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  4. 2019'da 148 bin 828 uyuşturucu operasyonu düzenlendi

2019'da 148 bin 828 uyuşturucu operasyonu düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, geçen yıl ülke genelindeki operasyonlarda 219 bin 970 şüphelinin gözaltına alındığını, zanlılardan 25 bin 931'inin tutuklandığını açıkladı - Operasyonlarda 64 ton 337 kilo esrar, 26 ton 237 kilo skunk ve 20 ton 166 kilo eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, geçen yıl ülke genelinde 148 bin 828 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini, 219 bin 970 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince geçen yıl düzenlenen operasyonlarla terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından uyuşturucu ticaretine ağır darbe vuruldu.

Ülke genelinde 148 bin 828 uyuşturucu operasyonu düzenlendi, 219 bin 970 şüpheli gözaltına alındı, zanlılardan 25 bin 931'i tutuklandı.

Geçen yıl bir önceki yıla göre operasyon sayısı yüzde 3, gözaltı sayısı yüzde 7, tutuklananların sayısı da yüzde 11 arttı.

- Tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

Ülke genelinde 2019'da gerçekleştirilen operasyonlarda 64 ton 337 kilo esrar, 26 ton 237 kilo skunk, 20 ton 166 kilo eroin, 1 ton 638 kilo kokain, 710 kilo bonzai, 1 ton 42 kilo metamfetamin, 1 ton 281 kilo afyon sakızı, 11 milyon 81 bin 667 captagon, 8 milyon 694 bin 405 ecstasy, 2 milyon 67 bin 259 sentetik ecza ve 42 milyon 276 bin 694 kök kenevir ele geçirildi.

Bir önceki yıla göre ele geçirilen malzemelerden kök kenevirde yüzde 316, skunkta yüzde 142, eroinde yüzde 9, kokainde yüzde 9, metamfetaminde yüzde 85, afyon sakızında yüzde 81 ve sentetik eczada yüzde 5 artış oldu.

- 2019 rekorların yılı oldu

Geçen yıl ele geçirilen skunk, eroin, kokain, metamfetamin ve sentetik eczada ülke tarihinin en yüksek yakalama miktarına ulaşıldı.

Ayrıca, geçen yıl bazı uyuşturucu maddelerde tek seferde ele geçirilen miktarda da tarihi rekorlar kırıldı.

Geçen yıl tek seferde rekor miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonların bazıları şöyle:

"Erzurum'da bir tırın dorsesinde yer alan çuvalların içindeki maden parçacıklarının arasına gizlenmiş 1 ton 535 kilogram eroin, Türk bayraklı Pervinoğulları isimli balıkçı teknesine Libya açıklarında uluslararası sularda icra edilen operasyonda yaklaşık 4 ton 182 kilo 250 gram skunk, Yalova Çiftlikköy ilçesinde paketlere gizlenmiş 108 kilo 950 gram afyon sakızı, İstanbul'da 71,5 kilo metamfetamin, bir araçta, ev ve ormanlık alanda yapılan aramalarda 5 ton 294 kilo esrar ele geçirildi."

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Anahtar Kelimeler:
esrar İçişleri Bakanlığı kokain operasyon uyuşturucu

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