2020 Altın Joystick Ödülleri sahiplerini buldu! The Last of Us Part II damga vurdu

2020 Altın Joystick Ödülleri oyun dünyasının en dikkat çeken ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Oyun dünyasının Oscar'ları olarak tarif edebileceğimiz 2020 Altın Joystick Ödülleri (Golden Joystick Awards 2020) bu yıl da sahipleriyle buluştu. Yılın oyunlarının kıyasıya bir mücadele girdiği yarışta en iyiler belirlendi ve ödülleri dağıtıldı.

2020 ALTIN JOYSTİCK ÖDÜLLERİ'NE THE LAST OF US PART II DAMGA VURDU

The Last of Us Part II 2020 Altın Joystick Ödülleri'nde tabiri caizse ödüle doydu. Naughty Dog tarafından geliştirilen PlayStation 4'e özel oyun, ''En İyi Hikaye Anlatımı'', ''En İyi Görsel Tasarım'', ''En İyi Ses'', ''Yılın PlayStation Oyunu'', ''Yılın Ses Getiren Oyunu'' ve ''Yılın Stüdyosu'' ödülünü kazandı. Gecenin dikkat çeken tek oyunu ise The Last of Us Part II değildi.

FALL GUYS DA ÖDÜL KAZANDI

Fall Guys, bir anda popüler hale gelmişti hatırlarsanız. Hatta oyun, PlayStation Store'da üst sıraları dahi zorlamıştı. İşte o Fall Guys, bu başarısı ile 2020 Altın Joystick Ödülleri'nden eli boş dönmedi. Oyun, ''En iyi Çok Oyunculu Oyun'' ve ''En İyi Aile Oyunu'' olmak üzere iki ödül birden aldı. 2020 Altın Joystick Ödülleri'nin tüm kazananları ise şöyle sıralandı: