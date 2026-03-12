Bu 5 maddeyi uyguladı, diyet yapmadan 6 ayda 27 kilo verdi!

Fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için ilham verici bir başarı hikayesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sadece 6 ay gibi kısa bir sürede tam 27 kilogram vermeyi başaran genç bir kadın, bu süreçteki deneyimlerini ve özellikle sıkı bir karın bölgesi için uyguladığı altın değerindeki ipuçlarını takipçileriyle paylaştı.

6 ayda 27 kilo vererek ezber bozan Simar, katı diyetler uygulamadı. Bunun aksine basit ama etkili stratejik beslenme yöntemi denedi.

FORMDA BİR VÜCUT VE SIKI BİR KARIN İÇİN UYGULADIĞI YÖNTEMLER

İşte 27 kilo veren genç kadının formda kalmak ve bölgesel yağlanmadan kurtulmak isteyenlere önerileri:

Kalori açığı oluşturun: Kilo vermenin temel kuralının yaktığınızdan daha az kalori almak olduğunu hatırlatan Simar, sürdürülebilir bir beslenme programının önemine dikkat çekiyor.

Yüksek proteinli beslenme: Kas kütlesini korumak ve tokluk hissini artırmak için protein alımını önceliklendiriyor. Protein ağırlıklı beslenmenin, yağ yakım sürecini hızlandırdığını belirtiyor.

Ağırlık antrenmanlarına yönelin: Sadece kardiyo yapmanın yeterli olmadığını, kasların şekillenmesi ve metabolizmanın hızlanması için direnç (ağırlık) egzersizlerinin şart olduğunu vurguluyor.

Günlük adım sayısı: Hareketliliği artırmak için her gün belirli bir adım hedefine (genellikle 10.000 adım) ulaşmanın, genel yağ yakımında büyük rol oynadığını ifade ediyor.

Sabır ve süreklilik: Hızlı sonuçlar beklemek yerine sürece güvenmenin önemine değinen genç kadın, "Mucizevi bir çözüm yok, sadece disiplin var" mesajını veriyor.

Simar, kilo verme sürecinde beslenme düzeninde hangi gıdalara ağırlık verdiğini de takipçileriyle paylaştı. Günlük menüsünde protein kaynakları önemli bir yer tutuyor. Tavuk, yumurta ve tofu gibi besinler sofradan eksik olmazken; karbonhidrat ihtiyacını ise daha çok mayasız ekmek ve haşlanmış pirinçten karşılıyor.

Sağlıklı yağ tüketimi için avokadoya yönelen Simar, gün içinde ortaya çıkan atıştırma isteğini ise daha hafif alternatiflerle bastırıyor. Ev yapımı patlamış mısır ya da yoğurt, onun için en sık tercih ettiği ara öğünler arasında yer alıyor.

Genç kadın, sadece kilo vermenin değil aynı zamanda vücudu şekillendirmenin de önemli olduğunu vurguluyor. Bu nedenle beslenme düzeninde yüksek protein ve düşük karbonhidrat dengesini koruduğunu, yapay şeker içeren ürünleri tamamen hayatından çıkardığını söylüyor. Ayrıca haftada üç ila dört gün core (merkez bölge) antrenmanları yaparak özellikle karın bölgesini güçlendirmeye odaklanıyor.

Ona göre sürdürülebilir bir dönüşümün anahtarı ise kısa süreli diyetler değil, uzun vadede devam ettirilebilecek sağlıklı alışkanlıklar. Simar bu yaklaşımı, “Şok diyetleri bırakın, hayat boyu sürdürebileceğiniz bir yaşam tarzı oluşturun” sözleriyle özetliyor.