2020 ALES/2 tarihi son durum.. 2020 ALES/2 sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM - ALES sınav tarihleri belli oldu mu?

Daha çok akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı ALES sınavını ÖSYM yılda iki kere ALES sınavı gerçekleştiriyor. 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan ALES 2 sınavı ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre ertelendi. Binlerce kişinin gireceği ALES 2 sınavı Aralık ayının ilk haftasında gerçekleşecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada tüm Türkiye'yi etkileyen yeni kısıtlamalarla ilgili bilgi verdikten sonra, MEB tarafından yapılacak AÖL ve AÖO sınavları erteleme kararı aldı. AÖF sınavları online yapıldı. Bu ertelemelerin ardından 2020 ALES 2 sınavı ne zaman yapılacak, ALES iptal mi oldu sorularına cevap aranmaya başlanıyor. İşte güncel 2020 ALES tarihleri...

ALES/2 2020 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES sınavına girecek olan vatandaşlar ALES 2 sınavının ne zaman yapılacağını araştırmalara başladı. Artan koronavirüs vakalarından dolayı, sınavların nasıl yapılacağı da merak konusu oldu. AÖF ve AUZEF gibi sınavların online yapılması, MEB'in AÖL ve AÖO sınavlarını ertelemesi ile ALES sınavlarının ne olacağı araştırıyor. ALES 2 son durum ne olacak merak eden vatandaşlar, ALES sınavlarının iptaline ya da ötelenmesine ilişkin son dakika ALES ÖSYM duyurusu bekliyor. İşte güncel ALES açıklaması...