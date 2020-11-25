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2020-2021 ATA AÖF sınav tarihleri... ATA AÖF sınavları online mı olacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınavları ne zaman?

25.11.2020 15:18 | Son Güncelleme:
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2020-2021 ATA AÖF sınav tarihleri... ATA AÖF sınavları online mı olacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınavları ne zaman?

Üniversiteyi uzaktan okuyarak tamamlamak isteyen öğrencilerin kayıt olduğu 2020-2021 ATA AÖF güz dönemi sınavları ilk vize ne zaman yapılacak merak edilmeye başlandı. Bu yıl ilk kez sınava girecek adaylar 2020-2021 ATA AÖF güz denemi sınavları online mı yoksa yüz yüze mi yapılacak araştırmaya başladı. İşte ATA AÖF güz dönemi sınavları hakkında son gelişmeler...

ATA AÖF güz dönemi ilk vize sınavları için 28 ve 29 Kasım tarihleri verildi. Koronavirüsten dolayı 2020-2021 ATA AÖF güz dönemi vizelerinin online olması bekleniyordu fakat üniversite dekanlığının aldığı kararla, Atatürk Üniversitesi AÖF sınavları yüz yüze yapılacak. ATA AÖF güz dönemi sınavlarında vize konularında her dersten ilk dört bölümden sorumlu olunacak. ATA AÖF güz dönemi vize sınavları ne zaman araştırılıyordu. ATA AÖF güz dönemi vize sınavları hakkında detaylı açıklama haberimizde.

ATA AÖF SINAVLARI ONLINE MI?

Koronavirüs salgınından dolayı 2020-2021 ATA AÖF güz dönemi sınavları online mı olacak yoksa yüz yüze mi olacak araştırılıyordu. Erzurum Üniversitesi ATA vize sınavları online mı olacak inceleniyor.
Üniversite yaptığı açıklamasa ATA AÖF güz dönemi vize sınavları için karar aldı.
İşte ATA'nın güz dönemi sınavları online mı yüz yüze mi açıklaması;

"Ayrıca daha önce 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde yüz yüze yapılacağı ilan edilen Ceza İnfaz Kurumları güz yarıyılı vize sınavlarının 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde yine yüz yüze yapılması kararlaştırılmıştır."

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ATA AÖF SINAV TARİHLERİ

2020-2021 ATA AÖF sınav tarihleri araştırılıyordu. Atatürk Üniversitesi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ATA AÖF güz dönemi vize sınav tarihlerini paylaştı. Üniversite sınavlara cep telefonu yerine bilgisayardan giriş yapılarak girilmesini önerdi. İşte ATA'nın güz dönemi sınav tarihleri hakkındaki açıklaması;

"DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır."

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