kadar Venüs’ün de gelmesiyle evlilik tekliflerine hazır olmalısınız. Şansınız çok açık. İlişkide sorunları olanlar her şeyi silip sıfırdan yola devam edebilirler.

Ağustos’a geldiğimizde 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Yalnızlar için yeni bir ilişkiye adım atma vakti olabilir. Ortak iş açmış olanlar varsa yeni projeler karşılarına gelebilir. Maddi getirisi iyi olan bir iş ortaya çıkabilir.1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. Tekrardan bulunduğunuz toplulukta parlamaya başlayabilirsiniz. Başarılarınız konuşulabilir. Şansınızın açıldığı bir dönem tekrardan başlıyor. 11 Ağustos’ta retro esnasında Yengeç’e gerileyen Merkür, Aslan burcuna tekrardan giriş yapıyor. 12 Ağustos’ta Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar ailenizde ani kararlar almanız gereken durumlar oluşabilir. Tepkilerinizde sakin olmalısınız. Evinizle ilgili de beklenmedik arızalar veya tadilatlar çıkabilir. Her iki türlü de agresif olmak yerine çözüm odaklı olmalısınız. 15 Ağustos’ta 22 derece Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Sizin burcunuzda meydana gelen bu dolunay oldukça gergin bir ruh haline sahip olmanıza neden olabilir. Hem kendiniz hem etrafınızdakileri yıpratabilirsiniz. Eğer o gün bir şey yolunda gitmiyorsa zorlamayın. 18 Ağustos tarihinde Mars Başak burcuna geçiş yapıyor. 4 Ekim’e kadar maddi durumunuzu güçlendirmek için efor sarf edebilirsiniz. Miras gündeminiz varsa hakkınızı aramak için savaşabilirsiniz. Sağlık probleminiz varsa ameliyat gündeme gelebilir. 21 Ağustos’ta Venüs de Başak burcuna geçiyor. 14 Eylül’e kadar maddi girişimleriniz sonuç verebilir. Finansal olarak rahata ereceğiniz bir dönemde olabilirsiniz. 23 Ağustos tarihinde Güneş de Başak burcuna geçiyor. 23 Eylül’e kadar maddi varlıklar edinebilirsiniz. 29 Ağustos tarihinde Merkür de Başak burcuna geçiş yapıyor. 14 Eylül’e kadar miras konunuz varsa yeni bir haber alabilirsiniz. 30 Ağustos’ta 6 derece Başak burcunda yeniay maddi durumunuzda oluşan bu gelişmeleri daha da destekleyecek.

Eylül ayına başladığınızda seyahat gündeminiz olabilir. Hem bu dönem hem gelecek için planlar yapabilirsiniz. Akademik hayatınızda da gelişmeler olabilir. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa olumlu ilerleyebilir. İlerleyen günlerde kariyer fırsatları karşınıza çıkabilir. Şansınızın da açıldığı, dostlardan destek görebileceğiniz günler önünüzde olabilir. 14 Eylül’de 21 derece Balık burcunda dolunay meydana geliyor. Değerli eşyalarınıza ve paranıza dikkat etmelisiniz. Gergin bir zaman diliminde olacaksınız. Para transferlerini iki kere kontrol edin. 14 Eylül’de Merkür Terazi burcuna giriş yapıyor. 3 Ekim’e kadar yeni bir eğitime kayıt olabilirsiniz. Özellikle felsefeye ve astrolojiye olan ilginiz artabilir. 14 Eylül tarihinde Venüs Terazi burcuna geçiyor. 8 Ekim’e kadar beklediğiniz pozitif haberleri alabilirsiniz. Adeta yüzünüz gülüyor. Hayata umutla baktığınız güzel gelişmeleri yaşadığınız bir süreçte olacaksınız. 18 Eylül’de Satürn retrosu sona eriyor. Sağlığınızdaki belirsizlikler ortadan kalkabilir. Artık karar alıp yeni ilaç veya tedaviler hayatınıza girebilir. Şifa bulabilirsiniz. Fobilerinizin ve korkularınız üstüne giderseniz gerçekte korkulmayacak şeyler olduklarını görebilirsiniz. 23 Eylül tarihinde Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar eğitim, seyahat, uluslararası ilişkilerinizde gelişmeler kaydedebilirsiniz. 28 Eylül’de 5 derece Terazi burcundaki yeniay hayallerinizi gerçekleştirebilecek temiz bir sayfa sunabilir.

Ekim ayına başladığınızda kariyer konularınız sizler için önemli olacak. Daha çok enerjinizi iş hayatınızda harcayabilirsiniz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar kariyer hayatınızı ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. 3 Ekim tarihinde Plüton retrosu bitiyor. 4 Ekim’de Mars Terazi burcuna geçiyor. 19 Kasım’a kadar seyahat gündeminiz yoğunlaşabilir. Akademik hayatınızdaki konulara odaklanabilirsiniz. Bazen hakkınızı almak için savaşmanız gerekebilir. 8 Ekim’de Venüs de Akrep burcuna geçiş yapıyor. 1 Kasım’a kadar gelirinizi yükseltecek bir iş teklifi alabilirsiniz. Çalışmıyorsanız yeni bir yatırım yapma fikri olabilir. Bu dönem karlı girişimlerde bulunabilirsiniz. 14 Ekim’de 20 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Elektronik aletlerinize dikkat edin. Çevrenizdekilerle iletişim kurmakta sıkıntı çekebilirsiniz. Sizi ısraren anlamadıklarını düşünebilirsiniz. Bu yüzden gerginlikler yaşayabilirsiniz. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor. 22 Kasım’a kadar hem kariyer hem gelecekteki planlarınız için arkanızda görünmez bir güç olacak. 28 Ekim’de 4 derecede Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay size hayatınızı değiştirmek istiyorsanız yeni bir sayfa açmak için fırsat verecek. Belki de iş değişikliğini başka şirkete değil de kendi şirketinizi açarak yapabilirsiniz. 31 Ekim itibariyle yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 20 Kasım’a kadar iş hayatınızda işler yavaş ilerleyebilir. Attığınız toplantı davetleri veya mailler havada kalmış olabilir. Bu da gereksiz vakit kaybı yaratabilir. Yöneticinizle de aynı noktada buluşmakta zorlanabilirsiniz.

Kasım ayına başladığınızda sosyal tarafınız ön planda olacak. Dostlarınıza vakit ayırabilirsiniz. 1 Kasım tarihinde Venüs’ün Yay burcuna girmesiyle 26 Kasım’a kadar şansınızın açık olduğu bir dönemdesiniz. Bazen olmaz dersiniz ama bu sefer hedeflerinizi gerçekleştirecek şansınız var. Adeta bir tılsım gibi üstünüze etki edecek. O yüzden olmaz dediğiniz her şeyi bu dönem deneyin. Gerçekleşme ihtimali yüksek. 12 Kasım’da 19 derecede Boğa burcunda dolunay meydana geliyor olacak. Aile içinde gergin zamanlar geçirebilirsiniz. Özellikle maddi bir mesele sorun yaratabilir. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiyor. 3 Ocak 2020'ye kadar kariyer hayatınızda hem çok çalışıp hem de güzel başarılar sağlayacağınız dönemde olacaksınız. 20 Kasım’da Merkür retrosu bitiyor. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. 22 Aralık tarihine kadar bulunduğunuz topluluklarda başarılarınızın takdir edileceği bir süreçte olacaksınız. Eğitimdeki başarınız da olabilir. Kariyer başarınız da göz doldurabilir. Sosyal yardım kuruluşlarında görev almak isteyebilirsiniz. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar kronik rahatsızlığı olanlar daha sağlıklı olacakları bir sürece girebilir. Duygusal hayatınızda ise geçmiş ilişkinizden biri tekrar size geri dönmek isteyebilir. 26 Kasım’da 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor olacak. En şanslı olduğunuz dönemde sadece yeniayda dileğinizi dileyin ve gerçekleşmesini bekleyin. 27 Kasım tarihinde Neptün retrosu sona eriyor. Eğer retro esnasında harcamalarınızda abartıya kaçmadıysanız bir sorunla karşılaşmazsınız. Ama gelen paralarla hayallerinizi bir an önce yapmak için eyleme geçtiyseniz şimdi borçlarla baş başa kalabilirsiniz.

Aralık ayına yılın son ayı değil de ilk ayı gibi yüksek enerjiyle başlıyorsunuz. Mutlu ve neşeli tavırlarınız insanlar tarafından bile fark edilebilir. 2 Aralık tarihinde Jüpiter Oğlak burcuna geçiyor. 19 Aralık 2020’ye kadar sağlığınızda artık kalıcı düzelmeler yaşayabilirsiniz. Şans ve bereket gezegeni bir sene boyunca sağlığınızda şifa vermeye gelecek. Sadece sağlık değil uzun süredir karamsar bir ruh haline bürünen Kova burçlarının yüzünü güldürecek gelişmelerle gelecek. Mutlu, hiçbir şeyin moralinizi bozamayacak bir psikolojide olacaksınız. 9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiyor. 29 Aralık’a kadar arkadaşlarınızdan haberler alabilirsiniz. Sizi ilgilendiren konular kulağınıza çalınabilir. 12 Aralık tarihinde 19 derece İkizler burcunda dolunay oluşacak. Seyahatlerinizde dikkatli olmanız gerekiyor. Riskli işlerden kaçının. Eğitim hayatınızda gergin bir gün geçirebilirsiniz. 20 Aralık’ta Venüs Kova burcuna geçiyor. 13 Ocak 2020’ye kadar çekiciliğiniz ön planda olacak. Kalbinizi hiç aklınızda olmayan biri çalabilir. Aşk dolu günlere hazır olun. 22 Aralık tarihinde Güneş Oğlak burcuna geçiyor. Jüpiter’den sonra Güneş de sağlığınıza ve bilinçaltınıza şifa olmaya geliyor. 29 Aralık’ta Merkür Oğlak burcuna geçiyor. 16 Ocak 2020 tarihine kadar içinize doğan her şey gerçek olabilir. Hislerinize güvenin. Rüyalarınız haberci olabilir.

BALIK Ocak ayına başladığınızda seyahatleriniz gündemde olabilir. Bu ay sıkça seyahat edebilirsiniz. Eğitim hayatınızın önemli bir yer kapladığı bir süreçte olabilirsiniz. Yurt dışı işlerinizle ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. 6 Ocak Oğlak burcundaki parçalı Güneş tutulması bulunduğunuz çevrede adınızı duyurmanıza, yeni gelişmeler yaşamanıza destek olabilir. İşinizdeki başarılar herkes tarafından takdir edilebilir. Dostlarınızla beraber vakit geçirmek size iyi gelebilir. 13 Ocak tarihinde Jüpiter’in Neptün ile açısı fazla hayalperest olduğunuzda hayatın gerçeklerini önünüze çıkartabilir. Gerçeklerle aslında hayal ettiklerinizin farklı olduğunu görmek hayal kırıklıkları yaratabilir. 20 Ocak’ta Güneş Kova burcuna geçiyor. 19 Şubat’a kadar sağlığınızda güçleniyorsunuz. Ufak tefek ağrılarınız ya da sorunlarınız olsa da genel olarak bu dönem zinde ve enerjik olacaksınız. 21 Ocak tarihinde 0 derece Aslan burcundaki kanlı Ay tutulması iş ortamınızda gergin hissedeceğiniz bir gün olabilir. Beklediğiniz gelişmeler istediğiniz yönde olmayabilir. Altınızda çalışan kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Evcil hayvanınıza da dikkat edin. 24 Ocak’ta Merkür Kova burcuna geçiyor. 10 Şubat’a kadar hisleriniz kuvvetli olacak. Sezgilerinize güvenin. Rüyalarınız haberci olabilir.

Şubat ayına kariyer konularınıza vakit ayırarak başlıyorsunuz. İş başvurusu yapmak istiyorsanız uygun bir dönemdesiniz. Hem maddi hem manevi bir iş fırsatı ile karşılaşabilirsiniz. 4 Şubat günü Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 1 Mart’a kadar şansınızın açıldığı bir döneme giriyorsunuz. Hayal ettiğiniz ne varsa bu dönem eyleme geçin. Gerçekleştirme potansiyeliniz çok yüksek. Arkadaşlarınız vasıtasıyla yeni iş fırsatları yakalayabilirsiniz. Hayatınızda parlayacağınız bir dönemde olacaksınız. 5 Şubat tarihinde Kova burcunda 15 derecede bir yeniay oluşuyor. Geçmişte yaşadıklarınızı bitirmek geleceğe yönelmek istiyorsanız bu yeniay tam da size bunu öğütlemeye geliyor. Her şeyi sildiğinizde nasıl güzel bir enerjiyle yolunuza devam ettiğinizi göreceksiniz. 10 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiyor. 17 Nisan’a kadar önce siz ne istiyorsunuz bu önemli olacak. Kendinizi geliştirmeye yönelik eğitimler alabilirsiniz. Hisleriniz sizi yönetebilir. Mantığınızı bazen devre dışı bırakabilirsiniz. 14 Şubat günü Mars Boğa burcuna geçiyor. 31 Mart’a kadar tempolu ve iletişim trafiğinizin yoğun olduğu bir dönemde olacaksınız. İşinizde toplantılar, mailler, telefonlar ardı ardına gelebilir. Fakat bu durum iletişim kurduğunuz yeni kişiler sayesinde artıya dönebilir. Çalışkanlığınız ve azminiz başka şirketlerinde ilgisini çekebilir. Yine bu dönem eğitim hayatınızda da savaşıp, emek verip karşılığını kat kat göreceğiniz bir süreç olacak. 19 Şubat tarihinde ise Güneş Balık burcuna geçiyor. Sizin için doğum günlerinizi kutlama vakti başlıyor. En güçlü, en mutlu dönemlerinizden biri başlıyor. 21 Mart’a kadar hayatınızda hangi konuda desteğe ihtiyacınız varsa Güneş hep arkanızda olacak. 19 Şubat’ta Başak burcunda 0 derecede dolunay meydana gelecek. Bu dolunayla beraber partnerinize karşı gergin olabilirsiniz. Nedensiz başlayan bir tartışma yok yere büyüyebilir.

Mart ayına daha sosyal daha dışa dönük bir enerjiyle başlıyorsunuz. 1 Mart tarihinde Venüs Kova burcuna geçiyor. 26 Mart’a kadar sağlığınızda iyi hissedeceğiniz bir dönemdesiniz. Eski eşiniz veya sevgiliniz geri dönmek için çabalayabilir. Korkularınızdan arındığınız hatta aksine onların üstüne gittiğiniz bir süreçte olacaksınız. 5 Mart itibariyle yılın ilk Merkür retrosu Balık burcunda başlıyor olacak. 5-28 Mart arası sizin burcunuzda başlayan retroda işleriniz yavaş ilerleyebilir. Teknolojik olarak sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. İçinize kapanık bir ruh haline bürünebilirsiniz. Kafanız dalgın olabilir. 6 Mart’ta 15 derece Balık burcunda gerçekleşecek yeniay size yeni başlangıçlar için umut verse de retro bitmeden yeni bir şeye başlamamanız yerinde olur. 6 Mart itibariyle Uranüs tekrardan Boğa burcuna geçiyor. 7 sene boyunca iletişim kurduğunuz çevre, iş ortamı, eğitim ortamınız hepsi yavaş yavaş değişecek. Belki de hep çalıştığınız sektörden çok alakasız yeni bir sektöre geçiş yapacaksınız ve bu size iyi gelecek. Eğitim hayatınızda da beklenmedikleri yaşayabilirsiniz. Siz yeter ki değişime açık olun Uranüs size gerekli desteği verecek. 21 Mart tarihinde Güneş Koç burcuna geçiyor. 20 Nisan’a kadar gelirinizde artışlar yaşayabilirsiniz. Maaşınız veya alacağınız primler artabilir. 21 Mart’ta 0 derece Terazi burcunda oluşacak dolunayda maddi konularınıza dikkat etmelisiniz. Beklenmedik bir borç karşınıza çıkabilir. 26 Mart’ta Venüs Balık burcuna geçiyor. 20 Nisan tarihine kadar aşk hayatınızda şansınız açılıyor. Çok çekici olacağınız bir dönemde olacaksınız. Estetik yaptırmak ve imajınızda değişiklikler yapmak için uygun vakitlerdesiniz. 28 Mart’ta Merkür retrosu bitiyor. 31 Mart tarihinde Mars İkizler burcuna geçiyor. 16 Mayıs tarihine kadar ailenizle ilgili konularda sorumluluk almanız gereken durumlar oluşabilir.

Nisan ayına biraz düşük enerjiyle başlıyorsunuz. Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Hem bedensel hem duygusal açıdan yorgun olabilirsiniz. Biraz zihninizi dinlendirmeye ihtiyacınız olabilir. 5 Nisan tarihinde 15 derece Koç burcunda gerçekleşecek yeniay ummadığınız bir gelir kapısı açabilir. 10 Nisan’da Yay burcunda Jüpiter retrosu başlıyor. 11 Ağustos’a kadar kariyer konularındaki şansınız biraz azalabilir. İşleriniz yavaş ilerleyebilir. Görüştüğünüz firmalardan dönüşler geç olabilir. 17 Nisan’da Merkür de Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar uzun zamandır beklediğiniz bir para varsa hesabınıza yatabilir. 19 Nisan tarihinde 29 derece Terazi burcunda dolunay meydana gelecek. Harcamalarınızda dikkatli olmalısınız. Kredi kartınızla internetten alışveriş yaparken bilmediğiniz yerlerden satın almayın. 20 Nisan’da Güneş Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar iletişim yönünüzü kullanarak hayatınızda yeni fırsatlar yaratabilirsiniz. Yeni tanıştığınız kişilerden ileride destek görebilirsiniz. Eğitim hayatınızda da gücünüzü kanıtlayacağınız bir dönemde olacaksınız. Kardeşinizle, yakınlarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. 20 Nisan’da Venüs Koç burcuna geçiyor. 15 Mayıs’a kadar gelirinizde çok büyük artış olabilir. Yeni bir iş sayesinde normal kazancınız daha üstünde bir gelire sahip olabilirsiniz. Yeni yatırımlar için kolları sıvayabilirsiniz. 24 Nisan’da Oğlak burcunda Plüton retrosu başlıyor. 3 Ekim tarihine kadar bulunduğunuz toplulukta fazla hırslı oluşunuz eleştirilebilir. 30 Nisan’da Oğlak burcunda Satürn retrosu başlıyor. 18 Eylül’e kadar dost bildiklerinizin aslında dostunuz olmadıklarını anlayacağınız bir süreç yaşayabilirsiniz. Kariyerinizde veya eğitiminizde hızlı yükselişiniz bu dönem duraklama sürecine girebilir.

Mayıs ayında kendinize daha çok vakit ayıracaksınız. Uzun zamandır yapmak istediğiniz şeyleri gerçekleştirebilirsiniz. Saçınızda, imajınızda değişiklikler yapabilirsiniz. 5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcundaki yeniay kardeş, akraba ilişkilerinizde yeni bir sayfa açmanızı sağlayabilir. Küslerin barışabileceği bir dönem olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. 6 Mayıs tarihinde Merkür Boğa burcuna geçiyor. 21 Mayıs’a kadar iletişimle alakalı bir sektörde çalışıyorsanız yeni teklifler alabilirsiniz. Kardeşinizle ilgili de gelişmeler yaşayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek adına yeni kurslara ya da eğitimlere başlayabilirsiniz. 15 Mayıs’ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 9 Haziran’a kadar maddi değeri yüksek olan teknolojik bir alet alabilirsiniz. İnsan iletişiminin önde olduğu mesleklerde çalışıyorsanız maddi olarak gelirinizin artacağı bir süreçte olacaksınız. 19 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcundaki dolunayda seyahatlerinizde dikkatli olmalısınız. Rötarlar yaşayabilirsiniz. Pasaport, cüzdan, bavul gibi eşyalarınıza göz kulak olun. Akademik hayatınızda da beklemediğiniz şekilde sonuçlar elde edebilirsiniz. 21 Mayıs tarihinde Güneş İkizler burcuna geçiyor. 21 Haziran tarihine kadar ailenizle daha fazla ilgileneceğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Aile bireylerinden birinin sizin desteğinize ihtiyacı olabilir. 21 Mayıs’ta Merkür de İkizler burcuna geçiyor. 4 Haziran’a kadar ailenizi ve evinizi ilgilendiren bir konu hakkında haber alabilirsiniz. Evinizi değiştirmek istiyorsanız mevcut evinizle ilgilenen kişiler olabilir.

Haziran ayına başladığınızda yoğun bir iletişim trafiği yaşayabilirsiniz. Tempolu hayatınızda bazen de kendinize vakit ayırmanız gerekebilir. 3 Haziran tarihinde 12 derece İkizler burcundaki yeniayda ailecek sevineceğiniz yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. 4 Haziran’da Merkür Yengeç burcuna geçiş yapıyor. 27 Haziran’a kadar hoşlandığınız kişiden bir haber alabilirsiniz. Çocuğunuzun eğitimiyle alakalı bir konuyla ilgili de haber alabilirsiniz. Yeni bir hobi için kurslara başlayabilirsiniz. 9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiyor. 3 Temmuz tarihine kadar aileyi ilgilendiren maddi bir gelişme yaşanabilir. Aile içine yeni bir birey de dahil olabilir. Bir evlilik ya da bir bebek gibi gelişmeler yaşanabilir. 17 Haziran tarihinde 25 derece Yay burcundaki dolunay kariyerinizde stresli bir gün yaşamanıza neden olabilir. Çalışmıyorsanız da kendinizi o gün karamsar hissedebilirsiniz. 21 Haziran’da Balık burcunda Neptün retrosu başlıyor. 27 Kasım’a kadar duygusallığınız daha ön planda olabilir. Daha kırılgan bir dönemden geçebilirsiniz. 21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna giriş yapıyor. 23 Temmuz tarihine kadar aşk hayatınızda hareketli bir döneme giriş yapıyorsunuz. Yalnızsanız kalıcı bir ilişkinin temelleri atılabilir. 27 Haziran tarihinde Merkür Aslan burcuna geçiyor. 29 Ağustos tarihine kadar sağlığınız, ofis yaşamınız ve evcil hayvanınız ile ilgili konularda gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Temmuz ayına ailevi konularınıza önem vererek başlıyorsunuz. Evinizle ilgili de değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. 2 Temmuz tarihinde Mars Aslan burcunda geçiyor. 18 Ağustos’a kadar ofis ortamında hem yoğun hem de stresli bir çalışma temposunda olabilirsiniz. Özellikle savaştığınızda hak ettiğiniz kariyer gelişmelerini yaşadığınızı göreceksiniz. Sağlığınızla ilgili de vakit harcamanız gereken bir dönemdesiniz. 2 Temmuz 10 derece Yengeç burcundaki Güneş tutulmasıyla aşk hayatınızda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Tutulma döngülerinde olduğumuz için gerginleşeceğimiz anlarda olabilir. Çocuğunuzla ilgili de yeni bir gelişme yaşayabilirsiniz. 3 Temmuz’da Venüs Yengeç burcuna geçiyor. 28 Temmuz’a kadar aşk hayatınızda parlayacağınız bir döneme giriyorsunuz. Yalnızlar bu tarih itibariyle yeni bir aşka yelken açabilirler. Çocuk beklentisi olanlar varsa bu dönem yeni bir bebek haberi alabilirler. 8 Temmuz Aslan burcunda başlayan Merkür retrosunda ilk önce dikkat etmeniz gereken konu sağlığınız olmalıdır. Hem eski rahatsızlığınız nüks edebilir hem de doktorun koyduğu teşhis yanıltıcı olabilir. İkinci bir doktordan görüş almanız iyi olacaktır. 17 Temmuz 24 derece Oğlak burcundaki parçalı Ay tutulmasında bulunduğunuz çevrede gergin olabilirsiniz. Eleştirilere açık olmayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza karşı kırılabilirsiniz. Verdiğiniz tepkilerle siz de bağları koparabilirsiniz. 19 Temmuz’da retro hareketine devam eden Merkür, Yengeç burcuna geri dönüyor. Bu tarihle beraber eski sevgiliniz geri dönmek isteyebilir. Fakat retro esnasında geri gelen sevgiliye hemen güvenmeyin. 23 Temmuz tarihinde Güneş Aslan burcuna geçiyor. 23 Ağustos’a kadar iş hayatınızda yöneticilik mevkine yükselebilirsiniz. 28 Temmuz tarihinde Venüs’ün de Aslan burcuna geçiş yapmasıyla, 21 Ağustos’a kadar ofiste kazandığınız başarıların maddi olarak da karşılığını fazlasıyla aldığınızı görebilirsiniz.

Ağustos’a geldiğimizde 1 Ağustos’ta 8 derece Aslan burcunda yeniay oluşuyor. Sağlık sorunu olanlara şifa verecek bir yeniay olabilir. Çalışma ortamını değiştirmek isteyenlere ise yeni bir başlangıç sunabilir. Siz yeter ki eyleme geçin. 1 Ağustos tarihinde Merkür retrosu bitiyor. 11 Ağustos ile beraber Jüpiter de retro hareketini bitiriyor. Şansınız kariyer hayatınızda yine açılıyor. Beklediğinizden çok daha farklı yerlere gelebilirsiniz. 11 Ağustos’ta retro esnasında Yengeç’e gerileyen Merkür, Aslan burcuna tekrardan giriş yapıyor. 12 Ağustos’ta Uranüs Boğa burcunda retro hareketine başlıyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar iletişim kurmakta biraz daha geri planda kalabilirsiniz. Girişken yapınız yerini daha sakin bir karaktere bırakabilir. Kendinizde değişim yaparken belli dönemlerde iniş çıkışlar yaşamanız doğaldır. Belki de retro düzeldiğinde öyle bir geri geleceksiniz ki, hayatınızdaki her şeyi sırayla değiştirmeye başlayacaksınız. 15 Ağustos’ta 22 derece Kova burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunayda sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Riskli hareketlerden uzak durmalısınız. Melankolik bir ruh haline sahip olabilirsiniz. Geçmişe takıldıkça mutsuz olabilirsiniz. Korkularınız, fobileriniz daha ön plana çıkabilir. Gördüğünüz rüyaların etkisinden çıkamamış olabilirsiniz. 18 Ağustos tarihinde Mars Başak burcuna geçiş yapıyor. 4 Ekim’e kadar ilişki ve evlilik konularına enerjinizi harcayabilirsiniz. Bazen agresif durumlar olsa da aranızdaki çekim gücü her şeyi unutturacaktır. 21 Ağustos’ta Venüs de Başak burcuna geçiyor. 14 Eylül’e kadar eşiniz veya sevgilinizle olan bağınız hiç olmadığı kadar romantik olacak. Evlilik tekliflerine hazırlıklı olun. Beklemediğiniz anda partneriniz size unutulmayacak bir sürpriz yapabilir. 23 Ağustos tarihinde Güneş de Başak burcuna geçiyor. 23 Eylül’e kadar partneriyle sorunu olanlar bu dönemde tekrardan bir araya gelip ilişkilerine devam etme kararı alabilirler. Son bir şans ilişkinizi kurtarmak adına işe yarayacaktır. Ortak iş açmış Balık’lar varsa işlerini geliştirebilecekleri yeni projeler karşılarına gelebilir. 29 Ağustos tarihinde Merkür de Başak burcuna geçiş yapıyor. 14 Eylül’e kadar sizi ve partnerinizi ilgilendiren bir konuyla ilgili haber alabilirsiniz. Bu uzun zamandır beklediğininiz bir gelişme de olabilir. 30 Ağustos’ta 6 derece Başak burcunda yeniay ilişkinizde yeni bir dönemin başladığını, partnerinizle temiz bir sayfaya geçtiğinizi sizlere hissettirecektir.

Eylül ayına başladığınızda ekonomik durumunuza daha fazla önem vereceksiniz. Birikmiş borçlarınız, geciken ödemeleriniz için harekete geçebilirsiniz. Seyahatleriniz gündeme gelebilir. Akademik konularınızda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa olumlu gelişmeler kaydedebilirsiniz. Kariyer konularınızda da değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Yeni bir iş başvurusu yapabilirsiniz. 14 Eylül’de 21 derece Balık burcunda dolunay meydana geliyor. Sinirleriniz gergin olabilir. Partnerinize karşı agresif davranışlarda bulunabilirsiniz. İşlerinizin aksi gitmesi onun suçuymuş gibi davranmanız pek adil olmayabilir. 14 Eylül’de Merkür Terazi burcuna giriş yapıyor. 3 Ekim’e kadar maddiyatınızı ilgilendiren bir haber alabilirsiniz. 14 Eylül tarihinde Venüs Terazi burcuna geçiyor. 8 Ekim’e kadar size gelen haber bir miras konusu da olabilir. Venüs size zenginlik, bereket katmaya geliyor. Maddi durumunuzda rahatlama yaşayabilirsiniz. 18 Eylül’de Satürn retrosu sona eriyor. Şansınızın tekrardan açıldığı, toplulukların arasından başarılarınızla sıyrılacağınız döneminize tekrardan başlıyorsunuz. 23 Eylül tarihinde Güneş, Terazi burcuna geçiyor. 23 Ekim’e kadar eşinizin gelirindeki artışlar hanenize giren parada artışa sebep olabilir. Belki de uzun zamandır temkinli harcama yapmanızdan ötürü birikimleriniz artmış olabilir. Sağlık probleminiz için ameliyat kararı ihtimali çıksa bile güçleneceğiniz bir dönemdesiniz. 28 Eylül’de 5 derece Terazi burcundaki yeniay ekonomik durumunuzda yeni bir döneme adım attığınızı doğrular gibi size yeni gelir kaynakları için fırsatlar sunabilir.

Ekim ayına başladığınızda vaktinizi seyahatlere ayırabilirsiniz. 3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiyor. 9 Aralık’a kadar yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Astroloji gibi konulara daha fazla ilgi gösterip, araştırmalar yapabilirsiniz. 3 Ekim tarihinde Plüton retrosu bitiyor. 4 Ekim’de Mars Terazi burcuna geçiyor. 19 Kasım’a kadar bir ameliyat gündemi oluşabilir. Eğer kronik rahatsızlığınız sürekli tekrarlıyorsa belki operasyona ihtiyaç duyabilirsiniz. 8 Ekim’de Venüs de Akrep burcuna geçiş yapıyor. 1 Kasım’a kadar akademik hayatınızda parlayabilirsiniz. Şanslı gelişmelere şahit olabilirsiniz. Yurt dışı işlerinizde gelişmeler kaydedebilirsiniz. Başvuru veya evrak teslimi gibi durumlar varsa şans sizden yana olacaktır. En güzeli ise bu dönem mutlusunuz, içinizdeki bir sevinç olabilir. Beklediğiniz haberler size ulaşabilir. 14 Ekim’de 20 derece Koç burcunda bir dolunay oluşacak. Maddi gelirinizi ilgilendiren bir durum gerginleşmenize neden olabilir. Para transferleriniz havada kalabilir. Yanlış hesaplara aktarılabilir. Size söz verildiği halde beklediğiniz paralar hesabınıza yatırılmamış olabilir. 23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna geçiyor. 22 Kasım’a kadar pozitif gelişmeler yaşamaya devam edeceksiniz. 28 Ekim’de 4 derecede Akrep burcunda gerçekleşecek yeniay eğitim konuları, şehir veya ülke değişiklikleri yapmak isteyenlere yeni kapılar açacaktır. 31 Ekim itibariyle yılın son Merkür retrosu Akrep burcunda başlayacak. 20 Kasım’a kadar seyahatlerinizde her şeyi kontrol etmelisiniz. Yanlış bilet almış olabilirsiniz. Başkasıyla bavulunuz karışmış olabilir. Normalde olmayacak aksiliklerle karşılaşabilirsiniz. Akademik yaşantınızda mutlaka her bilginizi yedekleyin. Tez, sunum, ödev vs ne varsa mutlaka bu dönem yedeklerini alın. Yurt dışı başvurularınız varsa eksik evrak kargaşası yaşanabilir. Bu sebeple siz önceden her şeyi tekrardan kontrol edin.

Kasım ayına başladığınızda kariyerinizde yoğun olabilirsiniz. 1 Kasım tarihinde Venüs’ün Yay burcuna girmesiyle 26 Kasım’a kadar iş hayatınızda parlayacağınız dönemde olacaksınız. Gerek başarılarınız gerek tecrübelerinizle kendinizden söz ettireceksiniz. Çalışmayanlar için de aynı durum geçerli. Hep erteledikleri hayallerini, hedeflerini eyleme dökecek maddi ve manevi güce sahip olacaklar. 12 Kasım’da 19 derecede Boğa burcunda dolunay meydana geliyor. Elektronik aletlerinize dikkat etmelisiniz. Kardeşleriniz veya akrabalarınızla aranızda gerginlikler yaşanabilir. Ağzınızdan çıkan kelimeler yaralayabilir. 19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiyor. 3 Ocak 2020’ye kadar akademik hayatınızda, uluslararası işlerinizde çok emek vermeniz gereken zamanlardan geçebilirsiniz. 20 Kasım’da Merkür retrosu bitiyor. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiyor. 22 Aralık tarihine kadar kariyerinizde kendinizi kanıtladığınız bir evrede olacaksınız. İş değiştirmeyi düşünenler için başvuru içi güzel bir dönem olabilir. Çalışmıyorsanız size engel olan, yapmak istediklerinize önem vermeyen kişilere artık kulak asmayarak, tüm hedeflerinize ulaşmak için harekete geçiyorsunuz. Bir ay boyunca da Güneş size güç vererek destek olacak. 26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiyor. 20 Aralık’a kadar şanslı olduğunuz bir dönemde olacaksınız. Çevreniz tarafından takdir görebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda gücünüzü kanıtlayacak gelişmeler yaşayabilirsiniz. 26 Kasım’da 4 derece Yay burcunda yeniay meydana geliyor olacak. Yeni iş teklifleri alabilirsiniz. 27 Kasım tarihinde Neptün retrosu sona eriyor. Gözünüzdeki o duygusal perde iniyor. Yerine daha gerçekçi ve hayallerine göre değil elindeki koşullara göre kendini adapte eden biri olarak hayatınıza devam ediyorsunuz.