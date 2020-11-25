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2020 Altın Joystick Ödülleri sahiplerini buldu! The Last of Us Part II damga vurdu

25.11.2020 11:49 | Son Güncelleme:
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2020 Altın Joystick Ödülleri sahiplerini buldu! The Last of Us Part II damga vurdu

2020 Altın Joystick Ödülleri (Golden Joystick Awards 2020) sahipleri ile buluştu. Naughty Dog'un PlayStation 4 özel oyunu The Last of Us Part II, 2020 Altın Joystick Ödülleri'nden altı ödül ile döndü. Yılın en iyilerine dağıtılan ödüllerde Minecraft ve Fall Guys da ödül aldı.

2020 Altın Joystick Ödülleri oyun dünyasının en dikkat çeken ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. Oyun dünyasının Oscar'ları olarak tarif edebileceğimiz 2020 Altın Joystick Ödülleri (Golden Joystick Awards 2020) bu yıl da sahipleriyle buluştu. Yılın oyunlarının kıyasıya bir mücadele girdiği yarışta en iyiler belirlendi ve ödülleri dağıtıldı.

2020 ALTIN JOYSTİCK ÖDÜLLERİ'NE THE LAST OF US PART II DAMGA VURDU

The Last of Us Part II 2020 Altın Joystick Ödülleri'nde tabiri caizse ödüle doydu. Naughty Dog tarafından geliştirilen PlayStation 4'e özel oyun, ''En İyi Hikaye Anlatımı'', ''En İyi Görsel Tasarım'', ''En İyi Ses'', ''Yılın PlayStation Oyunu'', ''Yılın Ses Getiren Oyunu'' ve ''Yılın Stüdyosu'' ödülünü kazandı. Gecenin dikkat çeken tek oyunu ise The Last of Us Part II değildi.

The Last of Us Part II-2

FALL GUYS DA ÖDÜL KAZANDI

Fall Guys, bir anda popüler hale gelmişti hatırlarsanız. Hatta oyun, PlayStation Store'da üst sıraları dahi zorlamıştı. İşte o Fall Guys, bu başarısı ile 2020 Altın Joystick Ödülleri'nden eli boş dönmedi. Oyun, ''En iyi Çok Oyunculu Oyun'' ve ''En İyi Aile Oyunu'' olmak üzere iki ödül birden aldı. 2020 Altın Joystick Ödülleri'nin tüm kazananları ise şöyle sıralandı:

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2020 ALTIN JOYSTİCK ÖDÜLLERİ KAZANANLARI

  • Yılın PlayStation Oyunu: The Last of Us 2
  • Yılın Xbox Oyunu: Ori and the Will of the Wisps
  • Yılın Nintendo Oyunu: Animal Crossing: New Horizons
  • Yılın Ses Getiren Oyunu: The Last of Us 2
  • En İyi Hikaye Anlatımı: The Last of Us 2
  • En İyi Çok Oyunculu Oyun: Fall Guys
  • En İyi Görsel Tasarım: The Last of Us 2
  • En İyi Ses: The Last of Us 2
  • En İyi Oyun Genişletme Paketi: No Man's Sky: Origins
  • Yılın Mobil Oyunu: Lego Builder's Journey
  • En İyi Bağımsız Oyun: Hades
  • En İyi Devam Eden Oyun: Minecraft
  • Yılın Stüdyosu: Naughty Dog
  • Yılın E -Spor Oyunu: Call of Duty: Modern Warfare
  • En İyi Yeni Yayıncı: iamBrandon
  • En İyi Aile Oyunu: Fall Guys
  • En İyi Oyun Topluluğu: Minecraft
  • En İyi Performans: Sandra Saad (Kamala Khan)
  • Nefes Kesici Ödülü: Innersloth (Among Us)
  • Olağanüstü Katkı: Oyun Endüstrisi
  • Yılın PC Oyunu: Death Stranding
  • En İyi Oyun Donanımı: NVIDIA GeForce RTX 3080
  • En Çok İstenen Oyun: God of War: Ragnarok
  • Eleştirmenlerin Seçimi: Hades
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