Cyberpunk 2077 PlayStation gameplay videosu yayınlandı!

Cyberpunk 2077 oynanış videoları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce Night City'den birçok enstantane sunan pek çok video sunan CD Projekt RED, oyunun resmi olarak yayınlanmasına az bir süre kala paylaşımlarının hızını arttırdı. Sadece yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X'e değil, PlayStation 4 Pro gibi daha eski konsollara da çıkacak olan Keanu Reeves'lı oyun, şimdi yeni bir video ile karşımıza çıktı. CDPR, Cyberpunk 2077 PlayStation gameplay videosunu yayınladı.

İŞTE CYBERPUNK 2077 PLAYSTATİON GAMEPLAY VİDEOSU

Cyberpunk 2077 PlayStation oynanış videosunda oyunun açılış ekranını görüyoruz. Daha sonra ise yaşam yolu seçiliyor ve karakter oluşturma ekranı karşımıza çıkıyor. Burada karakter, kişiselleştiriliyor. Bu adımlardan sonra ise oyunun içinden çeşitli aksiyon sahnelerini izlemeye başlıyoruz. Burada oyunun detayları ve yapısı dikkat çekiyor. Cyberpunk 2077 oynanış videosunun bir kısmı PS4 Pro üzerinden alınırken, bir kısmı da PS5 üzerinden alınmış durumda. Videonun tamamı ise yaklaşık olarak 7 dakika.

CYBERPUNK 2077 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Cyberpunk 2077 çıkış tarihi için son olarak 10 Aralık tarihi verildi. CD Projekt RED'in yıl içinde 3 kez ertelediği oyunun artık bir kez daha ertelenmesi mümkün değil gibi. Oyunun oyuncular tarafından benimsenip benimsenmeyeceğini ise 10 Aralık'tan sonra öğrenebileceğiz.

